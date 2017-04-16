Dha İstanbul - Cemal Canpolat: 35 İlçedeki Seçim Yolsuzluklarına İtiraz Ettik

CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat,



"35 ilçedeki seçim yolsuzluklarına itiraz ettik. Eksik olan mühürsüz kağıtlara, 'evet' mührü basılıp önceden dağıtılanlara, gelmeyen, YSK tarafından gönderilmeyen evraklara… Bütün bunların hepsini tespit ettik"



Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven Usta / İstanbul DHA



CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, partisinin il başkanlığında bir açıklama yaparak, "Ben İstanbul örgütünü, İstanbul halkını sizin huzurunuzda bir kez daha kutlamak istiyorum. 1994'den beri İstanbul'u hep önde götüren Adalet ve Kalkınma Partisi'nde, İstanbul'daki bütün bu hukuksuzluklara rağmen, adaletsizliklere rağmen seçim kurulunun taraflılığına rağmen, devletin televizyonlarına, büyük medyaya rağmen, büyük paralara rağmen sıfır bütçeyle İstanbul'da ötekilerin bir başarı olduğu gerçektir. Bunun anlamı İstanbul, başta büyükşehir olmak üzere İstanbul halkının bu yönetime güvensizliğini belirtti. İstanbul'da daha eksik olan alanlarımız var. Yarından itibaren bunları da tamamlayacağız" dedi.



"SABAHA KADAR DA OLSA SEÇİM KURULLARINI TERK ETMEYİN"



Cemal Canpolat, "35 ilçede itirazımız var ve bu itirazları sonuna kadar koruyacağız. Seçim kurullarındaki arkadaşlarımızın, seçim kurullarını terk etmemelerini rica ediyorum. Sabaha kadar da olsa seçim kurullarını terk etmeyin" dedi.



"35 İLÇEDEKİ SEÇİM YOLSUZLUKLARINA İTİRAZ ETTİK"



Canpolat bir gazetecinin, CHP'nin İstanbul'daki itirazlarını sorması üzerine, "35 ilçedeki seçim yolsuzluklarına itiraz ettik. Eksik olan mühürsüz kağıtlara, 'evet' mühür basılıp önceden dağıtılanlara, gelmeyen, YSK tarafından gönderilmeyen evraklara… Bütün bunların hepsini tespit ettik" diye yanıt verdi.



Canpolat, bir gazetecinin YSK'nın mühürsüz oy pusulası ve zarfları geçerli sayacağı açıklaması yapıldığında CHP'den itiraz olup olmadığını sorması üzerine, "Yaptık itirazı, Genel Başkan Yardımcımız Bülent Tezcan itirazını yaptı. Dolayısıyla genel merkezimiz itiraz etmiş oldu" diye konuştu.







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