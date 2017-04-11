Dha İstanbul - Bylockçu Polislerin Davasının İkinci Duruşmasına Başlandı





FETÖ / PDY mensuplarının kullandığı şifreli haberleşme programı Bylock uygulamasını kullanan 114'ü tutuklu 149 polisin yargılandığı davanın ikinci duruşması başladı.



İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Silivri Kapalı Cezaevi yerleşkesinin yanında bulunan duruşma salonunda görülen davaya, 110'u tutuklu, 6'sı tutuksuz 116 sanık ile avukatları ve yakınları katıldı.Duruşmaya, sanıkların savunması alınması ile devam ediliyor.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, polis olan tüm sanıkların ByLock kullanıcısı olduğu belirtiliyor. Tüm sanıklar için, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor. - İstanbul