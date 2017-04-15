Dha İstanbul - Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün İbrahim Erkal'ın Sağlık Durumuna İlişkin Konuştu

Mustafa KINALI / İstanbul DHA



Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, yeğeni ile evli olan ve beyin kanaması nedeniyle yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren sanatçı İbrahim Erkal için dua istedi. Akgün Erkal'ın sağlık durumuna ilişkin, "Kendisinde yüksek tansiyon vardı. Doktorlara göre kanama daha araçta iken başladığı yönünde" dedi.



Akgün bugün öğleden sonra Erkal'ın tomografisinin çekileceğini belirterek, "Kritik durumu devam ediyor. Allah'tan ümit kesilmez böyle çok hastalar gördük iyileşeceğine inanıyorum" dedi.



Batı Karadenizliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin Mimaroba'daki kahvaltı etkinliğine katılan Akgün, DHA'nın soruları üzerine, "Şu anda aldığım bilgilere göre sağlık durumu ciddiyetini koruyor ne ilerleme ne gerileme var, stabil durumda. Herkesin duasını bekliyoruz" diye konuştu. Erkal'ın sağlık durumuyla ilgili sevenlerinden gelen telefonlarına sık sık cevap veren ve çok üzgün olduğu gözlenen Akgün, "Kendisinde yüksek tansiyon vardı. Doktorlara göre kanama daha araçta iken başladığı yönünde. Aksi takdirde böyle bir denge kaybı, düşme olmaz şeklinde. Umutla iyileşmesini bekliyoruz" dedi.