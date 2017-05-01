Dha İstanbul Bülteni - 5

- (AKTÜEL GÖRÜNTÜLERLE) - BAKIRKÖY'DE 1 MAYIS KUTLAMASI



Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: Güven USTA - İstanbul DHA



Bakırköy Halk Pazarı'nda düzenlenen 1 Mayıs kutlamasında alan doldu. İki ayrı koldan kortejler halinde alana yürüyen katılımcılar 200 metre aralıklarla kurulan 3 ayrı noktada üzerleri aranarak içeri alındı. Saat 13: 00'de başlayacağı duyurulan kutlama programı yoğun katılım nedeniyle 1 saat gecikmeyle başladı.



SAYGI DURUŞU VE 1 MAYIS MARŞI



İlk olarak 1 Mayıs 1977'de Taksim'de yaşamını yitirenler ile 10 Ekim 2015'de Ankara Gar Katliamında ölenler için saygı duruşunda bulunuldu. Ardından DİSK korosu 1 Mayıs marşını söyledi.



DÜZENLEYİCİ KURULUŞLARIN BAŞKANLARI KONUŞTU



Mitingin düzenleyicisi sendikalar ve meslek kuruluşları adına konuşmalar yapıldı. DİSK Genel Başkanı Kani Beko, KESK Eş Genel Başkanı Lami Özgen, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz ve TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel sırasıyla konuştu.



ENTERNASYONAL MARŞI



İstanbul Valiliği'nden izinli 1 Mayıs kutlamasına destek veren siyasi parti, sendika ve STK temsilcilerinden oluşan bir kora birlikte Enternasyonal marşını söyledi. Marşı söyleyenler arasında HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü de vardı.



CHP HEYETİ KÜRSÜDE



CHP Bakırköy'deki 1 Mayıs mitingine yoğun bir katılım gösterdi. CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat ve milletvekili ve parti yöneticilerinden oluşan kalabalık bir heyetle kürsüye çıkıp kalabalığı selamladı.



ANONSA TEPKİ GÖSTERİP ERKEN AYRILDILAR



Bu arada mitinge katılan Türkiye Komünist Partisi üyeleri, daha önce partiden ayrılan bir grubun kurduğu Halkın TKP'si adlı siyasi partinin Genel Başkanı Erkan Baş'ın TKP Genel Başkanı olarak kürsüden anons edilmesine tepki gösterip alandan erken ayrıldı.



KARDEŞ TÜRKÜLER KONSERİ



Mitingde son olarak Kardeş Türküler sahne aldı. Kalabalık halay çekip türkülere eşlik etti. Miting saat 16: 15 itibariyle sona erdi.



Görüntü Dökümü:



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Miting alanına girişlerde yapılan üst aramasından detay



Miting alanından detaylar



Halay çekenlerden detaylar



CHP heyetinin kürsüden selamı



Basın platformundan detaylar



01.05.2017 - 13.54 Haber Kodu : 170501108



01.05.2017 - 14.31 Haber Kodu : 170501122



01.05.2017 - 16.29 Haber Kodu : 170501186



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KANİ BEKO: İŞSİZLİK FONUMUZU GASP ETMEK İSTEYEN LEŞ KARGALARINA İZİN VERMEYECEĞİZ



Haber-Kamera: Özgür ALTUNCU - Hakime TORUN - Güven USTA İstanbul DHA



Bakırköy'deki 1 Mayıs kutlamalarında konuşan DİSK Genel Başkanı Kani Beko, "İşsiz sayısı rekorla tarihe geçti. 5 işçiden 3'ü işsiz. İşsizlik hızla artıyor. İşsizlik fonumuzu gasp etmek isteyen leş kargalarına izin vermeyeceğiz. Taşeron işçi kardeşlerimiz kadro alıncaya kadar bedeli ne olursa olsun mücadelemiz devam edecek. Kiralık işçi denilen kölelik düzenini getirdiler köle satar gibi işçi kiralamayı yasal hala getirdiler. Bu da yetmedi kamu emekçilerini iş güvencesini ortadan kaldıracaklarını söylediler. Artık yeter hep beraber haykıralım. Köleliğe teslim olmayacağız. Köle satan tüccarlar kaybedecek" dedi.



Bakırköy'deki 1 Mayıs kutlamalarında, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Kani Beko, 1 Mayıs'ı kutlayarak konuşmasına başladı. Beko, "Selam olsun Cumartesi annelerine, selam olsun savaşa karşı barış diyen yiğitlere. Dünyanın dört bir yanında bugün milyonları dolduranlara selam olsun" dedi.



"TAKSİM'E ÇIKMAK İSTEYEN ARKADAŞLARIMIZIN DERHAL SERBEST BIRAKILMASINI İSTİYORUZ"



Taksim'deki gözaltılara değinen Kani Beko, "1 Mayıs birlik dayanışma, mücadele günü için Taksim'e çıkmak isteyen arkadaşlarımız gözaltına alınmış. Onların derhal serbest bırakılmasını istiyoruz. Büyük bir kavganın arifesinde 1 Mayıs alanındayız" diye konuştu.



"KIDEM TAZMİNATLARIMIZI LEŞ KARGALARINA YEDİRECEK MİYİZ?"



Kıdem tazminatlarının fona aktarılacak olmasına tepki gösteren Kani Beko, "Referandumdan önce anlattık 'evet' çıkarsa ilk iş olarak kıdem tazminatını gasp etmek olacağını söylemiştik. Kıdem tazminatının gaspına hayır dedik. DİSK tarihsel bir uyarıda bulundu haklı çıktı. Kıdem tazminatı yük değil işçilerin hakkıdır. Hakkıdır, hakkıdır. İşçinin evine götürdüğü ekmek, iş güvencesidir" diye konuştu.



Beko, "Kıdem tazminatlarımızı leş kargalarına yedirecek miyiz?" diye sordu alanda bulunanlar 'hayır' cevabını verince Beko, "Hep birlikte omuz omuza mücadele edeceğiz" dedi.



"TAŞERON KARDEŞLERİMİZ KADRO ALINCAYA KADAR BEDELİ NE OLURSA OLSUN MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK"



Kani Beko, "İşçiler kendilerine verilen sözleri, doğruyu da yalanı da unutmazlar. 1 Kasım 2015 seçimlerinden önce taşeronlara kadro sözü verdiler sözlerini tuttular mı?" diye sorunca alanda bulunanlar 'hayır' cevabını verince Beko, "Bir kez daha söylüyorum görmeyen gözler görsün, duymayan kulaklar duysun. Taşeron işçi kardeşlerimiz kadro alıncaya kadar bedeli ne olursa olsun mücadelemiz devam edecek" ifadelerini kullandı.



"KİRALIK İŞÇİ DENİLEN KÖLELİK DÜZENİNİ GETİRDİLER KÖLE SATAR GİBİ İŞÇİ KİRALAMAYI YASAL HALA GETİRDİLER"



DİSK Genel Başkanı Kani Beko, "Rüzgardan dolayı ses sorunu yaşandı. Ancak, sesimizi faşist diktatörlük kısamaz. Kiralık işçi denilen kölelik düzenini getirdiler köle satar gibi işçi kiralamayı yasal hala getirdiler. Bu da yetmedi kamu emekçilerini iş güvencesini ortadan kaldıracaklarını söylediler. Artık yeter hep beraber haykıralım. Köleliğe teslim olmayacağız. Köle satan tüccarlar kaybedecek" dedi.



"İŞSİZLİK FONUMUZU GASP ETMEK İSTEYEN LEŞ KARGALARINA İZİN VERMEYECEĞİZ"



Kani Beko, "İşsiz sayısı rekorla tarihe geçti. 5 işçiden 3'ü işsiz. İşsizlik hızla artıyor. İşsizlik fonumuzu gasp etmek isteyen leş kargalarına izin vermeyeceğiz" açıklamasında bulundu" dedi.



"OHAL İLAN EDİP KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER İLE YÜZBİNLERCE KAMU EMEKÇİSİNİ İHRAÇ ETTİLER"



Beko, "Ülkeyi yönetenlere sesleniyorum; OHAL ilan edip kanun hükmünde kararnameler ile yüzbinlerce kamu emekçisini ihraç ettiler. Mahkeme kararı olmadan 85 belediyede kayyum var. Kayyum ile 1500'ün üzerinde arkadaşımız işten atıldı. Gidebilecekleri bir mahkeme bile yok. İşe iade edilene kadar yanlarında olacağımıza söz veriyoruz" dedi.



"16 NİSAN'DA SANDIKLARDAN 'HAYIR' ÇIKTI. YÜKSEK HAKEM KURULUNDAN 'EVET' ÇIKTI"



Referandumdan 'hayır çıktı' diyen Kani Beko, "16 Nisan'da sandıklardan 'hayır' çıktı. Yüksek hakem kurulundan 'evet' çıktı. Ancak siz yaptığınız bu hırsızlık ile nereye kaçarsanız kaçın sizi yakalamak boynumuzun borcu olsun" dedi.



"80 MİLYONUN ANAYASASI İÇİN ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE BİRLİKTE MÜCADELE EDECEĞİZ"



Anayasa değişikliğine değinen Kani Beko, "Bu anayasa değişikliğinin içinde işsizler, köylüler, Kürt sorunu var mı? bu anayasa bizi anayasamız değil. 80 milyonun anayasası için önümüzdeki dönemde birlikte mücadele edeceğiz. Laik sosyal demokrat bir anayasa olmalı. Gün şikayet etme günü değil aydınlık bir ülke için meşale yakalım. 15 -16 haziranda büyük işçi direnişinin yaratanlara selam olsun. Gezi direnişindeki yiğit kardeşlerimize selam olsun. Barış elçilerimize, 101 karanfilimize, selam olsun. Kahrolsun faşist diktatörlük yaşasın işçilerin, kardeşliği birliği. Yaşasın devrim, sosyalizm" diye konuştu.



Görüntü Dökümü



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-Kani Beko'nun konuşması



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01.05.2017 - 16.04 Haber Kodu : 170501166



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- KESK EŞ GENEL BAŞKANI ÖZGEN: OHAL VE KHK'LARLA 100 BİN KAMU EMEKÇİSİ İŞİNDEN EDİLDİ



Haber - Kamera: Özgür ALTUNCU - Güven USTA - Hakime TORUN / İSTANBUL DHA



Bakırköy'deki 1 Mayıs kutlamalarında konuşan KESK Eş Genel Başkanı Lami Özgen, "OHAL ve KHK'larla 100 bin kamu emekçisi işinden edildi. 10 binlerce kamu emekçisi açığa alındı. Haklarımız KHK'larla yasaklanmaya devam ediyor. Arkadaşlarımız hakkında soruşturmalar, keyfi uygulamalar devam ediyor. 3 binin üzerinde KESK üyesi işten atıldı. Sizin OHAL yasanıza, KHK'larınıza, soruşturmalarınıza boyun eğmiyor, korkmuyor, geri adım atmıyoruz" dedi.



Bakırköy'deki 1 Mayıs kutlamalarında konuşan Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eş Genel Başkanı Lami Özgen, 16 Nisan referandumuna değinerek, "Emekçiler olarak 'hayır' taleplerimizi birleştirerek bu ülkenin yarısı olduğumuzu ortaya koyduk. Kanun hükmünde kararnamelere, OHAL'e, baskılara, tutuklamalara, iş güvencesini ortadan kaldırılmasına, kıdem tazminatının ortadan kaldırılmasına, iş cinayetlerine, iş yerlerindeki mobbinge hayır dedik. İradelerimizi ortaklaştırdık" dedi.



"REFERANDUM SONUÇLARI ŞAİBELİDİR BU SONUÇLARI ÜLKENİN YARISI OLARAK KABUL ETMİYORUZ"



Lami Özgen, "Onlar her zamanki gibi hileleri ile yalanları, hırsızlıkları ile bizlerin iradesini çaldı. Referandum sonuçları şaibelidir. Bu sonuçları ülkenin yarısı olarak kabul etmiyoruz. Buna bir kez daha hayır demeye devam ediyoruz" dedi.



"OHAL VE KHK'LARLA 100 BİN KAMU EMEKÇİSİ İŞİNDEN EDİLDİ 10 BİNLERCE KAMU EMEKÇİSİ AÇIĞA ALINDI"



Lami Özgen, "OHAL ve KHK'larla 100 bin kamu emekçisi işinden edildi. 10 binlerce kamu emekçisi açığa alındı. Haklarımız KHK'larla yasaklanmaya devam ediyor. Arkadaşlarımız hakkında soruşturmalar, keyfi uygulamalar devam ediyor. 3 binin üzerinde KESK üyesi işten atıldı. Sizin OHAL yasanıza, KHK'larınıza, soruşturmalarınıza boyun eğmiyor, korkmuyor, geri adım atmıyoruz. Yalanlarınıza dolanlarınıza boyun eğmeden, diz çökmeden mücadeleye devam edeceğiz. Bu onlara büyük bir ıstırap. Selam olsun baskıya, zulme, faşizme karşı boyun eğmeden mücadele edenlere. Faşizme karşı omuz omuza yürüteceğimiz mücadele bizim ortak geleceğimizi ifade etmektedir. Kurtuluş yok tek başına ya beraber ya hiçbirimiz" diye konuştu.



İÇERİDE VE DIŞARIDA BARIŞ TALEBİMİZDE ISRAR EDİYORUZ



Lami Özgen, "AKP iktidarı, tekçi, otoriter faşizan politikaları ile beraber tek adam sistemini kurumsallaşmaya giderken bizim temel hak ve özgürlüklerimizi sadece sınırlamak ve engellemek ile kalmıyor bunları ortadan kaldırarak kendi faşizan sistemini kurumsallaştırmak istiyor. İçeride ve dışarıda yürütülen savaş ile kurumsallaştırarak toplumun muhalif kesimlerini karşı karşıya getirip tekleştirmeyi, ötekileştirmeyi savaş politikaları ile hayata geçirmek istiyor. İçeride ve dışarıda barış talebimizde ısrar ediyoruz. Bu konuda mücadeleye devam edeceğiz. AKP'ye bu savaş politikalarından vazgeç diyoruz. İçeride diyalog ve barış süreci dışında başka bir seçeneğin olmadığını bir kez ah ifade ediyoruz. Herkes barış içinde yaşamak istiyor. Hükümet son zamanlarda Ortadoğu savaş batkalığına batmaktadır. Özelikle IŞİD vahşetine karşı Ortadoğu'da oluşturduğu ittifak karşısında AKP iktidarının uğursuz politikaları sonuç vermeyecektir" açıklamasında bulundu.



Görüntü dökümü



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-Lami Özgen'nin konuşması



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01.05.2017 - 16.13 Haber Kodu : 170501175



01.05.2017 - 16.14 Haber Kodu : 170501176



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BAKIRKÖY'DE ALANA GİREMEYEN BİSİKLETLİLERDEN PROTESTO



İstanbul'un çeşitli ilçelerinden 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına katılmak için bisikletleriyle Bakırköy'e geldiler. Ancak kortejle birlikte yürüyen grubun, bisikletlerle kutlama alanına girişine polis izin vermedi. Grup, bisikletlerini yere bırakarak oturma eylemi yaptı.



Haber-Kamera: Enver ALAS, İstanbul / DHA



Bakırköy Halk Pazarı'ndaki 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına bisikletleriyle katılan bir grup, polisin güvenlik gerekçesiyle kutlama yapılacak alana bisikletlerle girişine izin vermemesi üzerine oturma eylemi yaptı.



Kendilerine "Don Kişot Bisikletliler Kollektifi" diyen yaklaşık 20 kişilik bisikletli grup, Bakırköy İncirli Caddesi'nde yürüyen kortejle birlikte kutlamaların yapılacağı Bakırköy Halk Pazarı'ndaki polis noktasına geldi. "Bisiklet Emektir" yazılı pankart açan bisikletli grubun alana girişi polis tarafından engellendi. Gruptakilere, güvenlik gerekçesiyle bisikletlerin alana sokulmasına izin verilemeyeceği söylendi. Belli bir süre polis müdürleriyle yapılan görüşmeler sonuçsuz kalınca da grup bunun üzerine bisikletlerini yere bırakarak oturma eylemi yaptı.



BİSİKLET KORNASI ÇALARAK PROTESTO ETTİLER



"Bizi içeri almıyorlar" şeklinde slogan atan grup, bisiklet kornaları ve düdük çalarak uygulamayı protesto etti. Gruba, kutlamalara katılanlar da alkışlarıyla destek verdi.



Bisikletlerin kutlama alanına alınmamasına gruptakiler tepki gösterdi. Geçen sene yapılan kutlamalara bisikletleriyle alındıklarını belirten Ege Sertçetin, "İstanbul'un çeşitli yerlerinden bisikletlerimizle geldik. Ancak bu sene bisikletlerimiz içeri alınmıyor. Bu şekilde bir emir geldiğini söylediler bize. Bisiklet emek demektir" dedi.



BİSİKLETTEN NE OLABİLİR?



Melek Demiral ise polisin güvenlik gerekçesiyle bisikletlerin içeri alınmayacağını kendilerine söylediğini belirterek, "Bisikletsiz içeri girmemiz hiçbir anlam ifade etmiyor. Bisiklettten ne olabilir? Akıl almaz gerekçeyle bizi engellediler" diye konuştu.



Bisikletli grup, 1 Mayıs kutlamalarının başından sonuna kadar oturma eylemini sürdürdü.



Görüntü Dökümü



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-Bisikletli grubun alana gelişi



-Polis tarafından durdurulması



-Polis müdürüyle görüşülmesi



-İzin verilmemesi üzerine oturma eylemi



-Slogan atılması



-Alkışlı ve korna çalarak protesto



-Gruptakilerin tepkisi



-Bisikletçilerle röp



-Genel ve detaylar



01.05.2017 - 16.07 Haber Kodu : 170501167



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BAKIRKÖY'DE DAĞILIM BAŞLADI; ÜSTGEÇİTTE YOĞUNLUK YAŞANDI



Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK/İSTANBUL-DHA



1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları için Bakırköy Halk Pazarı'na gelenler buradaki programın sonlarına doğru alanı terk etmeye başladı. Kutlama alanından çıkanların birçoğu, metrobüsü kullanmak için İncirli'deki yaya üst geçidini kullandı. Bu nedenle bu noktada yoğunluk oluştu. Üstgeçidi kullananlar ilerlemekte güçlük çekti. Bakırköy Halk Pazarı'nda dağılmalar devam ediyor.







Görüntü Dökümü:



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-Halk Pazarı'ndan çıkanlardan görüntü



-Üstgeçidi kullananlar



-Üstgeçitteki insan yoğunluğundan görüntüler



-Merdivenin başında bekleyenler



-Metrobüs durağındaki yoğunluktan görüntüler



-Detaylar



01.05.2017 - 16.00 Haber Kodu : 170501161



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TAKSİM MEYDANI BU YIL DA GÜVERCİNLERE KALDI



Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA



1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle kapatılan Taksim Meydan'ı bu yıl da güvercinlere kaldı. Demir bariyerlerle kapatılan meydanda polis yoğun güvenlik önlemleri aldı. Boş meydan güvercinlere kaldı. Meydanda görevli polisler de güvercinlere yem attı.



Görüntü Dökümü:



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Meydandan görüntüler



Güvercinlerin görüntüsü



Polislerin güvercinlere yem atması



Detaylar



01.05.2017 - 16.01 Haber Kodu : 170501162



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TMMOB YÖNETİM KURULU BAŞKANI KORAMAZ: BU REFERANDUM İLE KIDEM TAZMİNATLARIMIZA EL KONULUP KAZANILMIŞ HAKLARIMIZ ELİMİZDEN ALINACAK



Haber - Kamera: Özgür ALTUNCU - Güven USTA - Hakime TORUN / İSTANBUL DHA



Bakırköy'deki 1 Mayıs kutlamalarında konuşan TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, kıdem tazminatlarının fona aktarılacak olmasına ilişkin, "Bu referandum ile kıdem tazminatlarımıza, el konulacak. Kazanılmış haklarımız elimizden alınacak. Sendikaların işlevsizleştirilmesi var, bizim gibi meslek kuruluşlarının etkisizleştirilmesi var. Doğal alanlarımızın, yer altı, yer üstü zenginliklerini varlık fonu adı altında sermaye kesimlerine, bize küfür edenlere peşkeş çekilmesi var. Referandum sonucunda faşizm var. 'Hayır' tutumumun devamı için burada toplanmamız çok önemli" dedi.



Bakırköy'deki 1 Mayıs kutlamalarında konuşan 1 Mayıs komitesinden TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, "Bugün burada ülkemizde demokrasinin, laikliğin cumhuriyetin emeğimizin doğanın katledilmesine 'hayır' demek için toplandık. Ülkemizin kan gölüne çevrilmesine, kamuda, okullarda, üniversitelerde yaşanan hukuk dışı kıyımlara 'hayır' demek için toplandık. Gazetecilerin, milletvekillerinin tutuklanmasına seçilmiş belediye başkalarının görevden alınmasına yerine kayyum atanmasına sürekli OHAL'e, baskıya şiddete 'hayır' demek için buradayız" diye konuştu.



"BU REFERANDUM İLE KIDEM TAZMİNATLARIMIZA, EL KONULUP KAZANILMIŞ HAKLARIMIZ ELİMİZDEN ALINACAK"



16 Nisan referandumuna değinen Emin Koramaz, "Bu 1 Mayıs'ın 16 Nisan'da yapılan referandumun ardı sıra gelmesi önemli ve önemli bir anlam taşımaktadır. 'Hayır' tutumlarımızın devamı niteliğidir. Bu referandum ile kıdem tazminatlarımıza el konulacak. Kazanılmış haklarımız elimizden alınacak. Sendikaların işlevsizleştirilmesi var, bizim gibi meslek kuruluşlarının etkisizleştirilmesi var. Doğal alanlarımızın, yer altı, yer üstü zenginliklerini varlık fonu adı altında sermaye kesimlerine, bize küfür edenlere peşkeş çekilmesi var. Parlamentonun işlevsizleştirilmesi, yargının tamamen denetim altına alınması, ülke kaynaklarının yönetiminin ve geleceği belirleyen kararların tek bir kişiye teslim edilmek istenmesi var. Bu referandum sonucunda faşizm var. 'Hayır' tutumumun devamı için burada toplanmamız çok önemli" ifadelerini kullandı.



Görüntü dökümü



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-Emin Koramaz'ın konuşması



-Detaylar







01.05.2017 - 16.32 Haber Kodu : 170501187