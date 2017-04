Dha İstanbul Bülteni - 5

1- SKANDAL PAYLAŞIMA SORUŞTURMA



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesabından "17 Nisan günü savaşı kazanınca, bunların karıları ve kızları ganimet olarak 'Evet'çilere helaldir" şeklinde paylaşımda bulunan İBB Haller Müdürlüğü çalışanı Ömer A. hakkında resen soruşturma başlattı.



Söz konusu paylaşımın ardından yapılan şikayetler üzerine Ömer A., İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın talimatıyla görevden alınmıştı.



2- KILIÇDAROĞLU AVCILAR'DA KONUŞTU



Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ - Güven USTA / İstanbul, DHA



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, servis şoförleri ve esnaf buluşmasının ardından Avcılar'a gitti. Avcılar'daki Belediye Meydanı önünde vatandaşlara seslenen Kılıçdaroğlu, "Aslında hepinizi Silivri'ye kapatmak gerek. Programda olmamasına rağmen miting düzenlemişsiniz" diye espri yaparak başladı.



Kılıçdaroğlu, CHP Gençlik Kolları üyelerinden oluşan, üzerlerinde 'Hayır' önlükleri bulunan davul ekimi tarafından karşılandı. Meydanda toplananların 'Hayırlısı be gülüm', 'Nayır nolamaz', 'Ne Evet'i Tayyip nikah kıymıyoruz" dövizleri taşıdığı görüldü. Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmasında, Türkiye'nin tek adama teslim edilemeyeceğini, kurucu meclisin devre dışı bırakılmasına halkın izin vermeyeceğini söyledi.



3- YARKADAŞ : SAYIN BAHÇELİ BU PAKETTEN DESTEĞİNİ DERHAL ÇEKMELİDİR



Haber-Kamera: Nurcan KIRCALI - İSTANBUL DHA



CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Şile'de referandum çalışmalarında bulundu.



Osmaniye Düziçi Belediye Başkanı Ökkeş Namlı'nın konuşması eleştiren Yarkadaş, "Referandum başladığından beri, iktidar ve iktidar sahipleri çok çatallı, ayrıştırıcı, nefret dilini öne çıkartan bir üslup kullanıyorlar. Bu üslup ne yazık ki "Hayır" oyu vereceklere karşı saldırganlığı da teşvik ediyor" dedi.



Barış Yarkadaş, "İktidar sahipleri, iktidarın en başındakiler 'Hayır' oyu kullananları, şeytan, terörist, PKK'lı, FETÖ'cü gibi benzeri nitelemelerle itham edince altlara doğru indikçe, bu durumdan vazife çıkartan bazı kamu görevlileri, belediye başkanları yada partililer de bu saldırıları yapmakta cesaret buluyorlar" diye konuştu. Yarkadaş, "Bu tür ayrıştırıcı,nefret saçan dili kullananların sorumlusu kullananlar kadar onlara cesaret verenlerdir" şeklinde konuştu.



"Eyalet" tartışmalarına da değinen Barış Yarkadaş, "Sayın Devlet Bahçeli'yi bu anayasa paketi, meclise geldiği ilk günden beri uyardık. Özellikle Anayasa'nın 123. maddesine eklenecek olan Cumhurbaşkanına idari bölgeler kurma yetkisinin verilmesinin eyaletlere ve federasyonlara yol açacağını söyledik. Ama Milliyetçi Hareket Partisinin Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ve MHP'nin kurmayları bu uyarılarımızı duymazdan geldi" şeklinde konuştu.



Yarkadaş, "Sayın Bahçeli, Cumhurbaşkanı adına konuşan danışmanlarının istifasını istemek yerine, bu paketten desteğini derhal çekmelidir. Bu pakete destek verdiği sürece Sayın Bahçeli, federasyonlara bölünmesine destek verecektir" dedi.



4- SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI İŞGALİ DAVASI;ERLERİN DOSYASI RÜTBELİLERDEN AYRILDI







Haber: Yüksel KOÇ/İSTANBUL,



Darbe girişimi gecesi Sabiha Gökçen Havalimanı'nı işgale gittikleri gerekçesi ile rütbeli olan 28 askerin tutuklu, 34 erin ise tutuksuz yargılandığı 62 sanıklı davanın 10. duruşması yapıldı.



Dosyaya gelen yazılarda sanıkların cep telefonunda ByLock uygulaması bulunmadığı, bir sanığın cep telefonunda "Köstebek Fetullahçı İstibharatçılar" dosyası bulunduğu, bir sanığın cep telefonunda da Asphalt 8 Airborne isimli oyun dosyasında haberleşme sağlandığı kaydedildi.



Tutuksuz yargılanan 34 erin dosyasını, tutuklu yargılanan 28 rütbeli askerin dosyasından ayıran mahmeke, tutuklu sanıkların tahliye taleplerini reddederek duruşmayı erteledi. Mahkeme, esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için dosyanın celse arası savcıya gönderilmesine karar verdi.



SANIKLARIN HİÇBİRİNDE BYLOCK BULUNMADI



İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Cezaevi yerleşkesinin karşısında bulunan duruşma salonlarında görülen davanın 10. duruşmasına tutuklu yargılanan 28 rütbeli asker katılırken 34 tutuksuz erden gelen olmadı.



Mahkeme Başkanı Ali Öztürk, duruşmanın başında dosyaya gelen yazıları okudu. Dosyaya gelen yazılara göre sanıkların cep telefonunda ByLock uygulamasına rastlanmadığını söyleyen Başkan Öztürk, sanıkların darbe gecesi Whatsapp ve mesajlarının ayrıntılı dökümünün geldiğini belirtti.



Başkan Öztürk, her sanığın digital materyallerinde bulunan belgeler ve telefonlarından atılan mesajları okuyarak diyeceklerini sordu.



ŞİFREYİ HATIRLAMADI



Tutuklu sanıklardan eski Üsteğmen Uğur Can Bekhan, kendisine ait digital materyallerde bulunduğu belirtilen "Köstebek Fetulahçı İstihbaratçılar" dosyasının rahmetli Necip Hablemitoğlu'nun kitabının bir bölümü olduğunu söyledi. Bekhan, yine kendisine ait digital materyallerde bulunan ancak şifreli olduğu için açılamayan Tevhid dosyasının şifresini hatırlamadığını söyledi.



PÖRTİGÖÇ'ÜN ATAMA LİSTESİ ÜSTEĞMENİN CEP TELEFONUNDA BULUNDU



Başkan Öztürk, tutuklu sanıklardan eski Üsteğmen Mehmet Ali Akyan'a hitaben, "Cep telefonunda meşhur Mehmet Partigöç'ün hazırladığı atama listesinin tam metni var" dedi.



Tutuklu sanıklardan Yusuf Yaylaz, darbe gecesi attığı, "Darbe var arkadaşlar", "Sabiha Gökçen'i kapatacağız", "TSK hükümete el koydu" şeklinde mesajları haberlerde okuyup bilgi sahibi olduktan sonra attığını söyledi.



'DARBE VAR, TANKLARI ALDIK ŞEHRE İNİYORUZ' MESAJINI HATIRLAMADI



Tutuklu sanıklardan Adil Aldemir, darbe gecesi 22.32'de kardeşine attığı iddia edilen, "Unutma bugünü, tarihi bir gün olacak, annemi telaşlandırma", "Darbe var, tankları aldık şehre iniyoruz" içerikli mesajı hatırlamadığını söyledi.



Cep telefonunda cemaatin haberleşme amacıyla indirdiği Asphalt 8 Airborne isimli oyun bulunan tutuklu sanıklardan Ferdi Erdoğdu, "Bu oyunu yükledim. Bu oyunun FETÖ ile ilgili olduğunu ilk defa burada duyuyorum" dedi.



Sanıklar ve avukatları, söz alarak müvekkillerinin tahliye talebinde bulundular.



SAVCI MÜTALAA HAZIRLAMAK İÇİN DOSYAYI İSTEDİ



Tutuksuz yargılanan 34 erin dosyasının tutuklu yargılanan 28 rütbeli askerin dosyasından ayrılmasını isteyen duruşma savcısı, esas hakkında mütalaasını sunmak üzere dosyanın kendisine gönderilmesini, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi.



DOSYA ESAS HAKKINDAKİ MATALAANIN HAZIRLANMASI İÇİN CELSE ARASI SAVCIYA GÖNDERİLECEK



Tutuksuz yargılanan 34 erin dosyasını, tutuklu yargılanan 28 rütbeli askerin dosyasından ayıran mahkeme, tutuklu sanıklara ilişkin dosyanın bu dava üzerinden yürütülmesine, tutuklu sanıkların tahliye taleplerinin reddine karar verdi. Mahkeme, ara kararlara ilişkin yazılan müzakerelerin yanıtların gelmesinden sonra esas hakkındaki mütalaasını sunması için dosyanın savcıya gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.



İDDİANAMEDEN



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Maltepe Nurettin Baransel Kışlaşı 2. Zırhlı Tugayı'nda görevli bir yüzbaşı, 7 subay ve 20 uzman çavuş ile 34 er hakkında 15 Temmuz gecesi devlet büyüklerinin kullanma ihtimaline karşı Sabiha Gökçen Havalimanı'nı işgale gittikleri belirtiliyor.



Rütbeli 28 askerin tutuklu, 34 erin tutuksuz yargılandığı iddianamede sanıkların tümü için 4 ayrı suçtan ceza isteniyor. Tüm sanıkların, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs" üç kez ağırlaştırılmış müebbet ve "Silahlı terör örgütüne üye oylak", "Üye olmamakla birlikte silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçlarından 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.



5- BEYOĞLU'NDA EYLEM YAPMAK İSTEYEN KADINLARI, POLİS KALKANLARLA İTEREK UZAKLAŞTIRDI



Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,



Beyoğlu İstiklal Caddesi Galatasaray Lisesi önünde toplanıp basın açıklaması yapmak isteyen kadın gruba polis izin vermedi. Polis ve grup üyeleri arasında itişmeler yaşandı. Kadınlar, kalkanlar ile itirek alandan uzaklaştırıldı.



Açlık grevlerine dikkat çekmek için Galataray Lisesi önünde toplanan "Barış Anneleri" adlı grup basın açıklaması yapmak istedi. Polis basın açıklamasına izin verilmeyeğini söyleyerek grubun dağılmasını istedi. Tartışmaların yaşandığı sırada kadın çevik kuvvet polisleri kalkanlarını kullanarak grubu müdahalede bulundu. Bu sırada polisler ve grup arasında itişmeler yaşandı. Uzaklaştırılan grup, slogan atarak Tarlabaşı'ndaki HDP İstanbul İl Örgütü binasına gitti.



==============================



6- DUAYEN GAZETECİ SELMA TÜKEL VEFAT ETTİ







İstanbul DHA



Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Üyesi, Sürekli Basın Kartı sahibi, onlarca mesleki başarı ödülü ve 2007 yılı Burhan Felek Takdir Belgesi Sahibi, gazeteci Selma Tükel 14 Nisan 2017 Cuma günü vefat etti.



Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu'nun, Selma Tükel'in ölümüyle ilgili yayınladığı mesajda "Değerli üyemiz, Selma Tükel'i kaybettik. Gazetecilik mesleğine uzun yıllar başarıyla hizmet veren Selma Tükel'i sevgi ve saygıyla anıyoruz. Selma Tükel'in ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruzö denildi.



Selma Tükel'in cenazesi 15 Nisan 2017 Cumartesi günü öğle namazının ardından Karacaahmet Şakirin Camisi'nden alınarak Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.



Selma Tükel'in özgeçmişi



1931 yılında Rize'de doğdu. Edebiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Mesleğe 1955 yılında 20. Asır Dergisi'nde başladı. Tanin, Akşam ve Hürriyet gazetelerinde araştırmacı yazar olarak çalıştı. Yüzü aşkın dizi ve araştırma yazısı yayımlandı. Fransızca bilen Tükel evli ve bir çocuk sahibiydi.