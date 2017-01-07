Dha İstanbul Bülteni - 5

1- PİLOTTAN BUZLANMA KONTROLÜ



ATATÜRK HAVALİMANI'NDA BUZDAN SARKITLAR



Haber-Kamera: Murat ÇAKIR - İSTANBUL DHA



Türkiye'nin en büyük hava kapısı olan Atatürk Havalimanı kar yağışı yüzünden felç olurken yolcuların yanı sıra çalışanlarda zor saatler geçiriyor. Atatürk Havalimanı'nın bazı yerlerinde buzdan sarkıtlar oluşurken araçlar apronda ilerlemekte güçlük çekti. Bu arada bir pilotun kokpit camından çıkarak uçağında ki buzlanmayı kontrol etmesi kameraya yansıdı. Kokpit camından sarkan pilot kontrol ederken uçağına altında bagajları yükleyen çalışanların zorlandığı görüldü. Bagajları taşıyan traktörler bile kar kümelerinin içine girince çıkamadı. Bu arada uçakların köprülerden çıkabilmesi için kar küreme araçları apronda çalıştı. Bilet değişikliği yapmak isteyenlerin oluşturduğu kuyruklar git gide uzarken Türk Hava Yolları yolcularına ikram dağıttı.



Görüntü Dökümü:



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-Kar yağışı ve buzdan sarkıtlardan görüntü



-İç hatlar terminali, iptallerden görüntü, bilet gişesi kuyruğu, İkramdan görüntü



-Dış hatlar terminali bilet gişesi kuyrukları



-Kar içinde uçaklar, yabancı bir yolcunun elinde ikram sandviçleri



-Uçakların arkasında apronda temizlik yapan buldozerler ve kar kümelerini yüklemeleri



-Pilotun kokpit camından çıkarak uçağını kontrol etmesi



-Uçak altında bagaj yükleyeler



-Bagaj taşıyıcı traktörün kara saplanması ve kurtarılmaya çalışılması



07.01.2017 - 16.31 Haber Kodu : 170107174



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(ek görüntü)



2- TAKSİM BEYAZA BÜRÜNDÜ



-Yoğun kar çocuklar için eğlenceye dönüştü



Haber: Mustafa ÖZDABAK Kamera: Özgür EREN - Yüksel KOÇ /İSTANBUL,



İstanbul'da etkili olan kar yağışı, çocuklar için eğlenceye dönüştü. Haftasonu olması nedeniyle, Taksim'e gelenler yoğun kar yağışı altında bol bol selfie çekti.



İstanbul'da etkili olan kar yağışı çocuklar için eğlenceye dönüştü. Çocuklar karla kaplanan sokaklarda bol bol kızak kaydı. Sahil yürüyüşü yapanlar, karın keyfini çıkardı. Tarabya'da ara sokaklarda kızak kayan çocuklar; "Çok heyecanlıyız. İnşallah Pazartesi günü okullar tatil olur. Karda kaymanın sevincini yaşıyoruz. Bir senedir bu anı bekliyoruz" dedi.Taksim, yoğun kar yağışına rağmen, kalabalık günlerinden birini yaşadı. Taksim'e gelenler yoğun kar yağışı altında selfie çekti. Nostalji tramvayı fotoğraf meraklılarının ilgi odağı oldu.



Görüntü Dökümü:



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-Taksim meydanında kar yağışı



-Kar altında yürüyenler



-Çocukların kar topu oyması



-Beşiktaş'tan kar görüntüleri



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EK GÖRÜNTÜ



-Taksim Meydanı'nın genel görüntübü



-Kar küreme çalışması



-Güvercinlere yem verenler



-Anıt çevresinde fotoğraf çektirenler



07.01.2017 - 15.41 Haber Kodu : 170107146



07.01.2017 - 17.38 Haber Kodu : 170107201_



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3- VALİ ŞAHİN'DEN SÜRÜCÜLERE UYARI



"An itibariyle İstanbul'da köprüler, ana arterler, otoyollar, metrolar trafiğe açık. Sürücülerin kural ve ikazlara uymalarını rica ediyorum"



İstanbul DHA



İstanbul Valisi Vasip Şahin, sürücülere uyarıda bulundu. Twitter hesabından açıklama yapan Şahin, "An itibariyle İstanbul'da köprüler, ana arterler, otoyollar, metrolar trafiğe açık. Sürücülerin kural ve ikazlara uymalarını rica ediyorum" dedi.



Bu arada Vali Şahin'e sosyal medya üzerinden 'kar tatili' sorusu yağdı. Veli ve öğrencilerin, 'pazartesi günü okulların tatil olup olmayacağı' yönünde çok sayıda tweetine Vali Vasip Şahin cevap vermedi.



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4- İSTANBUL'DA KAR KALINLIĞI 110 CM'YE ULAŞTI



İBB, İstanbul'da son ölçülen kar kalınlıklarını açıkladı;



Çatalca-Subaşı: 110 cm



Arnavutköy: 60-65cm



Büyükçekmece, Sultangazi: 55-60cm



Başakşehir, Esenyurt, Beylikdüzü, Gaziosmanpaşa: 45-50 cm



Ağva-Teke, Beykoz, Sarıyer, Zekeriyaköy: 40 cm



İstanbul DHA



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kar yağışıyla ilgili son durumu açıklamadı.



Yapılan açıklamada, "Kar yağışı gündüz saatlerinde de bölgesel olarak tipi şeklinde il genelinde etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle zaman zaman ağırlaşarak trafik ekiplerin müdahalesiyle normale döndü" denildi.



DİZİ OYUNCULARI KURTARILDI



TEM'de yolun açık tutulmasının sağlandığı belirtilen açıklamada, "İlçe belediyelerine de ek tuz takviyesi yapıldı. Karayollarının tıkanması ve kazalarının kış lastiği takılmamasından kaynaklandığı belirlendi. Trafikte bekleyen vatandaşlara 31 bin 50 kumanya, çay ve hazır çorba dağıtıldı. Belgrad ormanlarında film setinde kalan "içerde" dizi oyuncuları ve set ekibi Jandarma, İtfaiye ve Yol Bakım ekipleri tarafından şehir merkezine getirildiler" ifadeleri yer aldı.



EK SEFERLER KONULRU



İBB, metronun saat 06.00'a kadar yolcu taşımaya devam edeceğini belirtirken metrobüs hattı için ek seferler konulduğunu kaydetti



KAR KALINLIKLARI



Kentte saat 17: 00 itibariyle ölçülen kar kalınlıkları ise şöyle belirtildi:



-Çatalca-Subaşı: 110 cm



-Arnavutköy: 60-65cm



-Büyükçekmece, Sultangazi: 55-60cm



-Başakşehir, Esenyurt, Beylikdüzü, Ggaziosmanpaşa 45-50 cm



-Ağva-Teke, Beykoz, Sarıyer, Zekeriyaköy: 40 cm



-Alemdağ, Ömerli, Alibeyköy, Kağıthane, Maslak: 30-35 cm



-Uğur Mumcu, Bahçelievler, Küçükçekmece: 25 cm



-Çekmeköy, Ümraniye, Sancaktepe: 20cm



-Ataşehir, Maltepe, Kadıköy, Üsküdar, Şile, Beşiktaş, Bakırköy: 15-18 cm



-Pendik, Kartal, Tuzla: 10 cm



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5- BİRİKEN KARIN İÇİNDE KAYBOLDU



İstanbul DHA



Küçükçekmece'de rüzgarın etkisiyle yol kenarında biriken kar kütlesi insan boyunu aştı. Bazı mahalle sakinleri biriken karı eğlenceye çevirdi. Boylarını aşan karın içine girenler görüntü çekmeyi ihmal etmedi.



Görüntü Dökümü:



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-Boyunu aşan karın içine giren kişi



07.01.2017 - 17.28 Haber Kodu : 170107195