Dha İstanbul Bülteni - 5

1- BEŞİKTAŞ'TAKİ TERÖR SALDIRISI: 10 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ



Tutuklamaya sevkedilen şüphelilerden Tufan B.'nin bombalı aracı Tuzla'dan 17 bin liraya satın alıp teröristlere verdiği belirlendi.



Haber: Ümit TÜRK - Özden ATİK / İstanbul, DHA



Beşiktaş'ta 46 kişinin şehit olduğu, 285 kişinin yaralandığı terör saldırısıyla ilgili gözaltına alınan 13 şüpheliden 10'u tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.



Beşiktaş-Bursaspor arasında 10 Aralık 2016'da oynanan maç sonrasında çevik kuvvet polisine yönelik canlı bomba saldırısına ilişkin gözaltına alınan 13 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. İstanbul Adalet Sarayı'nda soruşturmayı yürüten İstanbul Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'ndan 6 savcının sorguladığı şüphelilerden 10'u tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi. 2 şüphelinin adli kontrol talebiyle serbest bırakılması talep edilirken; bir şüpheli ise serbest bırakıldı.



"ARACIN TERÖR EYLEMİNDE KULLANILACAĞINI BİLİYORDU"



Savcılık soruşturmasında, şüphelilerden Tufan B.'nin terör eyleminde kullanılan bombalı aracı temin eden kişi olduğu, terör örgütünden kendisiyle irtibata geçen kişilerden eylemde kullanılmak üzere araç almak üzere 22 bin TL aldığı, aracı 17 bin TL'ye Tuzla'dan satın aldığı ve eylemde kullanılması için teröristlere verdiği tespit edildi.



10 KİŞİNİN TUTUKLANMASI TALEP EDİLDİ



Savcılık sevk yazısında, şüpheli Tufan B.'nin aracı temin ettiği ve terör eyleminde kullanılacağını bildiği gerekçesiyle "Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmaya teşebbüs" suçundan tutuklanmasını talep etti. Diğer 9 şüphelinin de Tufan B. ile irtibatlı oldukları belirtilen yazıda, şüphelilerin ayrıca terör örgütü üyeliği ve örgüt propagandası yapmak suçlarından tutuklanmaları istendi. 10 şüphelinin Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ndeki sorguları devam ediyor.



2- BAŞKONSOLOSLAR REİNA ÖNÜNE KARANFİL BIRAKTI



Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Özgür EREN İSTANBUL DHA



İstanbul'da görev yapan 14 başkonsolos ve 30'a yakın diplomatik temsilci, terör saldırısına uğrayan Reina önünde hayatını kaybedenlerin anısına karanfil bırakarak dua etti.



İstanbul'da görev yapan başkonsolos ve diplomatik temsilciler, İstanbul Valiliği ve Beşiktaş Kaymakamlığı öncülüğünde Ortaköy'deki terör saldırısının yaşandığı yere karanfil bırakarak, hayatını kaybedenler için dua etti.



Aralarında Almanya, Fransa, Hollanda, Bulgaristan, Çin, Suudi Arabistan, Danimarka ve Endonezya'nın bulunduğu temsilciler ellerindeki karanfillerle hep birlikte saldırı noktasına gelerek terörü lanetledi.



Burada konuşan Beşiktaş Kaymakamı Abdullah Kalkan, "Yabancı ülkelerin başkonsolosları valiliğimize müracaatla yılbaşı gecesi meydana gelen menfur terör saldırısında hayatlarını kaybeden terör kurbanlarımızı, şehitlerimizi anmak istediklerini bu mücadelede Türk Milleti'nin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yanında olduklarını göstermek açısından ve terörü lanetlediklerinin dünya tarafından bilinmesi açısından bu etkinliği düzenlemek istediklerini belirtmişlerdir. Ben kendilerine bu hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. O menfur saldırıda hayatını kaybeden bütün insanlarımızın, şehitlerimizin ailelerine başsağlığı diliyorum. Türk Milleti'ne başsağlığı diliyorum. İnsanlık alemine başsağlığı diliyorum. Hassasiyetlerinden dolayı tekrar başkonsoloslarımıza teşekkürler ediyorum" dedi.



-Başkonsolos ve diplomatik temsilcilerin olay yerine gelmesi



-Eğlence mekanının önüne karanfil bırakılması



-Dua edilmesi



-Beşiktaş Kaymakamı Abdullah Kalkan'ın konuşması



-Genel ve detaylar



06.01.2017 - 16.31 Haber Kodu : 170106154



3- AVRASYA TÜRK DERNEKLERİ FEDERASYONU GENEL BAŞKANI İSMAİL CENGİZ :



İÇİMİZDEN BÖYLE BİR TERÖRİSTİN ÇIKMAYACAĞINA İNANIYORUZ



İbrahim AKTÜRK, İstanbulDHA



Avrasya Türk Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı İsmail Cengiz, Reina saldırısını sadece bir terör saldırısı olarak değil, ülkeyi parçalamaya yönelik bir savaş olarak gördüğünü söyledi. Reina saldırısını şiddetle kınadığını belirten Cengiz, "Terör saldırıları kimden ve nereden gelirse gelsin, tüm Türklere yapılmış saldırı olarak görüyoruz ve lanetliyoruz. Bizler bu saldırıları terör saldırıları olarak değil, ülkemizi parçalamaya yönelik, vatan olarak bildiğimiz Türkiye topraklarını parçalamaya yönelik bir savaş olarak görüyoruz. Bütün Türkmenler olarak, ülkemizi terör yuvası haline getirmek isteyen küresel güçlere geçit vermeyeceğiz" diye konuştu.



"TERÖRÜN ADI, TERÖRİSTİN KİMLİĞİ OLMAZ"



Türkmenler olarak, ülkeyi her tehlikeye karşı korumak için savaştıklarını belirten Cengiz, Reina saldırısını düzenleyen teröristin kimliği netleşmeden Türkmenler'in suçluymuş gibi gösterildiğini öne sürdü. Cengiz, şöyle devam etti: Teröristin kimliği henüz daha netleşmeden Bu ülkeye yerleşen Türkmenlerin bir suçluymuş gibi mahkum edilmesini şiddetle kınıyoruz. Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda, 15 Temmuz darbe kalkışmasında omuz omuza savaşan bizleri, bu suçlayıcı tavır bizleri üzüntüye sevk etmiştir. Terörün adı, teröristin kimliği olmaz



"BİZİM ÜMİT KAYNAĞIMIZ, SON KALEMİZ DİYE SIĞINDIĞIMIZ ŞU AZİZ TÜRKİYE.."



4 bin cıvarında üyeleri bulunan dernekler adına konuşan İsmail Cengiz konuşmasının devamında da "Bizim ümit kaynağımız son kalemiz diye sığındığımız şu aziz Türkiye'de, güzel ilçemizde 50 yıldır yaşıyoruz. Kendi aramızda şu soydaşlarımızın arasında bir katilimiz, bir hırsızımız, dilencimiz yoktur. Biz her zaman bu devletin yanında olduk. Türkmenler olarak, eğer içimizden biri ise bu terörist, şiddetle reddediyoruz, kabul etmiyoruz. Çünkü bizim içimizden böyle bir teröristin çıkmayacağına inanıyoruz" dedi.



Görüntü Dökümü:



-İsmail Cengiz'in açıklamaları



-Basın toplantısından görüntü



-Detaylar



4- BAKAN ARSLAN 3. HAVALİMANININ EKONOMİK ANALİZ RAPORUNU AÇIKLADI



Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan,



"Havalimanı inşaatının yüzde 40'ı bitti"



"Geçen yıl 23 binin üzerine çıktığı zamanlar oldu. 2017'de özellikle kış şartlarına göre belki 22 bin 500 ile devam edeceğiz ama süreç biraz daha ilerledikten sonra Mart-Nisan aylarında bu sayı artacak ve Haziran'da 30 bin çalışanın üzerine çıkacağız"



"Çıkmalıyız ki bu büyüklükteki bir havalimanını 2018'in ilk çeyreğinde birinci fazıyla insanımızın hizmetine, ülkemizin hizmetine sunmuş olabilelim"



"Bu projenin 1 milyon 300 bin metrekarelik bir kapalı terminal binasına sahip olduğu, bunun 5 adet EmpireState binasına eş değer olduğunu belirteyim. Havalimanı toplam proje alanı San Marino ülkesinin yüz ölçümünden daha büyük"



Yüzde 40'ı tamamlanan 3. havalimanı inşaatı havadan da görüntülendi



Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA



Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 3. Havalimanı şantiyesinde incelemeler de bulundu. Bakan Arslan incelemelerinin ardından Ekonomi ve Dış Politiks Araştırma Merkezi (EDAM)'ın hazırladığı "İstanbul yeni havalimanı ekonomik etki analizi" raporunu açıkladı.



Programa Bakan Arslan'ın yanı sıra, İGA İcra Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu, İGA Havalimanı işletmesi İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Keskin, İGA Havalimanları İnşaatı CEO'su Yusuf Akçayoğlu, İGA Yönetim Kurulu üyeleri Mehmet Cengiz, Cemal Kalyoncu, Sezai Bacaksız, Naci Koloğlu, Celal Koloğlu, Mehmet Nazif Günal katıldı.



"HAZİRAN'DA 30 BİN ÇALIŞANIN ÜZERİNE ÇIKACAĞIZ"



Bakan Arslan, "Şu an yaklaşık 22 bin 500 kişi 3 vardiya esasına göre çalışıyor. Geçen yıl 23 binin üzerine çıktığı zamanlar oldu. 2017'de özellikle kış şartlarına göre belki 22 bin 500 ile devam edeceğiz ama süreç biraz daha ilerledikten sonra Mart-Nisan aylarında bu sayı artacak ve Haziran'da 30 bin çalışanın üzerine çıkacağız. Çıkmalıyız ki bu büyüklükteki bir havalimanını 2018'in ilk çeyreğinde birinci fazıyla insanımızın hizmetine, ülkemizin hizmetine sunmuş olabilelim" dedi.



Arslan "Havacılığımız ve İstanbul Yeni Havalimanının ülkemize sağlayacağı ekonomik katkıyı, Bağımsız Uluslararası Araştırma kuruluşu olan EDAM'a yaptırdığımız ekonomik etki analiz çalışmasıyla daha somut bir hale geldi" diye konuştu,



YOLCU SAYISI 2018'İN SONUNDA 230 MİLYON



Bakan Arslan, "Özellikle uluslararası hava taşıma sektörünün son on yıllık büyüme rakamı dünya ortalamasında yüzde 5,6. Ancak, Türkiye'de aynı dönemde bu oran yüzde 14. Bu rakamlar sektörün finansal büyüklüğüne yansımış durumda. Ülkemizde 2002 yılında sektörün finansal büyüklüğü 2,2 milyar dolar mertebelerindeyken, 2015 sonu itibariyle 23,4 milyar dolar mertebesine gelmiş. Aynı durum sektördeki istihdam artışının da yaklaşık üç kata çıktığını yine sizlerle paylaşmak isterim" şeklinde konuştu.



Bakan Ahmet Arslan geçen yıl 174 milyon yolcuya hizmet edildiğini ancak 2018 yılının sonuna doğru bu rakamın 230 milyonun üzerine çıkacağını söyledi.



BİRİNCİ 2018 İLK ÇEYREĞİNDE



Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "İstanbul Yeni Havalimanı, 150 havayolu şirketine 350'nin üzerinde destinasyona uçuş imkanı sağlayacak projeyi başlatmış olduk. Projenin özellikle 2018'in ilk çeyreğinde açılmasını öngördüğümüz 1. etabıyla ilgili yatırımlarımız devam ediyor. 1. etapta 2 tane pist öngörüyoruz. 1 tanesi 3 bin 750 metre, 1 tanesi 4 bin 100 metrelik. Bu büyüklükler dünyada şu an A-380 dahil en büyük gövdeli uçakların inebileceği büyüklükte pistler. Bu iki piste aynı anada uçak inebilecek. Her iki pistin yanında yine kendi boyutlarında 'emergency' pistleri de yapıyoruz. Böylece 2 ana pist, 2 de pist karakterinde emergency pistleri de yapacağız. Böylece de 4 pistte aynı anda işlem yapıyor hale geleceğiz. Devamında, 2018'de hizmete girdiğinde şu anda Atatürk Havalimanı'nın 60 milyon olan yükünü buraya aldığımızda 90 milyon yolcuya hizmet edecek birinci etap havalimanına kavuşalım. Ancak biliyoruz ki ülkemizdeki gelişmeler, coğrafyamızdaki gelişmeler ve havacılık sektöründeki büyüme kısa sürede bu havalimanının kapasitesinin artırılması ve nihai hedef olan 150 milyon yolcu/yıl kapasiteli havalimanı. Ancak 150 milyon olarak öngörmüş olmamıza rağmen 200 milyona kadar hizmet edebilecek bir havalimanından bahsediyoruz. Kademeli olarak 200 milyona doğru giderken de 3. pistin de inşaatına devam edeceğiz. Yaklaşık1-1.5 yıllık periyotta 3. pisti de biz inşallah bitirmiş olacağız" şeklinde konuştu.



YOLCU ARTIŞ SEYRİ KAPASİTEYİ BELİRLEYECEK



Ahmet Arslan, "2. etaba gitme sürecimiz de şöyle olacak; 90 milyon hedefine ulaştıkça havalimanının kapasitesini artıracağız. Artışa paralel olarak da yolculuk artış seyrini izleyip nihai kapasiteye gideceğiz. Başlangıçta nihai kapasiteyi oluşturup atıl kapasite, milli ekonomide kayıp yaşamak istemiyoruz. Her ne kadar görevli şirketler de yapsa sonuçta ülkemizde her kim ne iş yapıyorsa yapsın bunun milli ekonominin, milli servetin bir parçası olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz. 150 milyon yolcu kapasiteli bu havalimanında ön gördüğümüz yatırım bedeli 10,2 milyar avro. Biz inşallah işletme süresinde yatırım bedeli ve 22 milyar avronun üzerinde yaklaşık 25 milyar avroluk da bir kira bedeli elde etmiş olacağız. Böylece hem yatırım bedeliyle, hem de elde edilecek kira bedeliyle dünyanın en büyük yap-işet-devret modelini gerçekleştirmiş olacağız" dedi.



"SAN MARİNO'DAN BÜYÜK"



Arslan, "Bu projenin 1 milyon 300 bin metrekarelik bir kapalı terminal binasına sahip olduğu, bunun 5 adet EmpireState binasına eş değer olduğunu belirteyim. Havalimanı toplam proje alanı San Marino ülkesinin yüzölçümünden daha büyük. 3,5 milyon metrekarelik 1. Etap toplam inşaat alanı Monako'nun 1,7 katı. Terminal binasında kullanılacak 1,2 milyon metreküp betonun, bugün itibariyle 900 bin metreküplük kısmını bitirmiş durumdayız, toplam inşaat alanını düşünürseniz 2 milyon metreküpten fazla beton dökmüş durumdayız.Şu an kadar dökülen beton miktarı, EmpireState binasının 2.5-3 katı kadar büyüklüğünü ifade ediyor. Terminal binası inşaatında kullanılacak 180 bin donatı miktarı Eyfel Kulesi'nin metal yapısının 24 katına, terminal binasının 450 bin metrekarelik çatısı Roma Collosseum alanının 23 katına eşittir" diye konuştu.



"500 UÇAK PARK KAPASİTESİ OLACAK"



Bakan Arslan, "Havalimanının tüm fazları tamamlandığında her türlü uçak tipinin operasyonuna uygun toplam 6 bağımsız pist, 16 taksi yolu ve 500 uçak park kapasitesi olacak. Havalimanında kendi aralarındaki ulaşım raylı sistemle gerçekleştirilecek 3 ayrı terminal binası, 280 akıllı yolcu köprüsü, 3 teknik blok ve hava trafik kontrol kulesinin bulunacağını, toplam 4,5 milyon metrekare büyüklüğünde apron, şerif salonu, kargo ve genel havacılık terminali ve devlet konuk evi olacak" dedi.



Ulaştırma Bakanı Arslan, yeni havalimanın 100 bin kişiye istihdam sağlayacağını bunun benzer yatırım miktarını sahip TÜPRAŞ'ın 20 katı olduğunu belirterek, "Havacılık sektörüne yapılan yatırım ekonomiye doğrudan, dolaylı ve tetikleyici etkide bulunuyor. İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, hava yolu taşımacılığındaki koltuk kapasitesinde yüzde 10'luk bir artış kısa vadeli ekonomik büyümede yüzde 1'lik bir artışa yol açıyor. Hava trafik yoğunluğu 10 milyonu geçen havalimanlarında, her 1000 birimlik artışın havalimanı hizmetleri ile bağlantılı olarak yüzde 0,85 ilave istihdam yaratıyor" şeklinde konuştu.



EKONOMİYE KATKISI MİLLİ GELİRİN YÜZDE 4,2-4,9'U KADAR



Arslan, "Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü (Eurocontrol) verilerinden istifade ederek İstanbul Yeni Havalimanı'nın ekonomiye sağlayacağı etki konusunda bazı senaryolara çalıştık. İstanbul Yeni Havalimanı'nın doğrudan ve dolaylı olarak yaratacağı istihdamın 2025 yılı için 195 bin ila 225 bin kişi aralığında olacağı öngörülüyor. Doğrudan ve dolaylı yaklaşık 200 bin kişiye istihdam sağlanacak. Yine yaratacağı ilave hanehalkı gelirinin yaklaşık 4 milyar dolar olacağı, Türkiye'nin ulusal ekonomisine katkısının da milli gelirinin yüzde 4,2-4,9 arasında olacağı raporun sonuçlarından çıkmakta" şeklinde konuştu.



YÜZDE 40'I BİTTİ



Bakan Arslan, "Hava yolu yük taşımacılığının gelişmesi yüksek katma değerli ürünlerin ihracatını da kolaylaştıracak. İstanbul Yeni Havalimanı'nın kara yolları ve raylı sistemlerle donatılacak, buraya ulaşım kolaylaştırılacak. Havalimanı kentin dönüşümünü de sağlayacak. İstanbul Yeni Havalimanı'nın dünyayı Türkiye'ye, Türkiye'yi de dünyaya bağlayacak perçinleri kuvvetlendirmesi, Türkiye'nin hem bir köprü ve hem de bir merkez niteliği kazanmasına olumlu etki edeceği kaçınılmazdır. Bu etkinin, yönetilmesi zaruri jeopolitik tepkileri oluşturacağı ve bu çerçevede İstanbul Yeni Havalimanı'nın küresel politikanın dinamiklerinden etkilenmesi beklenmelidir. Son tahlilde İstanbul Yeni Havalimanı, en başta da belirttiğim üzere Türkiye'nin önümüzdeki 50 yıllık büyüme hikayesinin itici güçlerinden biri olacaktır" şeklinde konuştu. Arslan, konuşmasının sonunda havalimanı inşaatının yüzde 40'ının bittiğini de belirtti.



HAVADAN GÖRÜNTÜLER



3. havalimanı inşaatındaki çalışmalar havadan da görüntülendi. Görüntüler yüzde 40'ı tamamlanan inşaataki çalışmalar ve çalışanlar görülüyor.



HAVADAN GÖRÜNTÜLER



Şantiyenin havadan görüntüleri



Şantiyedeki çalışmaların görüntüleri



Arslan'ın açıklamaları



Şantiyeden görüntüler



Detaylar



06.01.2017 - 14.13 Haber Kodu : 170106113



06.01.2017 - 16.16 Haber Kodu : 17010615



5 - KARAYEL GELDİ, SICAKLIK 9 DERECE BİRDEN DÜŞTÜ



Öğle saatlerinde 10 derecenin üstünde sıcaklığın ölçüldüğü İstanbul'da rüzgar döndü, karayel geldi, sıcaklık saatler içinde 9 derece birden düştü.



İhsan YALÇIN, İstanbulDHA



İstanbul'da saat 13.00 itibarı ile sıcaklık 10 derecenin üstünde ölçülmüştü. Güney yönlü rüzgar yerini Karayel'e bırakınca sıcaklık hızla düştü. Meteoroloji verilerine göre, saat 16.30 sıralarında Fatih, Bakırköy gibi merkez ilçelerde sıcaklık 1.3 derece olarak ölçüldü. Düşüşün hızla sürdüğü İstanbul'un Arnavutköy gibi bazı ilçelerinde kar yağışı başladı. Önümüzdeki saatlerde kar yağışının diğer ilçelerde de gözlenmesi bekleniyor.



-Meteoroloji kayıtları



6- UÇAKLARDA ACİL TAHLİYELERDE YOLCULAR EL BAGAJLARINI ALAMAYACAK



Haber: Faik KAPTAN-Murat ÇAKIR/İSTANBUL,



Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından uçaklarda yolcu tahliyesini gerektirecek acil bir durum yaşanması halinde, yolcuların kabin bagajlarını beraberinde götürmelerinin önüne geçebilmek adına havayolu işletmelerince alınması gereken tedbirlere yönelik olarak bir genelge yayınlandı.



2013 yılından bu yana yaşanan uçak kazalarının uzman ekiplerce incelenmesi sonucunda, yolcuların büyük bir kısmının tahliye sırasında kabin bagajlarını yanlarında taşıma arzusunda hareket ettikleri ve bu durumun acil çıkış kapılarından yolcuların tahliyesini zorlaştırdığı gibi, yolcu yaralanmalarına ve tahliye kaydıraklarının zarar görmesine sebep olabildiği belirlendi. Bu bilgiler ışığında, yolcu tahliyesini gerektirecek acil bir durum yaşanması halinde, tahliye işlemleri sırasında yolcuların kabin bagajlarını beraberinde götürmelerinin önüne geçebilmek adına havayolu işletmelerince alınması gereken tedbirlere yönelik olarak, "Kabin İçi El Bagajlarıö konulu genelge yayınlandı.



HAVAYOLU ŞİRKETLERİNE 45 GÜN SÜRE



Sivil Havacılık Genel Müdür Vekili Bahri Kesici imzasıyla yayınlanan "Kabin İçi El Bagajlarıö konulu genelgede hava yolu şirketlerinin böyle bir durumda yapmaları gerekli olanlar 6 madde halinde hazırlandı.



SHGM Genelgesinde konuyla ilgili olarak şöyle denildi:



"1. Yolcu emniyet brifingi içeriğinde; tahliye işlemleri süresince yolcuların kabin bagajlarını beraberlerinde götürmemeleri gerektiği yönündeki talimatlara gerekçeleri ile birlikte yer verilmesi, 2. Tahliye işlemleri sürecinde halihazırda kullanılmakta olan tanımlı tahliye komutlarının, tahliye anında kabin bagajı yönetimi usullerini de ihtiva edecek şekilde revize edilmesi, 3. Tahliye işlemleri sürecinde; acil çıkış kapılarının bulunduğu sıralardaki koltuklarda bagajıyla bekleyen yolcular da dahil olmak üzere, bagajlarını baş üstü dolaplarından almaya çalışan veya aldığı bagajını yanında taşıma isteğiyle hareket eden yolcuların yönetimine yönelik olarak kabin ekiplerince takip edilecek süreçlere ilişkin usullerin belirlenmesi, 4. Emniyet bilgilendirme kartlarında kullanılmış olan görsel uyarı unsurlarının arasında, tahliye anında yolcuların kabin bagajlarını beraberlerinde götürmemeleri gerektiği yönündeki uyarıcı şekil, şema veya grafiklere de yer verilmesi, 5. Yolcu emniyet brifingi, video sistemi üzerinden görüntülü olarak yolcuya aktarılıyor ise söz konusu video klip içeriğinde; tahliye anında yolcuların kabin bagajlarını beraberlerinde götürmemeleri gerektiğini gerekçeleriyle gösteren açık ve anlaşılır görüntülerin kullanılması, 6. Tahliye anında yolcu ve kabin bagajı yönetiminin en ideal şekilde tesis edilmesi amacına yönelik olarak; tahliye sürecinde yolcu yönetimi konusunda tanımlı mevcut prosedür ve eğitimlerin gözden geçirilerek, ihtiyaç görülmesi halinde ilgili revizyon çalışmalarının yapılması gerekmektedir. Sonuç itibariyle, Genelgenin yayımlandığı tarihten itibaren en geç 45 (kırkbeş) gün içerisinde havayolu işletmelerinin yukarıda yer alan tedbirlere yönelik gerekli düzenlemeleri yapmaları gerekmekte olup, yapılacak düzenlemelere ilişkin kayıtlar Genel Müdürlüğümüzce yapılacak denetimlerde kontrol edilecektir"



7- BAŞBAKAN YILDIRIM'A "ŞİİRLE HAKARET" İDDİASINA HAPİS İSTEMİ



Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul DHA



Başbakan Binali Yıldırım'a, yazdığı şiirle hakaret ettiği iddia edilen Ali Çağıl hakkında "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan 2 yıla kadar hapsi istemiyle dava açıldı.



İDDİANAMEDE ŞİİRE YER VERİLDİ



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Milli Çözüm Dergisi'nin Temmuz 2016 tarihli 154. sayılı basımında yayınlanan şiirin incelendiği belirtildi. Şiirde tamamen yer verilen iddianamede, "Şiirdeki ifadelerin tamamında şüpheli Ali Çağıl'ın, Binali Yıldırım'ın başbakanlık makamına gelişi ile ilgili onu aşağılayan, dalga geçen, halkın gözünde küçük düşürmeye neden olacak ifadeler kullanarak Başbakan'ı halk nezdinde küçük düşürücü, Başbakan'ı halk nezdinde saygınlığının yok edilmesini amaçlamıştır" denildi.



İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ SINIRLARI İÇERİSİNDE KABUL GÖRMEYECEĞİ BELİRTİLD



İddianamede gazeteciler ve yazarların ülkede meydana gelen siyasi olaylarla ilgili yorum yapma hakkına sahip olduğu ancak bu hak kullanılırken yapılan yorumun kişiyi küçük düşürecek, onuruna karşı kötü etkiye sebep olacak, onur ve saygınlığını düşürecek, halkın karşısında kötü bir imaj çizecek ifadelerin kullanılmaması gerektiği vurgulandı. İddianamede basın özgürlüğünden hareketle bir ülkenin Başbakanı'nı küçük düşürecek ifadelerin basının toplumu aydınlatma, haber verme kapsamında değerlendirilemeyeceği, Anayasa'da ve İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesinin 10'ncu maddesinde belirtilen ifade özgürlüğü sınırları içerisinde kabul görmeyeceği belirtildi.



2 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ



Şüphelinin yazmış olduğu şiirde kullandığı ifadelerin Başbakan'ın onur, şeref ve saygınlığını zedeleyen nitelikte olduğu ifade edilen iddianamede şüpheli Ali Çağıl hakkında 'Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret etmek' suçundan 1 yıldan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Şüpheli Ali Çağıl önümüzdeki günlerde Bakırköy 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.



8- 'ASİTÇİ ENİŞTE' DOSYASI, İTİRAZ ÜZERİNE İSTİNAF MAHKEMESİ'NE GELDİ



Haber: Yüksel KOÇ /İSTANBUL,



Eşinin üç yaşındaki yeğeni Y.K.'nın yüzüne asitli içerikli madde attığı gerekçesiyle "Kasten yaralama" suçundan 9 yıl 36 hapis cezasına çarptırılan Cihan Araçman'ın dosyası, tarafların itirazı üzerine İstinaf Mahkemesi'ne geldi.



Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi, 1 Aralık 2016 tarihinde eşinin üç yaşındaki yeğeni Y.K.'nın yüzüne asitli madde attığı gerekçesi ile 9 yıl 36 ay hapis cezasına çarptırılan Cihan Araçman'ın dosyasını, cezayı çok bulan sanık ile cezayı az bulan müşteki ve duruşma savcısının istinaf talebi üzerine İstinaf Mahkemesi'ne yolladı. Dosya, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi bünyesinde "Kasten yaralama" suçlarına bakan 11. Ceza Dairesi'ne ulaştı. Dosyanın, 11. Ceza Dairesi Başkanı Tahsin Doğan'ın incelemesinde olduğu öğrenildi. Başkan Doğan'ın inceleme sonrası mahkeme heyeti ile müzakere yaparak yerel mahkeme kararını değerlendirmek için duruşma açıp açmamaya karar vereceği öğrenildi. Başkan Doğan'ın mahkeme heyeti ile yapacağı toplantı sonrası ya duruşma günü vererek taraflara tebligat çıkarması ya da duruşma yapmadan dosya hakkında heyetle birlikte karar vermesi bekleniyor.



DOSYANIN GEÇMİŞİ



Cihan Araçman, 17 Ekim 2015 tarihinde Ataşehir'de ailece gittikleri restoranın oyun alanında oynayan eşinin kızkardeşinin üç yaşındaki oğlu Y.K.'nın suratına asit içerikli madde attığı gerekçesi ile gözaltına alındı. Ardından tutuklanan Cihan Araçman için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, "Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" ve "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak" suçlarından 24 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi. Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi, 1 Aralık 2016 tarihinde Cihan Araçman'ı, "Kasten yaralama" suçundan 9 yıl 36 ay hapis cezasına çarptırdı. Cihan Araçman cezayı çok bulduğu için, Y.K.'nın ailesi ve duruşma savcısı da cezayı az bulduğu için İstinaf talebinde bulundu. Dosyaya bakan Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi, dosyayı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 11. Ceza Dairesi'ne yolladı.



9- BAKAN NABİ AVCI İLE BİLAL ERDOĞAN OK ATTI



Haber-Kamera: Yaşar KAÇMAZ / İstanbul DHA



Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Okçular Tekkesi'nde katıldığı bir törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan ile birlikte ok attı. 3 atış yapan Bakan Avcı, son atışında hedefi vurarak alkış aldı.



Nabi Avcı, Okçular Tekkesi Kurucu Şeyhi Hamdullah Efendi'ye ait el yazması Mushaf-ı Şerif'in tıpkıbasımının Okçular Vakfı'ndaki teslim törenine katıldı. Vakfın Okmeydanı'ndaki merkezinde gerçekleşen törene Nabi Avcı'nın yanı sıra Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, Okçular Vakfı Kurucu Mütevelli Heyeti üyesi Bilal Erdoğan, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan katıldı.



Burada bir konuşma yapan Nabi Avcı, terör saldırılarında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi. Okçular Tekkesi'ni kuran Hamdullah Efendi'nin gençler tarafından tanınmasının faydalı olacağını belirten Bakan Avcı, "Şeyh Hamdullah, her ne kadar hattat vasfıyla da tanınıyor olsa işte bugün içinde bulunduğumuz tekkenin kurucu şeyhi olarak da aynı zamanda menzil sahibi kemankeş bir okçu. O bakımdan gençlerimizin Şeyh Hamdullah'ın şahsında geçmişimizi, geçmiş değerlerimizi tanımalarında büyük fayda var" diye konuştu.



GENÇLER MUTLAKA ZİYARET ETMELİ



Bakan Nabi Avcı, "Onun için de burasının mutlaka gençlerimiz tarafından, öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz tarafından ziyaret edilmesi, buranın hususiyetlerinin onlar tarafından bizzat yerinde tanınması, büyük bir hizmet oluyor" diye konuştu.



BİLAL ERDOĞAN: ŞEHİTLERİMİZ BİZİM YOLUMUZU AYDINLATIYOR



Bilal Erdoğan ise son dönemde gerçekleşen terör saldırılarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. "Şehitlerimiz var" diyen Bilal Erdoğan şunları söyledi: "Sanıyorlarsa eğer bizler şehit verdikçe yolumuzdan geri döneceğiz, millet olarak ülkemizde ve dünyada hem geçmişimizle olan bağlarımızı yeniden kurup hem de geleceğe daha iddialı bir yürüyüşle yürüme kararlılığımızdan vazgeçeceğiz; yanılıyorlar. Bilakis şehitlerimiz bizim yolumuzu aydınlatıyor. Bize bu yolun doğru yol olduğunu gösteriyor. Nitekim geçmişimizle koparılmış olan bağlarımız, adeta silinmiş olan hafızamız işte Okçular Vakfı gibi kurumlar bünyesinde yaptığımız çalışmalarla yeniden kendi kimliğimizi kazanmamızı, yeniden öz güvenimizi inşa etmemizi sağlıyor" dedi.



KÜLTÜR BAKANLIĞI'NA TEŞEKKÜR ETTİ



Mushaf-ı Şerif'in tıpkıbasımını Okçular Vakfı'na kazandırdığı için Kültür Bakanlığı'na da teşekkür eden Bilal Erdoğan, "Şeyh Hamdullah Efendi hem hattatların kutbu olarak değerlendirilen bir usta hem çok başarılı bir kemankeş okçu, hem çok iyi bir terzi. Yani elinden gelmeyen iş yok diyebileceğiniz bir şeyh aynı zamanda. Tekkemizin geleneğinin geçmişinin ne kadar önemli, ne kadar zengin olduğunu bize gösteriyor. İnşallah biz, Okçular Vakfı bünyesinde, yine bu tekkenin çatısı altında böyle çok yetenekli, çok yönlü hem okçu, hem hafız hem hattat nice gençler nice nesiller yetiştirmeye muvaffak oluruz" ifadelerini kullandı.



BAKAN AVCI OK ATTI



Konuşmaların ardından Bakan Avcı, Mushaf-ı Şerif'i üç defa öperek alnına götürdükten sonra Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız'a teslim etti. Törenin sonunda ise tekkenin ok atılan bölümüne geçen Nabi Avcı, Bilal Erdoğan beraberindekiler burada ok attı. Ok atışı sırasında Avcı'ya yardımcı olan Haydar Ali Yıldız, ok ve yayın nasıl tutulacağını gösterdi.



Bakan Avcı daha sonra beraberindekilerle Okçular Tekkesi'ni gezdi.



-Bilal Erdoğan'ın konuşması



-Nabi Avcı'nın konuşması



-Avcı'nın Mushaf-ı Şerif'i teslim etmesi



-Bakan Avcı ve Bilal Erdoğan'ın ok atışı yapmaları v



-Okçular Tekkesi'ni gezmeleri



-Genel ve detaylar



10- BAKAN AVCI "RESUL'E ADANMIŞ KALEM İZLERİ" SERGİSİNİ AÇTI



Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı,



"Geleneksel sanatlarımızdan hatta ibadet biçimlerimizden olan bu önemli formun geniş kamuoyuna tanıtılmasına ihtiyaç var. Bu sergiyi bütün öğretmenlerin, öğrencilerin, sanatseverlerin ziyaret etmelerini özellikle bekliyorum"



Haber- Kamera: Yaşar KAÇMAZ/ İSTANBUL DHA



Hat sanatının dünya çapında ustalarının eserlerinin yer aldığı "Resul'e Adanmış Kalem İzleri" başlıklı Hilye-i Şerif sergisi, Üsküdar'da bulunan DemArt İslam Sanatları Galerisi'nde açıldı. Serginin açılış kurdelesini Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı kesti.



Sergiyi gezerken eserleri dikkatle inceleyen Nabi Avcı, "Bugün açılışını yaptık inşallah 6 Şubat'a kadar devam edecek. Dolayısıyla ben bu 'Hilye' sergisini bütün öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin, sanatseverlerimizin ziyaret etmelerini özellikle rica ediyorum. Çünkü burada geleneksel sanatımızın en has örneklerini görme şansları var. Dolayısıyla bu fırsatı kaçırmayacaklarını ümit ediyorum. Sergiyi düzenleyen bütün arkadaşlarımıza, sanatkarlarımıza, hocalarımıza ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.



-Bakan Avcı'nın kurdele kesmesi ve sergiyi gezmesi



-Avcı'nın konuşması



-Sergi'den görüntü



-Genel ve detaylar