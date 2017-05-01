Dha İstanbul Bülteni - 4

1- TALİMHANE'DE YİNE GÖZALTI



Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA



1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, Taksim Talimhane Caddesi'nde yürüyerek gelen ve Taksim Meydanı'na girmek isteyen bir grubu daha polis gözaltına aldı. Talimhane Caddesi'nden Taksim Meydanı'na gelen Mücadele Birliği Platformu üyesi bir grup, Taksim Meydanı'na girmek istedi. Gruba izin vermeyen polis göstericileri gözaltına aldı. Daha sonra kalanlar polisin 'dağılın' uyarısına rağmen bir süre halay çekti. Polis, dağılmayan grup üyelerinin bazıları yine gözaltına alarak polis aracına bindirdi. Bazı grup üyeleri ise ara sokaklara dağıldı.



Görüntü Dökümü:



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Grubun görüntüsü



Halay çekmeleri



Gözaltına alınanların görüntüsü



Detaylar



01.05.2017 -14.28 Haber Kodu : 170501119



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2- MECİDİYEKÖY'DE 25 GÖZALTI



Haber-Kamera: Ümit TÜRK İstanbul / DHA



1 Mayıs'ta Taksim'e çıkmak isteyen bazı gruplara yapılan müdahale sonrası ara sokaklara dağılan göstericilerden 25'i Mecidiyeköy civarında gözaltına alındı.



1 Mayıs'ta Mecidiyeköy civarında toplanarak yasaklı olmasına rağmen Taksim'e çıkmak isteyen bazı gruplara polis müdahale etti. Yapılan müdahale sonrası ara sokaklara dağılan göstericilerden bazıları Mecidiyeköy civarında bir araya gelmek isteyince polis tarafından gözaltına alındı. Mecidiyeköy'deki köprü altına getirilen göstericiler, burada plastik kelepçe takılarak gözaltı otobüsüne bindirildi. Şuana kadar Mecidiyeköy civarında alınanların sayısının 25 olduğu belirtildi.



Görüntü Dökümü:



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Çevikkuvvetin koşuşturması



Gözaltına alınanların Mecidiyeköy'deki köprü altına getirilmesi



Plastik kelepçe takılan göstericilerin polis otosuna bindirilmesi



Genel ve detay görüntüler



01.05.2017 - 14.29 Haber Kodu : 170501121



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3- BAKIRKÖY'E YÜRÜYÜŞ BAŞLADI



Katılımcılar 3 ayrı aramadan geçirilip alana alındı.



Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: Güven USTA - İstanbul DHA)



Bakırköy Halk Pazarı'nda 1 Mayıs kutlamasına katılacak grupların yürüyüşü başladı.



Katılımcılar saat 12: 00 itibariyle iki kortej halinde alana yürümeye başladı. DİSK öncülüğünde Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı üzerinde toplanan katılımcılar İsmail Erez Bulvarı üzerinden alana yürüdü. Hem Çobanceşme Koşuyolu Bulvarı hem de İsmail Erez Bulvarında kurulan iki ayrı polis arama noktasından geçerek alana ulaştı. Katılımcılar alan girişinde de 3. kez aramadan geçirildi. DİSK'e bağlı görevli ses araçları da aranarak içeri alındı. İncirli'de toplanan diğer gruplarda aksi yönden yürüyüp meydana girdi. Saat 13: 00 itibariyle meydandaki kutlamanın saygı duruşuyla başlaması bekleniyor.



Görüntü Dökümü:



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DİSK aracının aranması



DİSK kortejinin yürüyüşünden genel ve detay görüntüler



Arama noktalarından geçiş



Yürüyüşten detaylar



01.05.2017 - 13.54 Haber Kodu : 170501108_



01.05.2017 - 13.55 Haber Kodu : 170501109



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4- KORTEJLERİN ALANA YÜRÜYÜŞÜ DEVAM EDİYOR



Sinan BİLGİLİ-Enver ALAS-İstanbul DHA



1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarının yapıldığı Bakırköy Halk Pazarı'na yürüyüş devam ediyor.



İncirli Caddesi'nde toplanan gruplar kortejler halinde kutlamaların yapılacağı alana yürüyor. Yürüyüşe CHP ,HDP, Halk Evleri, EMEP, Haziran Hareketi ve Beşiktaşlı taraftar grubu Çarşı'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda grup katılıyor. CHP kortejinde milletvekilleri Eren Erdem, Barış Yarkadaş, Mahmut Tanal, İl Başkanı Cemal Canpolat ile belediye başkanları da var.



Görüntü Dökümü:



-Grupların görüntüsü



-Yürüyüşten görüntü



-Detaylar



01.05.2017 - 13.54 Haber Kodu : 170501108_



01.05.2017 - 13.55 Haber Kodu : 170501109



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5- TAKSİM 'DE TURİSTLER ARAMANIN ARDINDAN POLİS NOKTALARINDAN GEÇİRİLİYOR







Haber-Kamera: Erhan TEKTEN İstanbul DHA



Taksim Meydanı'nın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için kapatılmasının ardından polis çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı. Taksim Meydanı ve Cumhuriyet Anıtı çevresi bariyerlerle kapatıldı. Taksim meydanına kimsenin girmesine izin verilmezken, Talimhane'de bulunan oteller ve cafelere giriş çıkışlar polis kontrolünde yapılıyor. Polis bariyerlerin diğer tarafından turistlerin ve vatandaşların girişine izin veriyor. Oluşturulan polis noktalarında ise vatandaşların ve turistlerin çanta ve bavulları arandıktan sonra geçmelerine izin veriliyor. Talimhane'de bulunan otel müşterileri ise polisin araç trafiğine kapattığı noktaya bavulları ile gelerek taksilere biniyor. Taksim ve civarında neredeyse polis kuş uçurtmuyor.







Görüntü Dökümü:



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-Taksim Meydanı



-Taksim Meydanı'ndaki güvercinler



-Turistler



-Bariyerler



-Turistlerin bavullarının aranması



-Divan kavşağı'ndaki polis noktası



-Bavullarıyla taksilere gelen turistler



-Genel ve detaylar



01.05.2017 - 13.52 Haber Kodu : 170501107_-



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6- ULAŞIM YASAKLARI ONLAR İÇİN ÇİLE OLDU



1 Mayıs'ta Taksim ve çevresine, deniz yoluyla, raylı sistemle ve yakın metro istasyonlarını kullanarak ulaşımı kısıtlayan valilik kararından haberi olmayan İstanbullular zorluklar yaşadı. Gittikleri iskelelerin kapalı olduğunu görenler planlarını değiştirmek zorunda kaldı.



Haber / Kamera: Serpil KIRKESER, İstanbul DHA



1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Kabataş-Taksim Füniküler hattı ve Karaköy-Tünel Füniküler hattı ile Beşiktaş, Kabataş ve Karaköy İskeleleri (Dentur ve Turyol İskeleleri dahil) hizmet vermedi. Ancak bu durumdan haberi olmayan bazı İstanbulular ve turistler iskelelerden geri dönmek zorunda kaldı. Adalara gitmek için Kabataş'taki iskeleye gelenler "Valilik Kararı ile Heybeliada, Büyükada Seferleri ve uğramalı Boğaz turlarımız geçici süre ile iptal edilmiştir" yazısını okuduktan sonra şaşkınlık yaşadı. Planlarını değiştirmek zorunda kalanlar iskelelerin kapalı olduğunu bilmediklerini söyledi. Beşiktaş'ta Anadolu yakasına geçmek için iskeleye gelen İstanbullular da vapurların hizmet vermediğini görevliden öğrendi. Bunun üzerine vatandaşlar da taksilere binerek Kadıköy'e gitmeyi tercih etti.



Görüntü Dökümü:



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-Kapalı olan Karakoy Tünel füniküler hattindan görüntü



-Kapalı olan Beşiktaş iskelesinden görüntü



-Üsküdar iskelesinden görüntü



-Geri dönen vatandaşlardan görüntü



-Görevlinin iskelenin kapalı olduğunu söylemesi



Vatandaşlar ile röp.



-Genel ve detaylar



01.05.2017 - 14.17 Haber Kodu : 170501116



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7- İSTANBUL'A HAVADAN DA GÜVENLİK ÖNLEMİ







Faik KAPTAN-Murat ÇAKIR/İSTANBUL,



1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle İstanbul'da kara ve denizin yanı sıra havadan da güvenlik önlemleri alındı. İstanbul üzerinde görerek uçuş yapan tüm sivil hava araçlarının uçuşlarına da izin verilmiyor. Saat 05: 30 ile 20: 30 arasında Taksim'in de içinde olduğu 20 deniz mili yarıçaplı bir sahada görevli olmayan devlete ait hava araçları da uçamıyor. Bu bölgelerde sadece polis helikopterleri uçabiliyor. Yayınlanan NOTAM'la bu bölgelerin koordinatları tüm havacılık kuruluşlarına ve ilgili yerlere bildirildi.