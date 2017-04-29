Dha İstanbul Bülteni - 4
1- İNGİLİZ SAVAŞ GEMİSİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİHaber-Kamera; Zeki GÜNAL - İSTANBUL DHAİngiliz donanmasına bağlı 034 borda numaralı, HMS Daring adlı güdümlü füze destroyeri, İstanbul Boğazı'ndan geçerek Marmara'ya açıldı.
1- İNGİLİZ SAVAŞ GEMİSİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ
Haber-Kamera; Zeki GÜNAL - İSTANBUL DHA
İngiliz donanmasına bağlı 034 borda numaralı, HMS Daring adlı güdümlü füze destroyeri, İstanbul Boğazı'ndan geçerek Marmara'ya açıldı. Geminin boğazdan geçişi sırasında ön bölümünde askerlerin silahlarıyla nöbet tuttuğu görüldü.
Gemiye Sahil Güvenlik botları da eşlik etti.
Görüntü Dökümü:
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-Geminin geçişi
-Askerlerin görüntüsü
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2- SICAKTAN BUNALANLAR BOĞAZ'A ATLADI
Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İSTANBUL
İstanbul'da etkili olan sıcak hava nedeniyle Emirgan'da bir grup genç denize giri serinledi.
Sıcak havanın etkisizle İstanbul'da çok sayıda kişi deniz kenarında serinlemeyi tercih etti. Emirgan'da bir grup genç, kendilerini boğazın serin sularına bıraktı. Gençler denize girerek serinledi.
Görüntü Dökümü:
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-Emirgan'da denize girenler
-Detaylar
29.04.2017 - 17.52 Haber Kodu : 170429149_
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3- KADIKÖY'DE 1 MAYIS 1996'DA ÖLENLER ANILDI
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA
Kadıköy'de 1996 yılındaki 1 Mayıs'ta çıkan olaylarda hayatını kaybeden 3 kişi anıldı.
Kadıköy Belediyesi önünde toplanan çeşitli sendikalara bağlı yaklaşık 100 kişilik grup, sloganlar atarak 3 kişinin öldüğü yere geldi. Bir dakikalık saygı duruşunun ardından grup adına basın açıklaması yapan DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, "1 Mayıs'ın ve Taksim'in özgürleştirilmesi mücadelesinde yitirdiğimiz tüm arkadaşlarımızı, yoldaşlarımızı anmak üzere alanlardayız.1996'da burada, Kadıköy'de gerçekleştirdiğimiz kitlesel 1 Mayıs'ın öncesinde, daha sabahın seherinde, işçiler, emekçiler Kadıköy Meydanı'nda toplanmak üzere yürürken 3 genç işçi arkadaşımız burada katledildiler. Umudun düşmanları,bu ülkeyi güzel günlere taşıyan her türlü değere düşman olanlar sabah toplantı başlamadan arkadaşlarımızı aramızdan aldılar. Hala 2017'nin dünyasında ve Türkiye'sinde Taksim Meydanı'nı işçi ve emekçilere kapatanlar zannediyorlar ki bu meydanları bizlere kapatarak işçi sınıfının 1 Mayıs'ı kutlayamadıkları zaman bize engel olduklarını düşünüyorlar. Oysa 1 Mayıs işçi sınıfının uluslar arası birlik ve mücadele dayanışma günüdür. Bugün burada bir kez daha 1 Mayıs mücadelesinde yitirdiğimiz tüm arkadaşlarımızı, yoldaşlarımızı sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz. ve onların mücadelesi yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor" diye konuştu.
Grup, basın açıklamasının ardından, 3 kişinin hayatını kaybettiği yere karanfil bırakarak dağıldı.
Görüntü Dökümü:
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-Grubun görüntüsü
-Yürüyüşten görüntü
-Slogan atmaları
-Saygı duruşu
-Açıklama
-Karanfil bırakmaları
-Genel ve detay görüntüler
29.04.2017 - 16.23 Haber Kodu : 170429118
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4- MARATON VE MAÇ NEDENİYLE İSTANBUL'DA BU YOLLAR YARIN KAPALI
İstanbul DHA
İstanbul Yarı Maratonu ile Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı nedeniyle İstanbul'da yarın bazı yollar kapalı olacak.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İstanbul Yarı Maratonu ile ilgili olarak saat 02.00'dan etkinlik bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar şu şekilde belirdildi:
Eyüp:
-Silahtarağa Caddesi (Eyüp Devlet Hastanesinden Eyüp istikametine kapatılacak),
-Bahariye Caddesi,
-Hz. Halid Bulvarı (8 Mayıs Kavşak istikametine kapatılacak)
-Feshane önü,
-Yavedut Caddesi ( Haliç Sahil Yolu ),
-D-100 Kuzey Yol Haliç Köprü Bağlantı Yolu (Yavedut Caddesi Eyüp istikametine dönüş yapılmayacak)
-D-100 Güney Yol Haliç Köprü Bağlantı Yolu ( Ayvansaray Caddesi Balat ve Eyüp istikametine dönüş yapılmayacak),
-Savaklar Caddesi,
Fatih:
-Ayvansaray Caddesi ve Ayvansaray Caddesine bağlı sokak ve caddeler (Balat Sahil Yolu),
-Mürselpaşa Caddesi ve Mürselpaşa Caddesine bağlı sokak ve caddeler ( Balat Sahil Yolu ),
-Abdülezelpaşa Caddesi ve Abdülezelpaşa Cad. bağlı sokak ve caddeler ( Balat Sahil Yolu ),
-Kadir Has Caddesi ve Kadir Has Caddesine bağlı sokak ve caddeler ( Balat Sahil Yolu ),
-Ragıp Gümüşpala Caddesi ve Ragıp Gümüşpala Caddesine bağlı sokak ve caddeler (Eminönü Sahil Yolu ),
-Cemil Birsel Caddesi,
-Galata Köprüsü (iki yönlü trafiğe kapatılacak),
-Reşadiye Caddesi (Sirkeci Sahil Yolu),
-Ankara Caddesi Sirkeci bağlantısı,
-Araba Vapurları girişleri,
-Sahil Kennedy Caddesi (Sirkeci - Samatya Hastanesi ışıklar arası çift yönlü arası),
-Gülhane Parkı sahil alt girişleri,
-Cankurtaran (Ahırkapı Sokak ve Ahırkapı İskele Sokaktan sahil istikametine dönüş yapılmayacak),
-Çatladıkapı (Aksakal Sokak ve Küçük Ayasofya Caddesinden sahil istikametine dönüş yapılmayacak),
-Kumkapı (Kumluk Sokaktan sahil istikametine dönüş yapılmayacak),
-Namık Kemal Caddesi Sahil Kenndy Caddesi bağlantısı,
-Gazi Mustafa Kemalpaşa Caddesi Sahil Kenndy Caddesi bağlantısı (Akım varyant üzerinden geri çevrilecek),
-Avrasya Tüneli çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.
FENERBAHÇE-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI
Fenerbahçe- Çaykur Rizesor maçı için saat 13.00'dan itibaren kapalıcak yollar ile alternatif güzergahlar şu şekilde belirtildi:
D-100 güney yol Boğaziçi Köprüsünden geliş Üsküdar-Harem ayrımından itibaren Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'ne kadar gelen Güney bağlantı yolu,
Recep Peker Caddesi (Yoğurtçu Parkı Caddesi Kavşağından Bağdat Caddesi Kavşağına kadar olan kısım)
Bağdat Caddesi (Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi arkası Taşköprü Caddesi D-100 bağlantı yolu katılımından itibaren Kızıltoprak Recep Peker Caddesi Kavşağına kadar olan kısım)
Alternatif Güzergahlar;
Fahrettin Kerim Gökay Caddesi (Minibüs Yolu)
D-100 Karayolu
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5- ERDOĞAN, ULUSLARARASI ENERJİ AJANSI DİREKTÖRÜ BİROL'Ü KABUL ETTİ
Gülseli KENARLI / DHA İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Enerji Ajansı Direktörü Fatih Birol'u kabul etti.
Haliç Kongre Merkezi'ndeki görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü ve basına kapalı gerçekleşti.
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