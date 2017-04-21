Dha İstanbul Bülteni - 4
1- YSK PROTESTOCULARI SERBEST Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHAAnayasa değişikliği için yapılan referandumda Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) mühürsüz zarf ve oy pusulalarını kabul kararını protesto gösterilerine katıldıkları gerekçesiyle tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilen 2...
1- YSK PROTESTOCULARI SERBEST
Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA
Anayasa değişikliği için yapılan referandumda Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) mühürsüz zarf ve oy pusulalarını kabul kararını protesto gösterilerine katıldıkları gerekçesiyle tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilen 2 kişi haklarında yurtdışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.
Beşiktaş ve Kadıköy'de 17 Nisan'daki protesto gösterilerine katıldıkları gerekçesiyle Terörle Mücadele Şube ekiplerince gözaltına alınan 16 kişi bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcılığına çıkarılan şüphelilerden 5'i serbest bırakıldı. Şüphelilerden 9'unun adli kontrol talebiyle serbest bırakılması istenirken; O. B. A. ve S. G. ise tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.
YURTDIŞI YASAĞI İLE SERBEST BIRAKILDILAR
İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen O. B. A. ve S. G. adlı şüpheliler, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" ve "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçundan yapılan sorgularının ardından haklarında yurtdışına çıkış yasağı konularak serbest bırakılmalarına karar verildi. Diğer 9 şüphelinin de "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçundan haklarında yurtdışına çıkış yasağı konularak serbest bırakılmalarına hükmedildi.
===========================
2- YOL KENARINDA YÜRÜYEN GENCE ÇARPTI; YARDIM ETMEK YERİNE KAÇTI
Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL-DHA
Pendik'te caddenin kenarında yürüyen gence hızla gelen bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce uzağa fırlayan genç hayatını kaybetti. Sürücü olay yerinden hızla kaçarken kaza bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.
Kaza, Pendik Ertuğrul Gazi Mahallesi Aydos Caddesi'nde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Yol kenarında yürüyen 19 yaşındaki Şenol Görgülü'ye hızla gelen bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle talihsiz genç metrelerce uzağa fırladı.
Şenol Görgülü'ye çarpan araç sürücüsü ise durmadan olay yerinden kaçtı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede Şenol Görgülü'nün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri kaçan sürücü hakkında yakalama çalışması başlattı.
KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA
Yaşanan kaza bir işyerinin kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde Şenol Görgülü'nün yol kenarında yürüdüğü görülüyor. Görgülü'ye hızla gelen bir araç çarpıyor. Talihsiz genç çarpmanın etkisiyle havaya fırlarken araç sürücüsü ise hiç durmadan yoluna devam ediyor. Polis ekiplerinin konuyla ilgili çalışması devam ediyor.
Görüntü Dökümü:
----------
-Polis ekiplerinden görüntü
-Çekilen güvenlik şerdi
-Çevredeki vatandaşların görüntüsü
-Görgü tanıkları ile röp
-Güvenlik kamera görüntüsü
-Caddeden görüntü
-Yayanın yolda yürürken görüntüsü
-Aracın yayaya çarpması
-Genel ve detay görünütler
21.04.2017 - 17.03 Haber Kodu : 170421130
=======================
3- KAÇAK SİGARA OPERASYONU POLİS KAMERASINDA
1 milyon 318 bin 898 paket kaçak sigara ele geçirildi, 31 araca el konuldu.
Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA
İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, kaçak sigara üreten ve piyasaya sürdüğü belirlenen toplam 34 kişi gözaltına alındı. Ekiplerinin yaptığı operasyon polis helikopteri ve polis kameraları tarafından görüntülendi.
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak sigara üreten ve piyasaya süren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Polis ekipleri yaklaşık 6 boyunca yaptığı fiziki ve teknik çalışma sonucunda 6 ilde 45 adreste 44 kişiyi tespit ederek yakalamak için sabah saatlerinde operasyon düzenleyerek 34 kişiyi gözaltına aldı.
1 MİLYON 318 BİN 898 PAKET KAÇAK SİGARA
Şüphelilerin ev, işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 14 milyon lira olan 1 milyon 318 bin 898 paket kaçak sigara, 22 bin 550 lira, 20 cep telefonu, 2 tabanca ele geçirildi.
31 ARACA EL KONULDU
Polis ekipleri sigara kaçakçılığı için kullanıldığını tespit ettiği 6 TIR, 4 kamyon, 17 Kkmyonet, 2 otobüs ve 2 otomobile el koydu. Gözaltına alınan 34 kişi hakkında 'Örgütlü halde kaçakçılık', 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak kurmak, yönetme veya üye olmak', 'Suç üstlenmek' ve 'Azmettirmek' suçlarından işlem başlatılacağı öğrenildi.
OPERASYON POLİS KAMERALARINDA
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyon polis helikopteri ve polis kameraları tarafından görüntülendi.
Görüntülerde Özel Harekat ekiplerinin geniş güvenlik önlemi alması kaydedildi. Polis helikopterinden çekilen görüntülerde ekiplerin baskın yaptığını fark eden sigara kaçakçıları poşetler dolusu sigaraları kaçırmaya çalışması görüntülendi. Ekipler, poşetlerce sigarayı kaçıran kişileri suçüstü yakalayarak gözaltına alması görüntülere yansıdı. Polis ekipleri şüphelilerin depo olarak kullandığı çeşitli işyerlerinde arama yapması kaydedildi. Polis, takip ettiği bir araçta saman yüklü bir TIR'da da kartonlarca kaçak sigara bulunması görüntülendi.
Görüntü Dökümü
-------------
(Polis Kamerası)
-Özel harekat ekiplerinin önlem alması
-Polis ekiplerinin adreslere koşması
-Polis helikopterinden operasyon
-Şüphelilerin poşetlerce sigarayı kaçırması
-Şüphelilerin gözaltına alınması
-Polis ekiplerinin depolarda arama yapması
-Ele geçirilen kaçak sigaralar
-Saman dolu TIR'da yapılan aramalar
-Bir kamyonda yapılan aramalar
-Genel ve detaylar
========================
4- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SICA VE CELAC HEYETLERİNİ KABUL ETTİ
Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Yaşar KAÇMAZ / İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak Ataşehir'deki Mimar Sinan Camisi'ne geçti. Erdoğan burada cuma namazını kıldı. Namaz sonrası camideki vatandaşlarla yaklaşık 1 saat sohbet etti. Ardından Mabeyn Köşkü'ne geçen Erdoğan burada, Türkiye-Orta Amerika Entegrasyon Sistemi (SICA) ile Latin Amerika ve Karayipler Topluluğu (CELAC) ülkeleri heyet başkanlarını kabul etti. Basına kapalı olarak 15.40'da başlayan kabul yaklaşık bir buçuk saat sürdü.
Görüntü Dökümü:
--------------
Erdoğan'ın cuma namazından çıkışı
21.04.2017 - 17.16 Haber Kodu : 170421138
=============================================
5- CAN DÜNDAR HAKKINDA 2 YILA KADAR HAPİS İSTEMİYLE İDDİANAME HAZIRLANDI
Yüksel KOÇ/İSTANBUL,
Gazeteci Can Dündar hakkında, "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni alenen aşağılama" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanarak Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede, Kayseri'de oturan Mehmet Akif Ceylan isimli bir vatandaşın 13 Mart 2016 tarihinde BİMER'e başvurarak Can Dündar'ın Twitter paylaşımlarından şikayetçi olduğu, şikayetin Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yetkisizlikle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na, oradan da yetkisizlikle İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiği belirtildi.
Can Dündar'ın ikamet adresinin Çengelköy olması nedeni ile soruşturmanın Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na geldiği belirtilen iddianamede, şüpheli Dündar'ın Twitter hesabının incelendiği, 20 Nisan, 18 Nisan ve 6 Nisan 2016 tarihlerinde attığı Twitler nedeniyle ifadeye çağrıldığı ancak ikamet adresinde bulunamaması nedeniyle beyanının alınamadığı kaydedildi.
HAKKINDA 5 AYRI YAKALAMA KARARI VAR
Dündar hakkında çeşitli soruşturmalar ve davalar kapsamında 5 ayrı yakalama kararı bulunduğu belirtilen iddianamede, Dündar'ın soruşturmaya konu paylaşımlarında, Türk Ceza Kanunu 301. madde kapsamında düzenlenen, "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni alenen aşağılama" suçunu işlediği belirtildi. İddianamede, Dündar'ın bu suçtan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle yagrılanmasının yapılması talep ediliyor.
İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nin 15 gün içinde iddianamenin kabulü veya reddi yönünde karar vermesi bekleniyor.
=========================
6- AÇIĞA ALINAN İBB ÇALIŞANININ ÇİRKİN PAYLAŞIMI PROTESTO EDİLDİ
Haber-Kamera: Ezgi ÇAPA/İSTANBUL,
Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) İstanbul Şubeler Platformu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Haller Müdürlüğü'nde görev yapan Ömer A'nın, referandum öncesi '17 Nisan'da savaşı kazandığımızda HAYIR'cıların karıları ve kızları ganimet olarak Evet'çilere helaldir" şeklindeki sosyal medya paylaşımını protesto etti. Ömer A'nın, bu paylaşımının ardından açığa alındığı bildirilmişti.
İBB'nin Saraçhane'deki Merkez Binası önünde gerçekleşen eyleme CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker ile İBB'nin CHP'li meclis üyeleri destek verdi. "Kadınlar ganimet değildir, IŞİD zihniyetine hayırö yazılı pankart açan grup, 'Kadına kalkan eller kırılsın', 'Kadın ganimet sayılamaz' şeklinde slogan attı. Eylemde, 7 Şubat 2017'de yayınlanan 686 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen edebiyat öğretmeni Muhammed Sevinçtekin söz aldı. Sevinçtekin "Bizler, haksız, hukuksuz yere ihraç edilmiş öğretmenler, doktorlar, akademisyenler, KESK'li üyeler olarak 'adalet'in A'sından, 'ahlak'ın A'sından, 'edep'in E'sinden nasibini almayanların zulmüne maruz kalmış kamu emekçileriyiz. Bu zalimliklerini, faşistliklerini haykırmak istiyorum" dedi. Ömer A., ve onun gibi düşünenlere seslendiğini belirten Sevinçtekin, "Sen önce insanlıktan nasibini al. Bilesiniz ki kadın mücadelesini, insanlık mücadelesini son nefesimize kadar tutup kaldıracağız. Bu meydanları sizin gibi haramilere, edepsizlere bırakmayacağız" şeklinde konuştu.
"SADECE BİR RETWEET YAPTIKLARI İÇİN İNSANLAR GÖZALTINA ALINIYOR"
KESK'e bağlı Tüm Bel-Sen'in Genel Başkanı Ömer Salih Erol, "Bu sapık zihniyet hala dışarıdadır, açığa alındığı söylenmiştir. Onurlu, şerefli, haysiyetli insanları açığa aldınız, ihraç ettiniz. Aslında ihraç edeceğiniz bu tür insanlardır. Mahçup edilmesi gereken bu sapık zihniyetli olan insanlardır" dedi. CHP Milletvekili Ali Şeker de savcılığa giderek suç duyurusunda bulunduğunu söyleyerek "Hala yapılan bir işlem, gözaltı bile yok. Sadece bir retweet yaptıkları için insanlar gözaltına alınıyor, günlerdir nezarethanelerde tutuluyor. Gözaltında tutulanlar bir an önce serbest bırakılmalıdır" şeklinde konuştu.
Grup basın açıklamasının ardından olaysız dağıldı.
Görüntü Dökümü
---------
-İBB önünde toplanan gruptan görüntü
-Pankart ve sloganlardan görüntü
-Öğretmen Muhammed Sevinçtekin'in konuşması
-CHP Milletvekili Ali Şeker'in konuşması
-Tüm Bel-Sen'in Genel Başkanı Ömer Salih Erol'un konuşması
-Basın açıklaması
-Genel ve detay görüntüler
21.04.2017 - 16.35 Haber Kodu : 170421115