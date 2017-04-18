Dha İstanbul Bülteni - 4
ADLİYEDE "İTİRAZ" GERGİNLİĞİ (2)Referandum sonucuna itiraz için adliyeye gelen çok sayıda CHP'li, sloganlar atınca güvenlik görevlileriyle aralarında gerginlik çıktı.
ADLİYEDE "İTİRAZ" GERGİNLİĞİ (2)
Referandum sonucuna itiraz için adliyeye gelen çok sayıda CHP'li, sloganlar atınca güvenlik görevlileriyle aralarında gerginlik çıktı.
Haber: Özden ATİK - Hayati KILIÇ / İstanbul, DHA
Anayasa değişikliği için yapılan referandumda Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 'nun mühürsüz zarf ve oy pusulalarını kabul etmesine itiraz etmek için İl Seçim Kurulu'na gelen CHP İstanbul Gençlik Kolları üyeleri, adliye içinde sloganlar atınca güvenlik görevlileriyle aralarında gerginlik çıktı. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı içinde bulunan İl Seçim Kurulu'na itiraz dilekçesi sunmak üzere adliyeye giren çok sayıda partili, İzmir Marşı söyleyip "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" şeklinde slogan attı. Bu sırada güvenlik görevlileriyle bazı partililer arasında kısa süren bir itişme oldu. Daha sonra adliye içinde Çevik Kuvvet polisi güvenlik önlemi aldı. Bu arada İl Seçim Kurulu önünde itiraz dilekçesini vermek isteyen partililer kuyruk oluşturdu.
İTİRAZDAN ÖNCE AÇIKLAMA
İtiraz öncesi Çağlayan Meydanı'nda toplanan partililer, "Seçim Kanunu'nun 98'inci maddesi: Üzerinde İlçe Seçim Kurulu ve sandık kurulu mührü olmayan zarflar geçersizdir" yazılı pankart açtı. "YSK'nın Başkanı halkın düşmanı" şeklinde slogan atan grup İzmir Marşı söyledi.
Daha sonra CHP İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Kenan Otlu, basın mensuplarına açıklama yaptı. Kenan Otlu, "Referandumda halk kararını verdi. Referandumda halk 'Hayır' dedi. Sandıkta kazandığımız seçimi, sokaklarda meydanlarda alın terimizle, emeğimizle, mücadelemizle kazandığımız seçimi maalesef YSK'da ayak oyunlarıyla elimizden almak istiyorlar. Seçim süreci maalesef devlet, cumhurbaşkanı başta olmak üzere, kaymakamlar başta olmak üzere, emniyet güçleri başta olmak üzere maalesef tarafsız olmaları gerekirken 'evet' lehine taraf oldular. Örtülü ödenekten devletin tüm imkanlarına kadar, sokakta arkadaşlarımızın gözaltına alınıp tutuklanmasına kadar, arkadaşlarımızın darp edilmesine kadar, maalesef devletin tüm imkanlarını kullanarak bir parti devleti haline getirerek, seçim sürecinin sakıncalı ve sıkıntılı bir şekilde geçmesini sağlamışlardır. Bu kadar baskıya rağmen bu kadar saldırıya rağmen tüm farklılıkları bir kenara bırakarak, Türkiye Cumhuriyetindeki vatandaşlar hangi düşünceden hangi görüşten olduğu hiçbir önem arz etmeden Cumhuriyetine, demokrasisine laikliğe sandıkta sahip çıkmıştır. Bu kadar baskıyı bu kadar yasakları bu otoriteye bu faşizme Türkiye halkı sandıkta yerle bir etmiştir" diye konuştu. 2,5 milyon mühürsüz oyun kabul edildiğini belirten Kenan Otlu, yanında torbayla getirdiği mühürsüz oy pusulalarını göstererek "O halde A4 kağıdına basıp çıktı aldığımız bu oy pusulaları da kabul edilsin" dedi.
KURUL ÖNÜNDE KUYRUK OLUŞTU
Açıklamanın ardından adliye içine giren CHP'liler, İzmir Marşı söyleyip "Mustafa Kemal'in askerleriyiz", "Bu daha başlangıç, mücadeleye devam" şeklinde sloganlar attı. Alkışlar ve sloganlar nedeniyle partililer ve adliyedeki güvenlik görevlileri arasında gerginlik çıktı. Bazı partililerle güvenlik görevlileri arasında itiş kakışma oldu. Daha sonra adliye içinde Çevik Kuvvet polisi güvenlik önlemi aldı. Daha sonra partililer, itiraz dilekçelerini sunmak üzere İl Seçim Kurulu'na çıktı. Kurul önünde itiraz dilekçesini vermek isteyen partililer kuyruk oluşturdu.
Görüntü Dökümü
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-CHP'liler pankart açtı
-CHP Gençlik Kolları Başkanı Kenan Otlu açıklama
-Sloganlar, İzmir Marşı...
-Adliye içinde sloganlar
-Adliye içinde dilekçe kuyruğu
18.04.2017 - 15.36 Haber Kodu : 170418123
18.04.2017 - 15.43 Haber Kodu : 170418129
18.04.2017 - 16.21 Haber Kodu : 170418147
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TEM'DE KAMYONET DİREĞE ÇARPTI; TRAFİK FELÇ OLDU
TEM Otoyolu Edirne istikametine ilerleyen bir kamyonet Ataşehir sapağında trafik tabelasının direğine çarptı.
Hurdaya dönen kamyonetin içerisinde sıkışan sürücü itfaiye tarafından yaklaşık yarım saat süren çalışma sonucu kurtarıldı.
Kaza nedeniyle TEM'de trafik kilitlendi.
Haber-Kamera: Uğur AYAZSIN/ İstanbul, DHA
Kaza, TEM Otoyol Edine İstikameti Ataşehir sapağında saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Bayram Boğaçlı yönetimindeki kamyonet yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Savrulan kamyonet Ataşehir sapağındaki yön tabelasının direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonetin ön bölümü hurdaya döndü, sürücü Boğaçlı da araç içerisinde sıkıştı.
SIKIŞAN SÜRÜCÜYE SERUM TAKILDI
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 sağlık ekibi geldi. Sağlık ekipleri vücudunun alt kısmı direksiyona sıkışan sürücüye serum taktı. İtfaiye erleri Bayram Boğaçlı'yı sıkıştığı yerden kurtarmak için çalışma başlattı. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı.
SÜRÜCÜ KURTARILIRKEN BAYILDI
Sürücü Boğaçlı, itfaiye erlerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla sıkıştığı yerden kurtardı. Yaralı sürücü kurtarma çalışmaları sırasında baygınlık geçirdi. Sedye ile ambulansa konulan ağır yaralı Bayram Boğaçlı ambulans ile Fatih Sultan Mehmet Hastanesi'ne götürüldü.
TEM TRAFİĞİ YARIM SAAT KİLİTLENDİ
Kaza nedeniyle Ataşehir sapağı araç geçişine kapatıldı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde ise trafik tek şeritten kontrollü bir şekilde sağlandı. Kamyonet çekilmesinin ardından tekrar trafiğe açıldı. Görgü tanığı kamyonetin süratli olduğunu yağış nedeniyle ıslanan yolda kayarak direğe çarptığını söyledi.
Görüntü Dökümü
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-Kaza yapan kamynet
-Araç içerisinde sıkışan sürücü
-Çevredekiler
-İtfaiye, polis, sağlık ekipleri
-Trafiğin kesilmesi
-Sürücünün kurtarılması
-Sürücünün sedyeye alınması
-Sürücünün ambulansa koyulması
-Sürücüye serum verilmesi
-Kamyonetin çarptığı tabela direği
-Görgü tanığı ile röportaj
-Trafiğin tekrar açılması
Genel ve detay
18.04.2017 - 15.54 Haber Kodu : 170418133
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- İBB BAŞKANI TOPBAŞ'TAN REFERANDUM YORUMU: ÇOK HASSAS MESAJLAR VAR
Ezgi ÇAPA / İstanbul DHA
12'ncisi düzenlenen 'İstanbul Lale Festivali'nin açılışında konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş, referandum sonuçlarıyla ilgili "Çok hassas mesajlar var. Bunu zannediyorum ki tüm siyasiler ve herkes alacaktır. Yurttaşlarımızın bu hassas terazisi, gerçekten takdire şayandır" yorumunda bulundu.
'İstanbul Lalesiyle Buluşuyor' temasıyla bu yıl 12'incisi düzenlenen Lale Festivali'nin açılışı, Emirgan Korusu'nda bulunan Beyaz Köşk bahçesinde İBB Başkanı (İBB) Kadir Topbaş'ın katıldığı törenle yapıldı. Törene İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın yanı sıra İstanbul'un kardeş şehir oluşunun 45. yılı kutlamaları için Türkiye'ye gelen Japonya'nın Shimonoseki Belediye Başkanı Maeda Shintaro, Pakistan İstanbul Başkonsolosu Yusuf Cuneyd, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve vatandaşlar katıldı.
YURTTAŞLARIMIZIN BU HASSAS TERAZİSİ GERÇEKTEN TAKDİRE ŞAYAN
Gazetecilerin referandum sonuçlarını üzerine sorularını yanıtlayan Topbaş, şunları söyledi:
"Bugün gördüğünüz gibi lalelerle farklı bir İstanbul var. Yarın daha farklı bir Türkiye, daha farklı bir gelecek, belediyelerin refleksleriyle başarılarının hükümet yönetimlerinde de bu olacağının işaretidir. Ben şahsen, bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Doğru bir karar olduğunu ve milletimizin her daim sağduyusuna ve o yüreğinden gelen değerlendirmesine inanıyorum. Çok hassas bir tartı ortaya koydu. Bunu tüm siyasilerin çok iyi okuması lazım. Ama sonuç itibariyle Türkiye'nin de önünü açtı. Prangalarından, vesayetten Türkiye'nin kurtulmasını istedi. Bunu başarılı olarak ortaya koydu ama diğer taraftan da çok hassas mesajlar var. Bunu zannediyorum ki tüm siyasiler ve herkes alacaktır. Yurttaşlarımızın bu hassas terazisi gerçekten takdire şayandır."
"SONUÇ BİTTİ ARTIK, BUNUN TARTIŞMASININ DOĞRU OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"
Cumhurbaşkanlığı, hükümet Sistemiyle vesayetin, engellerin kalktığını söyleyen Topbaş, "Aradaki bir takım kurumlar değil halkın doğrudan yönetime getirdiği insanlar olsun. Belediye başkanları gibi, bizim gibi. Bu gerçekleşti. Halk buna evet dedi. Bu çok önemliydi ve bu sonuç bitti artık. Bunun tartışmasının da ben doğru olmadığını düşünüyorum. Tartışma farklı şeyleri ortaya çıkartmaya çalışır, bu doğru değil. Bu geride kalıştır, geleceğe bakmalıyız. Tüm siyasi partiler de kendilerine bundan sonraki süreçte yeni düzenlemeler yapmalılar. Gelecek için yeni çalışmaların, yeni stratejilerini oluşturmalılar. ve bu aldıkları mesajları da kendi bünyelerinde değerlendirmeleri gerekiyor. Milletimiz için hayırlı olsun" dedi.
İSTANBUL'A 20.6 MİLYON LALE
Festival açılışındaki konuşmasında da İBB Başkanı Kadir Topbaş, "Lale Festivalini yaptığımız ilk yıl 600 lale dikmiştik ve bu yıl diktiğimiz lale sayısı 20.6 milyon. Bu yıl 350 bin aile çalışarak lale yetiştirdi. 350 bin ailenin iş imkanı oldu" dedi. Topbaş, festival kapsamında İstanbul'un Emirgan, Gezi, Göztepe Parkı gibi birçok parkta lale dikildiğini vurguladı.
SHİMONOSEKİ'DEKİ "HİNOYAMA TÜRK LALE BAHÇESİ"
Festivalde konuşan Shimonoseki Belediye Başkanı Maeda Shintaro da, Shimonoseki ile İstanbul'un kardeş şehir oluşunun 45. yılı kutlama ve anma törenlerine katılmak üzere Japonya'dan geldiğini söyledi. Henüz 20 gün önce Shimonoseki'ye belediye başkanı olduğunu ifade eden Maeda Shintaro, Shimonoseki'deki 'Hino Yama Türk Lale Bahçesi' ne de İstanbul Büyükşehir tarafından gönderilen 50 bin lale soğanının dikildiğini ve büyük ilgi gördüğünü söyledi.
Etkinlikte, davetlilerle lale pastası kesen Topbaş, Geleneksel İsmail Acar Resim Sergisinin Lale Müzesi'nde açılışını gerçekleştirdi.
Görüntü Dökümü:
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Kadir Topbaş ve Maeda Shintaro'nun dükkanları gezmesi
Maeda Shintaro'un konuşması
Kadir Topbaş'ın konuşması
Lale pastasının kesilmesi
Topbaş'ın soruları cevaplaması
Sergi açılışında kurdele kesimi
Topbaş'ın sergi gezmesi
Lalelerden ve Emirgan Parkı'ndan görüntüler
Genel ve detay görüntüler
18.04.2017 - 16.14 Haber Kodu : 170418146
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CUMHURİYET GAZETESİ İDDİANAMESİ KABUL EDİLDİ..
*Cumhuriyet Gazetesi yazar ve yöneticilerinin aralarında bulunduğu 19 şüpheli hakkındaki iddianame kabul edildi.
Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA
Gazeteciler Can Dündar, Ahmet Şık, Kadri Gürsel, Hikmet Çetinkaya, Twitter'da "jeansbiri" hesabının sahibi olduğu tespit edilen Ahmet Kemal Aydoğdu'nun da şüphelileri arasında yer aldığı Cumhuriyet Gazetesi yönetici ve yazarlarına yönelik iddianame, İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Mahkeme, 24-25-26-27 Temmuz tarihlerini duruşma günü olarak belirledi. Ancak mahkemenin tahliye taleplerine ilişkin tensip tutanağını henüz oluşturmadığı öğrenildi.
AHMET ŞIK VE CAN DÜNDAR'A 15 YILA KADAR HAPİS TALEBİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, gazeteci Ahmet Şık, halen yurtdışında olan Can Dündar ile birlikte Mehmet Murat Sabuncu, Mehmet Kadri Gürsel, Aydın Engin, Bülent Yener ve Günseli Özaltay'ın da "Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme" suçundan 7,5 yıl 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor. Twitter'daki "jeansbiri" hesabının sahibi Ahmet Kemal Aydoğdu'nun da "Silahlı terör örgütünün yöneticisi olmak" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla hapsi istenirken; diğer şüphelilerin de 9,5 yıldan 43 yıla kadar değişen hapis cezalarına çarptırılmaları isteniyor.
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- MODACI BARBAROS ŞANSAL'A 301'DEN DAVA
Ünlü modacı Barbaros Şansal'a yılbaşı gecesi paylaştığı videodaki sözlerinden dolayı, Adalet Bakanlığı'nın izin vermesi üzerine Türk Ceza Kanunu 301. maddesinde yer alan "Türk milletini ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılama" suçundan iddianame hazırlandı. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede Şansal'ın 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.
Haber: Ümit TÜRK İstanbul / DHA
Ünlü modacı Barbaros Şansal, yılbaşı gecesi sosyal medya hesabından attığı bir tweetteden dolayı Kıbrıs'ta gözaltına alınarak getirildiği Atatürk Havalimanı'nda linç edilmek istenmiş, ardından da çıkarıldığı mahkemece, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan tutuklanmıştı. Soruşturma savcısı, Şansal'ın aynı gece paylaştığı bir videoda ise bu kez "Türk milletini aşağılama" suçunu işlediğini iddia etti. Savcılık, bu suçun soruşturulması için Adalet Bakanlığı'ndan izin istemişti. Bakanlığın 23 Şubat'ta soruşturma izni vermesi üzerine, ünlü modacı hakkında bu kez videoda sarf edilen "B... boğul Türkiye" ifadesinden dolayı, "Türk milletini ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılama" suçundan iddianame hazırladı.
KONYA'DAN 4, İSTANBUL'DAN 2, ANKARA'DAN 1 KİŞİ İHBAR ETTİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Savcısı Umut Tepe tarafından hazırlanan iddianamede, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk Milleti "davacı" olarak yer aldı. İddianamede Konya'dan 4 kişi, İstanbul'dan 2 kişi, Ankara'dan 1 kişi olmak üzere 7 kişinin de ihbarcı olduğu belirtildi.
BAKANLIK İZİN VERDİ SORUŞTURMA BAŞLADI
Şansal'ın yılbaşı gecesi sosyal medyadaki paylaşımları üzerine İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldığı hatırlatılarak, aynı gece paylaştığı videodaki sözlerinin ise bakanlık iznine tabi olan 301. madde kapsamında kaldığı için dosyanın ayrıldığı belirtildi. İddianamede, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nün 23 Şubat 2017 tarihinde izin vermesi üzerine söz konusu soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi.
"HİCİV OLARAK PAYLAŞTIM"
İddianamede, Şansal'ın videoya ilişkin ifadesine de yer verildi. İfadesinde, "19 Ekim 2015'te Reportare isimli internet sitesine bir röportaj vermiştim. Bu röportajın başlığı da 'B... boğul Türkiye' idi. Videoda bu kelimeyi ayrımcılığa karşı bir hiciv olarak paylaştım. Hackerler tarafından bana telefonda hakaretler başladı. Bu nedenle tüm hesaplarımı ve iletişimimi tamamıyla kapattım. 1 Ocak 2017'den sonra hiçbir iletişim aracım yoktur. Suçlamayı kabul etmiyorum" dediği belirtildi.
"SARF EDİLEN İFADELER DÜŞÜNCE VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLEMEZ"
İddianamede, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin düşünce ve ifade özgürlüğünü yorumlayan maddesinde, "Sadece toplumda beğenilen, kabul gören, zararsız veya kayıtsızlık içeren bilgiler veya fikirler için değil, aynı zamanda kırıcı, şok edici veya rahatsız edecek olanlar için de geçerli sayılması ve bunun demokratik bir toplumun olmazsa olmaz unsurlarından olan çok seslilik, tolerans ve hoşgörünün gereği olduğunun vurgulandığı" hatırlatıldı. Ancak, söz konusu videoda sarf edilen ifadelerin düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği belirtilen iddianamede, şüphelinin "Türk milletini ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılama" suçunu işlediği iddia edilerek 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.
İddianamede, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan açılan davayla bu dosyanın birleştirilmesi talep edildi.
OLAYIN GEÇMİŞİ
Ünlü modacı Barbaros Şansal, yılbaşı gecesi sosyal medya hesabından attığı tweetler ve internet üzerinden paylaştığı videodan dolayı Kıbrıs'ta gözaltına alınarak sınırdışı edildi. Getirildiği Atatürk Havalimanı'nda uçaktan iner inmez aralarında havalimanı çalışanlarının da bulunduğu bazı kişilerin saldırısına uğrayan Şansal, polis tarafından güçlükle kurtarılarak emniyete götürüldü. Daha sonra da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Savcılık, hazırladığı iddianamede, Şansal'ın tweetlerinden dolayı, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan 3 yıla kadar hapsini isterken, söz konusu video paylaşımındaki ifadelerin ise TCK 301. madde de yer alan "Türk milletini aşağılama" suçu kapsamında kaldığını belirterek soruşturma açılması için Adalet Bakanlığı'ndan izin istedi. Bu arada İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi, eksiklikler bulunduğu gerekçesiyle iddianameyi savcılığa iade etti. Eksikliklerin giderilmesinin ardından iddianameyi kabul eden mahkeme, 56 gün cezaevinde yatan Şansal'ı tahliye ederek tutuksuz yargılanmasına karar verdi.
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- CUMHURİYET GAZETESİ İDDİANAMESİ KABUL EDİLDİ..
*Cumhuriyet Gazetesi yazar ve yöneticilerinin aralarında bulunduğu 19 şüpheli hakkındaki iddianame kabul edildi.
Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA
Gazeteciler Can Dündar, Ahmet Şık, Kadri Gürsel, Hikmet Çetinkaya, Twitter'da "jeansbiri" hesabının sahibi olduğu tespit edilen Ahmet Kemal Aydoğdu'nun da şüphelileri arasında yer aldığı Cumhuriyet Gazetesi yönetici ve yazarlarına yönelik iddianame, İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Mahkeme, 24-25-26-27 Temmuz tarihlerini duruşma günü olarak belirledi. Ancak mahkemenin tahliye taleplerine ilişkin tensip tutanağını henüz oluşturmadığı öğrenildi.
AHMET ŞIK VE CAN DÜNDAR'A 15 YILA KADAR HAPİS TALEBİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, gazeteci Ahmet Şık, halen yurtdışında olan Can Dündar ile birlikte Mehmet Murat Sabuncu, Mehmet Kadri Gürsel, Aydın Engin, Bülent Yener ve Günseli Özaltay'ın da "Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme" suçundan 7,5 yıl 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor. Twitter'daki "jeansbiri" hesabının sahibi Ahmet Kemal Aydoğdu'nun da "Silahlı terör örgütünün yöneticisi olmak" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla hapsi istenirken; diğer şüphelilerin de 9,5 yıldan 43 yıla kadar değişen hapis cezalarına çarptırılmaları isteniyor.
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- 150 ÇOCUK, 23 NİSAN'DA "BARIŞ" İÇİN ÇALACAK
Haber - Kamera: Orhan SENCER / İstanbul DHA
"Barış için Müzik" orkestralarından 150 çocuk, "23 Nisan Konseriö için bir araya gelecek.
İstanbul, Bursa ve Adalar'da eğitim gören Barış için Müzik çocuk ve gençlik orkestraları, şef Felix Briceno yönetiminde 23 Nisan Pazar günü saat 17.00'de Zorlu PSM'nin ev sahipliğinde Ana Tiyatro'da "23 Nisan Konseri" verecek.
Barış için Müzik İstanbul, Barış için Müzik Bursa ve Barış için Müzik Adalar çocuk ve gençlik orkestralarının vereceği 23 Nisan konserinde, 150 çocuk aynı sahnede klasik batı müziğinin önde gelen bestecilerinden eserler seslendirecek. Sunuculuğunu, TV yapımcısı ve oyuncu Osmantan Erkır'ın üstleneceği konserde orkestrayı, Barış için Müzik Vakfı'nda konuk eğitmen olan El Sistema Venezuela kökenli müzisyen Félix Briceño yönetecek. Konserin destekçisi Zorlu Holding ve mekan destekçisi Zorlu Performans Sanatları Merkezi olacak. Saat 17.00'de başlayacak konserin tüm gelirinin, daha çok çocuğu müzikle buluşturmaya devam edebilmesi için Barış için Müzik Vakfı'na aktarılacağı açıklandı.
İmkanları sınırlı çocuk ve gençlere ücretsiz müzik eğitimi olanağı sağlayan bir kurum olan Barış için Müzik Vakfı'nda yaşları 7 ile 20 arasındaki 400'e yakın çocuk ve genç, kendilerine sağlanan enstrüman ve eğitmenlerle ücretsiz çok sesli evrensel müzik eğitimi alıyor. İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), 2013 yılından bu yana Barış İçin Müzik Vakfı'na kurumsal destek veriyor.
Görüntü Dökümü:
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-Çocukların eğitimlerinden görüntüler
-Çocukların konserlerinden görüntüler
-Detaylar
18.04.2017 - 17.09 Haber Kodu : 170418160