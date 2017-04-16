Dha İstanbul Bülteni - 4
İLKER BAŞBUĞ OY KULLANDI Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHAEski Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ eşi ile birlikte saat 13.30 sıralarında Kadıköy Nurettin Teksan Ortaokuluna gelerek 2068 nolu sandıkta oy kullandı.
İLKER BAŞBUĞ OY KULLANDI
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA
Eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ eşi ile birlikte saat 13.30 sıralarında Kadıköy Nurettin Teksan Ortaokuluna gelerek 2068 nolu sandıkta oy kullandı.
Başbuğ, oy kullanmadan önce sandık görevlileri ile katılımla alakalı kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Başbuğ oy kullanma işleminin ardından kendisini bekleyen basın mensuplarına kısa bir açıklamada bulundu. Başbuğ, "Sonuçlar nasıl çıkarsa çıksın bu bir demokrasi hareketidir" diye konuştu.
"BUGÜN SÖZ MİLLETİN "
Türk milletinin sağduyulu olduğuna dikkat çeken İlker Başbuğ, "Bugün Anayasa değişikliğinin referandum u gittiği gün. Bence bugün Türk siyasi tarihinin en önemli olaylarından birisi olarak geçecek. Bugüne kadar bu anayasa değişikliği ile ilgili herkes fikrini söyledi. Bugün söz milletin. Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hepsinin oy sandığına gidip oylarını vererek görevlerini getirmelerini bekliyorum. Türk milleti daha önce de ifade ettiğim gibi sağduyusu ve aklını kullanarak doğru karar verecektir. Bu akşam sandıklar açıklanacak sonuçları öğreneceğiz. Sonuçlar nasıl çıkarsa çıksın bu bir demokrasi hareketidir. Sandıktan çıkan sonuçlara herkes gereken şekilde saygılı olarak kabul edecektir" diye konuştu.
"HER ŞEY MİLLETİMİZ İÇİN"
Sandık görevlileri ile katılım konusunda bilgi alan Başbuğ, "Katılım şu anda yüzde 60 diyorsunuz ama akşama kadar yüzde 90 civarını bulur. Ümit ediyoruz ki Türkiye'nin her yerinde katılım yüksek olur. Çünkü bu önemli bir gün. Daha önce yaşadaığımız ne genel ne yerel seçimlere ne de referandum lara benziyor. Katılım ne kadar yüksek olursa daha iyi olur diye düşünüyorum. Her şey ülkemiz ve milletimiz için. Hayırlı olsun, iyilikler getirsin" dedi.
Başbuğ yaptığı açıklamanın eşi ile birlikte okuldan ayrıldı.
Görüntü Dökümü:
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-İlker Başbuğ'un eşi ile gelişi
-Vatandaşlarla selamlaşması
-Sınıfa gelmesi
-Oy kullanması
-Açıklama
-Genel ve detay görüntüler
16.04.2017 - 14.14 Haber Kodu : 170416176_
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İBB BAŞKANI KADİR TOPBAŞ OYUNU KULLANDI
Haber - Kamera: Sinan BİLGİLİ / İSTANBUL DHA
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Kadir Topbaş, anayasa değişikliği ile ilgili referandum da oyunu kullandı.
Topbaş saat 15.00 sıralarında eşi Özleyiş Topbaş ile birlikte Florya'da bulunan Murat Kölük İlköğretim Okulu'na geldi. Dışarıda kendisini bekleyenlerle tokalaşan Topbaş, oyunu kullanacağı sınıfa geçti. 1277 numaralı sandıkta önce Özleyiş Topbaş sonra Kadir Topbaş oyunu kullandı.
"ULUSUMUZUN YENİ UFAKLARININ AÇILACAĞI BİR KAPI BUGÜN"
Oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklamada bulunan Topbaş, "16 Nisan, tarihlerden bir tarih değil günlerden bir gün de değil. Ulusumuzun yeni ufaklarının açılacağı bir kapı bugün. Sandık başkanlarından aldığım bilgiye göre de ciddi bir katılım var. Bu da milli iradenin sandığa yansıması konusunda vatandaşlarımızın gösterdiği hassasiyeti ifade etmektedir. Bundan çok memnunum" diye konuştu.
Topbaş konuşmasını şöyle sürdürdü:
Ciddi bir değişim içerisinde dünya. Bu değişime ayak uydurmak hatta geçmek zorundayız. Bunu milletçe başarırız. Zaten Çanakkale'de 15 Temmuz'da başardık. Birlikte olduğumuz zaman karşımızdaki hiçbir engel bizi durduramaz. Buna inanıyorum. Umutluyum. Gelecek farklı olacağını tahmin ediyorum. Tüm yurttaşlarımıza teşekkür ediyorum.
Görüntü Dökümü:
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-Topbaş ve eşinin gelişi
-Bekleyenlerle tokalaşması
-Sınıfa girmeleri
-Oylarını kullanmaları
-Topbaş'ın açıklaması
-Detaylar
16.04.2017 - 15.53 Haber Kodu : 170416247
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- OYUNU KULLANAN İSTANBULLULAR PİKNİĞE KOŞTU
Haber - Kamera : Serpil KIRKESER - Ramazan EĞRİ - Hakan TARHAN / İSTANBUL DHA
Oyunu kullanan İstanbullular havanın güneşli ve sıcak olmasını fırsat bilip piknik yapmak için park ve bahçelere koştu. Bağcılar ve Esenler'de ailecek piknik yapan vatandaşlar, havanın sıcak olması nedeniyle piknik yapmaya geldiklerini belirterek, oylarını da kullandıklarını söyledi. Çocuklarda çarpışan arabalara ve gondola binip salıncakta sallndı. Esenler'de yol kenarında da et pişiren vatandaşlar da güneşli havanın tadını doyasıya çıkardı.
Pendik'te de oyunu kullandıktan sonra piknik yapan vatandaşlar, bir anda bastıran yağmurun altında kalarak ıslandı.
Görüntü Dökümü:
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-Parktan görüntü
-Mangal yapan vatandaşlar
-Vatandaşlar ile röp
-Çarpışan arabaya ve gondola binen çocuklar
-Piknik yaparken yağmurun altında kalan vatandaşlar
-Yağmurdan korunmaya çalışanlar
Genel ve detaylar
16.04.2017 - 15.48 Haber Kodu : 170416244
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İBRAHİM KUTLUAY SABAH, DEMET ŞENER ÖĞLEDEN SONRA AYNI SANDIKTA OY KULLANDI
Haber-Kamera: Hayati KILIÇ -İstanbul DHA
Eski Milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile boşanma davası süren Demet Şener Kutluay saat 14.00 sıralarında Beşiktaş Lütfi Banat İlkokulu'nda oy kullandı. İbrahim Kutluay saat 10.00 sıralarında aynı sandıkta oy kullanmıştı. 1218 numaralı sandığa gelen Demet Şener, sandık görevlilerinden oy pusulasını aldıktan sonra kabine gitti. Tercihini yapan Demet Şener Kutluay oy pusulasının bulunduğu zarfı sandığa attıktan sonra "Hayırlı olsun hepimize" dedi. Çıkışta bir açıklama yapan Demet Şener Kutluay, "Vallahi vatana millete hepimize hayırlı olsun. Ben de vatandaşlık görevim için geldim. Umarım her şey güzel olacak hepimiz için" dedi.
Görüntü Dökümü
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-Demet Kutluay'ın oy kullanma işlemleri
-Çıkışta yaptığı açıklama
16.04.2017 - 15.27 Haber Kodu : 170416225
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ENGELLİ VE YAŞLI SEÇMENLER ARAÇLARLA TAŞINDI
Haber-Kamera: Ezgi ÇAPA/ İSTANBUL,
Yürüyemecek durumda olan engelli ve yaşlı seçmenler, başta Sağlık Bakanlığı'na bağlı ekipler olmak üzere ilçe belediyelerinin araçları ile sandıklara taşındı.
Engelli ve yaşlı seçmenlerin 16 Nisan referandum unda zorlukla karşılaşmadan oylarını kullanabilmesi için seferber olundu. Çok sayıda engelli ve yaşlı daha önceden adres bildirimi yaptığı ve randevu aldığı kurumların araçlarıyla oy vermeye götürüldüler.
SAĞLIK BAKANLIĞI DA HASTA VE YAŞLI SEÇMELERİ TAŞIDI
Bugün görev başında olan pek çok meslek grubu gibi Sağlık Bakanlığı'na bağlı ekipler de vatandaşların hizmetindeydi. Eyüp Toplum Sağlığı Merkezi'nde görevli doktor Sümeyye Taşkın da oy kullanacak vatandaşların yanındaydı. Taşkın gün boyunca hasta olan vatandaşlara refakat edeceklerini belirterek, "Bugün hastalarımızı Sağlık Bakanlığı'nın talimatıyla oy kullanmaları için sandıklara kadar taşıyoruz. Şimdiye kadar 8 kişi bildirildi ancak sayı artabilir" diye konuştu.
Doktor Taşkın'ın refakat ettiği 94 yaşındaki Ahmet Kankal ilerleyen yaşına rağmen seçimlerde oy kullanmaktan mutluydu. Sağlık Bakanlığı'nın özel aracı ile evinden alınan Kankal, tekerlekli sandalyesinde kullandığı oyunun ardından "Allah hayırlı etsin" dedi.
BEŞİKTAŞ'TA YAŞLI GENÇ HERKES SANDIKLARA TAŞINDI
Beşiktaş Belediyesi de gün boyunca evinden alınarak sandıklara taşınacak vatandaşların taleplerini topladı. Beşiktaş Belediyesi yetkilileri, oluşturdukları özel ekip ve engellilerin kullanımına uygun araçlarla yaklaşık 500 kişiyi taşımayı planladıklarını söylediler. Beşiktaş'taki evinden alınarak oy kullanacağı sandığa götürülen 84 yaşındaki Saime Erkal oldu,,oy kullanmasının ardından seçimin hayırlı olması temennisinde bulundu.
BAĞCILAR'DA 9 ASANSÖRLÜ, 25 BİNEK ARAÇ VE AMBULANSLAR SEÇMEN TAŞIDI
Bağcılar Belediyesi de vatandaşlarını oy kullanmaları için sandıklara taşıyan belediyelerden biri oldu. 9 adet asansörlü özel araç, 25 binek aracı ve bir de ambulans engelli ve yaşlıların taşınması için hizmet verdi. Belediye evlerinden alınan bini aşkın engelli ve yaşlı seçmenin oylarını kullandıktan sonra yeniden evlerine bırakılması planlanıyor.
"BİZİ OY KULLANMAYA GÖTÜRECEKLER"
Bağcılar Belediyesi'ne hizmetten faydalanmak için başvuruda bulunan 15 Temmuz Mahallesi sakini İbrahim Aginer adlı engelli seçmen de kendiler için sunulan hizmetten yararlandı. Özel araçla ekiplerce Erol Battal Ortaokulu'na götürülen Aginer, "Yürüme engelliyim, oy kullanmak zor oluyor. Bağcılar Belediyesi'nin servisleri sayesinde işler biraz kolaylaşıyor. Oyumuzu da atacağız inşallahö diye konuştu.
Fatih Mahallesi'nde oturan 68 yaşındaki Sami Boyraz da evinden alınıp oy kullanacağı Malazgirt Ortaokulu'na kadar özel araçlarla götürüldü. Oy kabininde tek başına ayakta durmakta zorlandığı için yakınından destek alan Boyraz, "Belediyemize müracaat ettim, ekip göndermişler. Bizi oy kullanmaya götürecekler. Memleketimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.
Görüntü Dökümü:
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-Sağlık Bakanlığı aracının Ahmet Kankal'ı evinden alması
-Ahmet Kankal'ın oy kullanması
-Doktor Sümeyye Taşkın ile röp.
-Ahmet Kankal ile röp.
-Beşiktaş Belediyesi'nin aracı
-Saime Erkal'ın evinden alınması
-Saime Erkal ile röp.
-Bağcılar Belediyesi'nin araçla İbrahim Aginer'i alması
-İbrahim Aginer ile röp.
-Bağcılar Belediyesi'nin Sami Boyraz'ı evinden almadı
-Sami Boyraz ile röp.
-Genel ve detay görüntüler
16.04.2017 - 16.29 Haber Kodu : 170416266
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İSTANBUL'UN ELEKTRİĞİNE DENİZDEN DESTEK
Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL,
Ulaştırma Bakanlığı tarafından kiralandığı ve Marmaray'a elektrik sağlayacak olan dev jeneratör gemi Doğan Bey, demirlediği Yenikapı'da elektrik tellerini karaya bağladı. Karada hızla süren çalışmaların ardından, daha önce Irak'ta görev yapan 126 Megawatt'lık gemi ürettiği elektriği artık Marmaraya iletmeye başlayacak. Dev jenaratör geminin elektriğini şehir şebekesinden alan Marmaray'ın neden olduğu elektrik kesintilerinin önüne geçmesi planlanıyor.
JENERATÖR GEMİ YENİKAPI'YA DEMİRLEDİ
Ortadoğu Afrika ve Güney Asya ülkelerinde yetmeyen elektrik ihtiyacını karşılamak için Karadeniz Holdingi tarafından başlatılan projede görev yapan 9 jeneratör gemiden biri olan Doğan Bey, geçtiğimiz günlerde Marmara Denizi'ne giriş yapmış ve Yenikapı açıklarına demirlemişti.
GEMİDEN UZANAN ELEKTRİK TELLERİ KARAYA BAĞLANDI
126 Megawatt'lık bir santrali bünyesinde barındıran Doğan Bey gemisinin Yenikapı'ya demirlemesinin ardından hızla başlayan çalışmalarda gemiden uzatılan elektrik kablolarıyla karaya bağlandı. Karada yapılan çalışmalarda ise kıyıda bir elektrik aktarma istasyonu yapıldı. Bu istasyonda son çalışmaların yapıldığı ardından geminin ürettiği enerjinin önce şehir şebekesine oradan da Marmara'ya ulaşacağı öğrenildi.
KAPALIÇARŞIDAKİ ELEKTRİK KESİNTİLERİ İÇİN GETİRİLDİ
Elektrik enerjisini Eminönü Bölgesi'ndeki şehir santralinden alan Marmaray'ın, şehir elektrik şebekesinde kesintilerine neden oluyordu. Özellikle turistik bir bölge olan Kapalıçarşı ve çevresinde yapılan ve uzun süren elektrik kesintileri nedeniyle esnaf zor günler geçiriyordu.
500 BİN NÜFUSLU YERLEŞİM YERİNE YETECEK ELEKTRİK ÜRETEBİLİYOR
500 bin nüfuslu bir yerleşim yerinin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek güçte olan Karadeniz Powership Doğan Bey gemisi 126 Megawatt gücünde. Tuzla'da 2010 yılında üretilen ve Irak'ta görev yapan Doğan Bey gemisi üretildiği tarihten bu yana elektrik üretiyor.
Görüntü Dökümü:
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-Gemi ve çevrenin havadan görüntüsü
16.04.2017 - 14.50 Haber Kodu : 170416208
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