Dha İstanbul Bülteni - 4
1- ERDOĞAN SARIYER'DE KONUŞTUCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan," 'Yok eyaletlere bölünecekmişiz' Kim söylüyor?
1- ERDOĞAN SARIYER'DE KONUŞTU
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
" 'Yok eyaletlere bölünecekmişiz' Kim söylüyor? Gene Kılıçdaroğlu. Böyle bir şey yok. Bunların hepsi palavra, hikaye"
"CHP'nin Kadıköy teşkilatından bir grup istifa etti. Niye istifa ettiler? Çünkü terörle el ele, kucak kucağa olduklarını gördükleri için istifa ettiler"
"Yarın bir devir değişiyor. Aydınlık yarınların Türkiye'sinin temellerini atıyoruz, sıradan olay değil"
Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kartal, Tuzla, Ümraniye'den sonra Sarıyer'de konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sarıyer Meydanı'ndaki konuşmasında 2 aylık programının son durağının burası olduğunu belirtti.
Erdoğan, "CHP'nin Kadıköy teşkilatından bir grup istifa etti. Niye istifa ettiler? Çünkü terörle el ele, kucak kucağa olduklarını gördükleri için istifa ettiler. Çünkü tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet diyemedikleri için istifa ettiler" dedi.
"YARIN BİR DEVİR DEĞİŞİYOR"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sandıklar kapanınca sandık görevliler oradan hemen ayrılmayacak. Sayımlar yapılıp resmi tutanaklar imzalanacak. İmzalı tutanağı müşahitler partiye götürecek. Orada hemen bunlar toplanacak. Böylece herhangi bir kaçamak olmayacak. Yarın bir devir değişiyor. Aydınlık yarınların Türkiye'sinin temellerini atıyoruz, sıradan olay değil" şeklinde konuştu.
"BİZ BUNLARA ÖZEL BİR MÜZE HAZIRLAYACAĞIZ"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Evet diyenleri denize dökmekten, tehdit etmekten bahsedenlere ben cevap veriyorum, merak etmeyin. Siz hayır deseniz de biz sizi denize dökmeyeceğiz. Biz bunlara özel bir müze hazırlayacağız. Bu müzede bunları orada önemli objeler olarak değerlendireceğiz. Nasıl iyi mi? Çünkü bizim demokrasi anlayışımız bu. Biz öldürmek için değil haşa, diriltmek için geliyoruz. Ona gayret edeceğiz. Avrupa ülkelerinin sandıktan hayır çıkması için neler yaptıklarını, Avrupalı parlamenterlerin neler yaptıklarını görüyorsunuz dimi? Ama yarın onlar benim milletimin cevabını görecekler. 2007'deki 367 garabeti vesaire nasıl çalıştılar. Batılı medya organlarının Türkçe manşetlerini gördünüz. Elbette biz bu çevrelerinin seviyesine inmeyeceğiz. Bize yakışan bu millet düşmanlarına hukuk ve demokrasi içinde cevaplarını vermektir. Bize düşen hiç kimsenin irademizi pranga vuramayacağını tüm dünyaya haykırmaktır. Anladılar. Bu ara kamuoyu araştırmalarında yarınki seçimin neticesini görmeye başladılar. Şimdiden yarını satın almaya başladılar, pazartesi günü. Bize düşen, bu hayır koalisyonuna güçlü bir evet ile karşılık vermektir. Bunun için yarın çok önemli. Yarın ülkemiz demokrasisi için bir dönüm noktası olacaktır" diye konuştu.
"'YOK EYALETLERE BÖLÜNECEKMİŞİZ' KİM SÖYLÜYOR?"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Unutmayın, Cumhurbaşkanlığı Sistemi, üniter yapımızın birlik ve beraberliğimizin teminatıdır. Son günlerde bir şeyler yuvarlayıp duruyorlar, 'Yok eyaletlere bölünecekmişiz' Kim söylüyor? Gene Kılıçdaroğlu. Böyle bir şey yok. Bunların hepsi palavra, hikaye. Ben ne diyorum Cumhurbaşkanı olarak, Başbakan ne diyor? Böyle bir şey var mı? Yok. Biz eğer Türkiye'de şöyle 18 maddenin içinde böyle bir madde olsa, buna HDP soruyorum, hayır der mi? Adamların derdi zaten eyalet. Biz ise yola çıktığımızdan beri neyi savunuyoruz? Üniter yapıyı savunuyoruz. Ülkemizin birliğini, beraberliğini savunuyoruz" şeklinde konuştu.
Erdoğan konuşmasının ardından sahnede çocuklarla bir süre sohbet etti, çocukların kendisine verdiği çiçeği alarak fotoğraf çektirdi.
Görüntü Dökümü:
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Erdoğan'ın konuşması
Erdoğan'ın çocuklarla sohbet etmesi
Detaylar
15.04.2017 - 17.48 Haber Kodu : 170415170
15.04.2017 - 17.49 Haber Kodu : 170415172
15.04.2017 - 17.54 Haber Kodu : 170415176_
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2- ERDOĞAN ÜMRANİYE'DE KONUŞTU
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
"16 Nisan'dan sonra yani yarın akşamdan sonra bu konuyu da yeniden ele alacak Türkiye'ye terbiyesizlik yapanlardan bunun hesabını soracağız"
"Muhalefet nerede? Muhalefet meydanlarda yok. Onlar kahvelerde. Hele hele bir de maskeli teröristlerini kahvelere gönderiyorlar, arkadan kendileri gidiyorlar."
"Eskiye methiye düzenlerin tek derdi kendi konumlarını, kendi çıkarlarını korumaktır. Bunların hiçbirinin ülkemizin ve milletimizin geleceğiyle ilgili bir endişesi, projesi yoktur"
Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ümraniye'de konuştu.
Ümraniye 15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Meydanı'nda kurulan sahnede konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "PKK'sıyla, FETÖ'süyle, DEAŞ'ıyla tüm terör örgütleri üzerimize salınmış durumda. Bu terör örgütlerinin iplerini ellerinde tutanlar, onlar yeterli olmadığından bizzat kendileri devreye giriyor. İşte Avrupa. Almanya'da giriyor mu, İsviçre'de, Avusturya'da giriyor mu? Fransa'da seçim var. Yatıyorlar, kalkıyorlar Erdoğan. Ben seçime girmiyorum ki ya, benimle ne işiniz var? Ne yapacaksanız yapın. Ama artık elhamdülillah Türkçe'yi öğrenmeye başladılar. Son 4 yılda bu gerçeği defalarca tecrübe ettik. Gezi olaylarında yaşadık, 17-25 Aralık'ta yaşadık, bölücü örgütün çukur eylemlerinde yaşadık. Çukurları açtılar mı, hendekleri açtılar mı? Şimdi bu teröristleri açtıkları o hendeklere gömüyoruz. 20 ayda yaklaşık 11 bin teröristi etkisiz hale getirdik. Daha gideceğiz. ya silahlarını gömecekler ya kendileri gömülecekler ya da bu ülkeyi terk edip gidecekler. Bunun başka izahı yok" dedi.
"TÜRKİYE'YE TERBİYESİZLİK YAPANLARDAN BUNUN HESABINI SORACAĞIZ"
Erdoğan, "Bilhassa 15 Temmuz maskelerin düşüp gerçek yüzlerin ortaya çıktığı bir dönüm noktası oldu. Anayasa değişikliği halk oylaması sürecinden gösterilen tepkiler işte bu ifşa edilmişliğin sebep olduğu pervasızlıktan kaynaklanıyor. 16 Nisan'dan sonra yani yarın akşamdan sonra bu konuyu da yeniden ele alacak Türkiye'ye terbiyesizlik yapanlardan bunun hesabını soracağız" diye konuştu.
"CHP MENSUBU OLDUĞU ORTAYA ÇIKIYOR"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Muhalefet nerede? Muhalefet meydanlarda yok. Onlar kahvelerde. Hele hele bir de maskeli teröristlerini kahvelere gönderiyorlar, arkadan kendileri gidiyorlar. Okmeydanı'nda benim eski semtimde yaptılar. Sağ olsun İstanbul Emniyeti bunları yakaladı, 3 tanesi yakalanmış, 4. ne oldu bilmiyorum. Meğerse daha sonra bunların bir tanesinin CHP mensubu olduğu ortaya çıkıyor. Bunlar iç içe, iç içe çalışıyor" dedi.
"ESKİYE METHİYE DÜZENLERİN TEK DERDİ KENDİ KONUMLARINI, KENDİ ÇIKARLARINI KORUMAKTIRö
Erdoğan, "Eskiye methiye düzenlerin tek derdi kendi konumlarını, kendi çıkarlarını korumaktır. Bunların hiçbirinin ülkemizin ve milletimizin geleceğiyle ilgili bir endişesi, projesi yoktur. Bakınız burada size tek bir örnek vereceğim. Şayet Türkiye 1991 yılından beri kesintisiz istikrarla yönetilmiş olsaydı bugün bulunduğu yerin 2 kat ilerisinde olacaktı" şeklinde konuştu.
Görüntü Dökümü:
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Erdoğan'ın konuşması
Detaylar
15.04.2017 - 15.46 Haber Kodu : 170415112_
15.04.2017 - 15.54 Haber Kodu : 170415118
15.04.2017 - 15.55 Haber Kodu : 170415119
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3- BAŞBAKAN YILDIRIM OTOBÜSTE GAZETECİLERLE SOHBET ETTİ
Başbakan Binali Yıldırım,
" 'Hayır' kampanyasını neredeyse sadece Kılıçdaroğlu yürüttü"
"(Balkon konuşması olur mu?) Erken soyunup üşütmeyelim. Acele etmeyelim. Sonucu alalım. Her şeyin zamanı gelirse ne gerekiyorsa yapılır"
"(Referandum tahmini) Tahmin yapmıyorum sonuca bakıyorum. Allah ne verirse."
Haber: Hakime TORUN- Kamera: Yaşar KAÇMAZ / İSTANBUL DHA
Başbakan Binali Yıldırım Başakşehir'deki konuşmasının ardından kendisini takip eden gazetecilerin seyahat ettiği otobüse binerek gazetecilerle bir süre sohbet etti.
"TAHMİN YAPMIYORUM SONUCA BAKIYORUM. ALLAH NE VERİRSE"
Gazetecilerin referandum tahminini sorması üzerine Yıldırım, "Tahmin yapmıyorum sonuca bakıyorum. Allah ne verirse. 'Ne verirsen elinle o gider seninle' diye bir söz var" dedi.
"YARIN İZMİR'DE OYUMUZU VERİP SONRA ANKARA DÖNECEĞİM"
Başbakan Yıldırım, "Yarın İzmir'deyim. Oyumuzu verip sonra Ankara'ya parti genel merkezine gelip arkadaşlarla birlikte izleyeceğiz. Sokak iyi, katılım iyi. İletişim var vatandaş ile. İlgi gösteriyorlar. İş olsun diye gelmiyorlar. Kampanya verimli" dedi.
Referandum sonrasında balkon konuşması olup olmayacağı yönündeki bir soru üzerine Yıldırım, "Erken soyunup üşütmeyelim. Acele etmeyelim. Sonucu alalım. Her şeyin zamanı gelirse ne gerekiyorsa yapılır" diye konuştu.
"'HAYIR' KAMPANYASINI NEREDEYSE SADECE KILIÇDAROĞLU YÜRÜTTÜ"
Başbakan Yıldırım, "Çok fazla kampanya yoktu ama, hareketli geçti. 'Hayır' kampanyasını neredeyse sadece Kılıçdaroğlu yürüttü. 'Kontrollü darbe ve denize dökme' sözleri insanlardan çok ciddi tepki oluşturdu. İnsanlar çok daha hırslandı. Bu sözler yakışmadı. Nasıl kontrollü darbe, tiyatro olur" ifadelerini kullandı.
"18 MADDENİN İÇERİĞİNİ KONUŞMAYA FIRSAT OLMADI"
Yeni anayasanın maddelerini çok fazla anlatmaya imkan bulamadıklarını belirten Yıldırım, "İçerik konuşmaya fırsat olmadı. Hayır grubundaki söylemler umut verici söylemler olmadı. Sürekli endişe veren, korku salan söylemlerdi. Kampanyanın asıl konusu olan 18 maddeyi bir bir anlatma imkanını ortadan kaldırdı. Belli başlı birkaç nokta var onları düzeltmeye çalıştık" açıklamasında bulundu.
"EYALET TARTIŞMALARI OLDU. ANAYASADA OLMAYAN, ASLI ASTARI OLMAYAN BİR MESELE"
Yıldırım, "Son zamanlarda mesela eyalet tartışmaları oldu. Anayasada olmayan, aslı astarı olmayan bir mesele. Buna rağmen kafa karıştırma yoluna gidildi maalesef. Şükrü beyi dinlemedim ne dedi bilmiyorum. Bahçeli dile getirince haberim oldu. Verimli bir yaklaşım değil. Birisi bir laf etmiş olabilir. Her iki taraftan da maksadını aşan yanlış sözler oldu. Onları düzeltip geçmek lazım. Yoksa sürekli böyle yapmaya başladık mı toplumda ayrışmaya neden olur. 'Evet' ve 'hayır' kampanyası yürütenler gayet medeni çalışmalarını yürütüyorlar. Birbirlerini selamlıyorlar. Prensip şu olmalı; istediğinizi söylerseniz istemediğinizi işitirsiniz. O nedenle söylerken dikkatli olmak lazım" diye konuştu.
Yıldırım, bir gazetecinin telefonundan ailesi ile yaptığı görüntülü konuşmaya da dahil olarak gazetecinin ailesine selam verdi.
Görüntü dökümü
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-Yıldırım'ın konuşması
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15.04.2017 - 17.12 Haber Kodu : 170415156
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4- BAŞBAKAN YILDIRIM ARNAVUTKÖY'DE KONUŞTU
Haber: Hakime TORUN- Kamera: Yaşar KAÇMAZ / İSTANBUL DHA
Başbakan Binali Yıldırım'ın İstanbul'da beşinci ve son durağı Arnavutköy oldu.
Yıldırım, "Yolları böldük gönülleri birleştirdik. Bayrakları görelim. Yolları böleriz de Türkiye'yi böldürtmeyiz. Duysun kol kola giren FETÖ, PKK duysun. Onların dümen suyuna giren CHP yöneticileri de duysun. Bu darbeye 'tiyatro' diyenler de duysun. Almanya, Hollanda sen de duy. Bu ülkeye, millete, topunuz da bir olsanız biz yine de bu bayrağı indirmeyiz, ezanları dindirmeyiz. Bize millet yeter. 'Evet' çıkacak sizin de kandiliniz sönecek" diye konuştu.
"BUNLARI SANDIĞA GÖMMEYELİM ÇIKARALIM YANAKLARINDAN ÖPELİM"
Başbakan Yıldırım, "Bu 'hayır'cılara 'denize dökeriz' diyenleri sandıkta cevabı verelim. Bunları sandığa gömelim mi? Gömmeyelim çıkaralım yanaklarından öpelim. Bizde öldürmek yok. Kardeşlik var. Birlikte Türkiye olmak var" dedi.
'İDAM İSTERİZ' SLOGANLARI
'İdam isteriz' sloganları üzerine Yıldırım, "Önce yarın ki işi halledelim. Bir işi bitirmeden öbürüne atlamayın" dedi.
Yıldırım, "Sandıklara sahip çıkın evetlerinizi ona buna kaptırmayın" ifadesini kullandı.
Görüntü dökümü
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-Yıldırım'ın konuşması
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5- BAŞBAKAN YILDIRIM BAŞAKŞEHİR'DE KONUŞTU
Haber: Hakime TORUN- Kamera: Yaşar KAÇMAZ / İSTANBUL DHA
Başbakan Binali Yıldırım, 4'üncü durağı olan Başakşehir'de konuştu.
Yıldırım, "16 Nisan akşamı hükümet de Meclis de netleşmiş olacak. İnşallah yarın vereceğimiz oylar ile Türkiye bir daha 15 Temmuzları yaşamayacak. 15 Temmuz'un cevabı 16 Nisan'dır. Türkiye'nin darbe anayasalarından kurtulması için hazır mısınız? Meclisi güçlendirmek, millet hükümetini kurmak, bağımsız yargı için var mısınız?" dedi.
Başbakan Yıldırım, "16 Nisan darbelerden kurtulmuş bir Türkiye'nin başlangıcı olacaktır. Mesele memleket meselesi.
İstanbul bize Recep Tayyip Erdoğan'ın emanetidir. Göz bebeğimizdir. Kızlar unutmayın biz sadece cenabı Hakkın karşısında eğiliriz. Başka hiçbir gücün karşısında eğilmeyiz. Edirne'ye de şimdi hızlı tren yapıyoruz. Başakşehir ülkesine, şehitlerine sahip çıkıyor. Tarihi değişime hazır mısınız? Özgürlükçü, katılımcı, demokrasiyi esas alan anayasaya var mısınız?" diye konuştu.
"MİLLET HÜKÜMETİNİ KURMAK, BAĞIMSIZ YARGI İÇİN VAR MISINIZ?"
Yıldırım, "Türkiye'nin darbe anayasalarından kurtulması için hazır mısınız? Meclisi güçlendirmek, millet hükümetini kurmak, bağımsız yargı için var mısınız? Devlet engellerden kurtulacak. Bürokrasi hızlanacak. Kazanan Türkiye olacak. Vesayet son bulacak. Mili irade hakim olacak. Artık hükümetleri Ankara'da otel odalarında, gizli kapılar arkasında değil sandıkta siz kuracaksınız" dedi.
"16 NİSAN AKŞAMI HÜKÜMET DE MECLİS DE NETLEŞMİŞ OLACAK"
Başbakan Binali Yıldırım, "16 Nisan akşamı hükümet de Meclis de netleşmiş olacak. İnşallah yarın vereceğimiz oylar ile Türkiye bir daha 15 Temmuzları yaşamayacak. 15 Temmuz'un cevabı 16 Nisan'dır. Yeniden dirilişe, yükselişe hazır mısın Başakşehir? Sizin bu aşkınız, heyecanınız oldukça sırtımız yere gelmez" ifadelerini kullandı.
Görüntü dökümü
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-Yıldırım'ın konuşması
-Detaylar
15.04.2017 - 16.27 Haber Kodu : 170415144
15.04.2017 - 16.28 Haber Kodu : 170415145
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6- OTOGARDA REFERANDUM YOĞUNLUĞU
Haber - Kamera: Enver Alas, İstanbul / DHA
Referanduma saatler kala Bayrampaşa'daki Büyük İstanbul Otogarı'nda hareketlilik yaşanıyor. Oy vermek için vatandaşlar memleketlerine giderken kimisi ise oyunu kullanmak üzere İstanbul'a geldi. Yolcular, "Vatandaşlık görevimizi yapacağız" derken, otobüs firması yetkilileri ise "Daha çok giden var" dedi.
Referandum için giden yolculardan Mesut Kahraman, "Çocuklarımız ziyarete İstanbul'a geldik. Yarın oy kullanabilmek için şimdi memlekete gidiyoruz" dedi. Erzincan'a giden Hüseyin Balta ise "İş ziyareti için yurtdışındaydım. Şimdi oy kullanmak için memlekete gidiyorum. Vatandaşlık görevimizi yapacağız."
Görüntü Dökümü
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-Otogardan görüntüler
-Otobüs bekleyenler
-Yolcular ile röp
-Otobüslerin yanaşması
-Bagaj koyan bir yolcu ile röp
-Firma yetkilisinin açıklamaları
-Genel ve detaylar
15.04.2017 - 17.46 Haber Kodu : 170415168
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7- CHP'DEN REFERANDUM İÇİN İHBAR HATTI
İstanbul DHA
CHP İstanbul İl Başkanlığı, sandıklarda yaşanabilecek olası ihlallerle ilgili de il merkezinde bir kriz masası oluşturdu. 10 avukatın ve çok sayıda gönüllünün hazır bulunacağı kriz masası, vatandaşların sandıklarda karşılaştığı sorunlara müdahale edecek. İstanbullular sandıklarda karşılaştıkları sorunlarla ilgili 0545 565 19 23 numaralı WhatsApp ihbar hattı ile 0212 245 00 25 numaralı destek hattını arayabilecek.
CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat da, "Tek bir oyun bile peşine düşeceğiz. İstanbul'da yaklaşık 200 bin yol arkadaşımızla sandıklardayız. İstanbullular gönül rahatlığıyla oy kullansın. Siz sandığa gidin, biz oyunuza sahip çıkacağız" dedi.
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