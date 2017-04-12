Dha İstanbul Bülteni - 4

1- "ODA TV DAVASI"NDA 6 YIL SONRA OY BİRLİĞİYLE BERAAT



Haber: Özden ATİK - Hayati KILIÇ / İstanbul, DHA



Gazeteciler Ahmet Şık, Nedim Şener, Soner Yalçın ile Yalçın Küçük ve eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın aralarında bulunduğu 13 sanıklı Oda TV davası, 6 yıl sonra karara bağlandı. Mahkeme heyeti oy birliğiyle, tüm sanıkların beraatine karar verdi. Gazeteci Ahmet Şık karar açıklandıktan sonra jandarmalar tarafından salondan çıkarılırken "Cumhuriyet iddianamesini yazanlara bu dava ders olsun. O hakimler ve savcılar da buraya gelecekler" diye bağırdı.



İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti verilen aranın ardından saat 13.30'ta kararını açıkladı. Mahkeme heyeti oy birliğiyle verdiği kararında, sanıkların savunmaları, bilirkişi raporları, tanık beyanları ve tüm dosya kapsamı dikkate alınarak isnat edilen suçların sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle sanıkların ayrı ayrı beraatine karar verdi. Heyet, sanıklara hükmün kesinleşmesinin ardından tazminat davası açma haklarının bulunduğu hatırlatmasını da yaptı.



"KAMU GÖREVLİLERİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU"



Heyet ayrıca sanıklar hakkında açılan davada suçlamaya mesnet teşkil eden dijital delilleri oluşturan, sanıkların bilgisayarlarına gönderen kişiler ve bu kişilerle bu dosyanın soruşturma ve kovuşturma aşamasında fikir ve eylem birliği içerisinde hareket eden kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti. Sanıklara ait cep telefonlarının istemeleri halinde iadesine, emanette bulundurulan bir kısım delillerin ise saklanmasına hükmedildi.



AHMET ŞIK: BU DAVA DERS OLSUN...



Gazeteci Ahmet Şık karar açıklandıktan sonra jandarmalar tarafından salondan çıkarılırken "Cumhuriyet iddianamesini yazanlara bu dava ders olsun. O hakimler ve savcılar da buraya gelecekler. Hepsi aynı çöplüğe gidecekler. Biz çocuklarımızın düşlerini gerçek kılacak bir hayat sunacağız" diye bağırdı. Şık'ın sözleri üzerine salondaki izleyiciler de "Ahmet çıkacak, yine yazacak" diyerek alkışladılar.



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2- ANNE VE KIZLARININ ÖLÜMDEN DÖNDÜĞÜ AN



Zeytinburnu'nda 3 katlı binanın yıkımı sırasında yeterince önlem alınmadı.



Araçlar yoldan geçerken yıkım sürüyordu.



Yıkımı yapılan binanın bitiğindeki apartmandan çıkan anne ve 2 kızı büyük bir tehlike atlattı.



Anne ve kızları yıkım yapılan binadan düşen moloz yığınlarının altında kalmaktan son anda kurtuldu.



O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı



İstanbul DHA



Zeytinburnu'nda 3 katlı eski binanın yıkımı sırasında facianın eşiğinden dönüldü. Yıkılan binanın hemen bitişiğindeki binadan çıkan anne ve 2 kızı moloz yığınının altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar sokakta bulunanlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.



Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi'ndeki olay dün meydana geldi.



Yıkım kararı alınan 3 katlı bir binanın yıkımı yapılıyordu. Ancak çevrede alınan önlemler yetersizdi. Yoldan araçlar geçerken yıkım devam ediyordu. Yıkım yapılan binanın hemen bitişiğindeki apartmandan Kevser Karakoç ile kızları 16 yaşındaki Ceren ve 11 yaşındaki İrem çıkıyordu. Bu sırada yıkım yapılan binadan moloz yığını aşağıya düştü.



Anne ve kızları molos yığının altından kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar mahalledeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla çekilip paylaşıldı.



Görüntü Dökümü:



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-Yıkımdan görüntü



-Anne ve kızının apartmandan çıkışı



-Moloz yığınının düşüşü



-Kaçan anne ve kızları



12.04.2017 - 14.41 Haber Kodu : 170412085_



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(ek görüntü)



3- HIRSIZLAR KENDİLERİNE MÜDAHALE ETMEK İSTEYEN APARTMANIN GÜVENLİK GÖREVLİSİNİ DÖVEREK ÖLDÜRDÜ



Haber: Cengiz ÇOBAN, İstanbulDHA



Kadıköy'de hırsızlık amacıyla geldiklerini fark edip müdahale etmek isteyen bir apartmanın güvenlik görevlisi, şüphelendiği kişiler tarafından korkunç şekilde dövülerek öldürüldü.



Olayı gerçekleştiren 3 kişi yakalanıp tutuklandı kaçan bir kişinin yakalama çalışması devam ediyor. Apartman görevlisinin öldüresiye dövüldüğü o anlar MOBESE kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.



Olay geçen pazar akşamı yaşandı. Bir dükkana hırsızlık amacıyla girmeye çalışan 4 kişiyi fark eden yakındaki apartmanın güvenlik görevlisi Osman Karabulut hırsızlığa engel olmak istedi.



Silahlı ve sopalı oldukları belirtilen 4 kişi, hırsızlıktan vazgeçmek şöyle dursun, onlara engel olma niyetindeki Karabulut'u kovalamaya başladı. Güvenlik görevlisi kaçarken dengesini kaybetti ve düştü. Peşinden gelen şüpheliler yere düşen Karabulut'u darp etmeye başladı. Darbeler dakikalarca sürdü. Başına aldığı sopa darbeleriyle ağır yaralanan Karabulut olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Beyin kanaması geçiren Karabulut, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerine gelen polis, Oğuzhan T adlı şüpheliyi yakaladı. Polis şüphelinin ruhsatsız silahı ile buna ait bir şarjör ve darpta kullanılan sopaya el koydu.. Olaya karıştıkları belirlenen Cem D. Meriç A da Maltepe'de saklandıkları yerde.



SUÇ DOSYALARI KABARIK



Şüphelilerin, "uyuşturucu madde ticareti", "iş yerinden hırsızlık", "oto hırsızlığı", "kasten yaralama" gibi suçlardan poliste kaydının olduğu tespit edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, adliyeye çıkarıldıktan sonra tutklanarak cezaevine gönderildi.Kaçan diğer şüphelinin yakalanması için polisin çalışması sürüyor.



DARP ANI KAMERADA



Apartmanın güvenlik görevlisinin darp edilmesi kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi .Görüntülerde apartman görevlisinin koşarken yere düştüğü görülüyor. Şüphelilerin yerdeki güvenlik görevlisine sopalarla tekmelerle defalarca vurduğu görülüyor.Bir şüphelinin sopayı yere düşürdüğü tekrara sopayı alarak vurmaya devam ettiği görülmekte. Olayı gören vatandaşların şüphelilere müdahale etmeye çalışıyor. Şüpheliler kaçarken,yaralı ambulansla hastaneye götürülüyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-Güvenlik görevlisinin koşarken görüntüsü



-Yere düşmesi



-Zanlıların sopa ve tekmelerle vurması



-Zanlılardan birinini sopayı yere düşürmesi



-Tekrar sopayı alıp vurmaya devam etmesi



-Zanlıların kaçması



-Ambulansın yaralıyı alması



-Zanlıların polis merkezine getirilmesi



-Adliyeye sevk edilmesi



EK GÖRÜNTÜ



-Caddeden görüntü



-Darp edildiği yerden görüntü



-Görgü tanığı esnaf ile röp



-Bir bina sakini ile röp



-Genel ve detay görüntüler



12.04.2017 - 14.24 Haber Kodu : 170412081



12.04.2017 - 14.59 Haber Kodu : 170412087



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4- EĞLENCE YERLERİNDE DEHŞET SAÇAN ŞÜPHELİLER KAMERADA



İstanbul'da eğlence mekanlarında olaylar çıkaran, kurşanlayan şüpheliler güvenlik kamerasına yansıdı.



4 şüpheli yapılan operasyonla gözaltına alındı.







Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA



İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Şişli ve Beşiktaş ilçelerinde bulunan lüks eğlence mekanlarından zorla haraç alan bir şebekeyle ilgili çalışma başlattı. Polis ekipleri geçtiğimiz pazartesi günü düzenlediği operasyonla suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Gökhan D.'nin de aralarında bulunduğu 4 kişiyi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, Vatan Caddesi'nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.







DARBE SONRASI SERBEST KALMIŞLAR



Şüpheliler hakkında 'Suç örgütü kurma ve yönetme', 'Örgüte üye olma', 'Silahla yaralama' ve 'Mala zarar verme' suçlarından işlem yapılacağı öğrenildi. Şüphelilerin 15 Temmuz'da düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındığını FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında 16 Temmuz'da sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkeme tarafından serbest bırakıldığı ileri sürüldü.



OLAYLAR GÜVENLİK KAMERALARINDA



Şebekenin eğlence mekanlarında silahlı kavgalar çıkarttığı, kargaşa yaratarak müşterilerin kaçmasını sağladığı anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Şüphelilerin eğlence mekanlarının girişlerinde ateş açması kameralar tarafından kaydedildi.



Görüntü Dökümü



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(Güvenlik Kamerası)



-Şüphelilerin eğlence mekanlarında kargaşa çıkarması



-Eğlence mekanlarında ateş açılması



-Müşterilerin korkutularak dışarıya kovalanması



-Eğlence mekanlarının önlerine ateş açılması



-Genel ve detay görüntüler



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5- SAHTE İÇKİ İMALATHANESİNE BASKIN : 4 GÖZALTI







Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA



İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri içki kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Polis ekipleri pazartesi günü Zeytinburnu'nda bir işyerinde sahte içki ürettiği ve yaşı küçük kişileri çalıştırdığını tespit ederek operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 23 bin 825 tane kapak, 324 bin sahte TAPDK bandrol, 5 bin kapak koruyucusu, 2 kapak basma makinesi, 20 baskı kalıbı etiketi, 7 tane değişik markalara ait şeffaf plastik arma, 31 litre viski hammaddesi, 1 kompresör ve kamyonet ele geçirildi.







2'Sİ YAŞI KÜÇÜK 4 KİŞİ YAKALANDI



Operasyonda A.K. ve F.Ö. ile 18 yaşından küçük F.B. ve T.Ç. yakalandı. 18 yaşından küçük F.B. ve T.Ç., Üsküdar'da bulunan Çocuk Şube Müdürlüğüne yollandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.K. ve F.Ö. dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden F.Ö. çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, A.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polis ekiplerinin yaptığı operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi.







Görüntü Dökümü



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(Polis Kamerası)



-Polis ekiplerinin yaptığı inceleme



-Bidonlar içinde viski hammaddesi



-Etiketlerin görüntüsü



-Genel ve detay görüntüler



12.04.2017 - 15.00 Haber Kodu : 170412088



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6- ATATÜRK HAVALİMANI'NDA ELEKTRİKLİ ARAÇLARA DA EHLİYET ZORUNLUĞU



Haber: Faik KAPTAN-Murat ÇAKIR/İSTANBUL,



Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Havalimanlarında terminaller içinde elektrikle çalışan Scooter, Ginger ve Golf tipi araç kullanan personele ehliyet zorunluluğu getirince Atatürk Havalimanı işletici firması TAV bu tip araçları kullanan tüm çalışanları için eğitim başlattı.



Atatürk Havalimanı Metro katında düzenlenen özel bir eğitim parkurunda çalışmaya başlayan personel, önce eğitmenler tarafından teorik olarak bilgilendiriliyor, daha sonra da parkur üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Çalışanlar eğitim ve sonrasında başlarında kaskları ve üstlerinde de özel yelekleri olacak. Bu eğitimleri başarıyla tamamlayan personele ise araç kullanabilir belgesinin TAV İş Sağlığı, Güvenlik ve Çevre Müdürlüğü tarafından verileceği bildirildi.



TAV İş Sağlığı, Güvenlik ve Çevre Müdürü Emrah Gürer konuyla ilgili olarak, başarılı olan personele belgeden sonra bir de yaka kartı verileceğini, bu kart yakasında olmayanların adı geçen araçları kullanamayacağını belirterek şunları söyledi:



"Verdiğimiz eğitim kapsamında elektrikli ulaşım araçlarını bundan böyle belgesiz kimse kullanamayacak. Bu yolcu ve çalışan güvenliği açısından çok önemli. Tespit edilmiş riskleri yönetme açısından, minimum kaza ihtimaline karşı, çalışanlarımıza bu yasal bir uygunluk. Ayrıca sivil havacılık kuralları kapsamında verdiğimiz eğitimlerle çalışanlarımızı bilinçlendirmek ve olası kazaları engellemek için bu eğitim programını uyguluyoruz. Eğitim sonunda çalışanlarımıza belge vereceğiz. Ayrıca bir de yaka kartları olacak. Bu kartı taşımayan hiçbir elektrikli aracı kullanamayacak"



Denetimlerin sık aralıklarla yapıldığını söyleyen Gürer"Havalimanında faaliyetleri kolaylaştıran, hızlandıran ekipmanlar kullanarak yolculara hızlı ve konforlu hizmet sunuyoruz" dedi.



Görüntü Dökümü:



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-Elektrikli araçlar ve scooterlar,eğitim parkuru



-Eğitim alan sürücü adayları



-Eğitimlerden görüntü ve parkurda çalışan sürücüler



-Yolcuları taşıyan golf aracı



-Gürer'le röportaj



-detaylar



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