Dha İstanbul Bülteni - 4
1- MAHKEME, FETÖ'NÜN YARGI YAPILANMASI İDDİANAMESİNİ KABUL ETTİHaber: Ümit TÜRK İstanbul / DHA Kapatılan İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılıkları ile Özel Yetkili Mahkemeler'de görev yapan;
1- MAHKEME, FETÖ'NÜN YARGI YAPILANMASI İDDİANAMESİNİ KABUL ETTİ
Haber: Ümit TÜRK İstanbul / DHA
Kapatılan İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılıkları ile Özel Yetkili Mahkemeler'de görev yapan; "Ergenekon, Balyoz, Askeri Casusuluk, OdavTV, Şike, 17/25 Aralık, Selam Tevhid, MİT Tırları, Yasadışı dinleme, Tahşiye, Usulsüz Tahliyeler" gibi soruşturma ve kovuşturmalarda görev alan aralarında Cihan Kansız, Mehmet Ekinci, Mustafa Başer, Metin Özçelik'in bulunduğu 25 eski hakim ve savcı hakkında hazırlanan iddianame İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede 25 eski hakim ve savcı hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Önder Yaman koordinesinde cumhuriyet savcısı İsa Dalgıç tarafından hazırlanan iddianame 227 sayfadan oluşuyor. İddianamede, şüphelilerden 16'sının Bylcok kullancısı olduğu, 7'sinin tutuklu olduğu, 5'inin Yargıtay 16. Ceza Dairesinde görülen dava dosyasından tutuklu bulunduğu, 13 şüphelinin ise firari olarak arandığı kaydedildi.
İSİMLER...
Buna göre tutuklu şüphelilerin Ayhan Bedirhan, İsmail Işık, Mehmet Erdoğan, Mehmet Hamzaçebi, Metin Özçelik, Mustafa Başer, Muzaffer İren, Osman Kaya, Ümit Zafer Çolak, Mehmet Ekinci, Kazım Kahyaoğlu, Abdullah Öztürk olduğu;
firari olan ve haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilerin ise Durmuş Yiğit, Eşref Aksu, Hadi Çağdır, Mehmet Ali Uysal, Mustafa Boz, Nurullah Çınar, Sedat Sami Haşıloğlu, Cihan Kansız, İsmail Tandoğan, Hikmet Usta, Davut Bedir, Gökmen Demircan ve Yakup Hakan Günay oldukları belirtildi.
DAVANIN SELAM TEVİD'DE KUMPAS DAVASIYLA BİRLEŞTİRLMESİ TALEP EDİLİYOR
İddianame, Yargıtay 16. Ceza Dairesinde görülen Selam Tevhid'de Kumpas davasıyla birleştirilme talebiyle İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti. Mahkemenin davanın birleştirilmesi konusunda daha sonra karar vereceği öğrenildi.
============================
2- BEYLİKDÜZÜ'NDE KADIN CİNAYETİ
Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA
İstanbul'da emlakçılık yapan 55 yaşındaki Ayşe Melek Öztürk, Beylikdüzü'nde evinden çıkarken uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Öztürk'ün kızları, annelerinin eski sevgilisi İ.B. tarafından öldürüldüğünü öne sürdü. Polis şüpheli İ.B.'yi arıyor.
Olay, dün 09.00 sıralarında Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Çalıştığı emlak ofisine gitmek üzere evinden çıkan Ayşe Melek Öztürk, apartman girişinde silahlı saldırıya uğradı. Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Öztürk burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
"KURTULMAYA ÇALIŞIYORDU"
Annesinin hastanede kendisine müdahale eden doktorlara kendisini vuranın kişinin eski sevgilisi İ.B. olduğunu aktardığını söyleyen Öznur Işık, "Annem 5 yıl önce bu kişiyle birlikte yaşamaya karar vermişti. 2 yıldır da bu adamdan uzaklaşmaya, kurtulmaya çalışıyordu. Daha önce aralarında çıkan tartışmalarda annemden özür dileyip tekrar yapmayacağını söylüyordu. 6 ay annem önce buraya taşındı. Annemin burada olduğunu öğrenmiş. Bu kişi, 2 ay önce annemin çalıştığı emlak ofisine de silahlı saldırıda bulunmuştu. Polise şikayet ettik. Ancak savcı onu serbest bıraktı" diye konuştu.
GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ
Ayşe Melek Öztürk için bugün Kavaklı Yeni Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Öztürk'ün cenazesi burada öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Kavaklı Mezarlığı'na defnedildi.
POLİS ŞÜPHELİYİ ARIYOR
Polis, cinayet şüphelisi olarak eski sevgili İ.B.'yi arıyor.
Görüntü Dökümü:
------------------------
-Öldürülen kadının acılı kızların görüntüsü
-Öznur Işık ile röp
-Cinayetin işlendiği yer
-Tabutun başında ağlayanlar
-Cenaze namazının kılınması
-Öldürülen kadının fotoğrafları
-Şüphelinin fotoğrafı
-Genel ve detaylar
============================
3- HAVA KUVVETLERİ "İMAMI" TUTUKLAMAYA SEVK EDİLDİ
Ümit TÜRK, İstanbulDHA
Fetullahçı Terör Örgütü'nün hava kuvvetleri yapılanmasında Eskişerhir'deki albay ve generallerden sorumlu imamı olduğu iddia edilen İbrahim Yakut, tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi. Eskişehir'de gözaltına alınan Yarımıcı Doçent İbrahim Yakut, soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgülü Suçlar Bürosu savcılığına getirildi. Burada Savcı Can Tuncay'a ifade veren Yakut, "Silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi. Savcılığın sevk yazısında, bir itirafçının teşhis ve yer göstermesi üzerine Yakut'un gözaltına alındığı belirtildi. Şüphelinin evinde yapılan aramada, mevcut işiyle ilgisiz şekilde Hava Kuvvetleri unsurlarına ait brove ve rozetler ele geçrildiği belirtilen yazıda, bu rozetlerin söz konusu askerlerin bağlılıklarının bir sembolü olarak verildiği vurgulandı. Şüphelinin 17-25 Aralık sürecinden sonra Bank Asya'daki hesap artışına da dikkat çekilen yazıda, şüphelinin tutuklanması talep edildi. Yakut'ın 15 Temmuz sürecinden sonra Anadolu Üniversitesi'ndeki görevinde KHK ile açığa alındığı kaydedildi.
============================
4- YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞANLARININ YARGILANDIĞI FETÖ DAVASI
Haber: Hayati KILIÇ / İstanbul DHA
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yıldız Teknik Üniversitesi/nde (YTÜ) açığa alınan ve haklarında "Terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açılan, aralarında 7 profesörün de bulunduğu 22'si tutuklu 83 sanık, hakim karşısına çıktı.
İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya, tutuklu sanıklar Prof. Dr. Abdullah Bal, Doç. Dr. Bülent Vural, Prof. Dr. Celal Kocatepe, Doç. Dr. Deniz Güney, Prof. Dr. Mehmet Uzunoğlu, Prof. Dr. Muğdeşem Tanrıöven, Doç.Dr. Tamer Çoşkun ile öğretim üyeleri ve memurlar Bünyamin Yağcıtekin, Harun Akif Kabuk, İbrahim Özbek, Kadir Kahveci, Mehmet Rıfat Kamber, Muhammed Çinkaya, Mustafa Başıbüyük, Mustafa Dağcan Baştürk, Osman Gürbüz, Özkan Şen, Selahattin Aydoğdu, Serdal Şahin, Turgut Kocatürk, Yusuf Duran, Köksal Avincan katıldı. Duruşmada 13 tutuksuz sanık ile tarafların avukatları da hazır bulundu.
"TEPKİSEL OLARAK YAZDIM"
İddianamede, yaptığı bir havalenin açıklama bölümüne "Bank Asya batırılamaz" yazdığı iddia edilen tutuklu sanık Kadir Kahveci "Bankayla 2013 yılında konut kredisi çektiğim için ticari bağım vardı. Ben krediyi Bank Asya'dan kullanmak zorunda kaldım. Elimde param olsa taksitlerin tamamını yatırırdım. Çevremdeki insanlar, 'Niye çektin, başka banka mı bulamadın?" demesi üzerine, duygusalıkla yazdım bunu. Tepkisel olarak yazdım. Hiçbir zaman birikim amaçlı para yatırmadım. 2013'te düşük faiz oranı nedeniyle konut kredisi kullandım" dedi. FETÖ ile bağlantılı olan Aktif Eğitim-SEN üyesi olduğunu ve sendikanın örgütle bağlantılı olduğunu sonradan öğrendiğini belirten Kahveci, tanıtım ve ısrar sonucu sendikaya üye olduğunu; ancak sendikadan çıkış yapmadığını ifade etti.
SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ
Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Prof. Dr. Abdullah Bal, iddianamede kendisinin Bank Asya'ya yüksek miktarlarda para yatırmakla suçlandığını; fakat kendisinin bankada bulunan mevcut para ile banka hareketleri gerçekleştirdiğini söyledi. İddianamede 2014 yılı Ocak ayında 4 bin 28 lira, 21 Şubat'ta 52 bin lira, 26 Şubat'ta 44 bin 716 dolar bankaya para yatırdığının gözüktüğünü belirten Bal, "Hesap hareketlerime bakarsanız katılım hesabı açılışı, yeni bir hesap açma yok. Mevcut olan hesaplardaki doları bozdurmuşum, ya da dolar yaptırmışım. Bir tek 4 bin lirayı birikimlerimden yatırmış olabilirim. Devletin garanti kapsamı 100 bin lira, bu nedenle de hesabımın 100 bin lirayı geçmemesi için aile bireylerine parayı dağıttım. Suçlamaları kabul etmiyorum" diye konuştu.
Mahkeme başkanının, hesabını garanti altına almak için 100 bin lirayı aşmadığı gerekçesiyle aile bireylerine parayı dağıttığını söyleyen Bal'a, "Neden hesabını başka bankaya almadın, garantiye almak için?" sorusunu yöneltmesi üzerine, Bal, "Çok sıkı bir şekilde haberleri takip etmiyorum. Sosyal medyada birçok yorumda Bank Asya'nın durumunun iyi olduğunu gördüm. Çekmek dert, altın var, dolar var. Bir sürü iş yükü olduğundan hesabımı 100 bin lira altında tutarak garanti altına almayı tercih ettim" dedi.
DİNK CİNAYETİNDE BİLİRKİŞİ İDDİASI
İddianamede, Hrant Dink cinayeti soruşturmasında bilirkişi olduğu yönündeki iddiaları da yanıtlayan Prof. Dr. Abdullah Bal, olayın adli değil idari bir soruşturma olduğunu söyledi. Kendisinin 2009 yılında emniyetten arandığını belirten Bal, "İdari bir soruşturma için bilirkişi ihtiyacı var dediler. Harddiskten imaj alınacağını, sistemde sorgu yapılacağını öğrendim. Tanımadığım, ismini Şahin olarak hatırladığım biriyle müfettişler gözetiminde bilirkişilik yaptık. Bir kaç gün sürdü, sonra Ankara emniyetinde de bilirkişilik yaptık. İkimiz beraber hazırladık, rapora beraber imza attık. Konunun davayla ilgisi yoktu, emniyetteki görev dağılımıyla ilgiliydi" diye konuştu.
Duruşma yarına ertelendi.
İDDİANAMEDEN
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 360 sayfalık iddianamede, tutuklu 14, adli kontrol uygulanarak serbest bırakılan 6, hakkında yakalama emri bulunan 13 olmak üzere toplam 33 şüphelinin FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığının anlaşıldığı belirtiliyor.
İddianamede, 7'si profesör akademisyenle memur olarak görev yapan şüphelilerin, Bank Asya'daki hesap hareketliliği de detaylandırılarak, Şüphelilerin bu bankaya hangi tarihlerde para yatırdıkları ve bu paraların nasıl kullanıldığı anlatılıyor. iddianamede, çoğu hesap hareketinin şüpheli olduğu ve bankanın Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) denetimine tabi tutulduğu tarihlerde, FETÖ'nün talimatı sonrası çok sayıda para aktarımı yapıldığının görüldüğü öne sürülüyor.
Tutuklu şüphelilerden Kadir Kahveci'nin, Bank Asya hesaplarında örgüt talimatı sonrasında yoğun hesap hareketlerinin yaşandığı kaydedilen iddianamede, Kahveci'nin başka bir banka hesabı üzerinden Bank Asya'daki hesabına, TMSF denetimcilerinin bu bankaya gittiği tarih olan 4 Şubat 2015'te, "Bank Asya batırılamaz" açıklaması olan 161 lira gönderdiğinin görüldüğü iddia ediliyor.
Şüphelilerin sosyal medya paylaşımları ile örgüt lehine eylemlerinin de sıralandığı iddianamede, tüm şüpheliler hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.