Dha İstanbul Bülteni - 4
1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YENİKAPI'DA KONUŞTU (3) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,"Bir gün FETÖ'nün borazanlığını yapan, ertesi gün PKK seviciliğine soyunan parti, Cumhuriyetin partisi olamaz""16 Nisan, CHP'ye gönül vermiş kardeşlerimin de günüdür" "Kasetle geldi ya kontrollü koltuk" ...
1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YENİKAPI'DA KONUŞTU (3)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
"Bir gün FETÖ'nün borazanlığını yapan, ertesi gün PKK seviciliğine soyunan parti, Cumhuriyetin partisi olamaz"
"16 Nisan, CHP'ye gönül vermiş kardeşlerimin de günüdür"
"Kasetle geldi ya kontrollü koltuk"
Haber: Özgür ALTUNCU - Hakime TORUN - Kamera: Güven USTA - İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yenikapı'daki "Evet" mitinginde konuştu.
Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde havaalanında yaşadıklarına değinerek, "Benden 3, 3 buçuk saat önce birisi daha gelmişti havaalanına. CHP Genel Başkanı gelmişti. Kendi ifadesi ile 23.05, 23.30 civarında neyse, havalimanına iniyor. Bakıyor ortalık karışık. Hemen Bakırköy Belediye Başkanının evine gidiyor. Televizyonda konuşurken diyor ki; 'Sayın Cumhurbaşkanı Marmaris'ten çıktığında beni haberdar etseydi ben de oraya gelirdim' diyor. Biz TV'den herkese çağrımızı yaptık sen de gelseydin. Niye gelmedin? Demek ki bundan sonra Kılıçdaroğlu'na iadeli, taahhütlü göndermemiz lazım. Bu kişi darbe olsa tankın üzerine ilk defa ben çıkarım diyen kişi. Bunlarda yürek diye bir şey yok. Kaçıp gider. 'Beyanatımı verdim darbelere karşı olduğumu söyledim' diyor" ifadelerini kullandı.
"KASETLE GELDİ YA KONTROLLÜ KOLTUK"
Erdoğan, "Kılıçdaroğlu, utanmadan başka bir şey daha söylüyor; 'Bu kontrollü darbe' diyor. Ey Kılıçdaroğlu, bu ifade var ya şehitlerimizin ruhunu muazzep edecektir, yakınlarımızın ve gazilerimizin yüreğini kanatacak laflardır bunlar. Kontrollü koltukta oturan, her işin o şekilde yürüdüğünü sanır. Kasetle geldi ya kontrollü koltuk. Çünkü bu kasetle oraya gelmiş olan bir kişi. 7 seçim kaybettin, şimdi 8'inciye hazırlanıyor ama inanın yine gitmez, gitmez. Koltuk kontrollü fakat ne olursa olsun, biz onlara rağmen yolumuza devam edeceğiz" dedi.
"16 NİSAN, CHP'YE GÖNÜL VERMİŞ KARDEŞLERİMİN DE GÜNÜDÜR"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP'ye gönül vermiş kardeşlerim için üzülüyorum, fikirlerimiz uymasa da bu kardeşlerimizin Kılıçdaroğlu gibi bir felakete maruz kalması gerçekten üzüntü verici. Onun için diyorum ki 16 Nisan, CHP'ye gönül vermiş kardeşlerimin de günüdür. Gelin bu adamdan kurtulun. 16 Nisan'da şöyle rekor bir evet oranına ulaşmamız halinde artık bu zatın yerinde oturamayacağına inanıyorum. Türkiye'nin ana muhalefet partisini terör örgütleriyle aynı çizgiye getiren birisi bu ülkede alternatif siyaset üretemez" açıklamasında bulundu.
"BİR GÜN FETÖ'NÜN BORAZANLIĞINI, ERTESİ GÜN PKK SEVİCİLİĞİNE SOYUNAN PARTİ, CUMHURİYETİN PARTİSİ OLAMAZ"
Erdoğan, "Bir gün FETÖ'nün borazanlığını yapan, ertesi gün PKK seviciliğine soyunan, bir sonraki gün başka bir terör örgütünün avukatlığını üstlenen parti, cumhuriyetin partisi olamaz. Cumhuriyetin sahibi cumhurdur, millettir. Bunların her şeyden önce millete ve milli iradeye saygısı yok. Bu partinin bir milletvekili çıkar 'evet verenleri İzmir'de denize dökmekten' söz eder. Diğeri ondan aşağı kalmamak için 'hayır çıkarsa düşmanı İzmir'den denize dökmüş kadar sevineceklerini' söyler. Güya bu da deneyimli. Deneyimlisi öyle, deneyimsizi böyle. CHP milletvekillerinin bu halk oylaması kampanyası döneminde sokakta vatandaşı tehdit etmekten, kahvede darp etmeye kadar sergilemedikleri rezalet kalmadı. Böyle genel başkanların böyle milletvekilleri olur. 16 Nisan'dan sonra artık bu işler artık kolay olamayacak. Artık yüzde 15 ile başbakanlık koltuğuna oturmak yok" diye konuştu.
"DEMEK Kİ GAZİ MUSTAFA KEMAL TARAFSIZ DEĞİLDİ"
Yeni anayasa ve partili cumhurbaşkanlığına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsmet İnönü hem CHP'nin Genel Başkanı hem Cumhurbaşkanı değil miydi? Senin geçmişinde bunlar var. Demek geçmişinden rahatsızsın. 'Böyle bir cumhurbaşkanı tarafsız olamaz' diyor. Demek ki Gazi Mustafa Kemal tarafsız değildi. İnönü tarafsız değildi. Böyle saçmalık olur mu? hizmette tarafız olacaksınız. Hizmette" ifadelerini kullandı.
"16 NİSAN TÜRKİYE'NİN GELECEĞİ İÇİN BİR DÖNÜM NOKTASI"
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına şöyle son verdi: "Mutlaka sandıklara gidip oylarınızı kullanın. Biz, 'söz de karar da milletindir' diye yolumuza devam ediyoruz, devam edeceğiz. Seçim dönemlerinde yurt dışında kampanya yapılması yeni bir durum olmadığı halde bu seçimde bu engellemeyi yaptılar. Ne yaparlarsa yapsınlar biz bunların hepsini aştık, aşıyoruz ve aşacağız. 40 yıldır siyasetin içindeyim. 40 yıldır bu tür çalışmaların yapıldığını biliyorum. Peki bu defa niye böyle telaşlı bir engelleme çabasıyla karşı karşıya kaldık? Çünkü bu halk oylamasının alelade bir seçim olmadığını, Türkiye'nin geleceği için bir dönüm noktası niteliği taşıdığını çok iyi biliyorlar. Yenikapı mitingi asla ölmedi, ölmeyecek. Sadece bu ruha layık olmayanlar, gidip kendilerine yakışan safha geçtiler o kadar."
Görüntü Dökümü:
---------
-Erdoğan'ın konuşması
-Mitinge gelenlerden genel detay görüntüler
================================
2- BAŞBAKAN YILDIRIM YENİKAPI'DA KONUŞTU
Başbakan Binali Yıldırım,
"8 ay önce bu meydanda darbeyi lanetleyen Kılıçdaroğlu, bugün '15 Temmuz kontrollü bir darbedir' diyor"
"Madem yalandı, senaryoydu Yenikapı mitingine katılıp neden millete yalan söyledin ey Kılıçdaroğlu"
"Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kuşkusuz en büyük eserimiz olacak"
Haber: Özgür ALTUNCU - Hakime TORUN - Kamera: Güven USTA - İstanbul DHA
Başbakan Binali Yıldırım Yenikapı'daki "Evet" mitinginde konuştu.
Yıldırım, "1.Dünya Savaşı'nda olduğu gibi Türkiye'yi dize getirmek, istikametini çizmek isteyenler karanlık bir oyun peşinde. Kimi zaman bölücü terör kimi zaman kardeş kavgası, kimi zaman ekonomik krizlerle Türkiye'nin yolunu kesmek istiyorlar. Cumhurbaşkanımıza suikast planları yapıyorlar. Hükümeti yok etmeye çalışıyorlar. Milletin Meclisi'nin üzerine bombalar yağdırıyorlar. Ama başaramadılar, başaramayacaklar. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kuşkusuz en büyük eserimiz olacak" dedi.
"8 AY ÖNCE BU MEYDANDA DARBEYİ LANETLEYEN KILIÇDAROĞLU..."
Başbakan Yıldırım, "İstanbul'a 15 Temmuz gecesi gösterdiği o unutulmaz direniş için şükranlarımı sunuyor teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıktığınız için sizlere teşekkür ediyorum İstanbul. Canlarını veren ama İstanbul'u, Türkiye'yi vermeyen şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. 15 Temmuz'a tiyatro, kontrollü darbe diyenlere de İstanbul 16 Nisan'da cevap vermeye hazır mı? 8 ay önce bu meydanda darbeyi lanetleyen Kılıçdaroğlu, bugün '15 Temmuz kontrollü bir darbedir' diyor. Madem yalandı, senaryoydu Yenikapı mitingine katılıp neden millete yalan söyledin ey Kılıçdaroğlu. İstanbul bugün, 'sizi denize dökeceğiz' diyenlere Yenikapı Meydanı'ndan cevap veriyor. Muhteşemsin İstanbul, muhteşem" diye konuştu.
"1.DÜNYA SAVAŞI'NDA OLDUĞU GİBİ TÜRKİYE'Yİ DİZE GETİRMEK İSTEYENLER KARANLIK BİR OYUN PEŞİNDE"
Yıldırım, "1.Dünya Savaşı'nda olduğu gibi Türkiye'yi dize getirmek, istikametini çizmek isteyenler karanlık bir oyun peşinde. Kimi zaman bölücü terör kimi zaman kardeş kavgası, kimi zaman ekonomik krizlerle Türkiye'nin yolunu kesmek istiyorlar" dedi.
"CUMHURBAŞKANIMIZA SUİKAST PLANLARI YAPIYORLAR. HÜKÜMETİ YOK ETMEYE ÇALIŞIYORLAR"
Başbsakan Yıldırım, "Cumhurbaşkanımıza suikast planları yapıyorlar. Hükümeti yok etmeye çalışıyorlar. Milletin Meclisi'nin üzerine bombalar yağdırıyorlar. Ama başaramadılar, başaramayacaklar. Ne çukur kazanlar. Ne de Pensilvanya'nın alçak FETÖ örgütü milletin yolunu kapatamadılar, kapatamayacaklar. Allah'ın yardımı, milletin desteği ile her türlü saldırıyı püskürttük, püskürtmeye devam edeceğiz. Halkın tercihini sindiremeyenlere dik durduk, demokrasiyi koruduk" diye konuştu.
"ŞER ODAKLARIYLA DAHA DA GÜÇLÜ MÜCADELE İÇİN İSTANBUL BİR MİLAT OLACAK"
Yıldırım, "Şer odaklarıyla daha da güçlü mücadele için İstanbul bir milat olacak. Her 'evet' şer odaklarının hesaplarını bozacak. 16 Nisan'da dostları sevindirip düşmanları üzmeye hazır mısınız? İçeride dışarıda güçlü Türkiye'ye var mısınız? Vesayet odaklarını bitirmek için 'evet' diyecek miyiz? Kutuplaşama değil kucaklaşmaya hazır mısınız? Dev projeler için hazır mısınız?" diye sordu.
"CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ KUŞKUSUZ EN BÜYÜK ESERİMİZ OLACAK"
Başbakan Binali Yıldırım, "Türkiye'nin en büyük eserini inşa etmeye 8 gün sonra, Merhum Alparslan Türkeş'in, Turgut Özal'ın, Süleyman Demirel'in, Muhsin Yazıoğlu'nun hocamız Necmettin Erbakan'ın hayalini gerçeğe döndürmenin yolunu açacağız. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kuşkusuz en büyük eserimiz olacak sayın Cumhurbaşkanım. Türkiye'de artık güçlü hükümetler, Meclis dönemi başlıyor. Egemenlik kayıtsız şartsız milletin olacak. Vesayetçiler artık tarihin derinliklerinde yok olacaklar. Kalıcı istikrara kavuşacak Türkiye. Bugün İstanbul tarih yazıyor. 16 Nisan'da bütün dünyanın gözü sizde olacak. Tarihin akışını da değiştireceksiniz" ifadelerini kullandı.
Görüntü Dökümü:
---------
-Binali Yıldırım'ın konuşması
-Mitinge gelenlerden genel detay görüntüler
08.04.2017 - 17.28 Haber Kodu : 170408153_
08.04.2017 - 17.29 Haber Kodu : 170408156
============================
3- YENİKAPI'DAKİ "EVET" MİTİNGİNİN HAVADAN GÖRÜNTÜSÜ
Görüntü Dökümü:
----------
-Havadan görüntürle alan
===========================
(aktüel görüntüyle)
4- CUMHURBAŞKANI VE BAŞBAKAN MİTİNGE HELİKOPTERLERLE GELDİ
Haber-Kamera: Enver ALAS - Yaşar KAÇMAZ, İstanbul,DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, Yenikapı miting alanına ayrı ayrı helikopterlerle geldiler. Alana ilk olarak Başbakan Binali Yıldırım'ı taşıyan polis helikopteri saat 16.45 sıralarında iniş yaptı. Kısa bir süre sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan, helikopterle miting alanına geldi.
Görüntü Dökümü
----------------------
-Başbakaanı taşıyan polis helikopteri
-Başbakanın helikopterden inişi
-Cumhurbaşkanını taşıyan helikopter
-Genel ve detaylar
08.04.2017 - 17.32 Haber Kodu : 170408159_
================================
(geniş haber)
5- ERDOĞAN'IN SESİNDEN "EVET KLİBİ" İLK KEZ YENİKAPI'DA YAYINLANDI
Haber: Özgür ALTUNCU - İstanbul DHA
Yenikapı'da düzenlenen "Evet" mitinginde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kürsüye çıkmadan önce sürpriz bir klip gösterildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesinden "Evet" klibi ilk kez Yenikapı'da yayınlandı.
"CUMHURİYETE EVET DİYEN MUSTAFA KEMAL SEN DEĞİL MİSİN"
Televizyonlarda da yayınlanacak o şiirin sözleri:
" Üste gök çökmedikçe, altta yer delinmedikçe, elini göreni kim bozabilir. Yüzü ak, vicdanı hür, iradesi sağlam gençliği kim durdurabilir 'Çınarların yanında yeşeren umuda, kim ket vurabilir' Kim kırabilir, nice düşman kalasına uzanan şanlı Türk sancağını'Kim sanabilir iftiraya tüm cihanın kanacağını'Kim derse ki durarak susarak açarız kapıyı ? Sen ona tarihini hatırlat çocuk. Söyle çocuk, şahlanan atını denize süren Fatih, Söyle koca bir tarihi sırtlayan Seyit onbaşı.
Söyle Cumhuriyete evet diyen Mustafa Kemal sen değil misin'Evet sensin çocuk. Onlar umuda hayır dedi mi'Sen ki atalarının toprağında, anne şefkatiyle, şehit vefasıyla, kardeş teşebbüsüyle büyüdün. Canla, başla dimdik geleceği düşün. Şimdi söyle, hazır mısın ? Millet için, bayrak için, vatan için, devlet için evet demeye..."
Görüntü Dökümü:
----------------
Klipten görüntü
08.04.2017 - 17.49 Haber Kodu : 170408163
===========================
(AKTÜEL GÖRÜNTÜYLE GENİŞ HABER)
6- HDP'DEN İSTANBUL'DA "HAYIR" MİTİNGİ
Haber-Kamera: Yüksel KOÇ-Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL,
Halkların Demokratik Partisi (HDP), Kadıköy'de hayır mitingi yaptı. Yoğun güvenlik önemleri altında yapılan mitinge, HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve Eski Mardin Belediye Başkanı Ahmet Türk yaptıkları konuşmalarda referandum da hayır oyu kullanılmasını istediler.
Kadıköy yeni salıpazarı alanında yapılan mitinge katılanlar önce polisin, ardından da partililerin aramasından sonra alana alındılar. Polis, miting alanı ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi alırken, miting alanını da bariyerlerle çevirdi.
Çeşitli sanatçı guruplarının sahne aldığı mitinge, HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, HDP Iğdır Milletvekili Pervin Buldan, HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, partililer ve çeşitli partiler ve sivil toplum kuruluşlarından isimler katıldı.
Konuşmasıda isim vermeden Cumhurbaşkanı Reep Tayip Erdoğan'ı eleştiren Ketestecioğlu, "Muktedir halkın vekillerinin dokunulmazlığını kaldırmaya, kendi yardımcılarına ve kendisine ömür boyu dokunulmazlık getirmeye çalışıyor" dedi
'ANAYASANIN TEK GAYESİ YARGILANMALARINI ÖNLEMEKTİR'
Buna hayır diyeceklerini söyleyen Kerestecioğlu, şöyle konuştu: "Buna hayır diyeceğiz. Çünkü biliyor ki o muktedir en ufak bir kıvılcım çaksa en önce kendi iktidarı sarsılacak ve buradan barışın alevi yükselecek. Usulsüzlüğe, yolsuzluğa bulaşanlar yargılanacaklar, geri kalanlar da bunca canın vebalini taşıdıkları için aslında bir daha siyasetten emekli olup halkın önüne çıkamaz hale gelecekler. İşte bu Anayasa'nın tek gayesi bunu önlemektir, yargılanmalarını önlemektir. Biz buna hayır diyeceğiz."
HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ise şunları söyledi: "Bu referandum eşgenel başkanlarımız Sayın Figen Yüksekdağ, Sayın Selahattin Demirtaş, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, belediye meclis üyelerimiz, paritililerimiz tarihin gördüğü en büyük zorbalıkla tutsak edildikleri gün kaybedildi zalimler açısından. Bu, hiçbir ankette çıkmayacak bir şeydir. Kendisine güvenen ve bizden çekinmeyen bir insan, bir hükümet, bir iktidar bu zulmü yapabilir mi. Telaşlarının anketlerde görünür görünmez en büyük belirtisi budur. Zulmün artsın ki zeval bulasın derler Anadolu'da. Zulümleri artıyor zevalleri yakındır. Demokratik yollarla bu cevabı ayın 16'sında hep birlikte vereceğiz."
'YENİKAPI'DAN BEDDUA ETMEDEN GEÇİYORUZ'
Önce 1 Mayıs alanımızı, Taksim'i yasakladılar. Ardından Nevroz alanımızı şu gördüğünüz beton hırsızlarına peşkeş çektiler. Denizden çalarak kendilerine Yenikapı'da kaçak bir yer yaptılar. Biz oraya bırak miting yapmayı, geçerken oradan beddua etmeden geçmiyoruz. Denizlerin, ırmakların, suların, balıkların, kuşların hakkını gasp ettikleri için beddua etmeden geçmiyoruz, dolayısıyla miting için hiç gitmeyiz. Şimdi yaya ulaşımının en güç olduğu yeri bize vermişler. Bir asfalt kenarı, şantiyelerin ortası. Ama yanyana durana, direnene hiçbir engel kar etmemiştir tarihte, bugün de kar etmeyecek. Çünkü yanyanayız, omuz omuzayız."
'OYLANAN SAVAŞ MI BARIŞ MI MESELESİDİR'
"Biz İmralı ile görüşebilenler, Sayın Öcalanla barış mesaisi yürütenler, bu barış nihai hedefine ulaşana kadar bu irademizden asla vazgeçmeyeceğiz. Barış bu topraklarda, eşitli, özgürlük bu topraklarda egemen olana kadar bu kararlılığımızdan bir milim geri adım atmayacağız. Telaşları da bundan. Aslında oylanan evet ya da hayır değildir. Oylanan savaş mı barış mı meselesidir. Çünkü hiçbir gerekçesi yokken masayı deverin, bu ülkede Kürt de yoktur Kürt sorunu da yoktur diyen zihniyet bu savaş politikasını fütursuzca devam ettirebilmek için hesap verilemez, hesap sorulamaz bir yere gitmek istiyor. Hayır dediğimizde barışa evet demiş olacağız. Hep birlikte gece demeden, gündüz demeden ev ev, dükkan dükan, köşe köşe, sokak sokak gezeceğiz, hayırı çok net bir şekilde çıkaracağız. Gık diyecek halleri kalmayacak bir netlikte çıkaracağız.
Uzun zamandır siyasetin içinde olduğunu syleyen eski Mardin Belediye Başkanı Ahmet Ahmet Türk ise şunları söyledi:
'BU REFERANDUMA EVET DERSEK CİZRE'DEKİ VAHŞETİ İNKAR ETMİŞ OLURUZ
"Uzun yıllardan beri siyasetin içindeyim. 12 Eylül'leri, 1990'ları, 94, 95'teki vahşetleri gördük. Kürtleri sindirme ve susturma politikalarına rağmen, gün geçtikçe Kürtlerin özgürlük, demokrasi ve barış talebi dünyanın gündeminde yerini aldı. Sizler, duruşunuzla demokrasiye, özgürlüğe sahip çıktınız."
"Faşizm bütün halkları ezer. Bugün yürütmek istedikleri siyaset, tüm halkların muhaliflerin, demokratların, vicdan sahibi insanların susturulması anlamına geliyor. Bugün yeni bir dönemin içine giriyoruz. Adeta tüm toplumu, bireyleri esir almak siyaset mantığıyla karşı karşıyayız. Şu anki referandum , tekçiliği esas alan, özgürlüğü kısıtlayan, halkların taleplerini yok etmeye çalışan bir politika olarak karşımıza çıkıyor."
Görüntü Dökümü:
----------
-Filiz Kerestecioğlu'nun konuşması
-Sırrı Süreyya Önder'in konuşması
-Ahmet Türk'ün konuşması
-Katılanların topluca platforma çıkarak fotoğraf vermesi
-Miting alanından genel görüntü
-İlkay Akkaya'nın türkü söylemesi
08.04.2017 - 18.31 Haber Kodu : 170408172_
08.04.2017 - 18.32 Haber Kodu : 170408173
============================
7- BAKAN MÜEZZİNOĞLU'NUN ACI GÜNÜ
Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL,
Yunanistan'da 1 ay önce geçirdiği rahatsızlık sonucu İstanbul'a getirilerek tedavi altına alınan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun kayınpederi 80 yaşındaki Hasan İsmail toprağa verildi.
Doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayan Hasan İsmail'in cenazesi, Avcılar'daki Hacı Ahmet Tükenmez Camii'ne getirildi. Acı haberi Bursa'dan alınca oradaki programlarını iptal ederek İstanbul'a gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, taziyeleri kabul etti. İkindi namazından sonra Avcılar Müftüsü Bekir Derin'in kıldırdığı cenaze törenine Avcılar Kaymakamı Hulusi Doğan, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Avcılar Belediye Başkanı Handar Toprak Benli, Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, katıldı. Cenaze namazının ardından Hasan İsmail'in cenazesi Avcılar Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Görüntü Dökümü:
-----------
-Cenaze töreninden görüntüler
-Bakan Müezzinoğlu'ndan görüntüler