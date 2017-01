Dha İstanbul Bülteni - 4

PLASTİK FABRİKASINDA YANGIN : 4 YARALI



Ersan SAN - Zeki GÜNAL, İstanbulDHA



Hadımköy'de plastik fabrikasının deposunda bir patlama sonrası yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. İlk belirlemelere göre 4 yaralı hastaneye götürüldü.



HDP MİLLETVEKİLİ ADIYAMAN İFADE VERDİ



Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul DHA



HDP Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman, Iğdır'da hakkında görülen bir dava nedeniyle talimatla ifade verdi. Hakkında zorla getirilme kararı bulunduğu belirtilen Milletvekili Adıyaman zorla getirme tebligatı yapan polislerle birlikte bu sabah saatlerinde Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.



Adıyaman, burada Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Iğdır Ağır Ceza Mahkemesi'ne ifade verdi. Avukatları, Adıyaman'ın"terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" iddiasıyla ifade verdiğini, yurtdışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldığını belirtti. Adıyaman ifadesinin ardından adliyeden ayrıldı.



MİLLETVEKİLİ SABAH TWET ATMIŞTI



Mehmet Emin Adıyaman, sabah sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Zorla getirme kararı ile İstanbul'da şu an evden alındım. Çağlayan Adliyesi'ne götürülüyorum" demişti.



KAYSERİ'DEKİ KAYAK KAZASINDA ÖLEN LİSELİ GENÇ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI



Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA



Sömestr tatili için gitti Kayseri Erciyes Dağı'nda kayak yaparken pistten çıkıp uçuruma düşerek hayatını kaybeden 16 yaşındaki Yiğithan Selvi son yolculuğuna uğurlandı. Selvi için Üsküdar Şakirin Camii'nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.



Terör gazisi Yarbay Hayati Selvi oğlunun tabutu başında taziyeleri kabul ederken, anne Ceylan Selvi gözyaşları içinde yakınlarıyla birlikte bekledi. Yiğithan Selvi'nin 8 yaşındaki kardeşi Emirhan Selvi ise annesini bir an olsun yalnız bırakmadı.



Cenaze törenine, İstanbul Valisi Vasip Şahin, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, ailenin yakınları, Yiğithan Selvi'nin okul arkadaşları katıldı.



"BANA DUA EDİN ALLAH SABRIMI VERSİN"



Cenaze töreni öncesi kısa bir açıklama yapan baba Selvi, "Allah kimseye vermesin, acımız çok büyük. Allah'ım onu benden çok seviyormuş. Yapacak hiçbir şeyim yok. Bütün dostlarımda, gelen gelmeyen şunu istiyorum; bana dua edin Allah sabrımı versin. Başka hiçbir söyleyeceğim bir şey yok. Oğlum çok iyi kayak biliyordu. Kendi istedi oraya gitmeyi. Yapacak, diyecek hiçbir şeyim yok. Allah sabır versin, Allah bu acıyı kimseye göstermesin" dedi.



Yiğithan'ın arkadaşları ise çok güler yüzlü olduğunu ifade etti.



BABA ÖN SAFLARDA YER ALMADI



Şakirin Camii'nde kılınan cenaze namazında, baba Selvi'nin ve Vali Şahin'in ön saflarda olmadığı görüldü. Öte yandan Selvi'nin yanı sıra 6 cenaze namazı daha kılındı. Yiğithan Selvi cenazesi Ümraniye Hekimbaşı mezarlığına defnedildi.



ATATÜRK VE SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANLARINDA SEFERLER YÜZDE 20 AZALTILACAK



Haber: Murat ÇAKIR - Faik KAPTAN-İSTANBUL DHA



İstanbul'da bu gece beklenen kar yağışı nedeniyle Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) seferleri, gece yarısından itibaren kapasitenin yüzde 20 azaltılacağını bildirdi.



DHMİ tarafından yapılan açıklamada,"26 Ocak 2017 Perşembe günü 00.01'den 23.59 saatlerini kapsayan tüm gün boyunca Atatürk Havalimanı'nda uçak seferleri beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle yüzde 20 oranında azaltılmıştır. Yolcularımızın bilet aldıkları havayolu kuruluşları ile irtibata geçmeleri tavsiye olunur"denildi.



Öte yandan Sabiha Gökçen Havaalanı'nda da aynı şekilde seferlerin yüzde 20 azaltılacağı öğrenildi.



AK PARTİLİ BELEDİYE BAŞKANI ŞİKAYETÇİ OLDU, CHP İLÇE BAŞKANI HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Haber / Kamera: Arzu KAYA, İstanbul DHA



CHP Sancaktepe İlçe Başkanı Alper Yeğin, Sancaktepe'nin Ak Partili Belediye Başkanı İsmail Erdem hakkında iftira içerikli demeç verdiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi. Yeğin hakkındaki soruşturma Erdem'in suç üzerine başlatıldı.Adliyeye avukatıyla gelen Yeğin'e destek vermek için CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat ve çok sayıda partili adliyedeydi.



"RAKİPLERİNİ ELEŞTİRMESİ EN DOĞAL HAKKI"



İfadenin ardından CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, Sancaktepe İlçe Başkanı'nın savcılık tarafından ifadeye çağrıldığını belirterek, "Bunun nedeni de şöyle anlaşılıyor, ilçe başkanın kendi rakiplerini siyaseten eleştirmesi en doğal hakkı" diyerek Yeğin'e destek verdi. CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş ise Yeğin'in görevini yerine getirdiğini kaydederek, "Belediye Meclisinde yapılan, gazetelere de yansıyan bir konuşma hakkında soruşturma açılmasını gereksiz buluyoruz" diye konuştu.



SUÇ DUYURUSU DİLEKÇESİNDEN



Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, avukatı aracılığıyla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği suç duyurusu dilekçesinde, 21 Eylül 2016 tarihinde bir haber portalında CHP Sancaktepe İlçe Başkanı Alper Yeğin'in demeçlerine yer verilerek haber yapıldığını belirtti. Haberde, Erdem'in FETÖ destekçisi olduğu yönünde iftira içerikli demeçler bulunduğu belirtilen dilekçede, haberin yayınlandığı haber portalı çalışanları hakkında da "İftira" suçundan dava açılması talep edildi.



40 GÜNLÜK BEBEĞİNİ DENİZE ATTI, PİŞMAN OLUNCA TESLİM OLDU



Haber - Kamera: İbrahim AKTÜRK / İSTANBUL DHA



Sevgilisinden olan 40 günlük bebeğini denize attığını ileri süren S.T. gözaltına alınırken deniz polisinin denizde yaptığı aramada bebek bulunamadı.



Fatih'te dün S.T. adlı bir kadın polise giderek, birlikte yaşadığı sevgilisinden olan 40 günlük bebeğini bunalıma girerek önce evinde bulunan kurusıkı tabancayla öldürmeye çalıştığını ardından Eminönü İskelesi'nden denize attığını ileri sürdü.



Yaptıklarından pişman olduğunu belirten S.T. adlı kadının verdiği bilgi doğrultusunda deniz polisi, Eminönü İskelesi ve çevresinde atıldığı iddia edilen çocuğu bulmak için denizde arama çalışması yaptı. Yaklaşık bir saat süren arama çalışmaları sonuç vermedi. Gözaltına alınan kadının polis merkezinde sorgusu sürüyor.



TEKB GENEL BAŞKANI TURUNÇ'TAN 'GEREKSİZ ANTİBİYOTİK KULLANIMININ ÖNLENMESİ' AÇIKLAMASI



Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA



Tüm Eczacı Birlikleri Kooperatifi (TEKB) Genel Başkanı Mustafa Turunç, Sağlık Bakanlığı'nın gereksiz antibiyotik kullanımını önüne geçmek için başlattığı kampanyayı değerlendirerek, "Özellikle Aile Sağlığı Merkezleri'nde ve yoğun hastanelerimizde vatandaşlara üç dakikanın zor ayrıldığı bir muayene sürecinde 5 dakikalık bir testin yapılabilmesi için hekimlerimizin hasta ile olan münasebetinin dakikalarının fazlalaşması gerekiyor" dedi.



Mustafa Turunç, Sağlık Bakanlığı'nın mücadelesini doğru bulunduğunu ve desteklediğini belirterek, "Antibiyotiklerin doğru kullanılması konusunda bu bir aşamadır. Bir beta testinden bahsediliyor. Bu bir ayraç olayı. Bu testin de 5 dakika içinde yapılabileceği söyleniyor. Bu test sayesinde eğer vatandaşlarımızın virütik bir rahatsızlığı varsa boşu boşuna antibiyotik yazımını önleyecektir. Yararlı bir uygulama ancak bunun devamının da gelmesi gerekiyor. Eğer bir bakteri nedeniyle rahatsızlığı varsa bir kişinin o bakteriye uygun antibiyotiğin hangisinin kullanılması gerektiği noktasında da yeni bir ayraca ihtiyaç var. Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok, antibiyogram testidir. En doğrusu bu testle beraber, bunun sonucunda eğer antibiyotik gerekiyorsa antibiyogram testinin yapılarak, ihtiyaç duyulan antibiyotiğin verilmesi son derece doğru bir uygulama olarak düşünülebilir" dedi.



"BAZI NOKTALARDA ADIM ADIM GİDİLİYOR"



Mustafa Turunç, "Artık doktora gitme sıklığımız arttı ve hekimlerimizin yazdığı reçetelerle eczaneye gidildiğinde farklı bir ilacın verilebilmesinin mümkün değil. Sistem gereği mümkün değil. Antibiyotik kullanımı Dünya Sağlık Örgütü'nün ölçütlerine göre ülkemizde bir hayli fazladır. Bunun parasal değerini ayrı tutun, sağlık alanında bu kadar çok antibiyotik kullanırsanız antibiyotik direncini geliştirmiş olacaksınız ve sonraki hastalıklar da bu ilaçların tedavi değerleri son derece az olacaktır. Doğru bir uygulama, bazı noktalarda adım adım gidiliyor. Ama Sağlık Bakanlığı'nın bu uygulaması anlamlı bir uygulamadır. En azından ilk adım olarak virütik bir hastalığa bu testlerden sonra antibiyotik verilmeyecek diye düşünmekteyim" şeklinde konuştu.



MUAYENE SÜRELERİ UZAR



Turunç, "Özellikle Aile Sağlığı Merkezleri'nde ve yoğun hastanelerimizde vatandaşlara üç dakikanın zor ayrıldığı bir muayene sürecinde 5 dakikalık bir testin yapılabilmesi için hekimlerimizin hasta ile olan münasebetinin dakikalarının fazlalaşması gerekiyor" dedi.



ANTİBİYOTİK TESTİ



Turunç, antibiyotik testi ile ilgili olarak ise "Bu testin amacı 'gerçekten o hasta antibiyotik kullanmalı mıdır?'. Yoksa virütik bir rahatsızlığı varsa, boşu boşuna antibiyotik almasının önüne geçmesi testidir. Bu testi yaptıktan sonra ortaya çıkacak hadise, virütik bir rahatsızlık da olabilir ama bakterilerden ileri gelen bir hastalık söz konusuysa hekimlerimiz zaten antibiyotiği önereceklerdir. Bu antibiyotiklerin o kadar skalası geniş ki hangi antibiyotiğin verilmesi noktasında bir sonraki adım bence antibiyogram testine de geçmek olmalıdır. Ama bu çok daha zahmetli, çok daha uzun uğraşı gerektiriyor. Buna belki ileriki dönemlerde Sağlık Bakanlığımız da adım atarö şeklinde konuştu.



40 GÜNLÜK BEBEĞİN DENİZE ATILMASIYLA İLGİLİ EMNİYETTEN AÇIKLAMA



Haber: Çağatay KENARLI / İSTANBUL DHA



40 günlük bebeğin denize attılmasıyla ilgili olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü açıklama yaptı. Açıklamada, "Fatma K. (35) yaklaşık 40 gün önce birlikte yaşadığı Mustafa T.'den (36) bir bebeğinin olduğunu söyledi. Mustafa T. nin bebeği istemediği ve bebekten kurtulması yönünde söylemlerde bulunmasıyla, ilk önce kurusıkıdan bozma tabanca ile bebeği öldürmeyi denediği, tabancanın tutukluk yapması üzerine Eminönü bölgesinde bulunan BUDO iskelesi yakınlarından bebeği denize attığını beyan etti. Fatma K.'nın, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nde işlemleri devam etmektedir." denildi.



19 ASKERE BYLOCK'TAN DAVA AÇILDI



Haber: Ümit TÜRK İstanbul / DHA



15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY'nin TSK içerisindeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Bylock kullanan 19 asker hakkındaki soruşturma tamamlandı. Subay ve astsubaylardan oluşan şüphelilerin "Terör örgütü üyeliği" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcısı Gökalp Kökçü tarafından FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı olan Bylock'u kullandığı gerekçesiyle subay ve astsubayların bulunduğu 19 asker hakkında iddianame düzenlendi. 15 Temmuz darbe girişimine katılmayan ancak Bylock kullandığı gerekçesiyle tutuklanan askerlere yönelik hazırlanan iddianamede, 19 şüpheli hakkında "Terör örgütü üyeliği" suçundan ayrı ayrı 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istendi.



SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ



15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY'nin TSK içerisindeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 523 askerin örgütün kriptolu haberleşme programı olan Bylock'u kullandıkları tespit edildi. Havacı, karacı ve denizci olarak gruplara ayrılarak gözaltına alınan askerlerden 315'i tutuklandı. Gruplara ayrılan tutuklu askerlerden 17'si hakkında geçtiğimiz günlerde ilk iddianame hazırlanmıştı. Diğer şüpheliler hakkında da gruplara ayrılarak iddianamelerin düzenleneceği belirtildi.



KATLİAM SİLAHI YER DEĞİŞTİRDİ



Teröristin Reina katliamında kullandığı kaleşnikof marka otomatik silahın balistik incilemesi tamamlandı. Kaleşnikof ve baskınlarda ele geçirilen 190 bin dolar adli emanete alındı.



Serpil KIRKESER / İstanbul DHA



Ortaköy'de yılbaşı gecesi terörist Abdulkadir Maşaripov'un 39 kişinin hayatını kaybettiği Reina katliamını gerçekleştirmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Terörist Maşaripov'un olay günü kullandığı kalaşnikofun kriminal incelenmesi tamamlandı. Özelliklerinin ve seri numarasının belirtildiği kriminal rapor ile birlikte silah adli emanate alındı. Öte yandan soruşturma kapsamında polisin 3 ayrı eve yaptığı baskınlarda ele geçirilen 190 bin dolar da İstanbul Adalet Sarayı'ndaki adli emanete teslim edildi. Terörist Maşaripov ve diğer şüphelilerin Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu devam ediyor.



ANADOLU ADLİYESİ'NDE "KUŞBAKIŞI MUĞLA" SERGİSİ...



Haber-Kamera: Arzu KAYA, İstanbul DHA



Kartal'daki İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nda "Kuşbakışı Muğla" fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı. Açılışa, İstanbul Valisi Vasip Şahin ile Muğla Valisi Amir de katıldı.



Kartal'daki İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nda "Kuşbakışı Muğla" fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı. Serginin açılışı, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Muğla Valisi Amir Çiçek ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Fehmi Tosun tarafından kurdele kesilerek gerçekleştirildi.



MUĞLA'NIN GÜZELLİKLERİNİ ANLATTI



Açılışta konuşma yapan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Fehmi Tosun, "Kuşbakışı Muğla" fotoğraf sergisine katılanlara teşekkürlerini sunarak, Muğla'nın güzelliklerini anlattı. Terör olaylarına da değinen Başsavcı Tosun, "Son dönemde ülkemizde yaşanan büyük terör olaylarını şiddetle kınayarak başta devletimizin kurucusu büyük önder Atatürk olmak üzere bu vatan için canını veren tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyor, yine bu vatan için şehit olmayı göze alıp mücadele ederken yaralananlara acil şifalar diliyorum" dedi.



"LARLA GÖZÜMÜZÜN GÖRDÜĞÜ KADAR..."



Muğla Valisi Amir Çiçek de Muğla'nın güzellikleri hakkında konuşarak, "Fotoğraflarla ancak gözümüzün gördüğü kadarıyla olan güzelliğini görebileceğiz. Ama en önemli güzelliği Muğla'da tatil yaparak hatta Muğla'da hayatı devam ettirerek görebiliriz" şeklinde konuştu.



"MUĞLA'YA GÖZÜMÜZ GİBİ BAKMAK ZORUNDAYIZ"



Sergiye katılmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten İstanbul Valisi Vasip Şahin, "Bugün Muğla'yı kuşbakışı 15 dakika ziyaret etmiş olacağız. Ama sayın Valimden açık çek aldık, her birimiz fazla değil 15 milyonuz, Muğla'da bir haftalık tatil hakkı kazandık" dedi.



Muğla'nın Türkiye'nin ortak değeri olduğunu ifade eden Vali Şahin, "Dolayısıyla hepimiz Muğla'ya ihtimam göstermek, gözümüz gibi bakmak zorundayız. Bugün burada da bir nebze olsun bunu ifade etmeye geldik" diye konuştu.



SERGİ 3 ŞUBAT'A KADAR AÇIK



Sergide yapılan açılış konuşmalarının ardından eserlerin sahibi fotoğraf sanatçısı Abdullah Kırbaş, İstanbul Valisi Şahin, Muğla Valisi Çiçek ve Başsavcı Tosun'a sergiyi gezdirerek fotoğraflarını anlattı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Muğla İl ve İlçeleri Kültür ve Tanıtım Derneği'nin destek olduğu sergi, adliyenin E Blok Şehit Mehmet Selim Kiraz Sergi Salonu'nda 3 Şubat'a kadar ziyarete açık olacak.



