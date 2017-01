Dha İstanbul Bülteni - 4

1- HÜSNÜ MAHALLİ TAHLİYE EDİLDİ



Haber: Ümit TÜRK İstanbul / DHA



Gazeteci Hüsnü Mahalli'ye tahliye kararı verildi.



"Cumhurbaşkanı'na hakaret" ve "Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret" suçlarından tutuklu bulunan ve hakkında 1 yıl 4 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası istenen Gazeteci Hüsnü Mahalli, İstanbul 6. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından tahliye edildi. İddianameyi kabul eden mahkeme, tahliye kararında, "kaçma ihtimalinin olmaması", "tutuklulukta kaldığı süre", "istenilen cezanın miktarı" ve "mağdur üzerinde baskı yapılması girişiminde bulunulmasının olanaksız olması"nı dikkate aldığını belirtti.



OLAYIN GEÇMİŞİ



Hakkındaki soruşturma nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Savcısı Can Tuncay'ın talimatıyla 12 Aralık 2016 tarihinde Acıbadem'deki evinden gözaltına alınan Gazeteci Hüsnü Mahalli tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Soruşturmayı yürüten savcılık, Mahalli hakkında, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" ve "Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret" suçlarından 1 yıl 4 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı.



Mahalli'nin rahatsızlığı nedeniyle Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altında olduğu öğrenildi.



2- İTÜ'DE "FETÖ" OPERASYONU : ŞU ANA KADAR 27 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA



FETÖ/PDY'nin İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)'ndeki akademik yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturmada, hakkında gözaltı kararı bulunan 41 kişiden 27'si gözaltına alındı. 4 kişinin ise yurtdışında olduğu belirlenirken, 10 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından FETÖ/PDY'nin İTÜ yapılanmasına yönelik soruşturma başlatılarak 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.



10 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON



Gözaltı kararı üzerine İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri kordinesinde Terörle Mücadele, Uyuşturucu ile Mücadele, Kaçakçılık ve Çevik Kuvvet polislerinin desteğiyle İstanbul merkezli, Aydın, Manisa, Ankara, Tekirdağ, Kocaeli, Samsun, Balıkesir, Tokat ve Trabzon'dan oluşan 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.



27 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Operasyonda İTÜ'de görevli 2 doçent, 3 yardımcı doçent, 10 araştırma görevlisi ve 12 idari personelden oluşan 27 kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri 10 kişinin yakalanması için çalışmalarına devam ediyor. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda çok sayıda Fetullah Gülen'e ait kitaplar ve örgütsel dökümanlar ele geçirdiği öğrenildi.



TÜBİTAK'A USULSÜZ PERSONEL ALDI İDDİASI



Operasyon kapsamında 4 kişinin ise yurtdışında olduğu belirlenirken, bu kişilerden birinin İTÜ eski öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Aydın olduğu öğrenildi. Emniyet kaynakları, Aydın'ın TÜBİTAK'a yönelik usulsüz işe alımlarla ilgili yürütülen bir soruşturmada kapsamında usulsüz olarak 200 kişiyi işe aldığının belirlendiğini kaydetti. Aydın'ın yoğun olarak 'ByLock' kullandığı tespit edildiği öne sürülüyor.



3- "AHMET TÜRK SERBEST BIRAKILSIN" BİLDİRİSİ



Akademisyen, sanatçı, yazar, gazeteci ve siyasetçilerden oluşan bir grup, yayınladıkları bir bildiriyle Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin tutuklu Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün serbest bırakılması için çağrı yaptı.



Bildiriye aralarında Orhan Pamuk, Arif Sağ, Cahit Berkay, Edip Akbayram, Rutkay Aziz, Zülfü Livaneli, Ercan Karakaş, Can Dündar, Aydın Engin ve Müjde Ar gibi isimlerin bulunduğu 142 kişi imza attı.



Haber - Kamera: Enver ALAS, İstanbul / DHA



"Ahmet Türk'ün Sağlığından Endişeliyiz. Ahmet Türk Derhal Serbest Bırakılsın" başlığıyla tutuklu Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Türk'ün serbest bırakılması için hazırlanan bildiri, Taksim'deki bir otelde imzacı isimlerin katılımıyla düzenlenen basın toplantısıyla duyuruldu.



Toplantıya eski bakanlardan Ercan Karakaş, CHP eski milletvekili Melda Onur, Avukat Haluk İnanıcı, gazeteci Murat Çelikkan, Avukat Kemal Aytaç katıldı.



BİLDİRİ AÇIKLANDI



Grup adına bildiriyi Kemal Aytaç, okudu.



Bildiride, "Ülke tarihimizin ve siyasetimizin önemli ismi Ahmet Türk, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini sürdürürken, görevinden alınarak tutuklanmış, önce İstanbul Silivri Cezaevi'ne daha sonra Elazığ Cezaevi'ne gönderilmiştir. Siyasetin her alanında faaliyet yürütmüş olan Ahmet Türk, bu deneyimini, şiddetten arınmış bir siyasi nezaketle yıllarca sürdürmüş saygın bir siyasetçidir. Demokrat ve barışçı kimliğiyle tanınan Ahmet Türk, yaşamı boyunca da bu ilkelere bağlı kalmış ve çok geniş, farklı çevrelerin de ilgisini, sempatisini, saygısını haklı olarak kazanmış aydın bir kişiliktir. Tutuklanma gerekçeleri belediye hizmetleriyle ilgilidir. Oysa başkanlığı süresince hakkında onlarca inceleme ve denetleme yapılmış ve sonucunda denetleyenlerce kendisine olumlu rapor verilerek teşekkür edilmiştir" denildi.



"SAĞLIK DURUMU DİKKATE ALINSIN"



Bildiride, "İlerleyen yaşı ve yaşadığı rahatsızlıklar dikkate alınmaksızın hukuksuz ve haksız yere tutuklanmıştır. Tutuksuz yargılamayı esas kabul eden bir hukuk sisteminde demokratik yollarla seçilmiş siyasetçilerin cezaevlerinde tecritte ve kötü koşullarda tutulmaları nedeniyle endişeliyiz. Ahmet Türk kalbinde pille yaşamaktadır. Cezaevi koşullarının sağlık durumunu daha da kötüleştireceği açıkça ortadayken tutuklu yargılanmasında ısrar etmenin vahim sonuçlara neden olabileceğini düşünüyoruz. Bizler, onu tanıyor, biliyor ve aşağıda imzası bulunanlar olarak, sağlık durumu da dikkate alınarak Ahmet Türk'ün derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz" ifadelerine yer verildi.



İMZACI İSİMLER OKUNDU



Bildirinin okunmasının imzacılar Ahmet Türk'ün serbest bırakılması için düşüncelerini ifade ettiler. Ardından imzacı 142 isim tek tek okundu. Bildiriye imza atan bazı isimler şunlar:



"Arif Sağ, Aydın Engin, Barış Atay, Baskın Oran, Belkıs Akkale, Cahit Berkay, Can Dündar, Edip Akbayram, Erol Katırcıoğlu, Fehim Işık, Tarhan Erdem, Ferhat Tunç, Fikret Kuşkan, Gencay Gürsoy, Hilmi Yarayıcı, Jülide Kural, Kemal Aytaç, Hüseyin Turan, Mazlum Çimen, Murat Belge, Nebil Özgentürk, Müjde Ar, Metin Özülkü, Orhan Pamuk, Özgür Mumcu, Rıza Türmen, Turgay Olcayto, Yılmaz Odabaşı, Zülfü Livaneli, Sezgin Tanrıkulu, Rutkay Aziz."



(HAVADAN GÖRÜNTÜYLE)



4- İSTANBUL'UN YENİ SİLUETİNİ YILDA 4,5 MİLYON TURİST ZİYARET EDECEK



Haber: Ali AKSOYER / İSTANBUL,



Çamlıca'da görüntü kirliliği oluşturan antenlerin ve anten kulelerinin tek bir noktada toplanması için yapımına başlanan Küçük Çamlıca TV -Radyo kulesi inşaatında ilk 130 metre aşıldı.



220 metre uzunluğunda betonarme kule ve üzerine 165 metrelik anten direği ile toplam 365 metre uzunluğa sahip olacak yeni kulenin 170 milyon liraya mal olması planlanıyor. Kulenin 176'ncı ve 180'nci metrelerinde iki restoranın yanı sıra seyir terasları da bulunacak. 2017 yılı ortalarında bölgede halen yapımına devam edilen Çamlıca Camiiyle birlikte hizmete alınacak kuleyi yılda 4,5 milyon kişinin ziyaret etmesi planlanıyor.



220 METRESİ BETON 165 METRESİ ANTEN TOPLAM 365 METRE OLACAK



Çamlıca Camii'nin yapımıyla birlikte gündeme gelen Çamlıca Tepesi'ndeki onlarca radyo ve televizyon vericisinin bir araya toplanması amacıyla başlayan projeye 2016 yılının Mart ayında start verilmişti. Yapılan zemin etütlerinin ardından Küçükçamlıca'da seçilen yerde başlatılan çalışmalarda önce bölgedeki ağaçlar taşınmış ardından temel için hazırlıklar yapılmıştı. Ardından kulenin betonarme kısmının yapımına geçilirken, bugüne kadar yapılan çalışmalarda betonarme kısım 130 metreyi geçti. 220 metre yüksekliğindeki betonarme bölüm, her bir katı 4,5 metre yüksekliğinde ve 4 katı yerin altında 53 kattan oluşacak. Bu betonarme bölüm tamamlandığında, üzerine 165 metre uzunluğunda bir anten yerleştirilecek. Anten'le birlikte bu kulenin yüksekliği 365 metre'yi bulacak.



KULEDE RESTORAN VE SEYİR TERASLARI BULUNACAK



300 işçi ve mühendisin gece gündüz çalıştığı projede kule sayesinde tek yerden ve noktadan televizyonlara, radyolara ve insanlara yayıncılık hizmeti verilmesinin planlandığı öğrenildi. İstanbul'un sembolü olması beklenen yeni kulede 176'ncı ve 180'nci katlarda bir restoran bulunacağı, ayrıca kulenin 150 metre yüksekliğindeki bölümünde ise iki seyir terası inşa edileceği öğrenildi. Kuleye iniş ve çıkışta ise son derece hızlı ve modern asansörlerin kullanılacağı öğrenildi.



CAMLICA CAMİSIYLE BİRLİKTE AÇILACAK



Projenin 170 milyon liraya mal olması planlanıyor. Proje tamamlandığında yerli ve yabancı 4,5 milyon turisti ağırlaması bekleniyor. Kulenin tamamlanmasının ardından Büyük ve Küçük Çamlıca Tepesi'nde hala kullanılan anten ve kulelerinin söküm işi de hızla tamamlanacak. Projenin 2017 yılının ortalarında bölgede yapımına devam edilen Çamlıca Camiiyle birlikte kullanıma açılacağı öğrenildi.



5- AVCILAR İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN ŞEHİTLER İÇİN MEVLİT



Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ /İSTANBUL, -



Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü, şehit polis ve askerler için yaklaşık bin 500 kişinin dinlediği mevlit okuturdu.



Avcılar Emniyet Müdürü Hakan Bolat, İlçe Müftülüğü ile işbirliği yaparak Merkez Mahallesi'ndeki Merkez Camii'nde bugün cuma namazından önce şehit güvenlik güçleri için mevlit okutturdu. Yaklaşık bin 500 kişinin dinlediği mevlitin yanı sıra Kuran-ı Kerim ve ilahiler okundu.



Cami imamı Ömer Yavuz'un okuduğu Mustafa Fazıl Kartal'ın "Ağlama sen nazlı yavrum ben edeyim figanı. Vatanına milletine şehit verdim babanı" dizelerinin yer aldığı 'Şehitoğlu ve Annesi' dizeleri cemaati etkiledi. Avcılar Kaymakamı Hulusi Doğan ve bazı polislerin de dinlediği mevlit ardından cemaate dua ettiren İlçe Müftüsü Ömer Erdem, Türkiye'nin üzerinde oynanmak istenen oyunların bozulmasını, şehitlerin ruhunun şad olmasını Allah'tan dilerken, "Bizleri de aynı şekilde imtihanla baş başa kaldığımızda devlet, vatan, millet, Kuran, din uğruna seve seve bizlerin de fedai can eyleyerek aynı duygu ve düşüncelerle can verebilmeyi bizlere de nasip eyle Yarabbi. Hürriyetimize kast edenlere fırsat verme Yarabbi. Camide namaz kılarken yan yana, omuz omuza, diz dize durduğumuz gibi dışarıda da aynı şekilde bir ve beraber olarak birbirimizin derdiyle hemhal olarak ömrümüzü sürdürmeyi nasip eyle" dedi.



Görüntü Dökümü:



---------------



-Mevlit ve kasidelerden görüntüler



-Müftünün duası



-Avcılar Kaymakamı cemaat arasında (ortada gözlüklü)



-Cemaatten görüntüler



6- ESKİ ÜNLÜ MANKENLER 'HAYATA SAHİP ÇIKMAK' İÇİN PODYUMA DÖNDÜ



Haber: Orhan SENCER / İSTANBUL,



Ünlü modacı Murat Cinpir, bu yıl 4'üncü kez gerçekleşen Fashionist kapsamında "XCLSV" koleksiyonunu eski ünlü manken, oyuncu ve sunucularla tanıttı.



Beşiktaş Akaretler'deki W Hotel Super Jazz W Lounge'da gerçekleşen defilede, 25 yılı aşkın süredir moda dünyasında birbirinden özel koleksiyonlar hazırlayan Murat Cinpir, "XCLSV" koleksiyonunu tanıttı.



Defilede, Çağla Şikel, Deniz Pulaş, Janset, Sibel Tan, Ebru Güzel, Alona, Beril Önder, Begüm Özbek, Bilge Kara, Canan Mutluer, Ceylan Saner, Ebru Ürün, Fatma Yaman, Gülay Kuriş, Güner Özkul, Hülya Yiğitalp, İpek Gümüşoğlu, İpek Tenolcay, Müge Cinman, Selda Aksoy, Sema Şimşek, "Hayata Sahip Çıkmak" temasıyla yürüdü.



Birbirinden iddialı 25 parça koleksiyonunun sunulduğu defilede transparan ve dekolte kıyafetlerin ağırlıkta olduğu görüldü.



Moda şovunun ardından eğlenceli anlar yaşandı. Podyuma mankenlerle çıkan Murat Cinpir hepsine tek tek teşekkür etti.



Cinpir yaptığı açıklamada, "Defilede podyuma taşınan koleksiyon, piyasalardaki gerilemeye ve ülke şartlarındaki gerginliğe karşı ayakta durmanın ve el ele vermenin çıkar yolu olduğuna inanan bir kadronun eseri. Ticari kaygılara kapılmadan tasarıma ağırlık verilen koleksiyonu sunan ve 'Hayata Sahip Çıkmak' için yürüyen herkese teşekkür ederim" dedi.



