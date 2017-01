Dha İstanbul Bülteni - 4

1- TERÖRİSTİN YAKALANDIĞI EVDEN İLGİNÇ AYRINTILAR



Makyaj malzemeleri, spor salonu makbuzları, istiflenmiş gıda malzemeleri, yedek ampuller, tül yerine güneşlikler, farklı ülkelerin paralarıyla televizyon olmayan bir ev.



İşte Reina'ya saldıran teröristin yakalandığı dairenin içinden dikkat çeken ayrıntılar.



Reina saldırganı terörist Abdulkadir Masharipov'un yakalandığı ev basın mensuplarına açıldı. Çok sayıda yerli ve yabancı gazeteci polisin izniyle o eve girdi.



TELEVİZYON YOK



İşte polisin iki drone bulup el koyduğu evdeki ilginç ayrıntılar... Dün geceki operasyonun izlerine taşıyan evde, iki çek yat, iki ayrı yatak, bir buzdolabı, çamaşır makinası ve gardırop dışında başka eşya bulunmuyor.



GIDA MALZEMESİ İSTİFLEMİŞLER



Televizyonun bulunmadığı evde, koli koli istiflenmiş yumurtalar ve sıvı yağ tenekeleri ilk dikkat çeken detaylar. Neredeyse 1 ay önce yapılan alışverişin ayrıntılı fişi, eve toplu gıda alımının yapıldığını, sık sık dışarı çıkılmadığını gösteriyordu. Buzdolabında dondurulmuş tavukla birlikte artık rengi değişen meyveler o son alışverişten kalma.



KADIN MALZEMELERİ



Ayrıca evde, yakalanan kadınlara ait makyaj malzemeleri, kadın giysileri ve saç düzleştirici saç maşası da yer alıyor.



TÜL YERİNE GÜNEŞLİK



Evin tüm odalarında tül yerine güneşlik bulunması da evdekilerin görünmemek için başvurdukları yöntemlerden biriydi. Evin tüm pencerelerinde güneşlik bulunuyor.



YEDEK AMPULLER



Evde kalanlar dışarı çıkmamak için çok sayıda yedek ampul bile almışlar. Bir dolapta bulunan 5 yedek ampul de dikkat çekici.



İLGİNÇ DETAYLAR



Operasyon sırasında polisin evde bularak el koyduğu 197 bin ABD Doları dışında, Libya ve Irak paraları ile bozuk eurolar da evin farklı bölümlerinde bulundu. Göz lensi ve "Sen çok delisin" yazılı bir notta evdeki dikkat çeken ayrıntılardan.



KOMŞULARI OPERASYONDAN SONRA TERÖRİSTE SALDIRMIŞLAR



Teröristin yakalandığı 36 numaralı dairenin alt katında oturan Fikret Atar dün gece yaşananları anlattı . Atar, teröristin yakalandığını anladıkları an komşularıyla birlikte kendisine tepki gösterdiklerini, kendisin de bir tekme attığını söyledi. Atar, tepkinin polis tarafından engellendiğini de belirtti.



SİTEDE GÜVENLİK KAMERASI BULUNMUYOR



Fikret Atar daireler satıldığında kendilerine sitede güvenlik kamera sisteminin kurulacağının söylendiğini ancak bunun bugüne kadar yapılmadığını söyledi. Atar'ın anlatımına göre sitede yönetime başvurulmasına rağmen güvenlik kamerası sistemi bulunmuyordu.



2- TERÖRİSTİN YAKALANDIĞI SIRADA ÇEVREDE YAŞANAN HAREKETLİLİK



Reina katliamını gerçekleştiren teröristin Esenyurt'ta saklandığı evde yakalandığı operasyon sırasında çevrede de hareketlilik yaşandı.Çevre sakinleri o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.



3- ERDAL TOSUN'UN ÖLÜMÜYLE SONUÇLANAN KAZA



Sanatçının ölümüne neden olmakla suçlanan sürücü hakim karşısına çıktı. Mahkeme sanığın tahliye talebini reddetti.



Maslak'ta 29 Kasım 2016 tarihinde ünlü oyuncu Erdal Tosun'un aracına çarparak sanatçının ölümüne neden olmakla suçlanan sürücü Nihat Şaki "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 9 yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıktı. Kaçma şüphesi nedeniyle sanığın tahliye talebi reddedildi.



İstanbul 75. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Nihat Şaki hazır bulundu. Davada müşteki olan Erdal Tosun'un kızı Zeynep Kiraz Tosun duruşmaya katılmadı, onu avukatı Çetin Yüksel temsil etti.



"BEN DE BABAMI TRAFİK KAZASINDA KAYBETTİM"



Duruşmada ifade veren sanık Nihat Şaki Beşiktaş Belediyesi'nde şoför olarak çalıştığını ve bin 500 lira maaş aldığını belirterek "Böyle bir kazanın olmasından dolayı son derece üzgünüm. Ölen kişiye Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Ben de babamı trafik kazasında kaybettim. Mağduriyetini bilirim. Beşiktaş Belediyesi'nde bir müdürün şoförüyüm. Olay günü müdürü evinden almak için aracıma binip hareket ettim. Hava karanlık ve yağışlıydı. Tam olarak hangi hızda gittiğimi hatırlamıyorum. Sol şeritten gidiyordum. Sabah erken olduğu için hava karanlıktı. Şiddetli yağmur yağıyordu. Yollar boş olduğu için 4. viteste gidiyordum. Yolda su birikintisi vardı. Araç su yatağına girince hakimiyetimi kaybettim. Araç kontrolden çıktı. Solumdaki orta refüje çarptım. Çarpmanın etkisiyle şuurumu kaybettim. Gerisini hatırlamıyorum. Başka bir araca çarptığımı ve bir kişinin öldüğünü sonradan öğrendim. Su birikintisi olmasa kaza meydana gelmezdi. Nişanlıyım. Bu durum bizi etkiledi" dedi.



"ÜNLÜ OLMASA TUTUKLANMAZDI"



Sanık Nihat Şaki'nin avukatı Ercüment Esel yaptığı savunmasında "Ölen şahıs ünlü olmasaydı müvekkilim tutuklanmazdı. Maalesef ülkemizde mahkemelerde taksirle ölüme neden olma suçlarından farklı kararlar çıkıyor. Aynı suçlardan bazıları tutuklanırken bazıları tutuklanmıyor. İzmir'de alkollü araç kullanırken kaza yapan sürücü serbest kalmıştır. Müvekkilimin tahliyesini talep ediyorum" dedi.



"MESLEKTAŞIMIN BU ŞEKİLDE BEYANDA BULUNMASI TALİHSİZLİKTİR."



Müşteki Zeynep Kiraz Tosun'un avukatı Çetin Yüksel ise savunmasında "Bir insan ölmüştür. Meslektaşımın bu şekilde beyanda bulunması talihsizliktir. Erdal Tosun bu ülkenin yetiştirdiği büyük sanatçıdır. Ölen bir kişinin ünlü olması müvekkilimin mağduriyetlerini ve üzüntülerini etkilemez. 1 Aylık tutuklamanın vicdani olup olmayacağının takdirini mahkemeye bırakıyorum. Sanıktan şikayetçiyiz. Müvekkilimi gelecek celse hazır edeceğim" dedi. Mahkeme olay yerinde keşif yapılmasını karararlaştırdı. Sanığın kaçma şüphesi göz önünde bulundurularak tahliye talebi reddedildi ve duruşma ertelendi.



9 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR



Maslak, Büyükdere Caddesi, İl Jandarma Komutanlığı Kavşağı'nda geçtiğimiz Kasım ayında Nihat Şaki'nin kontrolünden çıkan araç ünlü oyuncu Erdal Tosun'un kullandığı otomobilin üzerine düşmüş, otomobilinde sıkışıp kalan Tosun olay yerinde hayatını kaybetmişti. Kazayı hafif yaralı olarak atlatan Nihat Şaki çıkarıldığı mahkemede tutuklanmıştı.



İddianamede, şüpheli Nihat Şaki hakkında "bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası isteniyor.



(GENİŞ HABER)



4- İSKELEYE BAĞLI GEMİDE YANGIN



Maltepe Dragos'ta iskeleye bağlı bulunan bir kum kosterinde yangın çıktı. Geminin yaşam mahallinde başlayan yangına itfaiye ekipleri karadan müdahale ederek büyümeden söndürdü.



Maltepe Dragos Sahili'nde bulunan Nazım İmamoğlu adlı 66 metre uzunluğunda 10 metre genişliğinde geminin yaşam mahallinde sebebi henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Gemi çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine Maltepe ve Kartal itfaiye ekipleri sevk edildi. Küçük çaplı yangına olay yerine gelen itfaiye ekipleri karadan hortum uzatarak müdahale etti. Yangın sırasında gemideki tüpler dışarıya çıkarıldı.



Kısa sürede söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.



5- THY'YE YENİ HAVALİMANINDA ÖZEL KAMPÜS



2018 yılının Şubat ayında ilk bölümü açılacak olan yeni havalimanı'nda THY'nin yüzde 70 dolayında bir yolcu payına sahip olacağı, 300 dönümlük bir alanda da özel bir kampüs içinde hizmet vereceği ve yeni terminale"Big Bangö adı verilen sistemle bir gece içinde taşınılacağı açıklandı.



THY'nin Kurum İçi İletişim Dergisi olan ve personele dağıtılan "Empathyö'de yapımı süratle devam eden Yeni Havalimanı için başta Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, Genel Müdür Bilal Ekşi ve tüm Genel Müdür Yardımcıları kendi sorumluluk alanlarındaki pozisyonları değerlendirdiler.



İlker Aycı, İstanbul Yeni Havalimanı'nın terminal büyüklüğünün Atatürk Havalimanı'ndaki terminalin tam üç katı olacağını belirterek,"Yüzölçümü açısından Yeni Havalimanı dünyanın en büyüğü konumundaki 2 bin hektarlık alana sahip Beijing(Pekin)'in yaklaşık dört katı büyüklüğünde, 7 bin 594 hektarlık alana sahip olacak. THY de bu alan içinde 300 bin metrekarelik bir alanda özel bir kampus içinden yönetilecek. 2023 vizyonumuzda 500 uçaklık bir filo ve dünya havacılığında yüzde 4 paya sahip olmayı hedefliyoruz" dedi.



SLOT SORUNU BİTİYOR



THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ise İstanbul'a sefer düzenlemek isteyen havayolu şirketlerine yoğunluktan slot (Uçakların iniş ve kalkışlarının zamanlanması) tahsis edilememe sorununun aşılacağını belirterek,"Yeni Havalimanı sayesinde de Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü daha geniş bir hareket kabiliyetine ulaşacak ve bizim de operasyonlarımız rahatlayacakö dedi. Yatırım ve Teknoloji'den sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Bolat ise Yeni Havalimanı'nda Özel Kampüs sözcüğünü vurgulayarak şunları belirtti:



" Bu projede 300 bin metrekarelik bir alan özel kampüs oluşturacağız. Kampüs içinde Genel Müdürlük, İkram, Teknik A.Ş, Turkish Cargo, Handlig şirketimiz ve operasyon binalarımız yer alacak bir kompleks kurulacak. Merkezde 5-6 bin metrekarelik lounge alanlarımız olacak"



"BİG BANG" TAŞINMA



Genel Müdür Ticari Yardımcısı M. Akif Kona ise Yeni Havalimanı'na taşınmanın Big Bang adı verilen geceden sabaha yapılacak bir operasyonla gerçekleşeceğini belirterek,"Ortaklığımız geçiş sürecini en iyi şekilde yönetilebilmesi için dünyada daha önce benzer projelerde deneyim kazanmış uzman firmalardan destek alacak. Taşınma ve geçiş modeli olarak "Big Bangö bütün operasyonun geceden sabaha Yeni Havalimanı'na taşınmasıdır. Tabii ki her şeyiyle. Uçaklar, yer teçhizatı, ekipman, personel ve tabii ki yolcular" dedi.



İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Abdülkerim Çay ise binaların tüm ihtiyaçları karşılayacak şekilde tasarlandığını belirterek, "Birimlerimizin 2018-2023 ve hatta 2030 hedeflerine göre alan ihtiyaçları belirlendi. Yeni Havalimanı'ndaki binalarımızda kaç personel çalışacak, en uygun ofis alanları olarak atölye, hangar ve depo gibi alan ihtiyacımız ne kadar? Tüm bu ihtiyaçları belirledik. Bu bizim için çok önemli" dedi.



BURASI HEPİMİZİN EVİ OLACAK



Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur, Yeni Havalimanı'nın sunduğu alt yapının 2023 hedeflerine daha kolay uluşılmayı sağlayacağını belirterek,"Yeni Havalimanı'nın hepimizin evi olacağı gerçeğiyle yola çıkan ekiplerimiz,orada en iyi hizmeti sunabilmek ve ihtiyaçlarımızı doğru belirleyebilmek için çalışmalarına devam ediyor" diye konuştu.



Kargo'dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Turhan Özen ise Yeni Havalimanı'nda kargo binası için, "Dünyanın en büyük ve nitelikli kargo terminallerinden biriyle dünya kargo pazarındaki büyüme iştahımızı artıracak bir özelliğe sahip olacak. Böylelikle hava kargo sektöründe kalitesiyle ilk akla gelen taşıyıcılardan biri olma hedefimize doğru önemli bir adım atmış oluyoruz" dedi.



Kurumsal Gelişim Genel Müdür Yardımcısı Ali Serdar Yakut, yeni alanda kurulacak sensör ile Wi-Fi ve bluetoothalt yapısı sayesinde internet uygulanabilir hale geleceğini söyledi.



Uçuş İşletmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Levent Yılmaz, Uşuş İşletme, Kabin Hizmetleri ve Operasyon Kontrol Başkanlıkları ofislerinin tek çatı altında toplanarak, uçuş ekiplerinin bu çatı altından uçuşa gidip gelebilmelerinin sağlanacağını belirtti.



Mali Genel Müdür Yardımcısı Murat Şeker, İskanbul Havalimanı'na geçişle birlikte maliyet kalemlerinin azalacağını söyledi.



Ticari İlişkiler ve Yatırımlar Genel Müdür Yardımcısı Muhammet Sait Dağbakan ise THY markasına yakışan bir kampüse kavuşacaklarını belireterk, şu anda yaşanan hava trafiğindeki dar boğazı da yeni terminalde aşacaklarını belirti.



GÜNDE 2 BİN UÇAK



İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Keskin ise Empathy dergisinin sorularını cevaplarken Yeni Havalimanı'na günde 2 bin uçağın iniş kalkış yapacağını belirterek,"Terminal 347 dar gövdeli uçak ve 264 geniş gövdeli uçağa hizmet verecek. 70 bin araçlık kapasiteyle Avrupa'nın en büyük otoparkına sahip olacak. 400'den fazla yerli ve yabancı markayı tek çatı altında buluşturacak. 53 bin metrekarelik bir Duty Free alanı olacak. Tüm kuruluşlar çevreci, engelsiz ve yeşil havalimanı olarak inşa edilecek. Dünyanın 350 farklı noktasına uçmak mümkün olacak" dedi.



6- 115 İŞÇİYE "İŞ VE ÇALIŞMA HÜRRİYETİNİN İHLALİ" DAVASI



İş bırakan ve fabrikada çalışan işçileri de zorlayarak üretimi durdurmaya yönelik eylemlerde bulunduğu iddia edilen 115 işçi hakkında "İş ve çalışma hürriyetinin ihlali" suçundan 3'er yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın görülmesine başlandı.



DİSK GENEL SEKRETERİ ÇERKEZOĞLU'NDAN DESTEK



Anadolu 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmesine başlanan ve sanık sayısının çokluğu nedeniyle 4 gün sürecek davanın ilk duruşması öncesi adliyede basın açıklaması yapıldı.



Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı önünde basın açıklaması yapmak için toplanan DİSK Cam Keramik İş Sendikası'na bağlı çalışanlar "Örgütlenme hakkımız yargılanamaz" yazılı pankart açarak "Baskılar bizi yıldıramaz" şeklinde sloganlar attı. Basın açıklamasına DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu da destek verdi.



"DAVANIN BİTİRİLMESİNİ, BERAAT ETMELERİNİ TALEP EDİYORUZ"



Basın açıklamasında konuşan Çerkezoğlu, "İşçi arkadaşlarımızın haklı mücadelesinin sonuna kadar yanındayız. Örgütlenme hakkımız, sendika hakkımız, emeğin hakları yargılanamaz diyoruz. Açılması bile akla mantığa aykırı olan bu davanın daha ilk duruşmasından derhal bitirilmesi ve tüm arkadaşlarımızın beraat etmesini talep ediyoruz" dedi. Basın açıklamasının okunmasının ardından grup duruşmaya katılmak üzere adliyeye giriş yaptı.



İDDİANAMEDEN



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, müşteki Mehmet Gönenç'in ifadesine yer verildi. Göneç'in ifadesinde, 11 Haziran 2015 günü çalışanlarından Erdinç Alacan'ın kalıphaneye inerek kalıphane şefi İmdat Cankurt'a işçileri DİSK'e bağlı sendikaya üye olmaları konusunda yönlendirmesini istediğini söylediği anlatıldı. Alacan'ın işten çıkarıldığına dair önceden hazırlanmış mizansen yaygara kopardığını belirten şirket Yönetim Kurulu Başkanı Göneç'in ifadesinde, olayların bu şekilde başladığını kaydettiği belirtildi. Olay günü 70-80 işçinin iş bırakarak bahçeye çıktığı, içeride çalışan işçileri de zorlayarak üretimi durdurmaya yönelik girişimlerde bulunduklarını beyan ettiği belirtilen Göneç'in işçilerden şikayetçi olduğu kaydedildi.



TOPLAMDA 345 YIL HAPİS İSTEMİ



Olaya ilişkin düzenlenen bilirkişi raporunda, eylemci işçilerin fabrika nizamiyesinde giriş-çıkış yapan araçların girişini engelledikleri, iş başvurusu yapmaya gelen kişilerin etrafını sararak engelledikleri anlatılan iddianamede, şüphelilerin eylemleriyle iş ve çalışma hürriyetini ihlal ettikleri belirtildi. 115 işçi hakkında "İş ve çalışma hürriyetinin ihlali" suçundan 6'şar aydan 3'er yıla kadar hapis cezası istemiyle Anadolu 16. Asliye Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı.



