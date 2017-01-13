Dha İstanbul Bülteni - 4

(AKTÜEL GÖRÜNTÜLERLE)



1- ZEYTİNBURNU'NDA BİNA ÇÖKTÜ : 1 ÖLÜ, 5 YARALI (3)



Haber-Kamera: Ersan SAN - İbrahim AKTÜRK - Erhan TEKTEN - İhsan YALÇIN - İSTANBUL DHA



Zeytinburnu'nda 7 katlı olduğu belirtilen bir bina çöktü. İlk belirlemelere göre 1 kişi ölürken, 5 kişi yaralandı.



Beştelsiz Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi'nde bina, saat 16.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.



Çöken binanın 56 daireli olduğu 2015 yılının aralık ayında boşaltıldığı, ancak kaldırımdan geçenlerin çöken parçaların altında kalmış olabileceği bildirildi .Çökmenin ardından olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Şu ana kadar 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 5 kişi ise yaralı olarak hastaneye götürüldü. Caddede su, elektrik ve doğalgaz akışı kesildi. Bu arada, çökme sonucu binanın yanındaki akaryakıt istasyonu, çevre binalarda ve çok sayıda araçta hasar oluştu. Ekipler, geniş bir alana yayılan enkazın altında birinin bulunup bulunmadığını araştırıyor. Çalışmalara eğitimli köpekler de destek veriyor.



Görüntü Dökümü:



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-Olay yerindeki vatandaşların çektiği ilk anların görüntüsü



-Olay yerinden aktüel görüntüler



-Olay yerindeki cesetin götürülmesi



-Yaralının götürülmesi



-Olay yerinin tepeden görüntüsü



-Binanın çökmeden önceki fotoğrafı



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2- ZEYTİNBURNU'NDA BİNANIN ÇÖKME ANI GÜVENLİK KAMERASINDA



Erhan TEKTEN - İSTANBUL DHA



Zeytinburnu'nda ilk belirlemlere göre 1 kişinin öldüğü, 7 katlı binanın çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde binanın çökmesiyle caddeyi toz bulutunun kapladığı görülüyor. Bu sırada binanın önünden geçmekte olan bir kişi hızla kaçarak kurtuluyor



Görüntü Dökümü:



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/GÜVENLİK KAMERASI



-Binanın çökme anı



-Kaçan kişi



13.01.2017 - 17.24 Haber Kodu : 170113151



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3- ZEYTİNBURNU'NDA BİNANIN ÇÖKME ANINA İLİŞKİN YENİ GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ



İhsan YALÇIN - İSTANBUL DHA



Zeytinburnu'ndaki binanın çökme anına ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.



Görüntülerde vatandaşların caddede yürüdüğü sırada binanın çöktüğü görülüyor. Bir anda ortalığı toz bulutu kaplıyor. Vatandaşlar da hızla kaçıyor.



Görüntü Dökümü:



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/GÜVENLİK KAMERASI



-Binanın çökme anı



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4- DEV BİNA ÇÖKTÜKTEN SANİYELER SONRA...



Toz bulutunun her yanı sardığı sırada kamera kayda girdi. Bir kişinin hareketsiz şekilde yerde yattığı caddede tam bir panik yaşanıyor. Onlarca kişi caddedeki araçların ilerlemesini sağlamak için büyük çaba sarfediyor



İbrahim AKTÜRK, İstanbulDHA



7 Katlı dev binanın saniyler içinde yerle bir olmasından çok kısa bir süre sonra olay yerinde bulunan bir kamare kayda girdi. Bu sırada hala cadde hala toz bulutuyla kaplıydı. Yerde bir kişinin hareketsiz yattığı görülüyor. Onlarca kişi sağa sola koşuşturuyor. Çaba, ambulans ve itfaiye araçlarının ulaşamını sağlamak için olay yerindeki araçların ilerlemesini ya da kaldırılmasını sağlamak..



Görüntü Dökümü



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-Toz bulutunun yüksekldiği cadde



-Yerde hareketsiz yatan



-Koşturanlar



-Tozla kaplanmış araçlar



13.01.2017 - 17.44 Haber Kodu : 170113162_



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5- ZEYTİNBURNU'NDA GÖRGÜ TANIĞI ÇÖKMEYİ ANLATTI



Haber - Kamera: Ersan SAN 7 İSTANBUL DHA



Zeytinburnu'nda 7 katlı binanın çökme anını anlatan bir görgü tanığı, "İnşaatın önündeydik. Mesai çıkış saatiydi. hiçbir şey yoktu. Boş inşaatt, yıkılmak için bekleniyordu, bir anda büyük bir gürültüyle çöktü. Trafikte araçlar, yaya geçen insanlar vardı. Ağır yaralananlar oldu, yardımcı olduk onları çıkardık. Banka ATM'si vardı, oradaki insanlar yaralandı. 10-15 yaralı vardı, bir de ceset torbası gördük." dedi.



Görüntü Dökümü:



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-Görgü tanığının anlattıkları



13.01.2017 - 17.42 Haber Kodu : 170113160



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6- RIZA SARRAF'A İZİNSİZ TADİLAT DAVASI



Kandilli'de korunması gerekli kültür varlığı olarak tescillenen taşınmazda izinsiz inşai ve fiziki müdahale yaptırdığı gerekçesiyle Rıza Sarraf ve inşaatı yapan müteahhit Firuz Akın Han hakkında "İmar kirliliğine neden olma" ve "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlarından dava açıldı.



Haber: Arzu KAYA, İstanbul DHA



Üsküdar Kandilli'de korunması gerekli kültür varlığı olarak tescillenen taşınmazda izinsiz inşai ve fiziki müdahale yaptırdığı gerekçesiyle Rıza Sarraf ve inşaatı yapan müteahhit Firuz Akın Han hakkında, 10'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.



İHBARLAR DOĞRULTUSUNDA BAŞLAYAN SORUŞTURMA



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Üsküdar Kandilli Mahallesi 958 ada, 1 parsel sayılı taşınmazda aykırı ve izinsiz olarak yapılan fiziki ve inşai uygulamalar ile ağaç kesilmesi hususlarına ilişkin gelen ihbarlar doğrultusunda soruşturmaya başlandığı belirtildi.



"KORUNMASI GEREKLİ KÜLTÜR VARLIĞI"



Taşınmazın Boğaziçi Sit Alanında kaldığı ve Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu'nun kararı ile korunması gerekli kültür varlığı olarak tescillendiği ifade edilen iddianamede, tapu malikinin şüpheli Rıza Sarraf, suça konu taşınmazdaki inşaatı yapan müteahhidin şüpheli Firuz Akın Han, suçtan zarar gören sıfatıyla İBB Başkanlığı Boğaziçi İmar Müdürlüğü ve İstanbul 6 Nolu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, ihbar eden sıfatıyla ise CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Hüseyin Sağ yer aldı.



TAŞINMAZDAKİ DEĞİŞİKLİKLER TESPİT EDİLDİ



İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü tarafından yapılan incelemeye de yer verilen iddianamede, söz konusu taşınmazda döşemelerin kaydırılarak kat yüksekliklerinin değiştirildiği, ikinci bodrum katının büyütülerek, birinci bodrum katıyla birleştirildiği, zemin kat seviyesinde arka cephede ilave yapıldığı, bodrum kat seviyesinde ön cephede büyüme yapıldığı, ön cephede zemine beton dökülerek duvar yapıldığının tespit edildiği anlatıldı.



"İZİN ALINARAK İŞLEMLERE BAŞLANDI"



Şüphelilerin ifadelerine yer verilen iddianamede, Rıza Sarraf'ın savunmasında, inşaatta tüm izin ve ruhsatların alınarak işlemlere başlanıldığını, konuyla ilgili restorasyon, tadilat uygulama projesinin hazırlandığını ve Boğaziçi İmar Müdürlüğü'ne sunulduğunu, bu haliyle suç unsurunun oluşmadığı ve suçsuz olduğu şeklinde konuştuğu ifade edildi.



AYKIRILIKLAR DEVAM ETTİ



Taşınmazda, izinsiz ve ruhsata aykırı müdahalelerin devam edip etmediğinin İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nden sorulduğu belirtilen iddianamede, gelen yazı cevabında tespit edilen aykırılıkların devam ettiğinin bildirildiği kaydedildi.



İNŞAİ VE FİZİKLİ MÜDAHALE



Şüpheli savunmalarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu kanaatine varıldığı belirtilen iddianamede, sit alanı olarak tescil edilen ve korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olan bahçeli ev niteliğindeki taşınmazda Rıza Sarraf'ın, Koruma Bölge Kurullarından izin alınmazsızın inşai ve fiziki müdahale yaptırdığı anlatıldı. İddianamede ise şüpheli Firuz Akın Han'ın ise suça konu yerde izin almaksızın inşai ve fiziki müdahale yaptığı belirtildi.



10 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ



Suça konu taşınmazda ruhsata aykırı olarak bina yapıldığının dosyada mevcut tutanaklardan anlaşıldığı belirtilen iddianamede, şüpheliler Sarraf ve Han hakkında "İmar kirliliğine neden olma" ve "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlarından 3'er yıldan 10'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde Anadolu 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nce başlanacak.