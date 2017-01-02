Dha İstanbul Bülteni - 4





Reina'ya yılbaşı gecesi düzenlenen terör saldırısını gerçekleştiren teröristin yeni fotoğrafları ortaya çıktı.



İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, izledikleri güvenlik kamera görüntülerinden saldırganın bir başka görüntüsüne ulaştı. Söz konusu fotoğraf habercilerle paylaşıldı. Üzerinde koyu renkli anorak bulunan kişi çekik gözleri, geniş elmacık kemikli yüzüyle dikkati çekiyor. TEM ekipleri saldırganın yerini belirlemek için çalışmaları sürüyor.



Görüntü Dökümü:



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-Fotoğraf



02.01.2017 - 15.18 Haber Kodu : 170102097



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2- REİNA'NIN HAVADAN GÖRÜNTÜSÜ



Haber: Ali AKSOYER- İSTANBUL DHA



Terör saldırısının hedefindeki Ortaköy'deki Reina havadan görüntülendi



Görüntü Dökümü:



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-Reina'nın havadan görüntüleri



02.01.2017 - 15.30 Haber Kodu : 170102102



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3- REİNA, BOĞAZ'DAN TEKNEYLE BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ



Terör saldırısı sırasında bir çok kişi, eğlence kulübünün Boğaz'a bakan bu bölümünden denize atlayarak kurtulmuştu.



Haber - Kamera: Enver ALAS / İstanbul DHA



Terör saldırısının gerçekleştiği Reina, Boğaz'dan tekneyle böyle görüntülendi.



Ünlü gece kulübünün kara tarafında olduğu gibi deniz tarafında da deniz polisine ait bir tekne bekliyor. Gece kulübünün deniz tarafına konulan ses perdeleri, bu kez kanlı saldırının izlerini kapatmak için kullanılıyor. Terör saldırısı sırasında bir çok kişi, eğlence kulübünün Boğaz'a bakan kısmından denize atlayarak kurtulmuştu.



Görüntü Dökümü



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-Gece kulübünün denizden görüntüsü



-Deniz polisine ait tekne



Siyah perdelerle kapatılan alan



-İçerideki masa ve sandalyeler



-Genel ve detaylar



02.01.2017 - 14.19 Haber Kodu : 170102081



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4- GÜVENLİK GÖREVLİSİ FATİH ÇAKMAK SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI



Haber-Kamera: Erhan TEKTEN / İstanbul DHA



Ortaköy'deki ünlü gece kulübü Reina katliamında hayatını kaybeden güvenlik görevlisi Fatih Çakmak'ın (34) cenaze töreni Bağcılar Yavuz Selim Cami'nde öğle vakti düzenlendi. Cenazede Çakmak'ın babası Hasan Çakmak, annesi Ayten Çakmak ve kardeşleri taziyeleri kabul etti. Törene TBMM Başkanvekili ve CHP milletvekili Akif Hamzaçebi, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Reina gece kulübünün sahibi Mehmet Koçarslan ile Çakmak'ın iş arkadaşları ile yakınları katıldı.



ANNESİ TABUTUNA SARILARAK AĞLADI



Çakmak'ın annesi oğlunun tabutuna sarılarak ağladı. Ayten Çakmak'ı diğer oğulları teselli etti. Çakmak 4 kardeşinden biri olan Mehmet Çakmak ise kardeşinin öldürülmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kardeşinin dışarıda bir arkadaşıyla birlikte olduğunu ve saldırganın polisi vurduktan sonra kardeşinin içeri kaçarken arkadan vurulduğunu dile getirdi.



BEŞİKTAŞ'TAKİ SALDIRIDAN 3 DAKİKAYLA KUTULMUŞ



Kardeşinin Beşiktaş'taki terör saldırısından 3 dakika arayla kurtulduğunu söyleyen Mehmet Çakmak, "Beşiktaş'taki saldırıda da 3 dakika önceden araçları çıkmış. Annemi aradım, 'Fatih iyi mi?' diye sordum. 'Şimdi eve geldi' dedi. Daha sonra kardeşime ve eşine söylemiş 3 dakika arayla kurtulduğunu. Orada o kadar şehit olan insanların arasından; kendisinin şanslı olduğunu söylememiş. Onların acısını paylaşmış. Normal karşılamış. Ben şanslıyım diye düşünmemiş" dedi



"KİMİN ÖLDÜRDÜĞÜ UMRUMDA DEĞİL. BU BİR TERÖR SALDIRISI"



Mehmet Çakmak şunları da ifade etti; "Öfkeli değilim. Çünkü neden öfkeli değilim. Ne olduğunu bilmiyorum. Şu anda kimin öldürdüğü de benim umurumda değil. Bu bir terör saldırısı. Burada hep beraber acımızı paylaşmaya geldik. Kardeşimi son yolculuğuna uğurlamaya geldi. Şehit oldu kardeşim. Kim olduğunu da bilmiyorum. Kim olduğuyla da ilgilenmiyorum. Kimin şehit ettiği önemli değil. Bu bir terör saldırısı. Bugün benim kardeşim gitti. Yarın başkaları gitmesin diye en azından daha da derinlemesine önlem alınması lazım ki başka şehitler olmasın. Çünkü daha önceki şehitleri biz içimizde çok hissettik. Onda ne hissediyorsam aynı şekilde şu anda da hissediyorum. İnanınki bir farkı yok. Daha öncekilerde ne hissettiysem şu anda da onu hissediyorum. Samimi söylüyorum bunu."



Çakmak'ın babası ise öfkeli olmadığını söyleyerek "Düşman belli değil, bir şey belli değil. Ne yapacaksın" dedi.



Öğle vakti düzenlenen törenin ardından Çakmak'ın cenazesi Güneşli mezarlığına defnedildi.



Görüntü Dökümü:



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-Mehmet Çakmak ile röp



-Hasan Çakmak ile röp



-Cenazenin camiye gelişi



-Bekleyen arkadaşları



-Yakınları



-Annesinin tabuta sarılıp ağlaması



-Taziyelerden detaylar



-Cenaze namazı



-Cenazenin araca konması



-Genel ve detaylar



02.01.2017 - 14.21 Haber Kodu : 170102079



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5- REİNA SALDIRISINDA ÖLEN 19 YAŞINDAKİ BÜŞRA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI



Acılı annenin "Yavrum beni öptü gitti, gelmedi" sözü yürek burktu.



Saldırı sırasında Büşra Kösa ile birlikte olan arkadaşı tabuta bakıp uzun süre ağladı.



Haber-Kamera: İhsan YALÇIN / İstanbul DHA



Ortaköy'deki gece kulübü Reina'da yılbaşı eğlencesi sırasında düzenlenen terör saldırısında yaşamını yitiren 19 yaşındaki Büşra Kösa son yolculuğuna uğurlandı.



Büşra Kösa arkadaşlarıyla birlikte yılbaşı gecesi Ortaköy'deki ünlü gece kulübü Reina'ya eğlenmeye gitti. Kösa ve 2 arkadaşı yeni yılın ilk saatlerinde düzenlenen terör saldırısında yaşamını yitirdi. Büşra için bugün Gaziosmanpaşa Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene CHP Eski Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sevigen, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Gaziosmanpaşa Kaymakamı Yaşar Karadeniz ile Büşra Kösa'nın çok sayıda yakını ve arkadaşı katıldı. Büşra'nın babası Mustafa Kösa, annesi Hülya Topuzlu ile ablaları Kübra ve Çağla Kösa cami bahçesinde taziyeleri kabul etti.



GÖZYAŞLARI SEL OLDU



Törende Büşra'nın ailesi, yakınları ve arkadaşları gözyaşlarına boğuldu. Saldırı sırasında Büşra Kösa ile birlikte olan Duygu isimli arkadaşı da tabuta bakıp uzun süre ağladı. Cenaze töreninin ardından Büşra'nın tabutu omuzlara alınarak cenaze aracına konuldu.



"YAVRUM BENİ ÖPTÜ GİTTİ, GELMEDİ"



Tabutun arkasında ilerleyen acılı anne Hülya Topuzlu'nun, "İnsan insana nasıl kıyabiliyor? Nasıl bir dünyada yaşıyoruz? Şehitlere ağlıyoruz, benim de başıma geldi. Yavrum beni öptü gitti, gelmedi. Allah cezalarını versin" şeklindeki sözleri yürek burktu.



Büşra Kösa, Habipler'deki Cebeci Mezarlığı'nda toprağa verildi.



4 AY ÖNCE AĞABEYİNİ KAYBETTİ



Öte yandan, Büşra Kösa'nın 26 yaşındaki ağabeyi Barış Kösa'nın, Bursa'da kurban bayramının ilk gününde silahlı saldırı sonucu öldürüldüğü öğrenildi.



Görüntü Dökümü:



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-Cenaze namazı



-Cenazeye katılanlar



-Büşra'nın annesi, babası ve kardeşleri



-Büşra'nın saldırıda yanında olan arkadaşı Duygu (Kırmızı montlu)



-Büşra'nın gözyaşları içindeki arkadaşları



-Tabutun omuzlara alınması ve cenaze aracına konması



-Büşra'nın fotoğrafları



-Genel ve detaylar



02.01.2017 - 14.26 Haber Kodu : 170102080



==================== - İstanbul