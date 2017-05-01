Dha İstanbul Bülteni - 3
(ek görüntüyle)1- MECİDİYEKÖY'DE TAKSİM'E YÜRÜMEK İSTEYEN GRUBA MÜDAHALE (2)Haber-Kamera: İhsan YALÇIN - Ali KEREM BENGİ - İSTANBUL DHAGayrettepe'de toplanan grup, Taksim'e yürümek istedi.
(ek görüntüyle)
1- MECİDİYEKÖY'DE TAKSİM'E YÜRÜMEK İSTEYEN GRUBA MÜDAHALE (2)
Haber-Kamera: İhsan YALÇIN - Ali KEREM BENGİ - İSTANBUL DHA
Gayrettepe'de toplanan grup, Taksim'e yürümek istedi. Grup, Mecidiyeköy'e geldiğinde polis müdahale etti. Biber gazıyla yapılan müdahale sırasında grup üyeleri ara sokaklara kaçtı. Müdahale ara sokaklarda da sürdü. Çok sayıda kişi gözaltına alındı
Görüntü Dökümü:
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-Grubun toplanması
-Yürüyüşten görüntüler
-Müdahaleden görüntüler
-Gözaltılar
01.05.2017 - 11.20 Haber Kodu : 170501057_
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(ek görüntüyle)
2- TALİMHANE'DEN TAKSİM MEYDANI'NA GİRMEYE ÇALIŞAN GRUBA SERT MÜDAHALE
Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - Hasan YILDIRIM - İdris TİFTİKCİ - Özgür EREN / İstanbul DHA
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Talimhane'den Taksim Meydanı'na girmeye çalışan bir gruba polis müdahale etti.
Talimhane Caddesi'nden "Yaşasın 1 Mayıs" ve "Meydanlar halka kapatılamaz" diye slogan atarak meydana gelen grup "Taksim yasağına hayır, yaşasın 1 Mayıs" yazılı pankart açtı. Polisle, pankartı vermek istemeyen grup arasında bir süre arbede yaşandı. Polis göstericileri daha sonra yaka paça gözaltına aldı. Bu sırada bir gösterici ile polisin, aynı copunu çektiği görüldü. Gözaltına alınanlardan bazıları slogan atmaya devam etti. Polis aracına bindirilen eylemciler emniyete götürüldü.
Görüntü Dökümü:
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Eylemcilerin slogan atmaları
Pankart açmaya çalışmaları
Polisle göstericiler arasında yaşanan arbede
Eylemcilerin gözaltına alınması
Polisle göstericinin copu çekiştirmesi
Polisin copla vurması
Polisin yere yatırıp ters kelepçe takması
Detaylar
01.05.2017 - 10.52 Haber Kodu : 170501045
01.05.2017 - 11.16 Haber Kodu : 170501056_
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(ek görüntüyle)
3- BEŞİKTAŞ'TAN TAKSİM'E YÜRÜMEK İSTEYEN GRUBA GÖZALTI
Zeki GÜNAL - İstanbul DHA
Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda toplanan grup, Taksim'e yürümek istedi. Grubu uyaran polis, yürüyüşe izin vermeyeceklerini belirtti. Buna rağmen yürümekte ısrar eden grup üyeleri gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar, çevik kuvvet minibüsüne bindirildi.
Görüntü Dökümü:
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-Toplanan grup
-Polisin grup üyelerini gözaltına alması
01.05.2017 - 11.30 Haber Kodu : 170501065
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4- BEŞİKTAŞ'TA BİR GRUP DAHA GÖZALTINA ALINDI
Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - iSTANBUL DHA
Beşiktaş Kartal heykeli önünde toplanan bir grup, 1 Mayıs ile ilgili pankart açıp sloganlar attı. Gruba polis müdahale etti. Yaka paça gözaltına alınan grup üyeleri polis minibüsüne götürüldü.
Görüntü Dökümü:
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-Toplanan gruptan görüntü
-Slogan atmaları
-Polisin müdahalesi
-Gözaltına alınmaları
01.05.2017 - 11.43 Haber Kodu : 170501068_
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(aktüel görüntülerle)
5- SENDİKALAR TAKSİM MEYDANI'NDA
HAK-İŞ, TÜRK-İŞ ve SİME-SEN kortejleri Kazancı Yokuşuna karanfil, Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.
HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ basın açıklamalarında kıdem tazminatı vurgusu yaptı.
Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: İdris TİFTİKCİ - Zeki GÜNAL / İstanbul DHA
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde sendikalar Taksim Meydanı'na çelenk bıraktı. HAK-İŞ, TÜRK-İŞ ve SİME-SEN ayrı ayrı kortejler halinde Taksim'e geldi.
HAK-İŞ TALEPLERİNİ SIRALADI
İlk olarak Taksim'e HAK-İŞ geldi. Hak-İş İstanbul İl Başkanlığı korteji, Gümüşsuyu Caddesi'nden "Yaşasın 1 Mayıs İşçilerin Bayramı", "İşte Hak-İş, İşte 1 Mayıs" sloganları atarak Kazancı Yokuşu'na geldi. Burada 40 yıl önce hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu. Ardından Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakan grup adına İstanbul İl Başkanı Mustafa Şişman açıklama yaptı.
Şişman, açıklamasında "Taşeron işçilerin kamu kurumlarına kadrolu işçi olarak alınmasını, kıdem tazminatı hakkımızın korunmasını, işsizlikle etkin olarak mücadele edilmesini, sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılmasını, örgütlenen işçilerin işten çıkarılmamasını, insan onuruna yaraşır saygın, asgari gelir desteği uygulamasına geçilmesini istiyoruz. Asgari ücretin insan onuruna yakışır olmasını, vergi adaletsizliklerinin giderilmesini ve ücretlerdeki yüksek vergi dilimlerinin düşürülmesini ve yoksulluğun önlenmesini talep ediyoruz" dedi Ardından gelen SİME-SEN heyeti de Kazancı Yokuşu'na karanfil bıraktı, ardından Cumhuriyet anıtına çelenk bıraktı.
TÜRK-İŞ HEYETİ'NDEN KIDEM TAZMİNATI VURGUSU
Son olarak TÜRK-İŞ korteji Gümüşsuyu'nda yürüyerek Taksim Meydanı'na geldi. "1 Mayıs'ta 1 Mayıs alanındayız" ve "Tazminata dokunana eller kırılsın" şeklinde slogan atan kortej, Kazancı Yokuşuna karanfil bıraktı.
Kortej daha sonra Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. Burada TÜRK-İŞ heyeti adına TÜRK-İŞ Eğitim Genel Sekreteri Nazmi Irgat basın açıklaması yaptı. Irgat, "Kıdem tazminatımıza el uzatılmasına, haksız yere işten çıkarmalara, açlığa ve sefalete mahkum bırakılmaya, sendikasızlaştırmaya, güvencesizleştirmeye, çocuklarımızın geleceğinin çalınmasına ve topyekün hayatımızın karartılmasına karşı alanlardayız. Eşitliği, barışı, kardeşliği ve özgürlüğü ülkemizde ve tüm dünyada egemen kılacak güç bizleriz. Tüm kurum ve kurallarıyla demokrasi ancak bizlerin mücadelesiyle sağlanabilir" diye konuştu.
Görüntü Dökümü:
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Kortejlerin gelişi
Karanfil bırakmaları
Meydana gelmeleri
Çelenk bırakmaları
Şişman'ın açıklamaları
Irgat'ın açıklamaları
01.05.2017 - 10.53 Haber Kodu : 170501046_
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6- BAKIRKÖY'DE GRUPLAR TOPLANMAYA DEVAM EDİYOR; PANKARTLARLA '1 MAYIS'
Haber-Kamera: Enver Alas, İstanbul / DHA
İstanbul'daki 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarının yapılacağı Bakırköy Halk Pazarı'na İncirli Caddesi üzerinden yürüyecek grupların toplanmaları artarak devam ediyor. Kutlamalara katılan çeşitli siyasi partiler, emek örgütleri, sivil toplum kuruluşları ve sendikaların temsilcileri '1 Mayıs' mesajlarını attıkları sloganlar ve açtıkları pankartlarla veriyor. Mesajlar, başta çalışma hayatı olmak üzere emek, kadın cinayetleri, taşeronlaşma, sınıf bilinci, referandum sonuçları, emek ve iş cinayetleri gibi konular oldu.
'ÇARŞI' 1 MAYIS'TA
Beşiktaş taraftar grubu Çarşı da klasik pankartlarıyla toplanma alanındaki yerini aldı. Öte yandan 'Don Kişot Bisiklet Kollektifleri' üyesi bir grup da bisikletleriyle kutlamalara katılıyor
İNCİRLİ'DEN YÜRÜYECEKLER
Bakırköy Halk Pazarı'nda yapılacak kutlamalar için İncirli Caddesi'nde toplanan gruplar saat 12.00 sıralarında yürüyüşe geçmesi bekleniyor.
"PANKARTLI MESAJLAR"
Açılan pankartlardan bazıları:
"Yaşasın 1 Mayıs", "Dünyayı Değiştirecek Güç İşçi Sınıfıdır", "Sınıf Tavrı", "Kıdem Tazminatına ve 657'ye Dokunma", "Gençlik Hiç Aldanmadı", "İnsanca Bir Yaşam Eşitlikçi Bir Düzen İçin", "Ekmek, Gül ve Hürriyet Günleri İçin", "Görünmeyen Emeğimiz İçin Hayır, "Demokratik Laik Bir Ülke Kuracağız",
Görüntü Dökümü
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-Toplananlar
-Pankartlar
-Slogan atanlar
-Pankart hazırlayanlar
-Çarşı'nın alana gelişi
-Genel ve detaylar
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7- GÖNÜLLÜ ÇEVRECİ PİLOTLAR DENİZİ KİRLETEN GEMİYİ İHBAR ETTİ
Haber-Kamera: Murat ÇAKIR - Faik KAPTAN /İSTANBUL,
Atatürk Havalimanı'na inişe geçen Türk Hava Yolları pilotları sintine boşaltan gemiyi ihbar etti. Marmara Denizi üzerinden inişe geçtikleri sırada pilotlar 600 metre yükseklikten bir geminin denizi kirlettiğini fark ettiler. Sintine boşaltan gemiyi pilotlar, Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi'ne ihbar etti. Marmara Denizi'ndeki çevreyi kirleten gemiyi ihbar eden pilotlar, görevlilerin harekete geçmesini sağladı.
Ses kayıtlarına yansıyan olayda İstanbul Atatürk Havalimanı'na cumartesi günü iniş için yaklaşan bir THY uçağının pilotu, "7 milde bir gemi tamamen sintinesini boşaltmış. Çok kötü çevre için" diyerek kuleyi uyardı. Türk Hava Yolları'nın Kamerun'un Yaounde kentinden gelen Boeing 737-900 tipi uçağının pilotu da inişte yaklaşık 600 metre yükseklikte Marmara Denizi'ndeki sintine kirliliğini gördü. TK667 sefer sayılı uçağın pilotu da hemen Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi'ne gemiyi ihbar etti.THY pilotu, "Efendim yaklaşık 8.5 milde deniz kirliliği mevcut.Bir gemi tahmin ediyorum sintine boşaltmış gibi görünüyor.Rapor edildi mi?" bilgilendirmesinde bulundu.
Pilotların ihbarı üzerine gemi için çalışma başlatıldığı öğrenildi.
Görüntü Dökümü:
-Marmara denizi üzerinden iniş yapan uçaklar
-Kule ve detaylar
01.05.2017 - 11.21 Haber Kodu : 170501058