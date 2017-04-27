Dha İstanbul Bülteni - 3
1- ULAŞTIRMA BAKANI ARSLAN: (ARAÇ GEÇİŞ GARANTİSİ) İŞİN RUHUNDA BU VAR, BU PARAYI ÖDEYECEĞİZUlaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Başlangıçta bütün projelerimizde garantiden kaynaklı bir ödeme yapmamız söz konusu.
1- ULAŞTIRMA BAKANI ARSLAN: (ARAÇ GEÇİŞ GARANTİSİ) İŞİN RUHUNDA BU VAR, BU PARAYI ÖDEYECEĞİZ
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan,
"Başlangıçta bütün projelerimizde garantiden kaynaklı bir ödeme yapmamız söz konusu. Biz bu ödemeyi yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz"
" 'Niye garantiden kaynaklı para ödüyoruz?' demesinler. Çünkü işin ruhunda bu var, bu parayı ödeyeceğiz"
" Bu projeler kendi trafiğini oluşturuyor ve trafik oluşturdukça geçiş sayıları artıyor. Osmangazi'de de öyle, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde de öyle. Gün geçtikçe geçiş sayıları artıyor"
Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven Usta / İstanbul DHA
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Atlantik Konseyi İstanbul Zirvesi 2017'de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Arslan "Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne devletin ek para ödediği yönündeki" soru üzerine, "Köprülerin geçişlerinden kaynaklı garanti verdiğimiz, geçişlerin garantileri karşılamadığı, ülkenin zarar ettiği gibi bir yaklaşım var. Bu 'yap-işlet-devret'i anlamadığımız anlamına geliyor. Anlamadığımızı gösteriyor. Kamu-özel işbirliği yaparken amacımız şudur; birincisi özel sektör dinamiğini devreye sokarak projeleri bir an önce bitirmek. Bunlardan kaynaklı hem sosyal fayda sağlamak hem ülkemize katma değer oluşturmak. Yaptığımız her projenin etrafından sanayi gelişiyor, endüstri gelişiyor, ticaret büyüyor ve ülkemize ilave katma değer oluşturuyor. Biz olaya böyle bakıyoruz" dedi.
"ARADAKİ FARKI BİR VERECEĞİZ"
Bakan Arslan, "Fizibilitelerimiz gösteriyor ki başlangıçta bütün köprüler ve otoyollar için geçerli; başlangıçta garanti rakamı yakalanmayabilir. Ancak süre içerisinde bu rakamlar yakalanacaktır. Başlangıçta bütün projelerimizde garantiden kaynaklı bir ödeme yapmamız söz konusu. Biz bu ödemeyi yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Bütün bu projelere biz her hangi bir para ödemeden, özel sektör tarafından bu projeler yapılıyor. Günün sonunda bu projeler bizim oluyor. Kimse gelip, '8-10 milyar dolar para yatırıp günün sonunda da bunu size bedava bırakmaz. Elbetteki geçişten kaynaklı bir ücret toplayacak. Aradaki farkı biz vereceğiz. Ama işletme döneminin sonunda da tüm bu projeler bizim olacak. Biz bunları işletip ayrıca gelir elde edeceğiz. 'Yap-işlet-devret'in ruhunda bu var. Lütfen bunu alıp başka köprülerle kıyaslamasınlar, karıştırmasınlar" dedi.
"BU PROJELER GÜNÜN SONUNDA BİZİM OLACAK"
Arslan "Niye garantiden kaynaklı para ödüyoruz?' demesinler. Çünkü işin ruhunda bu var, bu parayı ödeyeceğiz. Ancak süre içerisinde sayıları gittikçe artacaktır çünkü etrafında ilave trafik oluşturuyor. Bu projeler kendi trafiğini oluşturuyor ve trafik oluşturdukça geçiş sayıları artıyor. Osmangazi'de de öyle, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde de öyle. Gün geçtikçe geçiş sayıları artıyor. Tekrar ve tekrar söylüyorum, bu projeler günün sonunda bizim olacak ve biz bunun havalimanlarında olduğu gibi işletmelerinden ülke olarak gelir elde edeceğiz. Lütfen bunun unutmasın insanlar. Bence bu gözle baksınlar" şeklinde konuştu.
Görüntü Dökümü:
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Arslan'ın açıklamaları
Detaylar
27.04.2017 - 12.27 Haber Kodu : 170427047
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2- BAKAN ARSLAN'DAN 'KANAL İSTANBUL' AÇIKLAMASI
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan :
"Orada da çok daha farklı bir finans modeli geliştirmek, bu büyüklükte bir projeyi uygulayabilir kılmak adına yine süreç yürütüyoruz"
Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven Usta, İstanbul DHA
Atlantik Konseyi İstanbul Zirvesi 2017, "Çalkantılı Bölgede Transatlantik Uzlaşmayı Güçlendirmek" ana başlığıyla başladı.
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, zirvenin ilk gününde bir konuşma yaparak, havacılık sektöründen başlayarak ülkedeki kamu-özel işbirliği modelinin çok başarılı şekilde uygulayıcısı olduklarını belirterek, "Hatta yakın gelecekte ülkemizin en büyük projelerinden olacak Kanal İstanbul Projesi'nde de finans modelini çalışıyoruz. Taraflarla çalışıyoruz. Kamu adına bu işin paydaşları olanlarla çalışıyoruz. Orada da çok daha farklı bir finans modeli geliştirmek, bu büyüklükte bir projeyi uygulayabilir kılmak adına yine süreç yürütüyoruz"dedi.
"BİRİNCİSİ PROJEMİZE GÜVENİYORUZ, İKİNCİSİ RİSKİ PAYLAŞIYORUZ"
Arslan, kamuoyunda 'Neden bu garantileri veriyorsunuz ve garantiden kaynaklı para ödüyorsunuz?' şeklinde çok soru sorulduğunu belirterek, "Birincisi projemize güveniyoruz, ikincisi riski paylaşıyoruz. Bu projeleri yapmakla biz etrafındaki coğrafyada ticaretin, ekonominin, sanayinin ve endüstrinin büyümesini sağlamış oluyoruz. Ülkemize daha fazla katma değer sağlıyoruz" diye konuştu.
Görüntü Dökümü:
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Arslan'ın açıklamaları
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3- CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDAN TEZİÇ AİLESİNE TAZİYE ZİYARETİ
Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: İdris TİFTİKCİ, İstanbulDHA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz Pazar günü yaşamını yitiren Prof. Dr. Erdoğan Teziç'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Saat 12: 00'de eski YÖK Başkanı Teziç'in Yeşilköy'deki evine gelen CHP Lideri, Teziç'in oğulları Kerem Teziç ve Kuthan Erkaya tarafından kapıda karşılandı. Kılıçdaroğlu'na, TBMM Başkanvekili Akif Hamza Çebi, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP Genel Başkan Yardımcıları Bülent Tezcan ve Yasemin Öney Cankurtaran ile CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat ve Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu eşlik etti. Erdoğan Teziç'in eşi Deniz Teziç'e ve oğullarına başsağlığı dileyen Kılıçdaroğlu evde yaklaşık 40 dakika kaldı. Kılıçdaroğlu çıkışta kısa bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu"Anayasa hukukuna büyük katkılar yapmış, büyük bir bilim insanıydı. Vefatı, Türkiye için büyük bir kayıp. Ailesine taziyede bulunduk. Allah rahmet eylesin. Mütevaziliğini gayet iyi biliyorum. Bilim insanlığı, çok ama çok değerli, sadece Türkiye'de değil, dünyada da bilinen bir isimdi. Devlette önemli hizmetleri oldu. Onbinlerce öğrenci yetiştirdi.Allah rahmet eylesin" diye konuştu. Kılıçdaroğlu soru almadan ayrıldı.
Görüntü Dökümü:
Kılıçdaroğlu ve beraberindekilerin eve gelişinden detay
Kılıçdaroğlu ve heyetinin çıkışından detay
27.04.2017 - 13.34 Haber Kodu : 170427071
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4- ATLANTİK KONSEYİ İSTANBUL ZİRVESİ 2017 BAŞLADI
Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven Usta / İstanbul DHA
Atlantik Konseyi İstanbul Zirvesi 2017, "Çalkantılı Bölgede Transatlantik Uzlaşmayı Güçlendirmek" ana başlığıyla başladı. ABD merkezli düşünce kuruluşu Atlantik Konseyinin bu yıl sekizincisini düzenlediği ve iki gün sürecek organizasyon kapsamında, dünyada ekonomi, enerji, yatırım ve dış politika alanlarındaki önemli isimler İstanbul'da ağırlanacak. Zirvede 45 ülkeden temsilcilerin katılımıyla açık oturumlar, yuvarlak masa toplantıları, özel oturumlar düzenlenecek.
Öte yandan zirveye, İngiliz petrol şirketi BP, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Dana Gas, İsrail merkezli Delek Drilling, ABD'li Noble Energy ve Cheniere, Ukraynalı Naftogaz ve Hollanda merkezli EWT gibi uluslararası enerji şirketlerinin de katılımı olacak.
Zirvenin ikinci gününde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da konuşmacı olacak.
Görüntü Dökümü:
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Açılış seremonisinden görüntüler
27.04.2017 -13.33 Haber Kodu : 170427070
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(görüntü ile yeniden)
5- RIZA SARRAF VE EBRU GÜNDEŞ'İN YALI DAVASI; TADİLATLAR YIKTIRILACAK
Haber: Yüksel KOÇ / İSTANBUL,
Beykoz Kanlıca'daki yalılarında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na aykırı tadilat yaptıkları iddiasıyla Rıza Sarraf ile dosyası ayrılan Ebru Gündeş ve Hakkı Süha Gökdemir hakkında 3'er yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davalara devam edildi. Her iki davanın dosyasına da bilirkişi raporu konuldu. Raporda, Rıza Sarraf ve Ebru Gündeş tarafından yaptırılan tadilatların Boğaziçi Kanunu'na aykırı tadilatlar olduğu, bu tadilatların yıktırılması gerektiği görüşüne yer verildi.
Beykoz 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde önce, Amerika'da tutuklu bulunduğu için sorgusu yapılamadığından dosyası ayrılan Rıza Sarraf'ın yargılandığı davaya bakıldı.Duruşmaya Rıza Sarraf'ın Avukatı Tuğçe Yanarkol ve şikayetçi Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün Avukatı Kevser Erman katıldılar.
TANIK: BASINDAN GÖRDÜĞÜM RESİMLERDE YALININ YÜKSELTİLMİŞ OLDUĞUNU GÖRDÜM
Duruşmada, Rıza Sarraf adına kayıtlı taşınmazın eski sahiplerinden Fatma Sema Küçüksöz tanık olarak dinlendi. Taşınmazı Rıza Sarraf'a devreden kişiye kendisinin devrettiğini söyleyen tanık Küçüksöz, "Ben yalıyı aldığımdan harabe vaziyetteydi" dedi.
Bu nedenle bir mimarla anlaştığını söyleyen Küçüksöz, "Tüm projeleri aslına uygun olarak hazırlandı, anıtlar bölge müdürlüğünden gerekli izinler alındı ve izin doğrultusunda harabe yapı yıkılarak aslına uygun şekilde baştan yapılmaya başlandı. Boğaziçi imar kurumundan da iznimiz vardı. O zaman komşu parsel yine hemen hemen bana bitişik şekildeydi. Sol tarafımda kalan ve o dönem Yahya beye ait olan yerle aramda yaklaşık 1.5-2 metre boşluk vardı, asansör yoktu. Ancak bizim projemizde benim rahatsızlığım nedeniyle bir asansör boşluğu vardı, ancak biz zaten taşınmazı tamamlayamadan satmak zorunda kaldık, çünkü devamına sağlığım elvermedi. Sadece duvarları çıkılmış vaziyette, sıvası dahi yapılmadan devretmiştim. Benden sonra yapılan işlemleri ise bilmiyorum. Bahsettiğim 3 yalı hemen hemen aynı yükseklikteydi, sadece denize doğru sağ tarafımda kalan yalı çok az miktarda benim yalımdan yüksekti, sonradan basında gördüğü resimlerden yalının diğerlerine göre yükseltilmiş olduğunu gördüm" dedi.
Amerika'da tutuklu bulunduğu için sorgusu yapılamadığından bir önceki celse dosyası, diğer sanıklar Ebru Gündeş ve Hakkı Süha Gökdemir'in dosyasından ayrılan Rıza Sarraf 'ın, istinabe yoluyla ifadesinin alınabilmesi için Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne gönderilen yazıların yanıtının beklenmesine karar verildi. Duruşma eksiklerin giderilmesi için ertelendi.
Hemen ardından Ebru Gündeş ve tadilatı yapan Hakkı Süha Gökdemir'in yargılandığı davanın duruşması yapıldı. Duruşmaya, şikayetçi Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün Avukatı Kevser Erman ile sanık Hakkı Süha Gökdemir'in Avukatı Tuğçe Yanarkol katıldı. Hakim Şeyda Kibar Yıldırım, dava dosyasına, davaya konu yalılarda yapılan keşif sonucu hazırlanan bilirkişi raporunun geldiğini söyledi. Duruşma, tarafların bilirkişi raporuna karşı beyanlarının alınması için ertelendi.
BİLİRKİŞİ RAPORUNA GÖRE YALILARDAKİ HERŞEY İZİNSİZ DEĞİŞTİRİLMİŞ
Davaya konu yalılarda 2 Mart 2017 tarihinde yapılan keşif sonrası hazırlanan bilirkişi raporuna göre yalılardaki tadilatlar izinsiz olarak yapılmış. Raporda, İstanbul boğazının özgün bir mimari ve tarihi kimliğe sahip olmasında dolayı Boğaziçi Kanunu ile koruma altına alındığı belirtilerek, "Boğaziçinde bulunan tesçilli ahşap yalıların restorasyonu bu kanuna göre Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma kurullarınca incelenip onaylanacak restorasyon projelerine göre yapılmaktadır. Şüpheli Ebru Gündeş ve Rıza Sarraf bu kurula uymayıp sadece küçük onarımlar (boya, badana, çatı aktarımı gibi) için geçerli olabilecek eski tarihli bir rapora istinaden Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nce verilmiş basit onarım izniyle, yalılar arasında asansör yapılmış, binalar izinsiz olarak birleştirilmiş, zemin kat denize bakan kısımda pencere oranları değiştirilmiş, açılır kanat pvc pencereer konulmuş, binanın döşeme kotları değiştirilerek kat adedi arttırılmış, binanın gabanisi yükseltilmiş, 2. kattaki balkon kapatılarak iç mekana dahil edilmiş, binanın özgün cephe mimarisi değiştirilmiş tamamen yeni bir yapı yaratılmış" denildi.
RAPORDA İZİNSİZ YAPILAN TADİLATLARIN YIKILMASI ÖNERİLDİ
Davaya konu yapıların onaylı projelerine uygun hale getirilmesi gerektiği belirtilen bilirkişi raporunda, şüpheliler Ebru Gündeş, Rıza Sarraf ve Hakkı Süha Gökdemir'in Boğaziçi Kanunu'na aykırı hareket ettikleri, bu kanunun ilgili maddeleri kapsamında haklarında işlem yapılması gerektiği belirtilerek, "Yapının alınmış eski yapı ruhsatı, ekleri ve imar mevzuatına aykırı kısımlarının yıktırılması" gerektiği görüşüne yer verildi.
OLAYIN GEÇMİŞİ
Rıza Sarraf, Kanlıca sahilinde üç yalıdan oluşan Mehmet Arif Bey Yalıları'ndan ikisini 2011'de satın alarak, 4 parselini kendi, 5 parselini ise eşi Ebru Gündeş Sarraf üzerine kaydettirdi. Sarraf,tarihi eser olarak tescili yapılan yalılarda tadilat çalışması başlattı. Tadilatın 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu'na aykırı gerçekleştiği iddiaları üzerine suç duyurusunda bulunuldu. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Rıza Sarraf ile eşi Ebru Gündeş'in Beykoz Kanlıca Mahallesi 23 pafta 116 ada 4-5 parselde bulunan yalılarda, yapıya geçiş için bina boyunca asansör yapıldığı, bina cephesinde doluluk ve boşluk oranlarının değiştirildiğinin tespit edildiği anlatıldı. İddianamede, şüpheliler Rıza Sarraf, eşi Ebru Gündeş Sarraf ve tadilat işlemlerini yaptığı belirlenen Hakkı Süha Gökdemir'in "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na aykırılık" suçundan 6'şar aydan 3'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
Beykoz 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın önceki celsesinde, Amerika'da tutuklu bulunduğu için sorgusu alınamayan Rıza Sarraf'ın dosyası ayrılmıştı, Sarraf, Ebru Gündeş ve Hakkı Süha Gökdemir'den ayrı yargılanmaya başlanmıştı.
Görüntü Dökümü:
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-Yalının arşiv görüntüleri
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6- THY GENEL MÜDÜRÜ EKŞİ: (ELEKTRONİK EŞYA KISITLAMASI) BU YASAĞIN KISA SÜREDE KALKMASINI BEKLİYORUZ
Haber-Kamera: Hüseyin ASLIYÜCE - İSTANBUL DHA
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, "2016 yılında biraz sıkıntı olmuş olabilir ama (İstanbul) hiçbir zaman değerini kaybetmez. THY de öyle. THY de artık dünyada global bir havayolları haline geldi. Geçici dönemlerdeki sıkıntılardan dolayı değerini ve gücünü kaybetmesi mümkün değil" dedi.
Ekşi, Türkiye Havayolu Pilotları Derneği'nin (TALPA) Yeşilköy'de bir otelde düzenlediği 26 Nisan Dünya Pilotlar Günü kutlamasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Pilot ve kabin ekibine yeni personel alınacağını belirten Ekşi, İstanbul'un ve THY'nin altın gibi değerli olduğunu, bu değerini asla kaybetmeyeceğini kaydetti.
Ekşi, hem 2016'da hem de bu yılda yaptıkları bütçenin üzerinde olduklarına dikkati çekerek, "Altı puan daha fazla doluluk ve yolcu sayısında da o seviyede bir artış var. Bu sadece nisan ayına mahsus değil. Biz şimdi, ileriki rezervasyonları takip ediyoruz. Her ay kaç tane bilet satıldı? Bunu bir önceki seneyle mukayese ediyoruz" diye konuştu.
Tüm aylarda şu anda 2016'yı geçmiş durumda olduklarını dile getiren Bilal Ekşi, bunun çok daha büyüyerek devam edeceğini düşündüklerini belirtti.
UÇUŞ DOLULUĞU
Ekşi, diğer havayolları genel müdürleri ile yapılan görüşmelerde onlarda da aynı trendin sürdüğünü ifade ederek, "İnşallah Türkiye, 2016'nın biraz o kasvetle havasını kırmış gözüküyor" dedi.
"Ülke büyürse havacılık büyüyor" diyen Ekşi, "Ülkede bir sıkıntı olunca, özelikle bir istikrarsızlık algısı varsa, havacılık bundan büyük derecede etkileniyor. Türkiye'de genel bir düzenleme olduğu zaman, büyük şehirlerimizde herhangi bir güvenlik sıkıntısı olmadığı zaman, havacılık çok daha hızlı şekilde büyüyor. Zaten Türk sivil havacılığının bu kabiliyeti var" ifadesini kullandı.
THY DE İSTANBUL DA DEĞERİNİ YİTİRMEZ
Ekşi, İstanbul'un havacılık açısından değerini kaybetmeyeceğini belirterek, Türkçe'de "Altın yere düşmekle değerini kaybeder mi, Tenekeyi parlatsan bir altın eder mi?" deyimlerini anımsattı. İstanbul'un bir altın olduğunu kaydeden Bilal Ekşi, "2016 yılında biraz sıkıntı olmuş olabilir ama (İstanbul) hiçbir zaman değerini kaybetmez. THY de öyle. THY de artık dünyada global bir havayolları haline geldi. Geçici dönemlerdeki sıkıntılardan dolayı değerini ve gücünü kaybetmesi mümkün değil. İnşallah bu sene ve devam eden yıllarda da bir önceki senelerdeki çift haneli büyümeleri göreceğiz" değerlendirmesini yaptı.
EN ÇOK REZERVASYON UZAKDOĞU'DAN
Bilal Ekşi, bir gazetecinin "Hangi ülkelerden rezervasyonları daha yoğun alıyorsunuz?" sorusuna, "En fazla Uzakdoğu, Singapur, Çin, Endonezya ve Malezyda'dan geliyor. Tüm dünyada bir artış var ama esas ağırlık Asya ve Uzakdoğu'dan geliyor" cevabını verdi.
THY'nin şu anda yerde uçağı kalmadığını, hepsinin seferlere katıldığını dile getiren Ekşi, şunları kaydetti:
"Bu sene 8 tane geniş gövdeli uçağı dışarıya verelim diye gayret ediyorduk. Bunların sadece 2 tanesini veriyoruz. Diğerlerini kullanıyoruz. Hatta bu yıl kabin memuru ve pilot almayı düşünmüyorduk. Fakat rakamlar çok iyi gelince, şu anda 300 yakın kabin memuru alıyoruz. 150 tane alıyorduk şimdi buna 300 tane daha ilave ediyoruz. Pilotta da 20 tane Boeing "777-800" first officer ilanına çıkmıştık. Şimdi yeni bir alıma daha çıkacağız ama sayısını belirlemedik"
Bilal Ekşi, uçaklarda elektronik eşya kısıtlaması sonrası seferlerde yolculara dağıtmak üzere laptop satın alma sürecine girildiğini bildirdi. Bunun kısa süre sonra dağıtılmaya başlanacağına işaret eden Ekşi,"400- 500 tane alınacak. Bunların stoklarında bulunmasına problem oluyor. Standartlarda kullanacağımız için satın alma süreçleri tamamlandı. Teslimatlarını bekliyoruz. Bu yasağın da kısa sürede kalkmasını bekliyoruz."ifadelerini kullandı.
ABD BUSİNESS YOLCULARINA LAPTOP DAĞITIMI
Ekşi, laptoplarla çalışacak yolcunun bilgi güvenliğinin de üst seviyede sağlanacağını kaydederek, "Biz global bir firmayız Business class'ta vereceğiniz laptopun uluslararası tanılırlığının olması lazım ki algınızla beraber olsun diye. O çerçevede algıyı yönetmek zorundayız. Sadece Amerika, business yolcularına… İngiltere kısa uçuş, oraya vermiyoruz. Amerika'ya veriyoruz. İngiltere yolcularından böyle bir talep gelmedi. Bedava internet, İngiltere ve Amerike uçuşlarında devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu.
TOMOGRAFİ CİHAZLARI GELECEK
Bir gazetecinin Atatürk Havalimanı'ndaki ABD uçuşlarında kontrol için tomografi cihazı alınacağına ilişkin haberleri anımsatması üzerine Ekşi, "Bakanlığımız, karşı tarafın olabilecek tüm argümanlarını ortadan kaldırmak istiyor . Karşı tarafla bunu konuştuğumuzda, 'Bu tomografi cihazı geldiğin de bu yasağı kaldırırız' diye açık bir beyanatta bulunmadılar. Bakanlığımız şunu yapıyor: 'Ben elimdeki bütün tedbirleri aldım. Sen artık bunu kaldırmamanın başka bir anlamı olması lazım' dedirtmek istiyor" şeklinde konuştu.
Görüntü Dökümü:
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-Ekşi'nin açıklamaları
-Detaylar
27.04.2017 - 13.05 Haber Kodu : 170427059
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7- MARMARAY ÜZERİNDEKİ OTEL PROJESİNE 4 YIL SONRA ONAY
Haber: Ezgi ÇAPA/İSTANBUL,
Sirkeci Garı yakınında bulunan ve altından Marmaray hattı geçen arsaya yapılmak istenen otel projesi, 4 yılın ardından onaylandı.
3 BODRUM KATINDAN 2 BODRUM KATINA DÜŞÜRÜLDÜ
4 yıl önce 3 bodrum kat ve 4 normal kattan oluşan "Cemal Akmercan Otel Projesiö için Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü (DLH) Marmaray İstanbul Bölge Müdürlüğü, inşaat kazısının Marmaray'a 50 metre yaklaşacağı ve sarsıntının tünellere zarar vereceğine dair bir rapor hazırlamıştı. Projenin yeniden başlaması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na yapılan yeni başvuruda bodrum kat sayısı 2'ye düşürüldü. Başvurudan 13 gün sonra, proje için 17 Nisan'da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 'Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) gerekli değildir' kararı verildi. Yenilenen proje, 2 bodrumla birlikte zemin kat, 4 normal kat ve çatı arası kattan oluşacak. 108 oda kapasiteli olması planlanan otelin bedeli 7 milyon lira olacak. 2 yılda tamamlanması planlanan otel, 8 araçlık otopark ve havuz ile birlikte toplam 8 bin 343 metrekare kapalı alana sahip olacak.
"MARMARAY'A ETKİSİ OLMAYACAKö DENİLDİ
Proje Marmaray proje alanının üzerinde kaldığı için DLH Marmaray İstanbul Bölge Müdürlüğü'nden yeniden rapor alındı. Rapor bu kez olumlu çıktı. Yeni başvuruda "Proje alanının içerisinde bulunduğu alan Marmaray Proje alanının üzerinde kalmaktadır. Projenin İmar kapsamında yürütülen çalışmalar dahilinde; söz konusu durum ile alakalı olarak Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, 17.11.2016 tarihli görüşünde projesine uygun olarak 2 bodrum, zemin ve 4 normal kat yapılmasının Marmaray Projesi Tünellerine herhangi bir etkisinin olmayacağı belirtilmiştirö ifadeleri yer alıyor.
OTEL İÇİN 21 UYARI
Öte yandan raporda otel için 21 maddelik uyarıda bulunuldu. İnşaat sırasında sondaj yapılmaması, yüksek titreşimli silindir kullanılmaması, inşaat sınırlamalarına mutlak uyulması gerektiği gibi uyarılar yer aldı. Olası risklere karşı çevre binalar için gerekli tedbirlerin alınmasının inşaat sahibinin sorumluluğunda olduğu, parselde projesine uygun imalat yapılamaması halinde idarenin sorumlu tutulamayacağı belirtildi.