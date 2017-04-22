Dha İstanbul Bülteni - 3
1- SULTAHMET MEYDANI'NA 1453 METREKARELİK LALE HALI İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, "Bugün açılışını yapmakta olduğumuz dünyanın en büyük canlı çiçek halısı, fetih münasebeti ile 1453 metrekare olarak yapıldı.
1- SULTAHMET MEYDANI'NA 1453 METREKARELİK LALE HALI
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş,
"Bugün açılışını yapmakta olduğumuz dünyanın en büyük canlı çiçek halısı, fetih münasebeti ile 1453 metrekare olarak yapıldı. Hepsi saksılı, kesme çiçek değil, canlı çiçek"
"16 Nisan'da bir karar verdiniz. Türkiye'nin önü açık, prangalardan kurtulduk, vesayet bitti artık. Bundan sonraki çalışmalarımız çok daha farklı olacak. Çok daha güzel bir Türkiye'yi beraber inşa edeceğiz"
Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Yaşar KAÇMAZ / İstanbul DHA
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Sultanahmet Meydanı'nda 564 bin laleden oluşan 1453 metrekarelik lale halının açılışını yaptı.
Sultanahmet Meydanı'ndaki halının etrafı demir bariyerle çevrildi. Vatandaşlar açılış törenini bariyerlerin arkasından izledi. Kadir Topbaş, açılış töreninde bir konuşma yaparak "Bugün açılışını yapmakta olduğumuz dünyanın en büyük canlı çiçek halısı, fetih münasebeti ile 1453 metrekare olarak yapıldı. Hepsi saksılı, kesme çiçek değil, canlı çiçek. Büyük bir emek ile bu tasarlandı. Şehrimize bu güzelliği yansıtırken, inanıyorum ki dünyayı da takip ettirecek bir hale geldi. İstanbul fethinin 564. yılı münasebeti ile 564 bin adet lale şu anda hali içerisinde açmakta, bu güzelliği dünyaya yansıtmakta. Bizim kültürümüzde mistik değeri açısından çok önemli" dedi.
"PRANGALARDAN KURTULDUK, VESAYET BİTTİ ARTIK"
Topbaş, "16 Nisan'da bir karar verdiniz. Türkiye'nin önü açık, prangalardan kurtulduk, vesayet bitti artık. Bundan sonraki çalışmalarımız çok daha farklı olacak. Çok daha güzel bir Türkiye'yi beraber inşa edeceğiz. Evlatlarımız bu ülkede yaşamaktan gurur duyacaklar. Dostlarımız bizimle dostluklarını pekiştirecek ve gurur duyacaklar. Dünyada ezber bozan bir Türkiye'nin gururunu yaşayacağız" şeklinde konuştu. Açılışın ardından Kadir Topbaş ve beraberindeki İBB Meclis üyeleri, lale motifli ebru yaptı.
Görüntü Dökümü:
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Lale halıdan görüntüler
Vatandaşların görüntüsü
Demir bariyerlerin görüntüsü
Topbaş'ın konuşması
Topbaş'ın ebru yapması
Detaylar
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2- TAKSİM'DE LALE NÖBETİ
Taksim Meydanı'nda sergilenen laleler, 10 güvenlik görevlisi tarafından korunuyor. Lale festivali bitene kadar görevlilerin 7 gün 24 saat nöbet tutacağı öğrenildi.
Haber-Kamera: Özgür EREN - İSTANBUL
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 12'ncisi düzenlenen İstanbul Lale Festivali kapsamında, Taksim Meydanı binlerce lale ile süslendi. Meydanda bulunan laleler İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı10 özel güvenlik görevlisi tarafından korunuyor. Lalelerin sergilendiği alanın etrafında nöbet tutan özel güvenlik görevlileri lalelerin zarar görmemesi için 7 gün 24 saat nöbet tutuyor. Görevliler zaman zaman lalelerin arasında gezerek vatandaşlara uyarılarda bulunuyor.
Taksim Meydanında lalelerin fotoğrafını çeken Erdoğan Çeliker, "Bu lalelerin güvenliği ve korunması için de yapanlara çok teşekkür ediyorum. Bu kadar emek verilmiş bir şeyin korunması da güzel bir şey" diye konuştu.
Nisan ayı boyuncu süren Lale festivali bitene kadar görevlilerin nöbetinin devam edeceği öğrenildi.
Görüntü Dökümü
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-Nöbet tutan özel güvenlik görevlilerinden detay görüntü
-Taksim Meydanındaki lalelerden detay görüntü
-Lalelerin arasında fotoğraf çektiren vatandaşlardan detay görüntü
-Erdoğan Çelik ile röportaj
-Genel ve yakın detaylar
22.04.2017 - 12.56 Haber Kodu : 170422063
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3- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CENAZEYE KATILDI
Erdoğan, anne ve babasının mezarlarını ziyaret etti
Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: İdris TİFTİKCİ - İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk'ün amcası Abdurrahman Külünk'ün Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Öğle namazını da kılan Cumhurbaşkanı ardından cenazeye namazına katıldı. 97 yaşında vefat eden Abdurrahman Külünk'ün tabutunu omuz veren Cumhurbaşkanı Erdoğan cenaze aracına kadar yürüdü.
ANNE VE BABASININ MEZARLARINI ZİYARET ETTİ.
Abdurrahman Külünk'ün cenazesi toprağa verilmek üzere Çengelköy Mezarlığı'na götürülürken Cumhurbaşkanı Erdoğan anne ve babasının mezarlarını ziyaret etmek için Karacahmet Mezarlığı'na geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, annesi Tenzile ve babası Ahmet Erdoğan'ın mezarlarını ziyaret edip Fatiha okudu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan mezarlık ziyaretinin ardından yeniden Kısıklı'daki konutuna geçti.
Görüntü Dökümü:
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Cumhurbaşkanlığı konvoyunun Kısıklı'dan çıkışı
Erdoğan'ın camiden çıkıp cenaze namazının kılındığı avluya yürümesi
Cumhurbaşkanının da omuz verdiği cenazenin taşınması
Cumhurbaşkanı ve beraberindekilerin cenazenin ardından yürümesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cenazeyi yolcu etmesi
Cumhurbaşkanlığı makam aracının Karacaahmet Mezarlığından çıkışı
Cumhurbaşkanlığı konvoyunun yeniden Kısıklı'ya dönüşünden detay
22.04.2017 - 14.54 Haber Kodu : 170422092_
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4- BEŞİKTAŞ'TA "ASKERİ OKULLAR AÇILSIN" EYLEMİ
Haber-Kamera: Özgür EREN - İSTANBUL
Beşiktaş Meydanı'nda bir araya gelen eski askeri okul öğrencileri basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasının ardından öğrenciler dağıldı.
"Askeri Okullar Açılsın Platformu" üyeleri Beşiktaş Meydanı'nda 27. kez bir araya geldi. Askeri okulların kapatılmasını protesto eden grup 'Şehit olmak için girdiğimiz okulda vatan haini ilan edilerek çıkartıldık' yazılı pankart açtı. Grup, 'Askeri okullar açılsın' diye slogan attı. Ellerinde Türk Bayrakları olan kalabalık grup, saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okudu.
Açıklama yapan Serdar Eğim, "Hava Harp Okulu öğrencileri ve Astsubay öğrencilerimiz şuanda içerideler. Onlar suçsuzdur, tatbikat diye dışarıya çıkartılmışlardır. O öğrencileri o gece kalkışmaya katılmasında, tatbikat denilerek belirli noktalara götürülmesinde herhangi bir beis yoktur. Bu öğrenciler hiçbir şeyden haberleri yoktur. Bu öğrencilerin derhal tahliye edilmelerini istiyoruz. Son öğrenci dışarıya çıktıktan sonra da okullarımıza geri dönmeyi talep ediyoruz" dedi.
Görüntü Dökümü
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-Gruptan genel ve yakın detaylar
-Grubun ellerindeki pankart ve dövizlerden görüntü
-Grubun slogan atması
-Grubun saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşını okuması
-Eski askeri okul öğrencisi Serdar Eğim'in açıklaması
-Genel ve yakın detaylar
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5- İSTANBUL YOLLARINDA 'KLASİK' RÜZGARLAR
Her yıl klasik otomobil tutkunlarını bir araya getiren "Geleneksel Bahar Rallisi" bu yıl da renkli görüntülerle başladı.
2 gün boyunca tarihi semtleri de kapsayacak 250 kilometrelik parkurda yarışacak 91 klasik otomobil, İstanbul yollarında nostalji rüzgarları estirdi.
Haber-Kamera: Enver ALAS İstanbul / DHA
Mercedes-Benz Türk'ün ana sponsorluğunda Klasik Otomobil Kulübü tarafından düzenlenen geleneksel Bahar Rallisi'nin üçüncüsü bugün başladı. İki gün sürecek olan etkinliğin startı bugün Harbiye'deki Hilton Oteli önünden verildi. Rallide 91 klasik otomobil yer aldı. Klasik otomobil tutkunları, İstanbul yollarında bugün ve yarın toplam 250 kilometrelik parkuru tamamlayabilmek için yarışıyor.
Yarış öncesi otelde klasik otomobil sahiplerine organizasyon komitesi tarafından rallinin kuralları hakkında ve programla ilgili kısa bir brifing verildi.
BOĞAZ KIYISINDA RENKLİ GÖRÜNTÜLER
Uluslararası klasmanda yer alan ve Dünya Klasik Araçlar Federasyonu B Grubu etkinlik kategorisinde düzenlenen rallinin ilk gününde İstanbul'un Avrupa yakasındaki rota izlendi. Sürücüler, Boğaz hattındaki tarihi semtlerden geçerek Rumeli Feneri'ne ulaşırken buradaki molanın ardından rallinin ilk gün etabı Kemerburgaz'da son bulacak.
KLASİK OTOMOBİLLER
Farklı hikayeleri bulunan farklı otomobillerin yer aldığı rallinin en genç olarak 1975 model klasik araçlar katılabiliyor.
Rallide birbirinden özel Buick, Oldsmobile, Pontiac, Plymouth, Chevrolet, Citroen marka otomobillerin yanı sıra "muscle car" olarak tanımlanan Ford Mustang, Thunderbird, Mercury Cougar, Chevrolet Corvette, Camaro, Impala, Dodge Charger, Challanger ve Porsche, Alfa Romeo, Cadillac, Rolls Royce ve Volkswagen Carmann Ghia gibi klasikleşmiş otomobiller yer alıyor.
YARIN İSTANBUL PARK'TA BAŞLAYIP KAVACIK'TA SONA ERECEK
Mercedes-Benz Bahar Rallisi 2017'nin ikinci gününde ise İstanbul Park'tan start verilecek. Şile istikametine doğru yol alacak yarışmacılar, ralliyi Kavacık'ta sona erdirecek.
ÖDÜLLER TÖRENLE VERİLECEK
Ralliye aralarında otomotiv sektörünün önde gelen isimleri, klasik otomobil sahipleri ve koleksiyonerleri, müze sahipleri, sanatçılar ve iş dünyasından isimlerin bulunduğu Klasik Otomobil Kulübünün üyeleri birbirinden özel otomobilleriyle katılıyor. İki günlük rotada en iyi zamanlamayla ralliyi tamamlayarak dereceye giren ekipler, yarın düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak.
1950'LERDEN 1975'LERE KADAR ÜRETİLEN KLASİK OTOMOBİLLER KATILIYOR
Etkinlik öncesi basın mensuplarına konuşan Mercedes-Benz Türk Otomobil grubu Pazarlama ve Satış Direktörü Şükrü Bekdikhan, rallinin amacının esasında bir yarış olmadığını klasik otomobil severleri bir araya getirmek, ve onlara keyifli atmosferde otomobillleriyle bütünleşmelerini sağlamak olduğunu söyledi.
Bekdiktah, "Etkinliğe 1950'lilerden 1975'e kadar geniş zamanda üretilen klasik otomobiller rallliye katılabiliyor" dedi.
"BU YARIŞTA HIZ ÇOK ÖNEMLİ DEĞİL"
Ralliyle ilgili bilgi veren Bekdikhan, "Bu yarışta hız çok önemli bir faktör değil. Burada önemli olan araçların belirli bir süre içerisinde son noktaya belirli disiplinlerle varabilmesidir. Biz bugün Boğaz kıyısından hareket ederek Sarıyer ve Kemerburgaz'a doğru gideceğiz. Yarış kuralları daha yavaş gidilecek yerlerde kilometrelere uyarak gitmeyi gerektiriyor" diye konuştu.
KLASİK OTOMOBİL TUTKUNLARININ RALLİ HEYECANI
Yarışa katılan klasik otomobil sahipleri ise geleneksel bahar rallisine katılmaktan dolayı duydukları memnuniyeti anlattılar. Rallinin en eski klasik otomobillerinden birinin sahibi olan Hasan İnsel, "1952 model Mercedes Cabriolet B ile bu yarışa katılıyorum. 1952'de Türkiye'ye gelmiş bir arabadır. Çok az kullanılmış ve hakikaten çok orijinal bir arabadır. Mercedes'in dünyada 860 tane üretilmiş bir modelidir. Organizasyona katılmak çok güzel. Ralli her geçen sene daha da iyileşiyor" diye konuştu.
KADIN KUPASI İÇİN YARIŞTILAR
1960 model klasik aracıyla ralliye katılan Yeliz Balıbey ise kuzeniyle birlikte bir kadın takımı oluşturduklarını ve kadın kupası için yarıştıklarını dile getirdi. Balıbey, "Organizasyonun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na denk getirilmesi çok iyi oldu" dedi.
Görüntü Dökümü
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-Ralliye katılanlara verilen brifing
-Yetkililerin bilgilendirmesi
-Etkinliğe katılan otomobillerin süslenmesi
-Türk bayrakları ve balonlar takılan araçlar
-Start noktasında bekleyen otomobiller
-En eski otomobil sahiplerinden Hasan İnsel
-İnsel' ile röp
-Yeliz Balıbey ile röp
-Start noktasında çıkan otomobiller
-Şükrü Bekdikhan ile röp
-İstanbul yollarında klasik otomobiller
-Genel ve detaylar
22.04.2017 - 13.46 Haber Kodu : 170422074