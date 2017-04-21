Dha İstanbul Bülteni - 3
1- USTA OYUNCU BÜLENT KAYABAŞ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDIHaber-Kamera: Enver ALAS, İstanbul / DHATiyatro ve sinema oyuncusu Bülent Kayabaş, Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Feriköy'de son yolculuğuna uğurlandı.
1- USTA OYUNCU BÜLENT KAYABAŞ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Haber-Kamera: Enver ALAS, İstanbul / DHA
Tiyatro ve sinema oyuncusu Bülent Kayabaş, Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Feriköy'de son yolculuğuna uğurlandı.
Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenen ilk törenin ardından ünlü sanatçının Türk bayrağına sarılı tabutu Şişli Teşvikiye Camii'ne getirildi. Cami avlusunda taziyeleri eşi Selma Kepekli Kayabaş, oğlu Ümit Kayabaş ve eski eşi oyuncu Nur Sürer kabul etti. Törene sanatçının yakınları ve sanatçı dostlarının yanı sıra sevenleri de katıldı.
Cenazede Ali Poyrazoğlu, Aydemir Akbaş, Selçuk Yöntem, Rutkay Aziz, İlyas Salman, Menderes Samancılar, Cihat Tamer, Oya Başar, Mustafa Alabora, Haldun Dormen, Suna Yıldızoğlu, Erdal Özyağcılar, Orhan Alkaya, Mustafa Sarıgül gibi isimler yer aldı.
KILIÇDAROĞLU VE BAKAN AVCI ÇELENK GÖNDERDİ
Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Tarık Akan'ın oğlu Barış Üregül de törene gelenler arasındaydı. Cenazeye CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı çelenk gönderdi.
SANATÇI DOSTLARININ ÜZÜNTÜSÜ
Camide basın mensuplarına konuşan Aydemir Akbaş, yakın dostu Bülent Kayabaş'ın kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını dile getirdi. Kayabaş'ın mesleğine bağlı bir kişi olduğunu vurgulayan Akbaş, onun çalışkanlığıyla ilgili "İster tiyatroda ister sinemada, rolü ne kadar küçük olursa olsun başroldeymiş gibi sarılırdı" ifadelerini kullandı.
Akbaş, "Başka türlü bir insandı, ancak niye bana haber vermedi? Aynı hastalığı ben de yaşadım. Onun için birşey yapamadım. Ona üzülüyorum" dedi.
DORMEN: "BU DÜNYADA EN RAHAT ÇALIŞTIĞIM İNSANDI"
Haldun Dormen ise Bülent Kayabaş'ın vefatının Türk tiyatrosu ve sineması açısından büyük bir kayıp olduğunu söyledi. Dormen, "Onunla çalışmaktan dolayı çok mutlu oldum. Bu dünyada en rahat çalıştığım insanlardan biriydi. Allah rahmet eylesin" dedi.
Oya Başar da "Onu sevgiyle uğurluyoruz. Canım Bülent'im güzel uyu, mekanın cennet olsun" şeklinde konuştu.
FERİKÖY MEZARLIĞI'NDA DEFNEDİLDİ
Bülent Kayabaş için helallik alınmasının ardından cuma namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Kayabaş'ın tabutu dostları tarafından omuzlanarak cenaze aracına taşındı. Cenaze aracı alkışlar arasında camiden ayrıldı. Kayabaş, Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Görüntü Dökümü
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-Camiye getirilen tabuttan görüntüler
-Cenazenin başında bekleyenler
-Ailenin taziyeleri kabul etmesi
-Mustafa Sarıgül'ün taziyede bulunması
-Haldun Dormen'in açıklamaları
-Törene katılan sanatçılar
-Aydemir Akbaş'ın açıklamaları
-Oya Başar'ın açıklamaları
-Tarık Akan'ın oğlu
-Cenaze namazının kılınması
-Helallik alınması
-Tabutun taşınması
-Alkışlayanlar
-Genel ve detaylar
21.04.2017 - 14.54 Haber Kodu : 170421096
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2- ÜNLÜ ISITICI FİRMASININ İCRA İHALESİNDE SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI
Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL DHA
Ünlü ısıtıcı firmasının icradan satılan fabrika binaları için dün düzenlenen ihale sırasında çıkan kavgada 2 kişi silahla yaralandı.
Büyükçekmece Adliyesi'nin karşısında kurulu bulunan mezat salonunda yapılan ihalede ortalık karıştı.
Edinilen bilgiye göre, ihaleye katılmak isteyen kişiler ve firmaları temsilen gelen kişiler arasında yaşanan tartışma büyüdü. Mezat salonda iki el silah sesi duyuldu. Kavga sırasında bir kişinin silahından çıkan kurşunlar nedeniyle salonda bulunan bir avukat yaralanırken, mezat salonun yakınında geçen başka bir kişi de topuğundan yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Saldırganını gözaltına alındığı belirtirken polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
Görüntü Dökümü:
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-Mezat salonu önünde bekleyenler
-Polisin incelemesi
-Hareketlilik
-Detaylar
21.04.2017 - 15.33 Haber Kodu : 170421105
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3- BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ CHP MECLİS ÜYESİNE SİLAHLI SALDIRI
Ağır yaralanan Erkan Koçali'yi, yeğeninin alacak verecek meselesi nedeniyle vurduğu öne sürüldü.
Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ - İSTANBUL DHA
Büyükçekmece Belediyesi CHP'li Meclis üyesi Erkan Koçali uğradığı silahlı saldırıda yaralandı.
Olay saat 12.30 sıralarında Büyükçekmece'de meydana geldi. D-100 Karayolu üzerinde aracı ile seyir halinde olan Koçali'nin yanına gelen başka bir araçtan ateş açıldı. 3 merminin isabet ettiği araçta bulunan Koçali yaralandı. Araçta bulunan 2 kişi ise saldırıyı yara almadan atlattı. Koçali hastaneye getirilerek tedavi altına alındı. Erkan Koçali'nin durumunun ağır olduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Hastaneye gelen polis ekipleri araçta incelemelerde bulundu. Polisin yaptığı ilk araştırmada saldırıyı alacak-verecek meselesi yüzünden Koçali'nin yeğeni tarafından gerçekleştirdiğini tespit etti. Polis kimliği tespit edilen saldırganı arıyor
Görüntü Dökümü:
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-Hastaneden görüntü
-Araçtan görüntü
-Kırık cam
-Mermi isabet eden yer
-Koçali'nin fotoğrafı
-Detaylar
21.04.2017 - 15.19 Haber Kodu : 170421101
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4- "YSK PROTESTOCUSU" 2 KİŞİYE TUTUKLAMA İSTEMİ
Savcılık gözaltına alınan 16 kişiden 5' ini serbest bıraktı, 9 kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını, 2 kişinin ise tutuklanmasını istedi. Savcılığın 2 kişinin hangi suçları işlediğini iddia ettiği açıklanmadı.
Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA
Anayasa değişikliği için yapılan referandumda Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) mühürsüz zarf ve oy pusulaları kararını protesto gösterilerine katılıp gözaltına alınan 16 kişiden 2'si tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. 2 kişinin, tutuklama talebine konu olan suç iddiaları açıklanmadı.
BEŞİKTAŞ VE KADIKÖY'DEKİ GÖSTERİLER
Beşiktaş ve Kadıköy'de 17 Nisan'daki protesto gösterilerine katıldıkları gerekçesiyle Terörle Mücadele Şube ekiplerince gözaltına alınan 16 kişi bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Şüpheliler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcılığına çıkarıldı. Dosya üzerinden işlemleri yapılan şüphelilerden 5'inin serbest bırakılmasına karar verilirken; 9'unun ise adli kontrol talebiyle serbest bırakılması istendi. Şüphelilerden O. B. A. ve S. G. ise tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Görüntü Dökümü
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17 Nisan'da beşiktaş ve kadıköy'de gösteri
21.04.2017 - 14.07 Haber Kodu : 170421074
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5- BEYLİKDÜZÜ'NDE "KUTLU DOĞUM HAFTASI" KUTLAMASI
Haber: Ali AKSOYER/İSTANBUL,
Beylikdüzü Borsa İstanbul Kavaklı Mesleki ve Teknik Anadolu lisesinde düzenlenen "Kutlu Doğum Haftası" etkinliğinde konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yasef Bakırcı "Kutlu doğum haftası, mevlid kandiline alternatif değil" dedi. Etkinlikte lise öğrencileri kur'an okurken, şiirler okundu ve bir sema gösterisi düzenlendi. Törende Kültür, Sanat büyük ödülü sahibi Celal Yılmaz da ilahiler okudu.
"Kutlu Doğum Haftası" etkinliğine, İlçe Milli Eğitim müdürü Yasef Bakırcı'nın yanı sıra Beylikdüzü Belediyesi başkan vekili Ömer Şatır ile belediye meclis üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı. Etkinlik sırasında konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yasef Bakırcı "Kutlu doğum haftası mevlid kandiline alternatif değil. Peyganber efendimizi daha iyi anlamak, anlatmak, idrak etmek için kullanılan bir hafta. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum" dedi. Beylikdüzü belediyesi başkan vekili Ömer Şatır ise "Peygamber efendimizin doğumunun tüm İslam alemine barış, huzur ve mutluluk getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum" diye konuştu. Kavaklı Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi müdiresi Esra Garip ise hazırladıkları gösteriler için öğrencilere teşekkür ederken "Bizler iyi kötüyü ayırt etmeyi, paylaşmayı, yardımlaşmayı, doğruluğu, dürüstlüğü, hoşgörü ve şefkatin en mükemmellini sınır tanımayan boyutunu yüce peygamberimizden öğrendik" dedi.
Yapılan konuşmaların ardından konuklar, okul öğretmeni Demet Aygün'ün organize ettiği öğrenciler tarafından gerçekleştirilen gösterileri izlediler. Öğrencilerin kuran okuma etkinliğinin ardından, günün anlamını anlatan şiirler okundu. Bir sema gösterisinin ardından, öğrenci korosunun söylediği şarkılar ve ilahiler de izleyicilerden beğeni topladı. Etkinliğe 2015 yılında Kültür Bakanlığı tarafından Kültür, Sanat Büyük ödülüne layık görülen Celal Yılmaz da katıldı.
Görüntü Dökümü:
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-Etkinlikten görüntüler
21.04.2017 - 13.59 Haber Kodu : 170421071_
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