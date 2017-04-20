Dha İstanbul Bülteni - 3
1- ÇAVUŞOĞLU : TÜRKİYE, SINIRLARIMIZIN İÇİNDE VE ÖTESİNDE TÜM TERÖR ÖRGÜTLERİ İLE MÜCADELE EDİYORHaber: Gülseli KENARLI / Kamera: Güven Usta, İstanbulDHATürkiye-Orta Amerika Entegrasyon Sistemi (SİCA) İkinci Dışişleri Forumu gerçekleştirildi.
1- ÇAVUŞOĞLU : TÜRKİYE, SINIRLARIMIZIN İÇİNDE VE ÖTESİNDE TÜM TERÖR ÖRGÜTLERİ İLE MÜCADELE EDİYOR
Haber: Gülseli KENARLI / Kamera: Güven Usta, İstanbulDHA
Türkiye-Orta Amerika Entegrasyon Sistemi (SİCA) İkinci Dışişleri Forumu gerçekleştirildi. Forum kapsamında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kosta Rika Dışişleri Bakanı Manuel Gonzalez Sanz ile ortak bir basın toplantısı düzenledi.
Bakan Çavuşoğlu, toplantıda gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, "Türkiye'nin Irak'da Sincar, Zap, Avaşin Bölgesi'nde, Suriye'de Karakozak bölgelerine operasyon yapacağı yönünde haberler var. Koordinatı itibariyle doğrular mısınız?" şeklindeki sorusunu şöyle yanıt verdi:
"Türkiye, sınırlarımızın içinde ve ötesinde tüm terör örgütleri ile mücadele ediyor ve bu mücadelesini kararlılıkla devam ettirecektir. Bugüne kadar DEAŞ terör örgütüne karşı en etkin mücadeleyi Türkiye yapmıştır. Sadece Suriye'de 3 bine yakın DEAŞ teröristini etkisiz hale getirdik. Irak'ta da Başika kampımızdan yaptığımız operasyonlarımızla 7 yüzden fazla teröristi öldürdük. Ayrıca 4 bin civarında yabancı terörist savaşçısını yakaladık. Bir kısmını geldikleri ülkelere, polislerine, istihbaratlarına ve büyükelçiliklerine bilgi vererek geri gönderdik. Bir kısmı da bizde şu anda tutuklu. Türkiye'ye giriş yasağı listesinde 55 bin kişi var. Biz DEAŞ terör örgütünün dışarıdan kaynak eleman sağlamasını da engelleyen ülkelerin başında olduk. Diğer taraftan bu terör örgütünün ideolojisini de öldürmek için çok etkin çalışıyoruz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere hepimiz bu terör örgütünün İslam dini ile bir ilgisinin olmadığını zira İslam'ın barış demektir ve bizim dinimiz İslam bir kişinin bile öldürülmesini tüm kainatın yok edilmesi olarak değerlendirir. Dolayısıyla böyle bir terör örgütü Müslümanları ve bizim dinimiz İslam'ı temsil edemez. Diğer taraftan YPG; PKK, DHKP-C, bunlara yönelik de mücadelemiz içeride ve dışarıda da devam edecektir" diye konuştu.
" BİZİM GİRİŞİMİMİZ SONUCUNDA OLDU."
Mevlüt Çavuşoğlu, bir gazetecinin, "Dün Birlemiş Milletler'de yapılan bir oylamada FETÖ ile bağlantılı olan üç kurumun istişari statüsü düşürüldü. Bu konuda ne diyeceksiniz?" sorusuna şöyle yanıt verdi:
"En az DEAŞ terör örgütü kadar FETÖ de tehlikelidir. FETÖ de dinimiz İslam'ı kullanarak, ülkemizde ve dünyada 170'e yakın ülkede, sinsi faaliyetlerini bugüne kadar yürütmüştür ve bazı uluslararası örgütlere de sızmıştır. Şimdi birçok ülke de bu terör örgütünün, özellikle Türkiye'de gerçekleştirmek istediği darbe girişiminden sonra gerçek yüzünü tüm dünya görmüştür. Ne kadar tehlikeli bir örgüt olduğunu ve hangi istihbaratların bu örgütü kullandığını birçok ülke görmeye başladı. Dolayısıyla FETÖ'ye bağlı kuruluşları ya devralıyorlar ya da kapatıyorlar. Tabii uluslararası örgütler de tedbir alıyor. Bu anlamda BM'nin de bu terör örgütüne bağlı veya bununla iltisaklı bazı örgütleri bünyesinden atması da son derece doğaldır. BM Ekonomik ve Sosyal İşler Komitesi nezdindeki istişari statüleri kaldırılmıştır. Oylama da yapılmamıştır, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Daha önce danışma kurulunun bir kararı vardı. O zaman bazı ülkelerin veya bir ülkenin tereddüdü olmuş olabilir ama dün oylamaya bile gerek kalmadı. Oy birliğiyle FETÖ iltisaklı kuruluşların bu statüsü sonlandırıldı ve bizim girişimimiz sonucunda oldu."
KOSTA RİKA DIŞİŞLERİ BAKANI'NDAN REFERANDUM AÇIKLAMASI
Kosta Rika Dışişleri Bakanı Manuel Gonzalez Sanz, konuşmasında pazar günü yapılan Anayasa referandumuna dikkat çekerek, "Referandumla ilgili olarak Türkiye'yi kutlamak isterim. Bu tür tartışmaları barışçıl bir şekilde, barışçıl bir ortam da ele almak, insanların sesini duymak siyasi sistemleri geliştirecek mekanizmalardır. Dolayısıyla bizim de bunu kutlamamız, desteklememiz gerekir" dedi.
"TÜRKİYE BİZİM İÇİN BÖLGESİNDE BİR LİDER"
Kosta Rika Dışişleri Bakanı Manuel Gonzalez Sanz, ise bir gazetecinin, "Türkiye'nin son yıllarda Latin Amerika açılımının, bölgeye ekonomik ve tiraci yönden katkısını değerlendirebilir misiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi:
"Daha yapılacak çok şey var. Orta Amerika ve SICA ülkeleri açık ekonomi ülkeleridir. Çoğumuzda gayet açık, kapsamlı serbest ticaret anlaşmaları vardır. Mesela ABD ve AB ile pek çok anlaşmamız var. SICA ülkeleri aynı zamanda Kore ile de tiracet anlaşması müzakerelerini yapıyor. Açık ekonomileriz biz. Dolayısıyla Türkiye bu tür görüşmelerde çok önemli bir rol oynayabilir ticaret ve yatırım fırsatları açısından. ya serbest ticaret anlaşmaları yapılabilir Türkiye ya da bir kaç tanesiyle anlaşma yapar. Diğer ülkeler de gelecekte benzer anlaşmalar yapar. Türkiye bizim için bölgesinde bir lider. Biz Türkiye'yi bölgesel bir hab olarak görüyoruz pek çok açıdan. Bölgedeki diğer ülkelerle de bağlantı açısından bir hab olarak görüyoruz. Doyayısıyla pek çok fırsat var, bunları geliştirebiliriz, eyleme dönüştürebiliriz. Tabii ki hükümetler bunu resmi düzeyde yapar ama özel sektör birbirini daha iyi tanımalı, bir araya gelmeli, fırsatları değerlendirmeli. Enerji ve alt yapı alanında, mal ticareti ve yenilenebilir enerji konusunda pek çok fırsat var. Sadece hükümetlerin yol göstermesi yetmez. Ama biz tabi ki cesaretlendirmek isteriz iş dünyasını, ayrıca turistleri. İş adamı olmayan kişilere de turizm hizmeti verebiliriz bir bölge olarak."
ANLAŞMALAR İMZALANDI
El Salvador ve Türkiye arasından siyasi entegrasyon anlaşması, Honduras ve Türkiye arasından hava ulaştırma anlaşması ve Kosta Rika ile Türkiye arasından kültürel uyum anlaşması imzalandı.
Görüntü Dökümü:
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Aile fotoğrafı çekilmesi
-Sanz'ın konuşması
Çavuşoğlu'nun açıklamaları
İmza töreninden görüntüler
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2 - ÇAVUŞOĞLU : SICA'YA BU YIL 500 BİN DOLAR GÖNÜLLÜ MADDİ KATKIDA BULUNMA KARARI ALDIK
Haber: Gülseli KENARLI / Kamera: Güven Usta, İstanbul DHA
Türkiye-Orta Amerika Entegrasyon Sistemi (SICA) İkinci Dışişleri Forumu gerçekleştirildi. Forumun açılışında konuşma yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye'de artık Cumhurbaşkanlığı sistemi uygulanacak. Yeni Anayasa, siyasi sistemdeki tıkanmaları aşmak ve acil çözüm bekleyen konularda daha hızlı ve etkin karar alma bakımından bize çok yardımcı olacak. Karar alma süreçlerinin hızlanması Orta Amerika ile ilişkilerimizde de yeni bir dinamizm getirecektir" dedi.
Bakan Çavuşoğlu, "SICA'nın başarılarını desteklemek ve aramızdaki köprüleri güçlendirmek amacıyla SICA'ya bu yıl 500 bin dolar gönüllü maddi katkıda bulunma kararı aldık" şeklinde konuştu.
Görüntü Dökümü:
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Çavuşoğlu'nun açıklamaları
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3- 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE GİŞE ÇALIŞMASI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Haber- Kamera: Ali AKSOYER / İSTANBUL DHA
15 Temmuz Şehitler Köprüsündeki gişelerin kaldırılması için çalışmalar başladı. Çalışmalar havadan görüntülendi.
15 Temmuz Şehitler serbest geçiş çalışmaları kapsamında gece saatlerinde hazırlıklara başlanmıştı. Işıklı uyarı levhaları konulan köprünün Avrupa-Anadolu geçişinde toplam 8 gişeden 4'ü trafiğe kapatıldı. Sabah saat 08.00'da ekipler köprüye gelerek çalışmalara başladı. Çalışmalarda ilk aşamada 4 gişede serbest geçişe açılacak. Ardından ise diğer 4 şeritte çalışmalar yapılacak.
15 Temmuz Şehitler köprüsünü kullanan sürücüler trafiğin rahatlayacağını belirtti
Çalışmaların ise 15 Temmuz'da tamamlanacağı öğrenildi.
Görüntü Dökümü:
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-Havadan görüntülerle gişeler ve köprü
20.04.2017 - 13.12 Haber Kodu : 170420068
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4- İSTANBUL ADALET SARAYI'NDA "ADALET NÖBETİ"
Haber: Hayati KILIÇ - İstanbul DHA
Bir grup avukat, yaklaşık 6 aydır Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Cumhuriyet Gazetesi'nin avukatları Bülent Utku, Akın Atalay ve Mustafa Kemal Güngör'e destek olmak için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı C kapısı girişindeki Themis Heykeli önünde "Adalet Nöbeti" tuttu.
Cumhuriyet Gazetesi soruşturması kapsamında tutuklanan gazete avukatlarının serbest bırakılması için geçen hafta oturma eylemi yapan meslektaşları bugün de İstanbul Adalet Sarayı içinde yanyana gelip aynı noktada eylem yaptı. Aralarında CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, modacı Barbaros Şansal'ın da bulunduğu avukatlar adliye içinde bulunan Themis heykeli önünde 'adalet nöbeti' tuttu. İngiltere, Fransa, Almanya, Hollanda ve İtalya barolarından bir grup avukat da eyleme destek verdi. Eylem yaklaşık 1 saat sürdü
Görüntü Dökümü:
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-Avukatların toplanması
-Modacı Barbaros Şansal'ın görüntüsü
-Yabancı avukatlar
-Genel ve detay görüntüler
20.04.2017 - 13.04 Haber Kodu : 170420066
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5- MÜJDAT GEZEN, BURHAN KUZU'NUN ŞİKAYETİ ÜZERİNE İFADE VERDİ
Haber-Kamera: Yüksel KOÇ/İSTANBUL,
Sanatçı Müjdat Gezen, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin (MGSM) kundaklanmasından sonra yaptığı basın açıklamasında AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu'ya hakaret ettiği gerekçesi ile ifade verdi.
AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu'nun şikayeti üzerine İstanbul Anadolu Adliyesi tarafından hakkında, "Hakaret" suçundan soruşturma başlatılan Müjdat Gezen, bugün Avukatı Emine Deniz Şeren ile birlikte adliyeye gelerek soruşturma savcısı Ahmet Aslan'a ifade verdi.
ŞİKAYETE KONU SÖZLERİ KABUL ETTİ
İfadesinde soruşturmaya konu sözleri sarf ettiğini kabul eden Gezen, "Bu sözleri bu sene içerisinde benim yönettiğim tiyatro okulunun kundaklanması olayının ardından okulda yaptığım basın toplantısı bünyesinde söyledim. Burada sadece Burhan Kuzu için sarf ettiğim söz kendi soyadı olan Kuzu'dur. Cümlenin devamında geçen öküz, inek, koyun ifadeleriyle bana hakaret eden diğer kişiler kast edilmiştir. Bu kişilere yönelik olarak ayrıca adli süreç başlattım" dedi.
İfadesinde, Burhan Kuzu'nun kendisi hakkında daha önce de olumsuz beyanatlarda bulunduğunu, basın mensubunun Kuzu'nun bu sözlerini kendisien hatırlatması üzerine soruşturmaya konu sözleri safr ettiğini söyleyen Gezen, "Ancak belirttiğim gibi hakaret olarak algılanan diğer sözler Burhan Kuzu'ya değil, bana hakaret eden diğer kişilere yöneliktir ki, bu kişiler hakkında tazminat davaları açtım, başsavcılığa da şikayette bulundum. Üzerime atılı suçu kabul etmiyorum. Ayrıca ben bir mizah sanatçısıyım, basın toplantısında böyle bir sorulunca bende mizahi bir dille cevap verdim" dedi.
İFADENİN ARDINDAN BASIN AÇIKLAMASI
Gezen, ifadesinin ardından adliyenin önünde bir basın açıklaması yaptı. MGSM'nin kundaklanmasından sonra bir basın açıklaması yaptığını, bu açıklamada bir basın mensubunun Burhan Kuzu'nun yaptığı açıklamayı kendisine sorduğunu belirterek, "Burhan Kuzu bana hakaret etmişti, basın toplantısında bana sordular. Burhan Kuzu'nun dedikleriyle ilgili ne düşünyorsunuz diye. Yükmüşüm bu memlekete, herhalde bu memleketten gitmemi isteyenlerden biri Burhan Kuzu. Bu laflarının cezasını çekecek mutlaka yargı önünde. O arada da bir çok kişi bana basın yoluyla alenen küfür ve hakaret ediyordu" dedi.
Bu basın açıklamasında sarf ettiği sözler nedeniyle Burhan Kuzu'nun kendisini şikayet ettiğini, kendisinin de onu şikayet hatırlatan Gezen, "Şikayeti üzerine ifade verdim. O da kendi konusuyla ilgili ifade vermiş olması lazım, ben verdim. Onun da ifade verip vermediğini araştıracağız tabi. Vermediyse eğer, o bana hakaret ediyor vermiyor, ben etmediğim hakaretten dolayı, kuzu dedim diye ifade veriyorum, öyle bir şey olmaz zaten. O zaman da kötü bir şey olur yani, yargı ne hale gelmiş diye laf var. O lafa inanmak istemeyiz hiçbirimiz" diye konuştu.
Görüntü Dökümü
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-Müjdat Gezen'in adliyenin önünde açıklama yapması
-Müjdat Gezen ve Avukatı Emine Deniz Şeren'in genel görüntüsü
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6 - MAÇKA PARKI'NDA 'İNŞAATA DEVAM'
Haber-Kamera: Ezgi ÇAPA / İSTANBUL,
Maçka Demokrasi Parkı'nın girişinin kapatılması ve ardından parkın kapatılmasına karşı eylemlerle gündeme gelen Dolmabahçe Levazım arasında yapılacak karayolu tüneline ilişkin Şişli Belediyesi'nin yaptığı itiraz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ) tarafından gerekçe gösterilmeden reddedildi. CHP'li Meclis üyesi Esin Hacıalioğlu'nun, ilgili komisyonlardan red gerekçesini öğrenmek üzere ısrar etmesi gerginliğe neden oldu.
ŞİŞLİ BELEDİYESİ İTİRAZ ETTİ, İBB REDDETTİ
"Dolmabahçe-Levazım-Baltalimanı-Ayazağa Tünelleri Projesiöne ilişkin İBB tarafından hazırlanan imar planlarına askı sürecinde Şişli Belediyesi ve CHP'li meclis üyeleri itiraz etmişti. İBB Meclisi'nin Nisan ayı meclis gündemine taşınan itirazlar, Ulaşım ve Trafik Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından uygun bulunmadı.
ŞİŞLİ BELEDİYESİ: PARKIN ÖNEMLİ KISMINA ZARAR VERECEK
Şişli Belediyesi itirazlarında, tünel inşaatının 1940'lı yıllardan beri tek yeşil alan olan Maçka Parkı'nın bölünüp parçalanmasına neden olacağını belirtİlerek, "Tünel yol güzergahının Maçka Demokrasi Parkını önemli ölçüde olumsuz etkilediği ve parkın önemli bir kısmına zarar verdiği görülmüştür. Oysaki kentimizde ve ilçemizde hızlı şehirleşmenin olağan bir sonucu olarak ortaya çıkan problemlerden birisi de kentsel alanda yaşayan insanların spor ve rekreatif alan ihtiyacıdır" ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan Maçka Parkı'nın İstanbul'da meydana gelebilecek bir depremde çadır kent alanı olarak kullanılacak "Afet Toplanma Alanı" olduğuna dikkat çekildi. İtirazda, "Sit alanı dahilindeki Maçka Demokrasi Parkı'na ve hem de Maçka Caddesi güzergahında yer alan Tarihi Maçka Maden Fakültesi, Maçka Teknik Lisesi vb. önemli tarihi nitelikli binalara zarar vereceği düşünülmektedir" denildi.
CHP'Lİ MECLİS ÜYESİ İTİRAZ GEREKÇELERİNİ SORDU
Meclis oturumunda CHP adına söz alan Meclis Üyesi Esin Hacıalioğlu, itirazlarının hiçbir gerekçe gösterilmeden reddedilmesine tepki göstererek, her iki komisyondan itirazların neden reddedildiğine ilişkin açıklama istedi. Hacıalioğlu, "Burası meclis ise biz de kenti yöneten meclis üyeleri isek, bu konuların açıklamasını yapmalıyız. Çünkü raporda da yok. Meclise izah etmeleri gerektiğini düşünüyorumö dedi. Meclise başkanlık eden Ahmet Selamet, Hacıalioğlu'nu usul konusunda uyararak komisyon başkanlarının cevap verme mecburiyetlerinin olmadığını, ancak cevap vermek istemeleri halinde yanıtlayabileceklerini söyledi.
ULAŞIM KOMİSYONU BAŞKANI: FAYDA MALİYET ANALİZİYLE BAKTIK
Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı Mahmut Yeter söz alarak "Şehrin gelişmesini olumsuz etkiliyorsunuz' gibi birtakım itirazların gelmesi üzerine, olaya fayda maliyet analiziyle baktık. Konu, İstanbul trafiği açısından önemlidir. Yeşil alanda da herhangi bir ufalma söz konusu olmuyor. Söz konusu itirazları reddettikö açıklamasında bulundu. Bir diğer komisyon olan İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun başkanı Hadi Diler ise projenin tarihi yapılara zarar vereceği konusundaki eleştirileri yanıtladı. Diler, "Yer altındaki yapının üst yapıya etkisi olacak diye bir şey yok, bunlar teknik bir konudurş" dedi.
SORULARINDA ISRAR EDİNCE TATIŞMA YAŞANDI
Yeniden söz alan Hacıalioğlu, sorularına yanıt alamadığını belirterek, İBB'nin yapmak istediği yol ve kavşakların kamu yararına uygun olmadığı gerekçesi ile 2015 yılında 8. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildiğini, kararın 2016 yılında da Danıştay 13. Dairesi tarafından onandığını hatırlattı. "8. İdaresi Mahkemesi'nin kararına rağmen neden bunu yapıyorsunuz" sorusunu yönelten Hacıalioğlu ile "Usule aykırı davranamazsınız" uyarısında bulunan Meclis birinci Başkanvekili Ahmet Selamet arasında kısa süreli tartışma yaşandı.
Görüntü Dökümü:
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-Meclis 1. Başkanvekil Ahmet Selamet'in görüntüsü
-CHP Meclis Üyesi Esin Hacıalioğlu'nun konuşması
-AK Parti Meclis üyesi Mahmut Yeter'in konuşması
-AK Parti Meclis üyesi Hadi Diler'in konuşması
-Hacıalioğlu ile Selamet arasında yaşanan tartışma
-Detaylar
20.04.2017 - 13.03 Haber Kodu : 170420065