Dha İstanbul Bülteni - 3
(geniş haber) 1- BAKAN ÖZHASEKİ: (REFERANDUM SONUÇLARINA İTİRAZLAR) HİÇ MIZIKÇILIĞA GEREK YOK Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Eğer sonuç yüzde 50,1 olarak 'hayır' çıksaydı Allah aşkına elini vicdanına koy, bu itirazları yapacak mıydın?
(geniş haber)
1- BAKAN ÖZHASEKİ: (REFERANDUM SONUÇLARINA İTİRAZLAR) HİÇ MIZIKÇILIĞA GEREK YOK
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki,
"Eğer sonuç yüzde 50,1 olarak 'hayır' çıksaydı Allah aşkına elini vicdanına koy, bu itirazları yapacak mıydın? Bugünkü bahaneleri uyduracak mıydın? Bir tek cümle söyleyecek miydin? Hayır. 'Türk milletinin kararına saygılıyız, hayırlı olsun' deyip devam edecektin. O zaman şimdi niye mızıkçılık yapıyorsun? Hiç mızıkçılığa gerek yok. İşimize bakalım"
"Bu itirazları şöyle değerlendiyorum; spor kulübü başkanlığım var. Maçtan sonra aslında sakin olmak lazım. Eğer hele hele yenildiyseniz biraz daha sakin olmak lazım. O maçın heyecanıyla herşeyi söylediğinizde başınıza iyice bela olabilecek sözler dilinizden çıkabilir"
Haber-Kamera: Enver Alas, İstanbul / DHA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Harbiye'deki İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen "5. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı"nın açılış programına katıldı. Programda konuşan Bakan Özhaseki, 21. yüzyılda insanoğlunun hayatında iki anahtar kelimenin, bunun birincisinin değişimi ikincisinin ise teknoloji olduğunu söyledi.
Değişimin akıl almaz bir hızla yaşandığını ifade eden Özhaseki, bunun da en çok şehirlerde hissedildiğini ifade etti. Özhaseki, "Dünya nüfusunun yüzde 50'si artık şehirlerde oturuyor. Teknolojik gelişmeler en çok şehirlerde olur. Bütün bunları hızlı bir şekilde takip etmemiz lazım. Bir taraftan da işte bu teknoloji ve değişimin büyük şehirlerde oluşturduğu birtakım olumsuzlukları da gözden geçirmemiz. Bu konuda sadece biz değil, bütün dünya dikkatli" dedi.
"KATI ATIK TESİSLERİMİZDE GERİ DÖNÜŞÜMÜ YÜZDE 100'E ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ"
Bu konuda ciddi ve titiz çalışmalar yaparak gereken özeni gösterdiklerini vurgulayan Mehmet Özhaseki, "Bugün gelinen noktada şehirlerde yaşayan nüfusun çevreye atığı suyun yüzde 80'ni temizlenebilir hale gelindi. Yine şehirlerde yaşayan insanların dışarıya attıkları çöplerinin yüzde 65'ini biz katı atık entegre tesislerinde ayrıştırıp onu daha sonra değerlendirilecek hale getirebiliyoruz. Şimdi 269 noktada gemi atıklarını alan tesislerimiz var. Mavi bayrak sayısı bakımından Türkiye 444'e ulaştı. Şu anda dünya ikincisiyiz. Bütün bu çalışmalar hızla devam edecek. Katı atık tesislerimizde geri dönüşümü yüzde 100'e çıkarmayı hedefliyoruz. Tabi akıllı şehirler planı içerisinde belki birlikte hareket etmesi gereken unsurların ve bileşenlerin başında elbette ki binalarımız var. Bina olmazsa olmazdır ama bu konuda mutlaka enerji ve alt yapının olması gerekiyor. Bu bileşenler biraya geldiği zaman akıllı şehirler ortaya çıkacaktır" diye konuştu.
KENTSEL DÖNÜŞÜM
Kentsel dönüşüm konusuna değinen Bakan Özhaseki, depreme hazırlıklı olmak için yürütülen çalışmaların olduğunu aktardı.
Özhaseki, "Bizim ülkemiz aslında deprem bölgesi. Topraklarımızın yüzde 42'si deprem bölgesi olarak geçiyor. Son 100 yıl içerisinde 6 ve üzerinde yaşanmış olan ülkemizdeki deprem sayısı 56 civarında. Ölen insan sayısı 82 bin. Eldeki verilere göre 99 depreminden sonra yapılan binaların büyük bir çoğunluğu sağlıklı ve sağlam binalar olarak gözüküyor Ancak 99 yönetmeliğinden önce yapılan binaların yapılan çalışmalar neticesinde görebildiğimiz kadarıyla en az yüzde 50'sinin depreme dayanıksız olduğu gözüküyor. O zaman bizim bir an önce hazırlık yapmamız gerekiyor. Bu açıdan kentsel dönüşümü en hızlı ve doğru biçimde yapmalıyız" şeklinde konuştu.
REFERANDUM SONUÇLARI
Mehmet Özhaseki, konuşmasının son bölümünde pazar günü yapılan referanduma değinerek sonuçları değerlendirdi. Bakan Özhaseki, Türk halkının istikrarın sağlanacağı, güçlü hükümetlerin olacağı bir hükümet sistemini tercih ettiğini söyledi.
"İSTİKRAR BUNDAN SONRA KAÇINILMAZDIR"
Yeni sistemle vesayetçi yapının yok olacağını belirten Bakan Özhaseki,"1946'da çok partili sisteme geçtikten sonra Ankara'da bekleyen eli silahlı şebekelerin gelen her siyasi iktidarın ensesinde boza pişirdiği, canlarının istediği olmadığı zaman ihtilal ortamı hazırlayarak, faili meçhuller işleyip ihtilal yaptıkları ortamı toprağa gömmüştür. Zayıf, güçsüz, ne zaman düşeceği belli olmayan, pazarlıklarla gün geçirmiş, gece vakti insanların evlerinde pazarlıkların yapıldığı, kumar borçlarının ödendiği, insanlara bakanlıkların dağıtıldığı sistem toprağa gömmüştür. İstikrar bundan sonra kaçınılmazdır. Bu her parti için bir şanstır" diye konuştu.
REFERANDUM SONUÇLARINA YAPILAN İTİRAZLAR
Mehmet Özhaseki, referandum sonuçlarına yapılan itirazlara da değindi. Özhaseki, "Bu itirazları şöyle değerlendiyorum; spor kulübü başkanlığım var. Maçtan sonra aslında sakin olmak lazım. Eğer hele hele yenildiyseniz biraz daha sakin olmak lazım. O maçın heyecanıyla herşeyi söylediğinizde başınıza iyice bela olabilecek sözler dilinizden çıkabilir" diye konuştu.
"EĞER SONUÇ YÜZDE 50,1 'HAYIR' ÇIKSAYDI BU İTİRAZLARI YAPACAK MIYDIN?"
Özhaseki, "Bugün itiraz eden Hayırcı cephesinde yer alan ana muhalefet partisi genel başkanı dahil olmak üzere çok net soruyorum; eğer sonuç yüzde 50,1 olarak 'Hayır' çıksaydı Allah aşkına elini vicdanına koy, bu itirazları yapacak mıydın? Bugünkü bahaneleri uyduracak mıydın? Bir tek cümle söyleyecek miydin? Hayır. 'Türk milletinin kararına saygılıyız, hayırlı olsun' deyip devam edecektin. O zaman şimdi niye mızıkçılık yapıyorsun? Hiç mızıkçılığa gerek yok. İşimize bakalım. İnşallah aydınlık günler bizi bekliyor" dedi.
AÇILIŞ KURDELESİNİ KESTİ
Açılış programına Mehmet Özhaseki'nin yanı sıra İstanbul Valisi Vasip Şahin, İtalya'nın Türkiye Büyükelçisi Luigi Mattiolo ile yurtiçi ve yurtdışından çok sayıda davetli katıldı. Protokol konuşmalarının ardından Bakan Özhaseki '5. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı'nın açılış kurdelesini kesti.
Görüntü Dökümü
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-Bakan Özhaseki'nin salona gelişi
-Programa katılanlar
-Bakanın Konuşması
-Açılış kurdelesi
-Genel ve detaylar
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2- PERİNÇEK: AKP YÖNETİMİ KAMPLAŞMAYI TAHRİK EDEN TUTUMLARA SON VERMELİDİR
Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "AKP yönetimi kamplaşmayı tahrik eden tutumlara son vermelidir. CHP yönetimi, PKK'nın sokak çağrılarına, YSK'nın kararını tanımayacakları gibi sokağa davetleri kışkırtan tavırlarla destek olmamalıdır. CHP yönetimi HDP'den elini kolunu çekmelidir"
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, partisinin İstanbul il başkanlığında bir basın toplantısı düzenledi.
Referandum sonuçlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Perinçek, "Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu halk oylaması sonuçlarını iki yüzyıllık tarihimize karşı hesaplaşma olarak nitelemesi, ilan etmesi çok talihsiz, çok sorumsuz bir açıklama.
Bu tam da sokak çağrıları yapan PKK'nın işine yaramaktadır. ve PKK'nın sokağa dökülme çağrıları için elverişli bir zemin yaratmaktadır. Bu 200 yıllık tarih nedir? Bu 200 yıllık arkamızdaki tarih Türkiye'nin istiklal mücadeleleri tarihidir, hürriyet mücadeleleri tarihidir, çağdaşlaşma tarihidir; laikleşme, kadın erkek eşitliği tarihidir ve Türk milliyetçiliğinin tarihidir. Özellikle buradan Devlet Bahçeli'nin de dikkatine sunuyorum. 200 yıllık hesaplaşma ne? Özeti bunun Türk milliyetçiliğiyle hesaplaşmadır. Türkiye'nin devrim tarihi ile, cumhuriyet tarihi ile, cumhuriyeti yaratan tarih ile hesaplaşmadır. O bakımdan Sayın Cumhurbaşkanı'nın da bu tür Türkiye'de kamplaşma yaratan ve iç kavgayı ateşleyecek tutumlardan uzak durmasını Türk milleti olarak bekliyoruz" dedi.
"CHP YÖNETİMİ HDP'DEN ELİNİ KOLUNU ÇEKMELİDİR"
Perinçek, "AKP yönetimi kamplaşmayı tahrik eden tutumlara son vermelidir. CHP yönetimi, PKK'nın sokak çağrılarına, YSK'nın kararını tanımayacakları gibi sokağa davetleri kışkırtan tavırlarla destek olmamalıdır. CHP yönetimi HDP'den elini kolunu çekmelidir" ifadesini kullandı.
"BU TEŞEKKÜRDEN BİZ MEMNUN OLMADIK"
Doğu Perinçek, açıklamalarının ardından bir gazetecinin, dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısında referandumda kendilerine destek veren partilere teşekkür etmesini hatırlatması üzerine şunları kaydetti:
"Mehmeti, polisi vuran, milleti vuran, Türkiye ekonomisini ağır sorunlarla karşı karşıya bırakan bu terör örgütleriyle ve terör örgütlerinin uzantılarıyla işbirliğine, teşekküre artık son verilmeli. Bu Türkiye'nin çok önemli bir meselesidir. CHP'nin de sanıyorum çok önemli bir meselesi olması gerekir. Türkiye'nin meselesi olduğu için. Onun için bu teşekkürden biz memnun olmadık. O listede olmak istemiyoruz. PKK'nın, HDP'nin bulunduğu bir yerde, onların yakınında, yanında biz yokuz ve herhangi birisinin de bizi o listelere koymasından hiçbir şekilde hoşnut değiliz"
Görüntü Dökümü:
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-Perinçek'in açıklamaları
-Genel ve detaylar
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3- İSTANBUL BAROSU, YSK BAŞKANI VE ÜYELERİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Haber: Ümit TÜRK İstanbul / DHA
İstanbul Barosu, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven ve üyeleri hakkında, "Seçimin neticesini tağyir etme" ve "Görevi kötüye kullanma" suçlarından savcılığa şikayette bulundu.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmek üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığa'na sunulan dilekçede, Seçim Kanunu'nun 98. maddesinde mühürsüz zarflar ve pusulalarıyla ilgili olarak, açıkça geçersiz sayılır hükmünün bulunduğu belirtildi. Dilekçede, "YSK Başkanı Sadi Güven ve üyeleri, kanuna uygun hazırlanmış genelgeye aykırı olarak söz konusu kararı önce sözlü açıklayıp, sonra henüz il ve ilçe seçim kurullarına bu konuda yapılan itirazlar karara bağlanmadan yetkisi dışında bir müdahalede bulunarak seçim suçu işlemişlerdir. YSK, önce sözlü kamuoyu açıklamasıyla sonra yazılı kararla zincirleme şeklinde, seçim sonucunun tağyirine (değiştirmek) kasten sebebiyet verme girişiminde bulunmuştur" denildi.
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4- LİSE ÖĞRENCİSİNİN KATİL ZANLILARI DA LİSE ÖĞRENCİSİ ÇIKTI
Haber: Ali AKSOYER / İstanbul DHA
Küçükçekmece'de arkadaşlarının yanında kalbinden bıçaklanarak öldürülen Mustafa Mert Peker'in katil zanlıları 3 lise öğrencisi çıktı. Polis kimliğini tespit ettiği şüphelileri bu sabah saatlerinde gözaltına aldı. Suçlarını itiraf ettikleri öğrenilen şüpheliler yaşlarının küçük olduğu gerekçesiyle sorgulanmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğü'ne tutuluyor.
DOLAŞIRKEN ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ
Küçükçekmece, Fatih Mahallesi, Göl Kenarı sahilinde 17 Nisan 2017 tarihinde meydana gelen olayda arkadaşları ile birlikte dolaşan 17 yaşındaki Mustafa Mert Peker'in yanına gelen şüpheliler sigara istediklerini söylemişlerdi. Mustafa Mert Peker'in sigara içmediğini söylemesi üzerine şüpheliler, Mustafa Mert Peker'i önce tartaklamaya başlamışlardı. Daha sonra kavgaya dönen olay sırasında şüpheliler talihsiz genci bıçaklayarak ağır yaralarken yanında bulunan kız arkadaşı G.D (17)'nin, cep telefonunu gasp ederek kayıplara karışmışlardı. Mustafa Mert Peker kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
ŞÜPHELİLER 3 LİSE ÖĞRENCİSİ ÇIKTI
Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis, kısa süre içinde şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Lise öğrencisi oldukları öğrenilen Ö.O(15), S.G.(14), T.A.(17) polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler yaşları küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelilerin kendilerine yakalayan polislere suçlarını itiraf ettikleri, aralarında çıkan kavga sonucu olayın meydana geldiğini anlattıkları öğrenildi.
Yetkililer yakalanan şüphelilerin polise geliş kaydının bulunmadığının tespit edildiğini, soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü belirtti.
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5- ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISININ ÖLDÜRÜLMESİ DAVASI
SANIK İFADE DEĞİŞTİRDİ
Haber: Hayati KILIÇ - İstanbul DHA
Şişli Belediyesi İmar ve Şehircilikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Cemil Candaş'ın 18 Temmuz'da belediye binasında başından vurularak öldürülmesine ilişkin 6 şüphelinin yargılandığı davanın ikinci duruşması yapıldı. Sanıklardan Hacı Avcı, ilk ifadesini baskı altında verdiğini belirterek ifade değiştirdi. Avcı, dava sanıklarından Mithat Yılmaz'ın baskısı sonucu yalan beyanda bulunduğunu söyledi.
İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Şenol Şahin, Hacı Avcı, Engin Gölve, Metin Şentürk, tutuksuz sanık Bilal Yaman ve başka suçtan tutuklu Mithat Yılmaz katıldı. Öldürülen Cemil Candaş'ın eşi Nurcan Candaş, kızı Ezgi Sezgin ve kardeşleri Çağlar ve Naci Candaş duruşmada hazır bulundular. Şişli Belediye Başkanlığı avukatı da duruşmaya katıldı. Mahkeme, katılanlardan Maktül Cemil Candaş'ın kızı Ezgi Sezgin ile Candaş'ın kardeşi Çağlar Candaş'ın davaya müdahil olma taleplerini kabul etti. Duruşmada Keten İnşaat eski çalışanları olan Ahmet Tekin ve Tuncay Selmo tanık olarak dinlendi. Tanıkların dinlenmesinin ardından duruşma savcısı geçen celse tahliye edilen Mithat Yılmaz'ın tutuklanmasını talep etti. Yılmaz'ın avukatı Şeyda Kaplan da söz alarak, "Müvekkilimin cinayete azmettirmesine ilişkin bir delil yoktur dosyada. Müvekkilimin inşaatına ilişkin ruhsatın iptal işlemi Candaş'ın öldürülmesinden sonra olmuştur" dedi. Mithat Yılmaz'ın tehdit suçundan hükümlü olduğu, infazının yanlış hesaplandığı için cezaevinde olduğu öğrenildi.
İFADE DEĞİŞTİRDİ
Duruşmada 'kasten öldürmeye yardım etme' suçundan 25 yıl hapsi istenen Hacı Avcı, "Sulh Ceza Hakimliğindeki ifademi baskı ve tehdit altında verdim. 35 gündür yatamıyorum, kendimi öldürmek istiyorum. 8 Mart'ta açık görüş bittikten sonra Mithat Yılmaz yanında Metin Şentürk varken 'Bu işi Ketenlerin üzerine yıkacağız' dedi. Ben de can güvenliğim için bu ifadeyi vermek zorunda kaldım. Selahattin Keten benden adam dövmemi istemedi. Ketenlerle hiçbir sıkıntım olmamıştır. Yalan beyanda bulundum. Benden adam istemedi Selahattin Keten. Ketenleri daha önceden de tanımam. Satılık hayvan olmak istemiyorum. Cemil başkanım şirin bir adamdı. Ciddi tehditler aldığını söylemişti" dedi.
"BURADA 30 SENEDİR ÇETE VAR"
İfade değiştiren sanık Hacı Avcı ilk duruşmada verdiği ifadesinde gayrimenkul danışmanlığı ve iş takipçiliği yaptığını belirterek, "Selahattin Keten, Hayri başkan dahil birçok kişiyle sorun yaşadı. Başkanla konuştum projenin olmayacağını söyledi. Ben de bunu anlattım Selahattin Keten'e. O da 'Ben bu başkan yardımcısını dövdüreceğim. Hayri başkan randevu da vermiyor' dedi. Cemil Candaş tehdit alıyordu zaten. Kendisi bana anlatmıştı. 'Burada 30 senedir bir çete var. Bunu kırmam gerekiyor' diyordu. İş Keten'le çıkmaza girdiği için Selahattin Keten 'Onu dövdüreceğim. En azından bir yumruk attırayım' dedi. Ben de Engin Gölve'ye 'Bir müdür dövülecek' dedim. Sonra Selahattin'i arayıp 'Birini buldum ama nasıl olacak diyor' dedim. O da 'Rıza'yı göndereceğim' dedi. Olay olduktan sonra Selahattin Keten aradı beni. Neler olduğunu sordu. Rıza Keten'in ruhsatlı silahı vardı' demişti.
"BENİ KİMSE TEHTİT EMEDİ"
Sanık Hacı Avcı'nın ifade değiştirmesi üzerine söz alan Mithat Yılmaz, hakkındaki ithamla ilgili yorum yapmayacağını belirterek, Avcı'nın daha önce olay günü Rıza Keten'i belediyede gördüğünü söylediğini anımsattı.
Söz alan diğer sanık Engin Gölve de, "Hacı Avcı, Rıza Keten'i getirdi bana. 'İki tane tokat gerek, 15 gün rapor alması gerekiyor' dedi. Şenol Şahin geldi o sırada, 'ben yaparım' dedi. Beni kimse tehdit etmedi" dedi. Söz alan sanık Metin Şentürk de, kimseden tehdit almadığını aktararak, Rıza Keten'in belediyede olduğuna ilişkin görüntü olduğunu kaydetti.
Mahkeme heyeti duruşma sonunda, Hacı Avcı'nın beyanlarına ilişkin cezaevindeki görüntü kayıtlarının istenmesine karar verdi. Mithat Yılmaz'ın tutuklanması talebini reddeden mahkeme heyeti, Cinayete ilişkin görüntülerin önümüzdeki celse duruşma salonunda izlenmesine karar veren heyet, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
İDDİANAMEDEN
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, tetiği çeken Şenol Şahin'in "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyor. Tutuklu sanıklardan Mithat Yılmaz'ın da cinayeti azmettirme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanması talep ediliyor. Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan diğer şüpheliler Engin Gölve, Hacı Avcı, Metin Şentürk ve Bilal Yaman'ın ise "Kasten öldürmeye yardım etme" suçundan cezalandırılmaları isteniyor.
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6- BAKIRKÖY BAŞSAVCISI HATİPOĞLU KOLTUĞUNU İLKOKUL ÖĞRENCİSİNE BIRAKTI
Haber- Kamera: Serpil KIRKESER / İstanbul DHA
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Selami Hatipoğlu koltuğunu ilkokul öğrencisi Yiğit Özdere'ye bıraktı. Ataköy Medeni Berk İlkokulu'nda okuyan öğrenciler bugün öğretmenleri Hatice Yaşar ile Bakırköy Adalet Sarayı'nı geldi. Öğrenciler Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Selami Hatipoğlu'nu ziyaret etti. Selami Hatipoğlu makam koltuğuna oturttuğu 8 yaşındaki İlkokul ikinci sınıf öğrencisi Yiğit Özdere heyecanlı olduğunu, büyüyünce de futbolcu olmak istediğini söyledi. Başsavcı Hatipoğlu, "Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı makamında kendileri bugün burada görevli bulunmaktadırlar. Yeni göreviniz hayırlı uğurlu olsun. İnşallah vatana millete ve adalete iyi hizmetler vermek nasip olsun. Ben de kendisiyle bu şekilde tanışmış oldum" dedi .Başsavcı Hatipoğlu daha sonra öğrencilerin hukuk ile ilgili sorularını yanıtladı. Başsavcı Hatipoğlu günün anısına çocuklara kitap ve çiçek hediye etti. Fotoğraf çekiminin ardından öğrenciler adliyeden ayrıldı.
Görüntü Dökümü:
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-Öğrencilerden görüntü
-Başsavcı Hatipoğlu'nun konuşması
-Başsavcı koltuğuna oturan öğrencinin konuşması
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7- CAZIN DİVASI DIANNE REEVES İSTANBUL'DA KONSER VERDİ
Haber: Orhan SENCER / İstanbul DHA
Cazın divası olarak bilinen Dianne Reeves, müzik kariyerinin 40. yılında İstanbul'da müzikseverlerle buluştu.
Bugüne kadar toplam 5 Grammy ödülü kazanan dünyaca ünlü ABD'li caz şarkıcısı Dianne Reeves, "Garanti Caz Yeşiliö konserleri kapsamında Zorlu PSM'de sevenleriyle buluştu. Müzik kariyerinin 40. yılını kutlayan sanatçı, doğaçlama vokal yeteneği ve eşsiz yorumuyla dinleyicileri kendisine hayran bıraktı. İstanbul'daki caz severlerin yoğun ilgi gösterdiği konseri, Türk tiyatrosunun duayeni Haldun Dormen'in yanı sıra oyuncu Ayça Varlıer de izleyenler arasındaydı.
Konserde Reeves'e, piyanoda Peter Martin, gitarda Romero Lubambo, kontrbasta Reginald Veal ve davulda Terreon Gully eşlik etti. Konser boyunca dinleyicilerle iletişim kuran ve şarkılarında kendisine eşlik ettiren cazın divası, performansının sonunda ayakta alkışlandı.
Görüntü Dökümü:
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-Dianne Reeves konserinden görüntüler