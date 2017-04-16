Dha İstanbul Bülteni - 3
(GENİŞ HABER) 1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: CİDDİ BİR KATILIM OLACAK.
(GENİŞ HABER)
1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: CİDDİ BİR KATILIM OLACAK
Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: İdris TİFTİKCİ, Erhan TEKTEN, İstanbulDHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oyunu Küçükçamlıca Saffet Çebi Ortaokulu'nda kullandı. Saat 11: 00 sularında Tarabya Köşkü'nden çıkan Erdoğan, Anadolu yakasına geçip oy kullanacağı okula geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan kızı Esra Albayrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile torunları Mahinur ve Ahmet Akif Albayrak eşlik etti.
OYLARINI TORUNLARIYLA SANDIĞA ATTILAR
Erdoğan ve ailesi 3248 numaralı sandıkta oy kullandı. Erdoğan kabinden çıkarken başını kabinin perdesini tutan bölüme çarptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Eşi Emine Erdoğan, oylarını torunları Ahmet Akif Albayrak ve Mahinur Albayrak ile birlikte sandığa attı.
"BİR DEĞİŞİM, DÖNÜŞÜM TERCİHİ"
Erdoğan oy kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, "Bugünkü halk oylaması, bu referandum , sıradan bir oylama değil. Yani Cumhuriyet tarihimizde birçok parlamenter sisteme yönelik oylamalarımız olmuştur. Bu arada bazı halk oylamaları da yaptık ama bu halk oylaması artık Türkiye Cumhuriyeti'nde yeni yönetim sisteminin, bir değişim, dönüşüm tercihi. Bu değişim dönüşüm tercihinde inanıyorum ki halkımız süratle çok daha hızlı bir kalkınmanın adeta sıçramanın yolunu açmaya inşallah karar verecektir. Biz Gazi Mustafa Kemal'in muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkma hedefini yakalamak için, alışılmışın dışında bir tercih yapmamız lazım. 2002'den bu yana Türkiye'yi 3'e katladık ama yeterli değil. Çok daha hızlı büyümemiz lazım. İnanıyorum ki milletimiz, bugün bu tercihini yurt içinde ve yurt dışında yapmak suretiyle Türkiye bu akşam sandıklar açılınca inşallah beklenen tercihini yaparak geleceğe yürüyecektir. Ben milletimin şu ana kadar yapılan kampanyayı bir kenara koyup bu sağduyu ile geleceğe yürüyeceğine inanıyorum" diye konuştu.
CİDDİ BİR KATILIM OLACAK
Cumhurbaşkanı Erdoğan bir gazetecinin rekor katılım bekleyip beklemediği sorusuna da, "hava öyle gösteriyor. Zannediyorum ciddi bir katılım olacak. Öyle gösteriyor" yanıtını verdi.
OKUL BAHÇESİNDE OYUNCAK DAĞITTI
Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandıktan sonra eşiyle birlikte okul bahçesinde toplanan kalabalığı selamladı. Erdoğan çifti çocuklara oyuncak dağıttı.
Görüntü Dökümü:
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Erdoğan'ın konvoyunun Tarabya'dan çıkışı
Makam aracının camından el sallaması
Berat Albayrak'ın eşi ve çocuklarıyla gelişi
Korumaların okul bahçesinde bekleyenlere oyuncak dağıtması
Erdoğan ve eşinin gelişi
Erdoğan ve eşinin oy kullanması
Açıklaması
Okuldan çıkışı
Kalabalığın yanına gidişi
Detaylar
16.04.2017 - 13.23 Haber Kodu : 170416135
16.04.2017 - 13.21 Haber Kodu : 170416170
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2- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN OY KULLANDIKTAN SONRA EV YAPIMI ÇİKOLATA SATIN ALDI...
Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: İdris TİFTİKCİ, İstanbulDHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan oylarını kullandıktan sonra Kısıklı'daki evlerine hareket etti. Erdoğan çifti evlerinin yakınında açılan bir pastaneye uğrayıp alışveriş yaptı. Emine Erdoğan ev yapılı çikolata ve kurabiye satın aldı. Ödemeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı.
TARABYA'DAN TAKİP EDECEK
Bir saat kadar Kısıklı'daki evlerinde dinlenen Erdoğan çifti öğleden sonra Tarabya Köşkü'ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kısıklı'dan ayrılırken evinin önünde bekleyen kalabalıkla makam aracının içinden kısa bir süre sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim sonuçlarını Tarabya Köşkü'nden takip edeceği öğrenildi.
Görüntü Dökümü: ( ÖZEL GÖRÜNTÜLERLE)
Erdoğan çiftinin pastanedeki görüntüler (Cep telefonu görüntüsü )
Cumhurbaşkanının cüzdanından para çıkarması ( Cep telefonu görüntüsü )
Detaylar
Cumhurbaşkanının Kısıklı'dan ayrılması, kalabalıkla sohbet etmesi
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3- ABDULLAH GÜL OYUNU KULLANDI
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül,
" (Oyunuzun rengi merak ediliyor sorusu) Muhakkak ki herkesin bir tercihi var. Herkes vatandaşlık görevini yaptı. Bütün millet gibi biz de o kabinde tercihimizi yaptık"
Haber-Kamera: Enver ALAS, İstanbul / DHA
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, referandum oyunu Beykoz Şehit İsmail Kefal İlkokulu'nda 1129 nolu sandıkta kullandı.
Abdullah Gül, saat 12.35 sıralarında oy kullanacağı Çubuklu Mahallesi'ndeki Şehit İsmail Kefal İlkokulu'na eşi Hayrünnisa Gül ile birlikte geldi. Oy kullanacağı sınıfın önünde vatandaşların ilgisiyle karşılaşan Gül, fotoğraf çektirdi. Ardından sandık görevlileriyle selamlaşan Gül çifti oy pusulalarını aldı.
"ŞİMDİ MİLLETİN SÖZÜNÜ İŞİTMEK GEREKECEK"
Abdullah Gül oy kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, "Vatandaşlık görevimizi yaptık. Demokrasilerde önemli konular böyle tartışılıyor. Nihayetinde halkın önüne geldikten sonra da son söz milletin oluyor. Şimdi milletin sözünü işitmek gerekecek; ondan sonra saygıyla karşılamak. Türkiye'nin hep geleceğe bakması, Türkiye'nin geleceğe için bütün vatandaşlarımızın mutluluğu için gelecekle daha çok ilgilenilir. İnşallah iyi olur" diye konuştu.
OYUNUZUN RENGİ NEDİR? SORUSUNA YANIT
Bir gazetecinin, "Sizin oyunuzun rengi nedir? Hepimiz merak ediyoruz" şeklindeki sorusun Abdullah Gül, "Açılınca hepsi çıkacak artık" şeklinde yanıt verdi.
"BÜTÜN MİLLET GİBİ BİZ DE O KABİNDE TERHCİMİZİ YAPTIK"
Muhabirin "Özellikle sizin ki çok merak ediliyor" ifadeleri üzerine de Gül, "Muhakkak ki herkesin bir tercihi var. Herkes vatandaşlık görevini yaptı. Tercihimizi bütün millet gibi biz de o kabinde tercihimizi yaptık. Onların hepsi toplanacak ve milletin sözü olarak ortaya çıkacak" şeklinde konuştu.
Abdullah Gül'e okuldan ayrılırken de çevredekiler ilgi gösterdi. Gül aracına bindikten sonra yanına yaklaşan tekerlekli sandalyedeki bir engelli kişinin fotoğraf çekilme talebini geri çevirmedi. Aracından tekrar inen Gül, fotoğraf çekildikten sonra ayrıldı.
Görüntü Dökümü
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-Abdullah Gül ve eşinin sınıfa girişi
-Sandık görevlileriyle selamlaşma
-Kabine girişleri
-Oy verme işlemi
-Açıklamalar
-Aracına binişi
-Engelli bir vatandaşla resim çekilmesi
-Genel ve detaylar
16.04.2017 - 13.17 Haber Kodu : 170416169
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4- TANSU ÇİLLER OYUNU KULLANDI
Haber- Kamera: Ümit TÜRK / İSTANBUL - DHA
Eski Başbakanlardan Tansu Çiller ve eşi Özer Uçuran Çiller, oyunu Sarıyer Yeniköy İlkokulu'nda kullandı. Saat 12.00'da oyunu kullanacağı okula gelen Çiller, okul kapısında bir süre engelle vatandaşların girmesini bekledi. 2295 no'lu sandıkta önce kendisi sonra eşi Özer Uçuran Çiller oyunu kullandı. Sandık görevlileriyle fotoğraf çekildikten basın mensuplarına referandum a ilişkin kısa bir değerlendirme yaptı.
ÇİLLER: HEPİMİZ O KARARA SAYGILI OLACAĞIZ
Tansu Çiller, "Evet, bugün milletimiz bir karar verecek. Sonra hepimiz o karara saygılı olacağız. O durumdayız. İnşallah hayırlı olsun herşey" diye konuştu. Çiller çifti daha sonra okuldan ayrıldı.
"DAHA İYİ ŞARTLARDA BİR OKUL İSTEDİM. KİMSE KAALE ALMADI"
Öte yandan referandum da oy kullanmak için gelen bazı engelli vatandaşlar ise zorluklar içinde oyunu kullandı. Okuldaki görevli polisler ile oy kullanmaya gelenlerin yardımıyla sandık başına tekerlekli sandalye ile giden Akif Soğancılar, oyunu kendisinin sandığa atacağını söyledi. Bunun üzerine sandığın önüne yaklaştırılmasıyla oyunu atan, Soğancılar, yine görevlilerin yardımıyla merdivenlerden indirildi. Soğancılar, "Daha iyi şartlarda bir okul istedim. Dilekçemi de verdim. Ama hiç kimse kaale almamış. Beni birinci kata vermişler. İyi yine bodrum katına vermemişler. Bakın kaçtane özürlü çıktı buraya. Burası kolay bir okul değil. Onun için ben sıkıntı duydum. Beni bu duruma düşürenlerde sıkıntı duysunlar diliyorum" diye konuştu.
İZZETTİN DOĞAN: HALKIN DEMOKRASİYE SAHİP ÇIKMA İÇ GÜDÜSÜ NE KADAR GÜÇLÜ ONU GÖRECEĞİZ
Tansu Çiller ile aynı sandıkta oy kullanan Cem Vakfı Başkanı İzzettin Doğan da, referandum un sonucunun herhalükarda çok önemli olacağını belirtti. Doğan, "Bana göre halkın demokrasiye sahip çıkma iç güdüsü ne kadar güçlü onu göreceğiz aslında. İnşallah Türkiye için hayırlı olur. Türkiye'nin barışa ihtiyacı var. Daha gelişmiş, müreffeh, çoluk çocuğunun yarınından emin olacağı bir Türkiye'yi bu anayasal düzenle gerçekleştirebileceksek ve bu anayasa halkın nazarında, bugünkü değerlendirmeyle bu sonucu verebilecekse, göreceğiz. İnşallah iyi olur" diye konuştu.
Görüntü Dökümü:
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İzzettin Doğan'ın oy kullanması
İzzettin Doğan'ın konuşması
Tansu Çiller'in okula gelmesi
Engelli vatandaşları beklemesi
Çiller ve eşi Özer Çiller'in oy kullanması
Çiller ile fotoğraf çeken görevli
Çiller'in konuşması
Engelli vatandaşdaşların oy kullnaması
Engelli vatandaş Akif Soğancılar'ın polis ve yakınları tarafından oyunu kullanması
Sandığın Soğancılar'a yaklaştırılması
Soğancılar'ın görevliler yardımıyla merdivenlerden inmesi
Soğancılar'ın konuşması
Genel ve detay görüntüler
16.04.2017 - 12.41 Haber Kodu : 170416145
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5- ASANSÖRÜ ÇALIŞMAYAN OKULDA ENGELLİ KİŞİNİN İSYANI
"Asansörü siz yaptırın" dediler...
Haber: Mehmet AKTARAN - İSTANBUL
Eyüp Silahtarağa İlköğretim Okulu'na oyunu kullanmak üzere gelen tekerlekli sandalyedeki kişi, çalışmayan asansör nedeniyle sandığının bulunduğu kata çıkmakta zorlandı. Okuldaki görevlilerin kendisine "Asansörü siz yaptırın" dediğini söyleyen engelli kişi, duruma sinirlenerek çevredekilerin yardım talebini reddetti. Engelli kişi, kendi çabasıyla merdivenlerden çıkarak oyunu kullanacağı sınıfa gitti. Engelli kişinin okulda yaşadıkları yakınları tarafından cep telefonuyla çekilip sosyal medyada paylaşıldı.
Görüntü Dökümü:
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-Engelli kişinin okula gelişi
-Merdivenlerden çıkışı
-Konuşması
-Detaylar
16.04.2017 - 13.35Haber Kodu : 170416173_
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6- AMBULANSLA OY KULLANMAYA GELDİ
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA
Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini öngören Anayasa değişikliğine ilişkin referandum da oy kullanma devam ediyor.
90 yaşındaki Suzan Sonkaya özel bir ambulansla oy kullanmak için Kadıköy'de bulunan Nurettin Teksan Ortaokulu'na geldi. Tekerlekli sandalyede sağlık ekipleri tarafından ambulanstan indirilen Sonkaya oy kullanmak için sınıfa geldi.
Oyunu kullanan Sonkaya, "Heyecanlıyım. Memleketimizi için hangisi hayırlısı ise o olsun. Ben gençleri düşünüyorum. Biz yaşlandık" diye konuştu. Yaşlı kadın daha sonra tekrar ambulansa bindirilerek evine götürüldü.
Görüntü Dökümü
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-Ambulansın gelişi
-Yaşlı kadının görüntüsü
-Tekerlekli sandalyede ambulanstan indirilmesi
-Sınıfa girmesi
-Kabine girmesi
-Oyunu kullanması
-Suzan Sonkaya ile röp
-Ambulansa bindirilmesi
Genel ve detay görüntüler
16.04.2017 - 12.42 Haber Kodu : 170416146_
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7- EDİRNE BAHÇEŞEHİR KOLEJİ ROBOT YARIŞMASI İÇİN ABD'YE GİTTİ
Haber-Kamera : Murat ÇAKIR - İSTANBUL DHA
Edirne Bahçeşehir Koleji öğrencilerinin oluşturduğu 'Odrınıas' takımı robot yarışmaları için THY uçağıyla saat 13.55'te ABD'ye gitti. Houston kentinde yapılan FRC (First Robotic Competition ) robot yarışması için 10 öğrenciden oluşan Edirne Bahçeşehir Koleji bir çok ülkeden gelen katılımcılarla mücadele edecek.
Atatürk Havalimanı'nda konuşan Rehber Öğretmen Melike Gürer Pamukçu, "Houston'da yapılacak olan Dünya şampiyonasında hem okulumuzu hem de ülkemizi temsil edeceğiz. 10 öğrencimizle gidiyoruz. Bundan 3 hafta önce Orlando'da çok güzel bir kupayla döndüler. En büyük ödül olan All Star ödülünü aldılar ve dünya şampiyonasına katılmaya hak kazandılar "dedi.
Öğrencilerden Tayfun Cem Tavşanoğlu yarışmayla ilgili bilgi vererek " Her yıl yarışmada yeni bir tema oluyor. Bu yeni temaya göre bize oyun sahasının bilgilerini oyunda yapılacak görevleri veriyorlar ve bize bir kutu yolluyorlar. Bu kutunun içinde robotun elektronik aksamları olsun mekanik parçaları olsun ayrı bir şekilde geliyor. Biz bu parçaları birleştirip robotun şasesini yapıyoruz. Aynı zamanda oyunu oynayabilmek için kuracağımız sistemin parçalarını kendimiz temin ederek yapıyoruz. Bütün takımlar farklı robotlar çıkardığı için aynı oyunu oynayabilen farklı robotlardan oluşan robot grupları oluşuyor ve 3'e 3 oynanıyor" diye konuştu.
Tavşanoğlu, bu yıl ki yarışmada robotlarının görevi için "Plastik çarkları veya topları bir yere fırlatarak puan kazanmamız gerekiyor. Maçın son 30 saniyesinde zepline tırmanmamız gerekiyor" diye özetledi.
Takımın kız üyeleri de, "Robot ve mekanik denilince erkeklerin ilgisini çekiyor gibi ama bizim de ilgimizi çekiyor" dediler.
Takım Atatürk Havalimanı'nda birlikte poz verdi.
Görüntü dökümü:
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-Öğrencilerin Atatürk havalimanında görüntüleri
-Öğretmen Pamukçu ile röportaj
-Tavşanoğlu ve diğer öğrencilerin konuşması
-Takımın birlikte poz vermesi ve gidişleri
16.04.2017 - 13.13 Haber Kodu : 170416168
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