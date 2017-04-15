Dha İstanbul Bülteni - 3
1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KARTAL'DA KONUŞTUCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan," ya silahları gömecekler ya da bu ülkeyi terk edecekler.
1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KARTAL'DA KONUŞTU
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
" ya silahları gömecekler ya da bu ülkeyi terk edecekler. O silahlar gömülmediği sürece, ETA gibi yapmadıkları sürece, bu ülkede onlara yaşam hakkı yok"
"İdam konusundaki kararım belli. İşte yarınki alacağımız karar, aynı zamanda bunun da yolunu açacaktır"
"O itler, orada Hüseyin Kurt'umuzun baldırından adeta parça koparıyor. Şimdi de 'Bu işi uluslararası mahkemelere taşımayın.' diye de haber gönderiyorlar"
Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ikinci durağı Kartal oldu. Toplanan kalabalığa seslenen Erdoğan, "Beşer planında hiçbir gücün önünde eğilmedik. Biz sadece ve sadece Rab'bimizin huzurunda rükuda ve secdede eğiliriz. Kendi geleceğimiz için bir karar vermenin çabası içindeyken bakıyoruz ki kimi Avrupa ülkeleri, 16 Nisan'dan sonra geçeceğimiz yeni yönetim sistemine karşı alenen kampanya yürütüyorlar. Size ne? Avrupa'nın milletvekillerine ne? Parlamentosunun önünde Erdoğan'ın resmi, şakağına silah dayatılmış. 'Erdoğan'ı öldürün.' diyor. Nerede bu? İsviçre Parlamentosu. Allahıma hamdolsun, demek onlara dahi bu korkuyu vermişiz. Çünkü biz düşmana korku, dosta muhabbet erleriyiz. Nerede İsviçre'nin yönetimleri. Niçin bu teröristlere orada haddini bildirmiyor. İşte bunların ne olduğunu anlayın. Bunların dostluğuna falan güvenmeyin. Bakıyoruz AB üyesi ülkeler Vatikan'a gittiler. Vatikan'da ne işiniz var? Vatikan AB üyesi mi? Değil? Bunların içinde Protestan, Ortodoks, ateist var. Bunların hepsi Katolik olan Vatikan'a gidiyorlar. Niye? Hepsi diziliyorlar, nasihatlerini aldılar. Bazı nasihatte bulundu Papa ve ondan sonra da kuzu kuzu ayrıldılar. Çünkü bunlar tek millet. Kimse bize gelip de 'şöyleydi, böyleydi' demesinler. Külahımıza anlatsınlar. 54 yıldır bu ülkeyi oyaladılar. İşte 16 Nisan bunun dönüm noktası olacaktır" dedi.
"BEDELİNİ ÖDEYECEKLER"
Avrupa'nın "Erdoğan çok sert" söylemlerini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, kime yumuşak, kime yumuşak davranacaklarını çok iyi bildiklerini ama hiç bir zaman baş eğemeyeceklerini belirtti.
Erdoğan, "Asıl sorun, Avrupa ülkelerinin bir bölümünün terör örgütleriyle mücadelemizden rahatsız olması. Gömüyoruz ya açtıkları hendeklere, çukurlara bu teröristleri gömmeye başladık ya rahatsızlık buradan geliyor. 20 ayda yaklaşık 11 bin teröristi etkisiz hale getirdik. Bu onları çok rahatsız ediyor. ya silahları gömecekler ya da bu ülkeyi terk edecekler. O silahlar gömülmediği sürece, ETA
gibi yapmadıkları sürece, bu ülkede onlara yaşam hakkı yok. Çok çektik, bu milleti parçaladılar, bu ümmeti parçaladılar. Artık bunlara tahammül yok. Bedelini ödeyecekler" şeklinde konuştu.
"'BU İŞİ ULUSLARARASI MAHKEMELERE TAŞIMAYIN.' DİYE DE HABER GÖNDERİYORLAR"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında bazı Avrupa ülkelerinin Türk bakanlara yönelik tavrına da eleştirerek, "O itler, orada Hüseyin Kurt'umuzun baldırından adeta parça koparıyor. Şimdi de 'Bu işi uluslararası mahkemelere taşımayın.' diye de haber gönderiyorlar. Nerede adaletiniz, nerede sizin hukuk anlayışınız, nerede sizin kadın haklarınız? Böyle olmayacak, yaptıklarınız yanınıza kar kalmayacak. Avrupa'nın, dünyanın neresinde olursa olsun, benim bir vatandaşım varsa, onun hakkını sonuna kadar korumak görevimdir" dedi.
"İDAM KONUSUNDAKİ KARARIM BELLİ"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(7 Haziran sonrası) Ana muhalefetin, bölücü terör örgütünün siyasi uzantılarını iktidara taşımak için nasıl çırpındığını unutmadık. Terör örgütlerinin meydanı boş bulduklarını düşünerek tüm güçleriyle ülkemizin üzerine nasıl saldırdıklarını unutmadık. Yatırımcıların nasıl tereddüde düştüklerini unutmadık. 15 Temmuz darbe girişimi de bu fotoğrafın bir parçasıdır. Bütün gerçekler ortadayken hiçbir şey olmamış gibi yolumuza devam etmemiz mümkün değildi. Hani birileri 'Şimdi böyle bir değişikliğin ne gereği vardı?' diyorlar ya, asıl şimdi bu reformun tam zamanıdır" şeklinde konuştu.
Erdoğan, "İdam konusundaki kararım belli. İşte yarınki alacağımız karar, aynı zamanda bunun da yolunu açacaktır" dedi.
Görüntü Dökümü:
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-Erdoğan'ın konuşması
15.04.2017 - 13.57 Haber Kodu : 170415077
15.04.2017 - 14.07 Haber Kodu : 170415084_
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2- BAŞBAKAN YILDIRIM KÜÇÜKÇEKMECE'DE KONUŞTU
Haber: Hakime TORUN- Kamera: Yaşar KAÇMAZ / İSTANBUL DHA
Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul'da üçüncü durağı olan Küçükçekmece'de konuştu. Yıldırım, referandum a ilişkin, "Bu sistem artık yürümüyor. 82 model. Darbeden kalma bir sistem. Türkiye'ye bu elbise dar geliyor. Bu vesayet anayasasını çöpe atmaya hazır mısınız? 'Evet'leriniz bol olsun pazar günü çifte bahar yaşatmaya hazır mısınız?" dedi.
"'21 YAŞINDAKİ GENÇLERE SİYASET OLMAZ' DENİYOR"
Yıldırım, "İstanbul dünya şehri. İstanbul Türkiye demek. Fetihle müjdelenmiş şehir. Bazıları '21 yaşındaki gençlere siyaset olmaz' diyor. 'Gençler bu işten anlamaz' diyor. Gençler bunlara hadlerini bildirecek misiniz? Size güvenmeyenlere cevabınızı verecek misiniz? O gençler ki 15 Temmuz'da tankların, bombaların önünde siz vardınız. O gece bayrağı indirmediniz, ezanları susturmadınız. Demokrasiyi korudunuz. Milleti alçaklara ezdirmediniz" diye konuştu.
"YARIN HER TÜRLÜ VESAYETE SON VERMENİN MİADI"
Başbakan Yıldırım, "Yarın her türlü vesayete son vermenin miadı olan bir gün. Evet diyenleri denize dökme tehdidinde bulunanlara cevap verecek misiniz?" dedi.
Görüntü dökümü
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-Yıldırım'ın konuşması
-Detaylar
15.04.2017 - 14.22 Haber Kodu : 170415090
15.04.2017 - 14.23 Haber Kodu : 170415091
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3- BAŞBAKAN YILDIRIM "EVET" STANDINI ZİYARET ETTİ
Yaşar KAÇMAZ - İSTANBUL DHA
İstanbul'da mitingler düzenleyen Başbakan Binali Yıldırım, seçim otobüsüyle geldiği Avcılar'da "Evet" standını ziyaret etti. Buradakilerle bir süre sohbet eden Yıldırım daha sonra secim otobüsüne binerek ayrıldı.
Görüntü Dökümü:
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-Yıldırım'ın otobüse binmesi
-Evet standını ziyareti
-Sohbet etmesi
-Ayrılması
15.04.2017 - 13.47 Haber Kodu : 170415076
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4- BOĞAZDA "HAYIR" ZİNCİRİ
Haber - Kamera: Enver ALAS, İstanbul / DHA
Çeşitli siyasi partiler ve sivil toplum örgütlerinin organizasyonunda bir araya gelenler İstanbul boğazı kıyısında el ele tutuşarak 'hayır' zinciri oluşturdu.
Ortaköy ile Emirgan arasındaki sahil yolunda belirlenen 18 noktada çok sayıda kişi, "Hayır için el ele" etkinliğinde bir araya geldi.
Ellerinde Türk bayrağı katılımcılar sık sık İzmir Marşı'nı söyledi, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları attı. Etkinlikte belirlenen noktalarda buluşanlar aynı anda el ele tutuşarak zincir oluşturdu. Zincirdekiler, bu esnada sahilde yürüyüş yapanlara da 'hayır' bildirileri dağıttı. Yaklaşık iki saat süren etkinliğin sonunda, katılımcılar aynı anda belirlenen noktalarda 'hayır' yazılı balonları gökyüzüne bıraktı. Bu sırada Boğaz semalarında renkli görüntüler oluştu.
Görüntü Dökümü
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-Emirgan'da toplananlar
-İzmir Marşı söyleyenler
-Etkinliğe katılanlar
-Sahilde toplananlar
-El ele zincir oluşturulması
-Zİncirden görüntüler
-Slogan atanlar
-Balonların gökyüzüne bırakılması
-Genel ve detaylar
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5- İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU: 49 GÖZALTI
Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA
İstanbul'da 7 ilçede terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 41'i yabancı toplam 49 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın gerçekleştirdiği Reina saldırısının failleriyle bağlantılı eylem hazırlığında olduğu iddia edilen kişilerle ilgili çalışma başlattı.
TEM ekipleri son bir haftada Başakşehir, Beylikdüzü, Fatih, Esenyurt, Kartal, Küçükçekmece ve Pendik'te bulunan adreslere yaptığı baskınlarda 41'i yabancı uyrukluyla toplam 49 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan aramalarda 1 el telsizi, 6 pos cihazı, çok sayıda banka kartı, 1'i kurusıkıdan bozma toplam 3 tabanca, 1 pala, 7 bin dolar, 3 bin İsviçre kronu, 4 bin 380 lira para ve çok sayıda askeri kamuflaj ele geçirildi. Gözaltına alınan 49 kişi sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldüi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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6- DUAYEN GAZETECİ SELMA TÜKEL SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Üyesi, Sürekli Basın Kartı sahibi, 2007 yılı Burhan Felek Takdir Belgesi Sahibi, duayen gazeteci Selma Tükel son yolculuğuna uğurlandı.
86 yaşında vefat eden Selma Tükel için Şakirin Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye ailesi, yakınları ve meslektaşları katıldı. Tükel'in cenazesi öğle namazına mütekip kılınan cenaze namazından sonra Karacaahmet Mezarlığında toprağa verildi.
Görüntü Dökümü
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-Cenazeden görüntü
-Cenazeye gelenlerden görüntü
-Meslektaşlarından görüntü
-Çelenklerden görüntü
-Dua ve hellallik alınması
-Cenaze namazının kılınması
-Genel ve detay görüntüler
15.04.2017 - 14.33 Haber Kodu : 170415097
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7- AB'DEN HALK EĞİTİMİNDEKİ AKILLI MOBİL UYGULAMALARI PROJESİNE 76 BİN EURO HİBE
Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL,
Avcılar Halk Eğitim Merkezi (HEM) tarafından geliştirilen 'Yetişkin Eğitiminde Akıllı Mobil Uygulamaları Projesi'ne (Smart APPS For Adults Education) Avrupa Birliği onay vererek 76 bin euro hibe verdi. Projenin kabul edilmesi ile halk eğitim merkezlerinde binlerce kursiyer akıllı cep telefonu ve tabletlerden indirilecek programlarla eğitilmelerine katkı sağlanacak.
Avcılar HEM Müdürü Sahra Köksal ile merkezdeki eğitmenlerden Yeşil Özgenal günümüzde Türkiye'de hızla yaygınlaşan internet kullanımının sosyal medya yerine akıllı cep telefonları ve tabletlere indirilebilecek programlarla sayesinde eğitimde nasıl kullanılabileceği konusunda proje hazırladı. Hazırlanan 'Yetişkin Eğitiminde Akıllı Mobil Uygulamaları Projesi', Türkiye Ulusal Ajansı tarafından Avrupa Birliği'ne önerildi. Avrupa Birliği, daha önce uygulanmayan bir alanda hazırlanan bu projeye Erasmus+ kapsamında 76 bin Euro hibe ederken, proje koordinatörlerinden 'Stratejik Ortaklıklar'a gitmesini istedi. Proje Koordinatörü olarak belirlenen Avcılar HEM bunun üzerine Türkiye adına çağrıda bulundu. Türkiye'den gelen bu çağrıya olumlu veren İspanya, Polonya, Portekiz proje ortakları arasında yer aldı..
YETİŞKİN EĞİTİMİNDE MOBİL UYGULAMALAR YAYGINLAŞTIRILACAK
Proje ile yetişkin eğitiminde eğitim amaçlı mobil uygulamalarının kullanılmasının yaygınlaştırılması daha da aktif hale getirilmesi hedeflendi. Bu doğrultuda ilk etapta yetişkinlere eğitim veren öğretmen ve yetişkin öğrencilerin günümüz teknoloji dünyasının gereklerini yerine getirebilmesi hızla gelişen bilgi çağına ayak uydurulabilmesi ve mesleki becerilerini geliştirilebilmesi amaçlandı. Önümüzdeki Temmuz ayında Polonya'daki bir firmada yapılacak mobil uygulama oluşturulması amacıyla öğretmen eğitimi için hazırlık çalışmalarına yaygınlaştırma çalışmalarına başlanacak.
HEM teknoloji öğretmeni Yeşil Özgenal, 139 proje arasında ilk 20 arasında kabul edilen geliştirilen proje kapsamında bir öğretmenin Androit yazılım kursuna gönderildiğini, ufuklarının geliştiğini anlatırken, "Bir portal oluşturduk. Mesleği hakkında androit uygulaması yapanların çalışmalarını yükleyerek mesleki anlamda gelişmesini sağlayacak süreç hedefliyoruz. Projeyi ne kadar fazla kişiye duyurabilirsek daha faydalı olabilir. Kurslarımıza gelenler için Androit uygulama indirteceğiz hangi saatte hangi kurslar var ne işe yarar nasıl yapılır video olarak izleyebilecek. Bu uygulama kurslara yönelik alternatif değil. Tekrar edilecek konular olabiliyor. Kursiyer gelemediği günler için eğitim görebilecek veya mesleki yönden kendisini geliştirebilecek" dedi.
Projenin tanıtım toplantısına katılan Avcılar Kaymakamı Hulusi Doğan, proje ile geliştirilen programın akıllı cep telefonu ve tabletlere indirilebilecek bu uygulama 'Google play store'de yer alacağını anlatırken, "Türkiye interneti sosyal medya kullanımında dünya üçüncüsü. Oysa eğitim amacıyla kullanımda yüzde 5 ile dünyanın en son ülkelerinden biri. Proje ile mobil telefonları daha faydalı kullanılabilecek" diye konuştu. Avcılar Milli Eğitim Müdürü Emin Engin ise, kursiyerlerin bu programlar sayesinde eğitimlerine destek bulabileceklerini kaçırdıkları derslere oradan ulaşabileceklerini anlattı.
Proje koordinatörü Avcılar HEM Müdürü Sahra Köksal, bu projenin çok iyi sonuçlar vereceğine inandıklarını anlatırken, "Biz yılda 50 bin kişiye eğitim veriyoruz. Türkiye'de 960 ayrı HEM kursu var. Olumlu sonuç alınırsa bakanlık tarafından milyonlarca kursiyere yaygınlaştırılabilir. Patent başvurusunu bakanlık yapabilir. Yetişkinlere yönelik öyle bir uygulama AB ülkelerinde olmadığı için destek fonundan yararlandırıldık. Projeyi ileriye taşıyacağımıza inanıyorum" dedi.
Görüntü Dökümü:
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-Halk Eğitim Merkezi'ndeki eğitim görüntüleri (Arşiv)
-Avcılar Kaymakamı (Gözlüklü)
-Avcılar Milli Eğitim Müdürü
-Avcılar HEM Müdürü Sahra Köksal
-Proje öğretmeni
15.04.2017 - 14.20 Haber Kodu : 170415089_-