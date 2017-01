Dha İstanbul Bülteni - 3

1- BEBEĞİNİ DENİZE ATAN KADIN ADLİYEYE SEVKEDİLDİ



Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK-Yaşar KAÇMAZ/İSTANBUL-DHA



Eminönü'nde 40 günlük bebeğini denize atan Fatma K. ve birlikte yaşadığı Mustafa T., adliyeye sevk edildi.



Fatih Asayiş Büro Amirliği'nde sorguları tamamlanan Fatma K.(35) ve birlikte yaşadığı Mustafa T.(36), öğle saatlerinde buradan çıkarıldı.



Sağlık kontrolünden geçirilen Fatma K. ve Mustafa T., daha sonra Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü



Görüntü Dökümü:



--------------



-Zanlıların polis merkezinden çıkışı



-Farklı araçlara bindirilmeleri



-Polis merkezinden detay görüntü



-Detaylar



26.01.2017 - 14.10 Haber Kodu : 170126091



====================================



2- EMİNÖNÜ'DE ANNESİNİN DENİZE ATTIĞI BEBEK ARANIYOR



Haber-Kamera: Erhan TEKTEN İstanbul DHA



Eminönü'nde annesi tarafından denize atıldığı belirtilen 40 günlük Tuğçe bebeği arama çalışmaları devam ediyor.



Deniz Polisi, dün havanın kararmasının ardından sona eren çalışmalar saat 11.00'da yeniden başladı. Deniz Polisi'ne bağlı dalgıç timi Eminönü Adalar İskelesi önünde dalarak bebeği aramaya devam ediyor.



Görüntü Dökümü:



---------------



-Deniz Polisi



-Botlar



-Dalgıçların suya atlaması



-Arama çalışmalarından görüntüler



26.01.2017 - 11.45 Haber Kodu : 170126041



=========================



3- KAR YAĞIŞI BAŞLADI, HAVALİMANINDA İPTALLER 478 OLDU



Uçaklara 'Anti-Icing' denilen işlem yapılıyor.



Haber-Kamera: Murat ÇAKIR-İSTANBUL DHA



Havayolu şirketleri olumsuz hava koşulları nedeniyle Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarından gerçekleştirdiği seferlerinde azaltmaya gitti. Türk Hava Yolları ve diğer hava yolları şirketleri, iç ve dış hatlarda 478 seferini iptal etti. Atatürk Havalimanı'nda kar yağışı başlamasına rağmen iniş ve kalkışlar normal bir şekilde gerçekleştiriliyor. Kar yağışı nedeniyle gerekli önlemlerin alındığı Atatürk Havalimanı'nda kriz masası da oluşturuldu. Atatürk Havalimanı'nda görüş mesafesi 6 km, sıcaklık 1 derece ve rüzgar kuzeyden orta kuvvette esiyor.



UÇAKLAR ÖZEL SIVIYLA YIKANIYOR



Bu arada hava sıcaklığının düşmesiyle uçuş güvenliğinin aksamaması için Atatürk Havalimanı'nda kalkış yapacak uçaklara uçuş öncesi 'Anti-Icing' denilen işlem gerçekleştiriliyor. Uçuşa hazırlanan uçakların gövdelerinin yanı sıra özellikle kuyruk ve kanatları buzlanmaya karşı alkol ve glikoz karışımı bir sıvı ile yıkanıyor. Yıkama işlemi öncesi uçaklar piste çıkmadan önce Atatürk Havalimanı apronunda belirlenen bir alanda Anti-Icing işleminden geçiriliyor.



Görüntü Dökümü:



-----------



-İptalleri gösteren ekranlar



-Atatürk havalimanı apronunda uçaklar ve kar yağışı



-Kar yağışında kalkan ve inen uçaklar



-Anti-ıcing işlemi yapılan uçaklar



26.01.2017 - 11.48 Haber Kodu : 170126045



============================



4- MİDESİNDEN ÇIKANLAR ŞOK ETTİ



Ekvatorlu yolcunun midesinde 18 prezervatif içinde 1 kilo 280 gram sıvı kokain tespit edildi.



Haber: Çağatay KENARLI, İSTANBUL DHA



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Avrupa'dan Türkiye'ye uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri salı günü Atatürk Havalimanı'nda risk analizi yöntemiyle yaptığı çalışmalarda Avrupa'da bir ülkeden gelen Ekvatorlu erkek yolcuyu Atatürk Havalimanı'nda gözaltına aldı.



18 PREZERVATİF İÇİNDE 1 KİLO 280 GRAM SIVI KOKAİN



Polis ekipleri, uyuşturucu taşıdığından şüphelendiği Alfredo Demeceo M.M.(45)'nin üzerinde yapılan aramalarda bir şey bulamadı. Bunun üzerine şüphelinin uyuşturucu maddeyi kapsül halinde yutmuş olabileceğini değerlendirerek Alfredo Demeceo M.M.'yi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti.



Hastanede sindirim sistemi röntgen filmi ile kontrol edilen şüphelinin içinde 1 kilo 280 gram sıvı kokain bulunan 18 prezervafif yuttuğu tespit edildi. Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından emniyetteki sorgulanması tamamlanan Alfredo Demeceo M.M. dün adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.



Görüntü Dökümü:



----------



-MR'ın görüntüsü



26.01.2017 - 12.15 Haber Kodu : 170126057



=============================



5- SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI İŞGALİ DAVASI;ASKERLER KOMUTANLARA "YANLIŞ BİR ŞEY YAPMIYORUZ DEĞİL Mİ?" DİYE SORMUŞ



Haber: Yüksel KOÇ/İSTANBUL,



FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Sabiha Gökçen Havalimanı'nı işgal etme girişiminde bulundukları gerekçesi ile 62 asker hakkında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın dördüncü duruşması başladı.



Mahkeme Başkanı Ali Öztürk, tank komutanı olarak görev yapan Astsubay Sinan Torunoğlu'na, "Terör saldırısı var diye uçaksavar yüklüyorsunuz. Sen hiç elinde uçak olan terör örgütü gördün mü?" diye sordu. Torunoğlu bu soruyu, "Terör saldırısı olduğu için her türlü mühimmatı yükleyebilirsiniz" sözleri ile yanıtladı.



Tutuklu sanık Astsubay Recep Özcan sorgusunda, "Yarbay Şakir Çınar, 'ateş edin, top atın yaklaştırmayın' diyordu. Ben de, 'Kime ateş edeyim, bizim vatandaşlarımız' dedim ve hiçbir şey yapmadım, şarjörü boşalttım" dedi.



'YANLIŞ BİR ŞEY YAPMIYORUZ DEĞİL Mİ?'



İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Silivri Kapalı Cezae İnfaz Kurumu yerleşkesinde yaptığı duruşmaya, 1'i yüzbaşı, 3'ü üstsubay, 4'ü astsubay ve 20'si uzman çavuş ve uzman erbaştan oluşan 28 tutuklu sanığın tamamı katılırken, erlerden oluşan 34 tutuksuz sanıktan 12'si katıldı.



İlk üç duruşmada 21 tutuklu sanığın sorgusu tamamlandı. Duruşma, tutuklu sanık Astsubay Erkan Taşdemir'in sorgusu ile başladı.



Sorgusunda darbe günü 17.03 sıralarında 3. Kolordu Komutanlığı'ndan telefonuna İstanbul'un çeşitli yerlerine saldırı olabileceği şeklinde mesaj geldiğini söyleyen tutuklu sanık Astsubay Erkan Taşdemir, kışladan Sabiha Gökçen'e terör saldırısı nedeniyle çıkarıldıklarını söyledi. Taşdemir, "Aracın şoförü Serkan Bozkurt nizamiyeden çıkarken Mehmet Ali Üstteğmen'e, 'yanlış bir şey yapmıyoruz değil mi' diye sordu. Komutan da, 'başımızda bölük komutanımız var, bir şey yaparsa hesabını verir' diye yanıt verdi" dedi.



Sabiha Gökçen'e vardıklarında halkın orada toplandığını gördüklerini belirten Taşdemir, silah kullanmadığını, kendi araçlarından da silah kullanan olmadığını söyledi.



Olay gecesi Sabiha Gökçen'e giden tanklardan birinin komutanlığını yapan tutuklu sanık Piyade Astsubay Sinan Torunoğlu, Zırhlı Muharebe Aracı'na (ZMA) MG3, piyade tüfeği, zırhlı mahebere aracı mühimmatı yüklediklerini söyledi.



'UÇAKSAVAR YÜKLÜYORSUNUZ, SEN HİÇ ELİNDE UÇAK OLAN TERÖR ÖRGÜTÜ GÖRDÜN MÜ?'



Mahkeme Başkanı Ali Öztürk, "Terör saldırısı olacak diye uçaksavar yüklüyorsunuz. Sen elinde uçak olan terör örgütü gördün mü?" diye sordu.



Sanık Torunoğlu bu soruyu, "Terör saldırısı olduğu için her türlü mühimmatı yükleyebilirsiniz" sözleri ile yanıtladı.



Sabiha Gökçen'e gittiklerinde halkın toplandığını, tepki gösterdiğini söyleyen Torunoğlu, halka ateş açılmamasına yönelik ilk talimatın Üstteğmen Uğur Can Bekhan tarafından verildiğini söyledi.



'5-6 AYDIR BİZİ HAZIRLIYORLARMIŞ'



Torunoğlu, "Şimdi anlıyorum 5-6 aydır bizi hazırlıyorlarmış, buradaki insanların hepsi mahsumdur, bizi kandırmışlar" dedi.



'ATEŞ EDİN DİYE BAĞIRIYORDU'



Terör saldırısı gerekçesiyle Sabiha Gökçen'e gittiklerini söyleyen tutuklu sanık Astsubay Recep Özcan, Yarbay Şakir Çınar'ın kendi tankına bindiğini, havaalanına doğru yola çıktıklarını söyledi. Havalimanı'nda toplanan halkın kendilerine tepki gösterdiğini söyleyen Özcan, "Halk tepki gösteriyordu. 'Niçin geldiniz' diyorlardı. O arada Şakir Yarbay 'ateş edin' diye bağırıyordu. Ben, 'kime ateş edeyim, bizim vatandaşlarımız' dedim. Bana aşırı derece bağırdı. Baskı altında kaldım. Şarjörü takarak havaya ateş ettim. 'İnsanlar terör olmadığını söylüyorlar, niye geldik buraya' dedim. 'Top at, yaklaştırmayı insanları' dedi ancak ben artık hiçbir şey yapmadım. Muhammed Mustafa Şenel de tehdit edildiği için havaya ateş ettiğini söyledi. Halk tepki gösterdi, tankın üstü doldu, biz de tankı istop ettik. Şakir Yarbay artık hiçbir şey yapmıyordu, korkmuş, susup kalmıştı. Polisler geldi, teslim olduk" dedi.



O gün Yarbay Şakir Çınar'ın kendilerine Türkiye ve yoğunlukla İstanbul'a genel bir terör saldırısı olacağını söylediğini belirten tutuklu sanık Üstteğmen Uğur Can Bekhan, "Yarbay Şakir Çınar, bize, Atatürk Havalimanı ve köprülerin emniyete alındığını, bizim de Sabiha Gökçen Havalimanı'nı emniyete alacağımızı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün de bizimle hareket edeceğini söyledi" dedi.



'GÖRMÜYORMUSUNUZ HALK VAR, ATEŞ ETMEYİN'



Sabiha Gökçen'e doğru yola çıktıklarını söyleyen Bekhan, "Havalimanına gittik. Bariyerleri yıktık. Bir kadın, 'evladım Genelkurmay Başkanınızı rehin aldılar, sen onlara uyma' dedi. Bir başkası da darbe yaptığımızı söyledi. Ondan sonra Başbakan'ın konuşmasını söylediler. Bunlardan haberim olmadığını söyledim. O anda mermi sesi duydum. Bağırmaya başladım, 'görmüyormusunuz halk var, kim emri verdi. Saçmalamayın, kim atıyor' dedim. Astsubay Recep Özcan, 'Şakir Çınar emir veriyor' dedi. Ben de 'saçmalamayın' dedim. Hemen silahları içeri almalarını istedim. Arkadaki tanklar da aynısını yaptı. Sonra ben, 'geri dön' emri verdim. Halktan dolayı geri gidemiyoruz. Sonra polisler geldi, karakola gittik" diye konuştu.



İDDİANAMEDEN



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Maltepe Nurettin Baransel Kışlaşı 2. Zırhlı Tugayı'nda görevli bir yüzbaşı, 7 subay ve 20 uzman çavuş ile 34 er hakkında 15 Temmuz gecesi devlet büyüklerinin kullanma ihtimaline karşı Sabiha Gökçen Havalimanı'nı işgale gittikleri belirtiliyor.



Rütbeli 28 askerin tutuklu, 34 erin tutuksuz yargılandığı iddianamede sanıkların tümü için 4 ayrı suçtan ceza isteniyor. Tüm sanıkların, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs" üç kez ağırlaştırılmış müebbet ve "Silahlı terör örgütüne üye oylak", "Üye olmamakla birlikte silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçlarından 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.



=================================



6- 4 GREENPEACE AKTİVİSTİ TAVUKÇULUK SEKTÖRÜNDE "HAKSIZ REKABET" TEN YARGILANIYOR



Savcı, sanıkların 2'şer yıl hapis cezasıyla cezalandırılmalarını istiyor



Ümit TÜRK, İstanbulDHA



Endüstriyel tavukçuluk sektöründeki şirketlerin üretim koşullarının sağlıksız olduğu iddiasyla kampanya düzenleyen Greenpeace üyesi 4 aktivist, "Haksız rekabet fiilini işlemek" suçundan bugün hakim karşısına çıktı. İstanbul 61. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 2 yıla kadar hapis cezası istenen sanıklardan Ece Ünver Mataracı, Melda Elif Keskin ve Ayyüce Özdemir Ökten katıldı. Tavukçuluk sektöründe faaliyet gösteren şirketi de avukat temsil etti.



"AMACIMIZ, KİMYASAL İLAÇ TÜKETİMİNİN AZALTILMASI, HAYVAN REFAHININ GÖZELTİLMESİYDİ"



Sanıklardan Ece Ünver Mataracı savunmasında, Greenpeace'de direktör olarak görev yaptığını belirterek, "Endüstriyel tavukçuluk sektöründeki çalışmalara ilişkin bazı taleplerimiz vardı. Bunlar, İthal GDO yerine yerel ürünlerin kullanılması, kimyasal ilaç tüketiminin azaltılması, hayvan refahının gözeltilmesiydi. Bu amaçla internet sitesi üzerinden kurduğumuz, "Yutma yutturma" başlıklı kampanya ile hayata geçirilmesi için bu taleplerimizi sektördeki 7 büyük şirkete duyurmak istedik. Bunlardan biri de bu şirketti. Kimseyi suçlamadık" diye konuştu.



"BU SEKTÖRDE ÇALIŞMIYORUZ ORTADA HAKSIZ REKABET DE OLAMAZ"



Greenpeace'de finans direktörü olarak görev yapan Ayyüce Özdemir Ökten de davanın "Haksız rekabet" davası olduğunu hatırlatarak, "Fakat biz şikayetçi firmasyla aynı sektörde çalışmıyoruz. Bu nedenle ortada haksız rekabet de olamaz. Bizim hedefimiz Türkiye'deki tavukçuluk sektöründeki olumsuz şartları düzeltmeye yönelik talepleri iletmekti" diye konuştu.



"BİR TAVUK HİÇBİR ZAMAN 42 GÜNDE BÜYÜMEZ"



Sanıklardan Melda Elif Keskin de 20 yılı aşkın Greenpeace'de görev yaptığını belirterek, "Tavukları hızlı büyütmek için antibiyotik ilaçlar verildiğini öğrendik. Bir tavuk hiçbir zaman 42 günde büyümez. Tavuklara verilen şey tavukların etine oradan da insan bünyesine geçmektedir. Atıkları da çevre sağlığını tehdit etmektedir. Yumurta sektörüde aynı şekil insan sağlığını tehdit etmekteditr. Bu amaçla kampanya başlattık. Amacımız komuoyu desteğini alarak sektörün dönüşmesini sağlamak ve yeniden gönül rahatlığıyla tavuk ve yumurta tüketebilmektir" ifadesinde bulundu.



"KAMPANYA BİZE DÖNDÜ... DELİLLERİMİZİ SUNACAĞIZ"



Şikayetçi şirketin avukatı ise söz konusu kampanyanın önce büyük şirketler için başladığını ancak sonrasında sosyal medya üzerinden kendilerine döndüğünü savundu. Şikayetçi avukatı bu konuda mahkemeye delil de sunacaklarını dile getirdi.



OLAYIN GEÇMİŞİ



Greenpeace, endüstriyel tavuk üretiminin insanların sağlığına ve çevreye olan olumsuz etkileri hakkında Mayıs 2016'da bir rapor yayınlayarak kampanya başlattı. İnternet sitesi üzerinden başlatılan kampanyada, sektörün önde gelen 7 büyük firmasının logoları ve isimleri de kullanıldı. O firmalardan biri 7 firmadan sadece kendilerinin marka ve logosunun kullanılarak, şirketin marka değerini ve ticari itibarını zedelediği iddiasıyla şikayetçi oldu. Savcılık, 4 kişi hakkında, "haksız rekabet fiilini işlemek" suçundan, iki yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.



====================================



7- !F İSTANBUL BAĞIMSIZ FİLMLER FESTİVALİ, "İYİLEŞTİREN ŞEYLER"LE GELİYOR



Haber: Orhan SENCER / İSTANBUL,



16. !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali, bu yıl "İyileştiren Şeyler" temasıyla 16-26 Şubat tarihlerinde İstanbul'da, 2-5 Mart tarihlerinde de Ankara ve İzmir'de sinemaseverlerle buluşacak.



İş Bankası Maximum Kart'ın ana partnerliğinde düzenlenecek 16. !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali'nin basın toplantısı bugün Beyoğlu'ndaki Soho House İstanbul'da yapıldı. 34 ülkeden 146 yönetmenin toplam 126 filminin gösterileceği festival, bu yıl "İyileştiren Şeyler" temasıyla yola çıkacak. Festival, 16-26 Şubat tarihlerinde İstanbul'da, 2-5 Mart tarihlerinde de Ankara ve İzmir'de sinemaseverlerle buluşacak.



Festival direktörleri Serra Ciliv ve Pelin Turgut'un !f 2017 programını tanıttıkları toplantıya, !f İstanbul ana partneri İş Bankası Maximum Kart adına Bireysel Bankacılık Pazarlama Müdürü Burak Sezercan ve !f Yarın sponsoru Samsung adına Samsung Electronics Türkiye Mobil Ürünler Kıdemli Pazarlama Müdürü Burak Destici de konuşmacı olarak katıldı.



CİLİV: "İLHAMI JODOROWSKY'DEN ALDIK"



Festival direktörü Serra Ciliv, bu yılın temasının "İyileştiren Şeylerö olduğunu belirterek, "Bu ülkede yaşayan herkes gibi, bizim de 'Bizlere ne güç verir? Ne şifa verir?' soruları hep aklımızdaydı bu yılki festivali hazırlarken. Alejandro Jodorowsky'le !f'te bir kaç yıl önce yaptığımız bir röportajda 'Dünyayı değiştiremeyiz, çok büyük; ancak iyileştiren şeyler yapabiliriz. İyileştiren sanat, iyileştiren müzik, iyileştiren ticaret' demişti. Biz de 'İyileştiren Şeyler'i konuşmaya başladık. Bizi zor zamanlarda ne iyileştirir diye birbirimize sorduğumuzda herkesin cevabı az çok aynıydı: Bir arada durabilmek, konuşabilmek ve ışık tutan filmler, kitaplar, şiirler…" ifadesini kullandı.



!f 2017'NIN YENİLİKLERİ



Bu yıl !f İstanbul ve Samsung ortaklığıyla Bomontiada Alt Sanat Mekanı'nda gerçekleşecek !f Yarın Sanal Gerçeklik ve İnteraktif Hikayeler Sergisi için çok heyecanlı olduklarını belirten Pelin Turgut ise, bu yılın yeni bölümlerini şöyle anlattı:



"Gerçeğin ne olduğunun tartışıldığı bir dönemde yeni nesil belgeselleri bir araya getirdiğimiz 'Görme Biçimleri' bölümü, adını yakın zamanda kaybettiğimiz ve çok sevdiğimiz John Berger'dan aldı. Çok sesli hikayeciliği desteklemek üzere son üç yıldır !f İstanbul ve Anadolu Kültür'ün ortaklaşa kurduğu Yeni Film Fonu'na bu yıl ek olarak Ortadoğulu belgeselcileri İstanbul'da bir araya getireceğimiz Doc Lab adlı belgeselciler buluşması düzenliyoruz. Bu yılın bir diğer önemli yeniliği Samsung desteğiyle gerçekleşen !f Yarın bölümü. Geleceğin sinemasını sadece anlatmakla yetinmeyip, bizzat deneyimleten bu sanal gerçeklik platformu ve sergisi, bu alanda yılın en çok konuşulan işlerini İstanbul'a getiriyor."



5 YILDIR İŞ BANKASI MAXİMUM KART İLE BİRLİKTE



İş Bankası Maximum Kart adına konuşan Bireysel Bankacılık Pazarlama Müdürü Burak Sezercan, !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali ile 5 yıldır sürdürdükleri işbirliğinden büyük mutluluk duyduklarını belirtti ve şunları söyledi: "Dünya değişiyor, hayatlar, beklentiler değişiyor. Özellikle içinde bulunduğumuz Dijital Çağ'da yaşadığımız hızlı teknolojik gelişmeler insan hayatının değişiminde büyük rol oynuyor. Değişime uğrayan yeni şeyleri artık eski kelimeler ile tanımlamakta zorlanıyoruz. !f İstanbul, 16 yıldır sürdürdüğü anlamlı yolculuğunda tüm bu değişimleri her yıl toplumsal menfaatleri, kaygıları, ümitleri odağına alarak sinema sanatı ile çok güzel anlatmayı başarıyor. Ruhlarımızı iyileştirici, yeni bakış açıları kazandıran filmlerden başarılı sentezler yapıp sinemaseverler ile buluşturuyor. Bu senenin programına baktığımızda insanı insan yapan ortak öğeleri işleyen, birleştirici eserleri görüyoruz. 16. yılında !f yine hayal gücüne, rüyalara, hepimizin içindeki özgür, geniş alanlara ve yaratıcılığın olasılıklarına işaret edip, sinemaseverlere 'Kaçırmayın' diyerek şifa olmak için sahneye çıkıyor. İşbirliğinin bizi heyecanlandıran diğer bir yönü, festival salonlarını ülkemizin toplam 30 şehrine ve hatta ülke sınırlarının dışına taşıyan '!f²'. '!f²'yi üniversiteli markamız İş'te Üniversiteli ile desteklemekten ötürü de ayrı bir heyecan duyuyoruz."



SAMSUNG VE !F İSTANBUL ORTAKLIĞI: !F YARIN



Samsung Electronics Türkiye Mobil Ürünler Kıdemli Pazarlama Müdürü Burak Destici ise, bu yıl ilk kez birlikte çalıştıkları !f İstanbul ile kurdukları ortaklığın çok değerli bir sonuca vardığını ve !f Yarın için büyük heyecan duyduklarını vurgulayarak, "Bu yıl festival kapsamında bir ilki gerçekleşecek olan !f Tomorrow- sanal gerçeklik ve interaktif hikayeler sergisi ile seyirciler, geleceğin teknolojisi sanal gerçeklikle tanışacak.Birbirinden farklı dünyalara yolculuk edecek. Samsung olarak, kültür sanat hayatına yeni bir soluk getiren !f İstanbul Uluslararası Bağımsız Filmler Festivali'ne yeni nesil giyilebilir sanal gerçeklik ürünlerimizle ortak olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. !f Yarın Sanal Gerçeklik ve İnteraktif Hikayeler sergisinde, 360 derece panoramik görüş açısı sağlayan Samsung Gear VR gözlüklerle sinematik bir sanal gerçeklik ortamı yaratacağız. Bugün dünyanın en inovatif teknoloji şirketlerinden biri olarak yenilikçi fikirler ve teknolojilerle dünyaya ilham vermeyi amaçlıyoruz. Bunu yaparken dünyayı değiştiren teknolojileri insanların günlük yaşamlarına dahil ediyoruz ve geleceğe yön veriyoruz. !f Yarın kapsamında sinemaseverler Samsung Gear VR deneyimi ile son yılların ses getiren filmlerini heyecan verici bir dünyanın içinde izleyebilecek" diye konuştu.



Görüntü Dökümü:



-----------------------



-Basın toplantısındaki açıklamalar



-Detaylar



26.01.2017 - 14.03 Haber Kodu : 170126084_



===========================