Dha İstanbul Bülteni - 3

1- İSTANBUL'DA DEAŞ SORUŞTURMASI: 28 TUTUKLAMA



Haber: Ümit TÜRK İstanbul / DHA



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, adliye sevk edilen 28 kişi "Terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklandı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından terör örgütü DEAŞ mensuplarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 41 şüpheli hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan gözaltı kararı verilmişti.



Polis, yaptığı operasyonlarda 33 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Dün adliyeye getirilen şüphelilerden 28'i, savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi, 5 kişi ise serbest bırakıldı.



28 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI



İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği'nde ifade veren 28 şüphelinin tamamı "Terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklandı. 8 kişinin firari olduğu ve arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.



(AKTÜEL GÖRÜNTÜYLE)



2- DÜŞEN UÇAĞIN MÜRETTEBATIN CENAZELERİ İSTANBUL'A GETİRİLDİ



Haber-Kamera: Murat ÇAKIR - İSTANBUL DHA



Kırgızistan'daki uçak kazasında hayatını kaybeden mürettebatın cenazeleri İstanbul'a getirildi.



ACT Havayolları A.Ş'ye ait kargo uçağı geçtiğimiz gün, Bişkek yakınlarında yerleşim yerine düşmüş, kazada 37 kişi hayatını kaybetmişti. Kazada hayatını kaybeden kaptan pilot İbrahim Gürcan Dirancı, ikinci pilot Kazım Öndül ile Teknisyen İhsan Koca'nın cenazeleri İstanbul'a getirildi.Türk Hava Yolları'na ait bir uçakla saat 11.00'da Bişkek'ten gelen cenazeleri Atatürk Havalimanı apronunda yakınları ve ACT Havayolları çalışanları karşıladı. Gözyaşları içinde alınan cenazeler daha sonra Atatürk Havalimanı'ndan Atatöy 5. Kısım Camii'ne götürüldü. Yükleme uzmanı Melih Aslan'ın cenazesinin ise daha sonra getirileceği öğrenildi.



Görüntü Dökümü:



-Uçağın gelişi ve yanaşması



-ACT hava yolları çalışanlarının apronda bekleyişleri



-cenazelerin çıkarılması ve ACT çalışanlarının cenazeyi taşıması



-Cenazelerin çıkarılması esnasında gözyaşı dökenler



-Cenazelerin götürülmesi



-Detaylar



19.01.2017 - 12.09 Haber Kodu : 170119058



3- DÜŞEN UÇAĞIN MÜRETTEBATININ CENAZELERİ ASKERİ TÖRENLE HAVALİMANINDAN ALINDI



Haber - Kamera: Enver Alas, İstanbul / DHA



Bişkek'te düşen ACT Havayolları'na ait Boeing 747 tipi uçakta yaşamını yitiren Kaptan Pilot İbrahim Gürcan Dirancı, İkinci Pilot Kazım Öndül ile Teknisyen İhsan Koca'nın cenazeleri bugün THY'nin tarifeli uçağı ile saat 11.00'de Türkiye'ye getirildi.



Aynı zamanda emekli asker de olan 3 mürettabatın cenazesi, Türk Hava Yolları Kargo'daki işlemlerinin ardından ACT yetkilileri ve askeri tören mangası tarafından alındı.



Tabutların, askeri cenaze araçlarına sığmaması üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'nden cenaze aracı istendi. Gelen cenaze araçlarına tabutlar tören mangası tarafından konuldu. Cenazeler konvoy halinde Ataköy 5. Kısım Camii'ne götürülürken, ikindi vakti burada tören düzenleneceği belirtildi.



görüntü Dökümü



-------------------



-Askeri cenaze araçlarının bekleyişi



-Cenaze aracının ölçüsnün alınması



-Tabutların askerler tarafından taşınması



-Cenaze araçlarına yüklenmesi



-Konvoyun hareket etmesi



-Genel ve detaylar



4- İSRAİLLİ İŞADAMININ KATİL ZANLISI KARI KOCA ADLİYEYE SEVK EDİLDİ



Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL,



Kadıköy'de 72 yaşındaki iş adamı Jak Levi yalnız yaşadığı evinde öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan Gürcistan uyruklu temizlikçisi Ekatarine V.(42) ile eşi Shalva T.(43) adliyeye sevk edildi. Olayın hırsızlık amacıyla meydana geldiği tespit edildi. Şüpheliler olayı bildiklerini ancak cinayeti firardaki suç ortakları P.D.'nin işlediğini iddia etti. Polis evden alınan paralarla birlikte ortadan kaybolan P.D.'yi yakalamak için operasyonları sürdürüyor.



EVİNDE 6 YERİNDEN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ



Kadıköy, Caddebostan, Çamfıstığı Sokak'ta yaşayan Jak Levi (72) 15 ocak 2017 tarihinde saat 14.15 sıralarında kendisinden haber alamayan çalışanları tarafından evinde öldürülmüş olarak bulunmuştu. Polisin olay yerinde yaptığı incelemede Jak Levi'nin 6 bıçak darbesiyle öldürüldüğü, evin her yerinin karıştırıldığını ve suçluların evde bulunan kasayla birlikte kaçtıklarını belirlemişti. Ceset üzerinde yapılan incelemede cinayetin cumartesi gecesi işlendiğini tespit edilmişti.



TRABZON POLİSİ YOL UYGULAMASINDA YAKALADI



Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada Maatbacılık işiyle uğrayan Jak Levi'nin son olarak Cuma günü şoförü tarafından eve bırakıldığını, cumartesi günü ise evine Gürcistan uyruklu Ekatarina V.'nin geldiğini tespit etti. Polis ifadesini almak için temizlikçi kadını aramaya başlarken, kadın ve kocasının aceleyle İstanbul'dan ayrıldıklarını belirledi. Bunun üzerine şüphelilerin gidebileceği Gürcistan sınırında önlem alındı. Trabzon Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler yaptıkları yol uygulanmasında cinayet olayıyla ilgili aranan Gürcü karı-koca'yı bir otomobilin içinde gözaltına aldı.



EVLERİNDE KANLI MONT BULUNDU



Cinayet Şüphelisi karı koca sorgulanmak üzere İstanbul'a getirildi. Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan Ekatarina V. ile bahçıvanlık yapan eşi Shalva T.'nin evinde yapılan aramada bir üzerine kan sıçramış mont,kar maskeleri, eldiven ile ucu kancalı, 1.95 metrelik demirin ucuna bağlı ip ve balkona tırmanma aparatı bulunduğu öğrenildi.



CİNAYETİ FİRARDAKİ SUÇ ORTAKLARININ İŞLEDİĞİNİ İDDİA ETTİLER



Şüpheliler sorgusunda olayı bildiklerini ancak cinayeti firarda olan suç ortakları P.D.'nin işlediğini iddia etti. Hırsızlık amacıyla eve girdiklerini anlatan şüpheliler, Jak Levi'nin uyanması üzerine aralarında boğuşma çıktığını bu sırada P.D.'nin yaşlı adamı bıçaklayarak öldürdüğünü iddia ettiler. Şüpheliler bu olay üzerine hemen eve döndüklerinin ve ülkelerine kaçmak için harekete geçtiklerini anlattılar. Şüpheliler suç ortakları P.D.'nin nerede olduğunu bilmediklerini söylediklerini anlattılar.



Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.



Görüntü Dökümü:



------------



-Şüphelilerin adliyeye sevki



19.01.2017 - 12.49 Haber Kodu : 170119067



5- CEZAEVİ FİRARİSİ ÇATIDA YAKALANDI



Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA



Güngören Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Poyraz sokak'ta bulunan bir iş merkezinin çatı katından salı günü 00.30 saatlerinde sesler gelmesi üzerine iş merkezinde çalışanlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri olay yerine geldiği zaman çatıda 2 kişinin olduğunu gördü. Çatıya çıkan polis ekipleri, 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Polis ekipleri çatı katında yaptıkları aralarda binanın yangın merdivenin kilidinin yeni kırılmış olduğunu fark ederek detaylı arama yaptı. Yapılan aramalarda bir çantada matkap, tornavida, eldiven ve kar maskesi buldu. Yakalanan 2 şüpheli, Güngören Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü.



Şüphelilerden Necip A.'nın Silivri Cezaevi'nden firari olduğu ve hırsızlık ve çeşitli suçlardan aranmasının bulunduğu ortaya çıkarken, Fatih A.'nın hırsızlıklıktan kaydının bulunduğu belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Necip A. tutuklanırken, Fatih A. ise adli kontrol talibe ile serbest bırakıldı.



Görüntü Dökümü



---------------



-Şüphelilerin çatıdan indirilmesi



-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi



-Genel ve detaylar



19.01.2017 - 12.10 Haber Kodu : 170119059



6- HAVALİMANINDA SİKKELER İLE YAKALANAN SURİYELİ'YE 2 YIL HAPİS CEZASI



Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL DHA



Atatürk Havalimanı'ndan Stockholm'e giderken üzerinde sikkelerle yakalanan Suriyeli Salwa Jerbakah, "Yurtdışına kültür ve tabiat varlıklarını çıkarmaya teşebbüs etmek" suçundan 2 yıl 1 ay hapis ve 20 TL adli para cezasına çarptırıldı.



HAVALİMANINDA GÖZ ALTINA ALINDI



Suriyeli evli ve üç çocuk annesi Salwa Jerbakah'ın(36), 9 Nisan 2015 tarihinde İsveç'in Stockholm kentine gitmek için Atatürk Havalimanı dış hatlar terminaline geldi. Jerbakah çantasında uçağa binmeden önce son arama noktasında fazla para ve altın olduğu fark edildi. Polis, Jerbakah'ı gözaltına aldı. Jerbakah, polise verdiği ifadesinde 3 gün önce Türkiye'ye geldiğini belirterek, sikkeleri Beyrut'tan aldığını, yaptığının suç olduğunu bilmediğini söyledi. İfadesinin ardından serbest bırakılan Jerbakah, Stockholm'e uçtu.



SAVCILIK 12 YILA KADAR HAPSİNİ İSTEDİ



Soruşturma sonunda iddianame hazırlayan savcılık, Jerbakah'ın valizlerinde 173 sikke ele geçirildiği ve şüphelinin söz konusu sikkeleri Beyrut'tan aldığını ve Stocholm şehrinde lokanta açmak için yanında götürdüğünü, yaptığının suç olduğunu bilmediğini beyan ettiği belirtildi. İstanbul Kültür ve Turizm Müdürlüğü Topkapı Sarayı Müze Müdürlüğü'nden sikkelerle ilgili bilirkişi raporu alındığı belirtilen iddianamede, rapor sonucunda 10 altının yurt içinde alımı ve satımı yasak olan Osmanlı sikkesi olduğu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında tarihi eser niteliği taşıdığının anlaşıldığı aktarıldı. Raporda ayrıca, şüphelinin valizinde ele geçirilen tarihi 2 Fransız, 1 Rus, 7 İngiltere Krallığı ve 2 İran altın sikkesinin yurtdışına çıkarılmasının yasak olduğu ve diğer 151 altın sikkenin ise taklit olduğu kaydedildi. Savcılık, Jerbakah'ın "Kültür ve tabiat varlıklarını yurtdışına çıkarmak" suçundan 5 yıldan 12 yıla kadar hapsini istedi.



DAVA KARARA BAĞLANDI



Bakırköy Adalet Sarayı'nda bulunan 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında sanık Selwa Jerbakah katılmazken, avukatı Cevat Çil hazır bulundu. Avukat Çil, "Müvekkil Suriye'de yaşanan savaştan kaçmıştır. Babası o sırada Türkiye'de olduğu için Türkiye'ye gelmiştir. O sırada İsveç'e sığınma talebinde bulunmuştur. O sırada tüm mal varlığını paraya çevirdiği için havalimanında o şekilde yakalanmıştır. Dava konusu edilen 10 adet sikkenin tarihi eser vasfında olduğunu müvekkil bilmemektedir. Kendisi Suriye uyruklu yabancı bir kişidir.Suç işleme kastı yoktur. Müzelik değer dışındaki tüm altınların müvekille iadesini talep ediyoruz" şeklinde konuştu.



2 YIL 1 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI



Mahkeme, sanığı "Yurt dışına kültür ve tabiat varlıklarını çıkarmaya teşebbüs etmek" suçundan 2 yıl 1 ay hapis ve 20 TL adli para cezasına çarptırdı. Mahkeme, el konulan suça konu metaryallerin tamamını müze müdürlüğüne gönderilmesine hükmetti.



Görüntü Dökümü:



------------------------



-Ele geçen sikkelerin fotoğrafı



19.01.2017 - 12.35 Haber Kodu : 170119063



7- NUTELLA'DAN "PALM YAĞI" İDDİALARINA YANIT



Ferrero Türkiye Genel Müdürü Azmi Gümüşlüoğlu,



"Ürünlerimizin her koşulda, güvenli olduğunun altını çizip, bunun arkasında olduğumuzu tekrar etmek istiyorum"



"Dünyanın her tarafından Nutella satışları artarak devam etmektedir. Raflardan indiği yalandır"



"Dünyada bununla ilgili, Türkiye'deki gibi durum söz konusu olmadı. Burada haberler Nutellayı hedef alarak büyüdü, dünyanın hiçbir yerinde bunu yaşamadık"



Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: Yaşar KAÇMAZ - İstanbul DHA)



Nutella'da kullanılan palm yağının kansere yol açtığı yönünde basında çıkan bazı haberler üzerine markanın üreticisi İtalyan Ferrero firması bugün bir basın toplantısı düzenledi.



Swiss Otel'de düzenlenen basın toplantısında konuşan Ferrero Türkiye Genel Müdürü Azmi Gümüşlüoğlu,"Hodri meydan. Yanlış anlaşılmasın, bununla ilgili söylemeye çalıştığımız şey; bizim kendimize olan güvenimiz, kendimize olan inancımızla alakalı. Biz ürünlerimizin güvenli olduğu hususunu bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Ürünlerimizin her koşulda, güvenli olduğunun altını çizip, bunun arkasında olduğumuzu tekrar etmek istiyorum"dedi.



RAFLARDAN İNDİĞİ HABERLERİ YALAN



Tüketicilerden bu tür karalama kampanyalarına itibar etmemelerini arzu ettiklerini söyleyen Gümüşlüoğlu, Nutella'nın İtalya başta olmak üzere Avrupa'da raflardan indiğiyle ilgili haberleri yalan olduğunu belirtti.



50 YILDIR PALM KULLANIYORUZ, 80 DERECEDE ISITIYORUZ



Haberlere rağmen satışlarını etkileyen bir durum olmadığını söyleyen Gümüşlüoğlu, 50 yıldır Palm yağı kullandıklarını, nötr tadı olan bu yağı kullanmaya devam edeceklerini belirtti.



80 DERECEDE ISITIYORUZ



Ferrero Türkiye Genel Müdürü Azmi Gümüşlüoğlu, haberlere konu olan riskin Palm yağının 200 derecede ısıtılmasından sonra ortaya çıktığını oysa kendilerinin en kaliteli Palm yağını 80 derecede ısıtarak kullandıklarını söyledi.



RAFLARDAN İNDİĞİ YALAN



Şirket olarak işlerine odaklanmayı seven bir grup olduklarını söyleyen Gümüşlüoğlu,"Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi(EFSA)'nin raporunda Nutella geçmemektedir. Dünyanın her tarafından Nutella satışları artarak devam etmektedir. Raflardan indiği yalandır" dedi.



ARAŞTIRMA BÜTÜN YAĞLARLA İLGİLİ



EFSA raporunun çok kapsamlı bir araştırma olduğunu ve 4 seneyi aşan bir süredir yürütüldüğünü hatırlatan Ferrero Türkiye Genel Müdürü Azmi Gümüşlüoğlu, "Bu çalışma çok sayıda gıda ürünü ve yağlarla ilgili. Sadece palm yağıyla ilgili bir araştırma yapmıyor. EFSA araştırmanın bu yağların maruz kaldığı işlemlerle ilgili olduğunu söylüyor. Yararlı ve zararlı olduğundan ziyade karşılaştıkları işlemlerin sonucunu gösteriyor" diye konuştu.



FABRİKALARIMIZIN KAPISINI AÇMAYA HAZIRIZ



Manisa Fabrikası başta olmak üzere üretim süreçlerini basın ve kamuoyuna hazır olduklarını söyleyen Ferrero Türkiye Genel Müdürü Azmi Gümüşlüoğlu,"Bahsi geçen Palm yağı. Çok sevdiğimiz meyvelerden bir tanesi. Bütün çıkan haberlerden sonra hepimiz, konuyla ilgili şuana kadar bildiklerimizin içinde kaçırdığımız birşey oldu mu diye kendi kendimizi sorguladık. Palm yağı son derece önemli bir antioksidandır. Palm yağıyla ilgili dünyada herhangi bir yasaklama yoktur"dedi. Palm yağının 15 yıl önce trans yağ sorununu çözmek için ve trans yağdan kaçınmak için sektörde tercih edilmeye başladığını anlatan Gümüşoğlu, "Palm yağıyla ilgili hiçbir endişe verici durum ve sorun yoktur "şeklinde konuştu.



HABERLER SADECE TÜRKİYE'DE



Dünyadaki tüm fabrikalarında yüzde 90 oranında Türk fındığı kullandıklarını ve en büyük ihraçatcılardan biri olduklarını söyleyen Ferrero Türkiye Genel Müdürü Azmi Gümüşlüoğlu, "Dünyada bununla ilgili, Türkiye'deki gibi durum söz konusu olmadı. Burada haberler Nutellayı hedef alarak büyüdü, dünyanın hiçbir yerinde bunu yaşamadık" dedi.



Ferrero Türkiye Genel Müdürü Azmi Gümüşlüoğlu, kendi denetimleriyle birlikte Sağlık Bakanlığı ve Tarım Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından denetimlerin sürekli yapıldığını da sözlerine ekledi.



Görüntü Dökümü:



--------



Ferrero Türkiye Genel Müdürü Azmi Gümüşlüoğlu'nun açıklamaları



Detaylar