Dha İstanbul Bülteni - 3

GİRİŞ YASAĞI BULUNAN NEW YORK TİMES MUHABİRİ TÜRKİYE'YE ALINMADI



Faik KAPTAN - Murat ÇAKIR / İstanbul DHA



New York Times Gazetesi'nin muhabiri Rod Nordland, hakkında giriş yasağı olduğu gerekçesiyle Atatürk Havalimanı'ndan Türkiye'ye girişine izin verilmedi.



BA İngiliz Havayollarına ait bir uçakla dün saat 13.00'de İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelen Nordland'ın, pasaport kontrolu sırasında Türkiye'ye giriş yasağı olduğu ortaya çıktı. Milli güvenliğe aykırı haber yaptığı için adının İçişleri Bakanlığı listesinde yer aldığı öğrenilen Nordland, Pasaport Kısım Amir'liğine alındı. Burada işlemleri tamamlanan Rod Nordland, saat 17.30'da İstanbul'dan Londra'ya kalkan İngiliz Havayolları uçağı ile geri gönderildi.



=============



"FUAT AVNİ" İDDİANAMESİ TAMAM (SON)



Hesabı ilk açan, dosyanın firari sanığı Said Sefa'nın ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar, örgütün üyesi olmakla suçlanan şarkıcı Atilla Taş'ın da 10 yıla kadar hapsi istendi. Toplam sanık sayısı 29



Özden ATİK / İstanbul, DHA



Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanmasına yönelik aralarında Said Sefa, Atilla Taş'ın da bulunduğu 25'i tutuklu toplam 29 şüpheli hakkında yürütülen soruşturmalardan ilki tamamlandı. İddianamede, Twitter'de "Fuat Avni" hesabını açan firari sanık Said Sefa'nın "Darbeye teşebbüs ve silahlı örgüt yöneticiliği" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapsi talep edildi. Diğer 28 şüphelinin ise "Silahlı örgüt üyeliği" suçundan 10 yıla kadar hapisleri isteniyor. 196 sayfalık iddianamede, Fuat Avni hesabının "örgütün kara propaganda ve dedikodu hesabı" olduğu vurgulandı.



"FUAT AVNİ" YLE BAŞLADI



15 Temmuz darbe girişimi sonrasında FETÖ'nün medya ayağına ilişkin başlatılan soruşturmalardan ilki tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, örgütün devlet içerisinde hemen hemen her alanda olduğu gibi, sosyal medya alanında da yapılanarak "Fuat Avni" gibi hesaplar üzerinden örgüt amacı doğrultusunda algı faaliyetlerinde bulunduğunun tespit edildiği belirtildi. İddianamede, öncelikle "Fuat Avni" hesabı üzerinden soruşturmaya başlandığı, ilerleyen süreçte ise örgütün bu ve benzeri hesaplar üzerinden amacı doğrultusunda paylaşımlar yaptığı ifade edilerek "Bu paylaşımların dedikodu, fısıltı, sohbet, asılsız ihbar vb yöntemler ile topluma duyurduğu son olarak da örgütün basın-yayın organları aracılığı ile geniş halk kitlelerine örgüt söylemlerini ilettiği anlaşılmıştır" denildi.



"ÖRGÜT İYİLİK MELEĞİ GİBİ TANITILDI"



FETÖ'nün elindeki basın yayın araçlarıyla "örgütün adeta bir iyilik meleği gibi tanıtıldığı", "Kimse Yok mu?" gibi kuruluşların para-kurban-zekat toplamalarında topluma duyuruda bulunup gelir temin edildiği, siyasi partiler arasında taraf tutulup yanlı yayınlar yapıldığı, devletin gizli bilgileri, gizli toplantıları ve gizli telefon görüşmeleri sosyal paylaşım sitelerinde yayınlanarak devleti ve hükümeti itibarsızlaştırmak suretiyle casusluk faaliyetleri gerçekleştirildiği anlatıldı.



"KORKMA TİTRE" GİBİ KARA MİZAHLA...



Örgütün sosyal medyada çok sayıda propaganda hesabı olmasına rağmen özellikle "fuatavni" adıyla kullanılan hesap tüm diğerlerini de kapsayacak şekilde sembol haline geldiği, "Korkma, Titre" gibi kara mizahi üslup ile Cumhurbaşkanı'na sempati duymayan toplumun belirli kesimi için sempati uyandırıp bilinçli davranışlarla hesabın geniş kitlelere ulaşmasının hedeflendiği belirtildi. Fuatavni hesabıyla binlerce paylaşım yapıldığı, hedefteki kişi ve kurumlar hakkında karalama yapıldığı, topluma korku salınarak sindirildiği, kamu görevlilerinin tehdit edildiği, örgütle mücadele kapsamında yapılan soruşturmalar manipüle edilerek örgüt üyelerine moral verildiği kaydedildi.



"ÖRGÜTÜN ANONİM HESABI HALİNE GELDİ"



Geçmişe dönük veri tabanı incelemesiyle "örgütün karapropaganda ve dedikodu hesabı olan fuatavni hesabını ilk açan" kişinin firari şüpheli Said Sefa olduğu vurgulandı. Hesabın şüpheli Said Sefa tarafından oluşturulmuş ise de sonrasında örgütün anonim hesabı haline geldiğine de dikkat çekildi. Fuatavni hesabı açıldığı gün yaklaşık 230 kişi tarafından takibe alındığı, örgütle irtibatlı internet sitelerinde haberleştirilerek isminin duyurulduğu ifade edildi.



SAİD SEFA'YA ÖRGÜT YÖNETİCİLİĞİNDEN CEZA İSTENDİ



İddianamede, şüpheli Said Sefa'nın örgütün propaganda hesabının kurucusu olması ve "abi" sıfatıyla örgüt mensuplarına sohbetler yapması nedeniyle yönetici olduğu belirtilerek "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" ve "Terör örgütü yöneticiliği" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıldan 15 yıla kadar hapsi talep edildi.



ATİLLA TAŞ ÖRGÜT ÜYESİ OLMAKLA SUÇLANDI



İddianamede, şüphelilerden şarkıcı Atilla Taş'ın FETÖ / PDY'nin basın kuruluşu olduğu değerlendirilen ve kapatılan Meydan Gazetesi'nde köşe yazarlığı yaptığı, yazıları ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle her ne kadar örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek suçundan tutuklanmış ise de fiilen örgütle irtibatı sebebiyle kapatılan TV kanallarına giderek destek olması gibi hususlar dikkate alındığında örgüt üyesi olduğu kanaatine varıldığı ifade edildi.



28 ŞÜPHELİYE 10 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ



İddianamede, Abdullah Kılıç, Ahmet Memiş, Ali Akkuş, Atilla Taş, Bayram Kaya, Bülent Ceyhan, Bünyamin Köseli, Cemal Azmi Kalyoncu, Cihan Acar, Cuma Ulus, Davut Aydın, Emre Soncan, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Habib Güler, Halil İbrahim Balta, Hanım Büşra Erdal, Hüseyin Aydın, Muhammed Sait Kuloğlu, Muhterem Tanık, Murat Aksoy, Mustafa Erkan Acar, Mutlu Çölgeçen, Oğuz Usluer, Seyid Kılıç, Ufuk Şanlı, Ünal Tanık, Yakup Çetin ve Yetkin Yıldız'ın ise "Silahlı örgüte üye olmak" suçundan 5'er yıldan 10'ar yıla kadar hapisleri istendi.



==================



NİHAT DOĞAN İLE EROL KÖSE'NİN ATİLLA TAŞ HAKKINDAKİ SÖZLERİ İDDİANAMEYE GİRDİ



Ümit TÜRK İstanbul / DHA



Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanmasıyla ilgili olarak hazırlanan iddianamede, şarkıcı Atilla Taş'ın da "Teör örgütü üyeliği" suçundan cezalandırılması istendi. İddianamede, Nihat Doğan ile Erol Köse'nin Atilla Taş hakkında bir televizyon programında yaptıkları konuşmada delil olarak yer aldı.



İddianamede Atilla Taş'ın Türk pop müziği sanatçısı olduğu ve zaman zaman sunuculuk yaptığı belirtilerek, FETÖ-PDY soruşturması kapsamında kapatılan Meydan Gazetesi'nde köşe yazarlığı yaptığı tespitine yer verildi. Taş'ın gezi olayları sonrası yaptığı paylaşımlarla gündeme geldiği belirtilen iddianamede, Taş'ın takipçi sayısını artırdıktan sonra FETÖ/PDY'nin ülke içinde ve dışında gündem oluşturmak için üyelerinin paylaştığı tweetleri tekrar paylaşarak (retweet) ettiği ve gündem (trend topic) oluşturduğu iddia edildi. Taş'ın 2011'den 2016'ya kadar sosyal medyadaki onlarca paylaşımının da ele alındığı iddianamede, Taş'ın 2015 ile 2016 yıları arasında FETÖ soruşturması kapsamında kapatılan Meydan Gazetesi'ndeki köşe yazıları da delil olarak yer aldı.



İddianamede, Taş'ın tutuklanmasının ardından bir televizyon programında Nihat Doğan ile Erol Köse'nin şüpheliyi (Atilla Taş'ı)kastederek 'örgüt ile bağlantılarını kendilerine anlattıklarını, hatta fuatavni hesabı ile doğrudan mesajlaştığını söylediğini' beyan ettiklerinin tespit edildiği kaydedildi. Söz konusu programın CD'sinin de dosyaya konulduğu anlatılan iddianamede, Taş'ın Nihat Doğan ile Erol Köse'nin beyanlarını kabul etmeyerek söz konusu kişilerle husumetli olduğunu söylediği belirtildi.



"HER İKİSİYLE DE ŞAHSİ HUSUMETİM VAR"



Taş'ın ifadesinde, "Her hangi bir örgütün amacı doğrultusunda faaliyet göstermesinin mümkün olmadığını, paylaştığı twetleri ve yazdığı



yazıları örgütsel bir amaç için değil vatandaşların mağduriyetlerini dile getirmek için yazdığını söylediği, Nihat Doğan ile Erol Köse'nin de kendisinin "fuatavni" ile doğrudan mesajlaşmalarının olduğu yönündekikonuşmaların yalan olduğunu, her ikisiyle de şahsi husumetinin bulunduğunu beyan etmiştir" denildi.



===============



FATİH'TE OTOMOBİL KUNDAKLAYAN 1 KİŞİ YAKALANDI



Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA



Fatih'te pazar günü bir sitenin otoparkına girerek bir otomobili kundaklayan 3 kişiden 1'i yakalandı. Otomobilin kundaklama anı ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.



Fatih Seyitömer Mahallesi Lalezar Cami Sokak'taki sitenin otoparkında pazar günü saat 23.15 sıralarında gelen yüzleri maskeli üç kişi park halindeki 34 ZF 2607 plakalı otomobilin camlarını kırarak otomobile yanıcı madde döküp ateşe verdi. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptığı incelemede şüphelilerden birinin 18 yaşından küçük D.G. olduğunu belirledi. D.G. polis ekipleri tarafından yakalanırken yapılan ilk incelemesinde 3 hırsızlık olayından aranması bulunduğu ortaya çıktı. Şüpheli D.G.'nin Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğindeki işlemleri devam ederken, polis ekipleri D.G.'nin yanında bulunan 2 kişinin de yakalanması için çalışmalara devam ediyor.



Görüntü Dökümü



--------------



(Polis kamerası)



-Şüpheli D.G.'nin sağlık kontrolüne götürülmesi



-Otomobilin yakılma anı



-Genel ve detay görüntüler



===============



HRANT DİNK'İ ANMA TÖRENİ NEDENİYLE YARIN BU YOLLAR KAPALI



Hrant Dink'in ölüm yıldönümü dolayısıyla yarın Agos Gazetesi önünde yapılacak anma programı nedeniyle bazı yollar kapalı olacak.



Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA



İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Halaskargazi Caddesi'nde düzenlenecek olan anma programı nedeniyle saat 11.00'den itibaren anma etkinliğinin bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şöyle:



TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR



Halaskargazi Caddesi, Tavukçu Feti Sokak, Saksı Sokak (Ergenekon Caddesi girişi), Pangaltı 2236 nolu ışıklar, Özgür Sokak Şişli istikameti, Zafer Sokak Şişli istikameti trafiğe kapatılacak.



ALTERNATİF GÜZERGAHLAR



Taksim'den gelen akım Valikonağı Caddesi'ne, Şişli istikametine gitmek isteyen sürücü ve yayalar Valikonağı ve Rumeli Caddesi Osmanbey Kavşağı'ndan Şişli istikametine, Şişli istikametinden gelen akım ise Osmanbey Kavşağı'ndan Ergenekon Caddesi istikametine yönlendirilecek.



===============



İSTİNAF MAHKEMELERİ'NDE 4 AYDA 15 BİN DOSYANIN 11 BİNİ KARARA ÇIKTI



Yüksel KOÇ / İSTANBUL,



Geçtiğimiz yıl 20 Temmuz ayında açılan ve Eylül ayından itibaren dosya kabul etmeye başlayan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne, (İstinaf Mahkemeleri) 31 Aralık 2016 tarihine kadar 15 bin 218 dosya geldi. Bu dosyalardan 11 bin 416'sı hakkında karar verilirken, 3 bin 802'si 2017 yılına devretti.



İstanbul 18. Ceza Dairesi ve 9. Hukuk Dairesi ile 19. Hukuk Dairesi, 2016 yılı içinde gelen tüm dosyalar hakkında karar vererek, 2017 yılına sıfır dosya ile girdiler.



9 İLDEN DOSYA GELİYOR



İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf Mahkemeleri) 23'ü ceza, 37'si hukuk olmak üzere 60 daireden oluşuyor. 60 daire, Eylül 2016 tarihinde itibaren İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik ve Bursa'yı kapsayan 9 ilden dosya kabul etmeye başladı.



15 BİN 218 DOSYANIN 11 BİN 386'SI KARARA ÇIKTI



Eylül 2016'dan 31 Aralık 2016 tarihine kadar geçen 4 aylık süre zarfında İstanbul Bölge Adliye Mahkesi'ne toplam 15 bin 218 adet ceza ve hukuk dosyası geldi. Bu dosyalardan 11 bin 416 adedi 31 Aralık tarihi itibari ile karara çıkarken kalan 3 bin 802 adedi de 2017 yılına devretti.



CEZA DOSYALARI ÇOĞUNLUKTA



İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne gelen dosyaların çoğunluğu ceza dosyalarından oluştu. 23 adet ceza dairesine gelen dosyaların sayısı 9 bin 249. Bu dosyalardan 7 bin 191'i yıl içinde karara çıkarken, kalan 2 bin 58 adedi de 2017 yılına devretti.



37 adet hukuk dairesine ise toplam 5 bin 696 adet dosya geldi. 9 ilden gelen bu dosyalardan 4 bin 225 addi yıl içinde, kalan bin 744 adedi de 2017 yılına devretti.



EN ÇOK DOSYA 'HAKARET' SUÇLARINA BAKAN DAİREYE GELDİ



İstinaf Mahkemesi'ne en çok dosya, "Hakaret, haksız fiil ve insan ticareti" suçlarına bakan 23. Ceza Dairesi'ne geldi. Bu daireye gelen dosya sayısı 603 adet. Bu dosyalardan 475'i yıl içinde karara çıkarken, 128'i 2017'ye devretti.



İkinci sırayı ise, "Parada sahtecilik, mühürde sahtecilik ve etkin pişmanlık" suçlarına bakan 17. Ceza Dairesi aldı. Bu daireye toplam 570 dosya geldi. Bunlardan 346'sı yıl içinde karara çıkarken, 224 adedi 2017 yılına devretti.



EN AZ DOSYA 'KASTEN ÖLDÜRME' DAİRESİNE GELDİ



Ceza daireleri içinde en az dosya, "Kasten adam öldürme" suçlarına bakan 1. Ceza Dairesi'ne geldi. Bu daireye yıl içinde 169 adet dosya geldi. Bu dosyalardan 151 adedi yıl içinde karara çıkarken, kalan 18'i 2017 yılına devretti.



470 DOSYANIN 469'U YARGITAY'A GİTMEDEN KESİNLEŞTİ



Resmi Belgede Sahtecilik suçlarına bakan İstanbul Bölge Adliyesi 18. Ceza Dairesi, 31 Aralık tarihine kadar gelen 470 adet dosyanın tamamında karar vererek, 2017 yılına sıfır devirle girdi. Karar verilen 470 adet dosyanın 469 adedi kesinleşirken, 1 adet dosya Yargıtay'a taşındı.



HUKUKTA BİRİNCİLİK İŞ DAVALARINA BAKAN DAİREDE



Hukuk mahkemelerinde ise birincilik, "İş" davalarına bakan 25. Hukuk Dairesi'nin. Bu daireye 4 ayda 9 ilden 341 dosya geldi. Bu dosyalardan 133'ü 2016 yılında karara çıkarken, 208'i 2017 yılına devretti. Hukuk dairelerinde en az dava ise "Kamulaştırma" dosyalarına bakan 6. Hukuk Dairesi'ne geldi. Bu daireye yıl içinde toplam 28 dosya gelirken, bu dosyalardan 25'i 2016 yılında karara çıktı. Kalan 3 dosya ise 2017 yılına devretti.



HUKUKTA İKİ DAİRE YILI 'SIFIR' DEVİRLE KAPATTI



İstanbul Bölge Adliyesi 9. Hukuk Dairesi ve 19. Hukuk Dairesi de 2017 yılına 'sıfır' devirle girdi. Trafik kazalarından kaynaklı tazminat ve sigorta hukukunu içeren davalara bakan 9. Hukuk Dairesi, gelen 34 dosyanın 34'ü hakkında karar vererek 2017 yılına dosya bırakmadı. Sözleşme ve Tüketici Hukuku'ndan kaynaklı uyuşmazlıklara bakan 19. Hukuk Dairesi de gelen 92 dosyanın 92'sini de karara bağlayarak 2017 yılına 'sıfır' devirle girdi.



=============



-FATİH'TE KULLANILMAYAN BİNA ÇÖKTÜ



Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK / İstanbul DHA



Fatih Gedikpaşa'da, uzun süre önce eski olduğu gerekçesiyle boşaltılan 3 katlı bina çöktü, çevreye saçılan enkaz parçaları sokağı kapattı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.



Edinilen bilgiye göre, olay Gedikpaşa Neviye Sokak üzerinde, saat 13: 00 sıralarında meydana geldi. Uzun süre önce eski olduğu gerekçesiyle boşaltılan 3 katlı bina henüz bilinmeyen sebepten dolayı çöktü, enkaz parçaları, sokağa taştı. Bu sırada binanın boş olması ve yoldan kimsenin geçmemesi büyük bir facianın önüne geçti. Çevredekiler hemen olayı polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik şeridiyle sokağı kapattı. İtfaiye ekipleri de çöken binada inceleme yaptı. Çevre sakinleri binanın eski olduğunu ve bir süre önce boşaltıldığını, bir anda çöktüğünü söyledi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.



Görüntü Dökümü:



-Olay yerindeki itfaiye ekiplerinin çalışmalarından görüntü



-Çevredeki kalabalıktan görüntü



-Röportaj



-Çöken binadan görüntü



-Sokağa taşan enkaz yığınından görüntüler



-Genel ve detaylar