Dha İstanbul Bülteni - 2

1- TAKSİM'DE PANKART AÇAN 2 KADINA GÖZALTI







Gülseli KENARLI, İstanbulDHA



1 MAYIS Emek ve Dayanışma Günü'nde demir bariyerle kapatılan, polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı Taksim'de 2 kadın eylemci pankart açtı.



Saat 08.45'te Taksim Meydanı'nı çevreleyen demir bariyerlere gelen 2 kadın üzerinde, "Mücadele Birliği. Fabrikalar tarlalar siyasi iktidar her şey emeğin olacak" yazan pankart açtı. Eylemci kadınlara ilk olarak trafik polisleri müdahale etti. Gözaltına alınan kadınlar polis aracına bindirilip götürüldü



Görüntü Dökümü:



----------------



-Korsan gösterinin görüntüleri



01.05.2017 - 09.58 Haber Kodu : 170501026



=======================



2- BEŞİKTAŞ'TAN TAKSİM'E YÜRÜMEK İSTEYEN GRUBA GÖZALTI



İstanbul DHA



Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda toplanan grup, Taksim'e yürümek istedi. Grubu uyaran polis, yürüyüşe izin vermeyeceklerini belirtti. Buna rağmen yürümekte ısrar eden grup üyeleri gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar, çevik kuvvet minibüsüne bindirildi.



Görüntü Dökümü:



----------



-Polisin grup üyelerini gözaltına alması



===============================



3- TAKSİM MEYDANI'NA KİMSE ALINMIYOR



Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM- Mustafa ÖZDABAK- Özgür EREN İSTANBUL DHA



1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü nedeniyle Taksim ve çevresinde güvenlik önlemleri arttırıldı. Çelik bariyerlerle kapatılan meydana kimse alınmıyor. İçeri girmekte ısrar eden bazı kişilerin polisin olmadığı noktalardaki bariyerleri aşarak meydana girdiği görüldü.



1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü nedeniyle Taksim Meydanı'nındaki güvenlik önlemleri artırıldı. TOMA'lar ve polis ekipleri ise meydandaki çeşitli noktalara konuşlandırıldı. Taksim Meydanı'na girmek isteyenler geri çevriliyor. Meydana girmekte ısrar eden bazı kişilerin polisin olmadığı bariyerleri aşarak içeri girdiği görüldü. Taksim Meydanı'nda zırhlı iş makinesi hazır bekliyor.



Görüntü Dökümü:



------------



-Taksim Meydanı etrafındaki bariyerler



-Meydana girmeye çalışanlar



-Polisin vatandaşları ve turistleri geri göndermesi



-Meydandan görüntü



-Gezi Parkı önündeki zırhlı polis aracı



-Gezi Parkı önünde hazır bekleyen iş makinesi ve kamyon



-Taksim Meydanı'ndaki zırhlı iş makinesi



-Genel ve detaylar



01.05.2017 - 08.57 Haber Kodu : 170501015



=====================



4 - PANKART VE DÖVİZLERE "" KONTROL



Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: Güven USTA - İstanbul DHA)



Bakırköy'deki 1 Mayıs kutlamalarına katılanlar daha önce alışık olmadıkları bir kontrolden geçiriliyor. Kutlama için arama noktasına gelenler görevli polis tarafından aramadan geçiriliyor. Daha sonra görevli sivil polis memurları akıllı telefonlarla alana sokulan her pankart ve dövizi fotoğraflıyor. Bazen polisler bazen de 1 Mayıs katılımcıları pankart ve dövizleri açarak polis memurunun fotoğraf çekmesine yardımcı oluyor. Kontrolden geçen pankart ve dövizlerin fotoğrafları polis tarafından amirlerine gönderiliyor. Onay alan ve kayda geçen pankart ve dövizlerin içeri alınmasına izin veriliyor.



Görüntü Dökümü:



------------



Arama noktasından detay



Fotoğraf çeken polislerden detay



Pankart ve dövizlerin fotoğraf için açılıp tutulmasından detay



Genel ve detay görüntüler



01.05.2017 - 09.57 Haber Kodu : 170501025_



==============================



5- BAKIRKÖY 1 MAYIS KUTLAMALARINA HAZIR



Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: Güven USTA - İstanbul DHA



Bakırköy Halk Pazarı'nda gerçekleştirilecek 1 Mayıs kutlaması için hazırlıklar tamam. Polis güvenlik önlemlerini aldı. Miting alanına Koşuyolu Çobançeşme Bulvarı ve Ekrem Kurt Bulvarı üzerinden gelecekler için arama noktaları kuruldu. Veliefendi Hipodrumu yönüne giden her iki bulvar da araç trafiğine kapatıldı. Polis bariyerleri ile çevrildi. Polis arama noktalarında sabahın ilk ışıklarıyla birlikte görev yapmaya başladı. İlk saatlerde 1 Mayıs kutlaması için gelenler değil çevredeki iş yerlerinden çalışanlar kontrol noktasından aranarak içeri alındı. Saat 11: 00 sıralarında DİSK kortejinin aynı noktada toplanıp yürüyüşe geçmesi bekleniyor.



Görüntü Dökümü:



----------



Trafikte kalan araçlardan detay



Polis çekici aracının bulvar girişini kapatması



Bariyerlerden ve güvenlik önlemlerinden detay



Polisin aldığı tedbirlerden detay



Arama noktasından detay, aranarak içeri alınanlardan detay



Bölgenin yüksekten genel görüntüsü



01.05.2017 - 09.10 Haber Kodu : 170501022



01.05.2017 - 09.59 Haber Kodu : 170501027



=======================



6- 1 MAYIS KUTLAMALARINA HORONLA BAŞLADILAR



Haber-Kamera: Enver ALAS, İstanbul / DHA



İstanbul'daki 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarının yapılacağı Bakırköy Halk Pazarı çevresinde hareketlilik başladı.



Kutlamaların yapılacağı alana yapılacak yürüyüş güzergahlarından biri İncirli Caddesi. Bazı siyasi partiler ile emek örgütleri üyeleri trafiğe de kapatılan İncirli Caddesi'nde belirlenen noktalarda erken saatlerden itibaren toplanmaya başladı.



Bayrak ve flamalarını hazırlayan gruplar zaman zaman çalınan müzikler eşliğinde horon teperek eğlendi. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı İncirli Caddesi üzerinde arama kontrol noktaları oluşturuldu.



Görüntü Dökümü



--------------------



-İncirli Caddesi üzerinde toplananlar



-Polisin görüntüsü



-Trafiğe kapatılan cadde



-Toplananlar



-Bayrak ve flamalarını hazırlayanlar



-Caddede horon oynayan grup



-Genel ve detaylar



01.05.2017 - 09.09 Haber Kodu : 170501020



===========================



7- VAPUR VE MOTOR SEFERLERİNDE 1 MAYIS İPTALLERİ



Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA



1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında deniz seferlerinde de iptaller var.



Kadıköy'den Beşiktaş, Kabataş ve Karaköy iskelelerine vapur seferleri iptal edildi. Ayrıca aynı yerlere deniz motoru seferleri de yapılmıyor. Kadıköy'de bulunan iskeleler ve çevresinde polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.



Görüntü Dökümü:



----------



-İskelelerden görüntü



-Uyarı tabelalarının görüntüsü



-Polis ekiplerinden görüntü



-Genel ve detay görüntüler



01.05.2017 - 09.25 Haber Kodu : 170501024



========================



8- CUMHURBAŞKANININ UÇAĞINDAN YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ



İstanbul DHA



Yavuz Sultan Selim Köprüsü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağından görüntülendi. Erdoğan'ın fotoğrafçısı Yasin Bülbül tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntülerde İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişinin sis altında olduğu görülüyor



Görüntü Dökümü:



-----------



-3. Köprü, İstanbul Boğazı ve sis



====================================



9- ENGELLİ ASANSÖRÜ ONARILAN SELAHATTİN DEDENİN SEVİNCİ







Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL,



Omuriliği zedelendiği için yürüyemez hale gelen 77 yaşındaki Selahattin Karataş'ın elektrikli sandalyesi ile dışarı çıkmasını sağlayan asansör 4 ay sonra onarıldı. Asansörün onarılması ile aylar sonra sokağa çıkabilen yaşlı adam büyük sevinç yaşadı.



Gençliğince tesisat ustalığı yapan, yaşını soranlara, "Geceleri, pazarları saymazsan 40-45, sayarsan 77" diyen Karataş yürüyemez hale geldi. Bir dizi ameliyat geçiren Karataş'ın eşi Necla ile oturduğu Gümüşpala Mahallesi Karayolları Caddesi'ndeki 4 katlı Ateş Apartmanı'nının dış cephesine balkondan yaptırılan asansör, 4 ay önce bozuldu. Necla Karataş, tamiri için istenen enaz 1500 TL'yi ödeyemeyince Selahattin Karataş, evde adeta hapis kaldı. Elektrikli engelli aracı olmasına rağmen dışarı çıkamayan ve kendisini tanıyanlardan uzak kalan Selahattin Karataş'ın durumunu bir engelli velisi kısa adı 'AVENDER' olan Avcılar Engellilere Hizmet, Eğitim, Kültür, Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet Halit Vardar'a iletti. Vardar'ın devreye girmesi ardından asansör kısa sürede tamir edilirken Selahattin Karataş, aylar sonra dışarı çıkarak dolaşmanın keyfini yaşadı. Adeta özgürlüğüne yeniden kavuştuğunu, hapisten çıkmış gibi kendisini özgür hissettiğini belirten Selahattin Karataş sokakta kendisini görenlerle eskisi gibi selamlaşabildiğini, bunun kendisi için büyük önemi bulunduğunu söyledi.



Selahattin Karataş, engelli aracı ile Avcılar'daki Merkez Mahallesi'ne kadar gidip- döndüğünü salı günü de eşi ile göz doktoruna muayeneye gidebileceğini anlattı. Necla Karataş da teşekkür ettiği AVENDER Başkanı Ahmet Halit Vardar'dan son olarak binanın arka tarafında bulunan engelli aracının konulduğu kilitli bölmenin ön tarafa alınmasını istedi. Dernek başkanı bu konuda da elinden geleni yapacağını söyledi.



Görüntü Dökümü:



--------



-77 yaşındaki Selahattin Karakaş, espri yaparak yaşını söylerken



-Selahattin Karataş aylar sonra engelli asansörünü kullanmanın sevincini anlatırken



-Elektrikli engelli aracını kullanırken



-Engelli asansörü ile evine çıkarken



-Necla Karataş asansörün tamirini anlatırken



-AVENDER Başkanı Ahmet Halit Vardar'ın görüntüleri ve sözleri



01.05.2017 - 09.23 Haber Kodu : 170501023



================================