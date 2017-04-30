Dha İstanbul Bülteni - 2
1- (AKTÜEL GÖRÜNTÜLERLE) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TERÖR ÖRGÜTLERİNE: ONLAR KORKUYLA YAŞASINLAR.
1- (AKTÜEL GÖRÜNTÜLERLE) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TERÖR ÖRGÜTLERİNE: ONLAR KORKUYLA YAŞASINLAR...
*Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:
*"YPG gibi bir terör örgütünün paçavralarının olduğu bir konvoy içerisinde ABD'nin bayraklarının olması, dalgalanması bizleri ciddi manada üzmüştür. Bunları da tabi, 16'sında yapacağımız ziyarette sayın Başkan'a, 'Buyurun' diyeceğiz, göstereceğiz."
*Bütün oralardaki terör örgütlerine herhalde tarih vererek, haber vererek gidecek değiliz. Ama bilecekler ki, TSK her an buralara gelebilir. Biz endişeyle yaşamaktansa, onlar korkuyla yaşasınlar.
*(Kabinede revizyon ) Kabine değişikliği teklifi, Cumhurbaşkanının değildir. Kabine değişikliği teklifi hükümetindir. Dolayısıyla hükümetin tasarruf alanına, ben tabi ki Cumhurbaşkanı olarak giremem. Şuanda gündemde böyle bir şey söz konusu değil. Ama ileride ne olur, ne biter ? Onu da şuanda söylemek yanlış olur.
Haber: Özgür ALTUNCU - Kamera: İbrahim YILDIZ - İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan ziyaretinden önce Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basın toplantısı düzenledi. Ziyaretiyle ilgili bilgiler veren Erdoğan, ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
YPG CENAZELERİNE ABD ASKERLERİNİN KATILMASI
TSK'nın Suriye'nin Karaçok bölgesine düzenlediği hava harekatından öldürülen YPG'li teröristler için düzenlenen cenaze törenine ABD askerlerin katılması ve Türkiye sınırında YPG'li teröristlerle ABD askerlerinin birlikte devriye gezmesiyle ilgili haberlerin hatırlatılması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Ne yazık ki, bu konvoylarda her iki ülke bayraklarının... Ülke de demeyeceğim, YPG gibi bir terör örgütünün paçavralarının olduğu bir konvoy içerisinde, ABD'nin bayraklarının olması, dalgalanması bizleri ciddi manada üzmüştür. Bunları da tabi, 16'sında yapacağımız ziyarette, sayın Başkan'a, 'buyurun' diyeceğiz, göstereceğiz. Madem ki biz uluslararası teröre ortak olarak karşıyız. O zaman, 'Bu durum nedir' diye kendilerine bunları göstereceğiz"dedi.
"ONLAR KORKUYLA YAŞASINLAR"
Terörle mücadelenin ortak bir platforma yürümesi gerektiğini aksi halde terörün sırasıyla herkesi vuracağını söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün bize, yarın bir başkasına olacaktır. Bunu paylaşmamız lazım. ve bu geleneğin... Buna gelenek diyorum. Çünkü sayın Obama döneminden başlayan bir süreç, şuanda henüz devam ediyor. Bunun artık noktalanması lazım. Aksi takdirde hem bölgedeki sıkıntı aynen devam edecektir hem de kendileri rahatsız olacak. Bizler de iki NATO'nun ortak ülkesi, stratejik müttefikler olarak, bundan ciddi manada rahatsız olacağız. Her zaman söylediğim gibi, o zaman biz göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Bu ifademi tekraren kullanıyorum. İşte Karaçok'ta ne olduysa, Sincan'da ne olduysa, artık biz bunlara devam etme durumunda olacağız. İşte dün de söylediğim gibi, hani 'bir gece ansızın gelebiliriz' derken, bunu kast ediyorum. Bütün oralardaki terör örgütlerine herhalde tarih vererek, haber vererek gidecek değiliz. Ama bilecekler ki, TSK her an buralara gelebilir. Biz endişeyle yaşamaktansa, onlar korkuyla yaşasınlar...
HÜKÜMETTE REVİZYON
Hükümette revizyon olup olmayacağı ve MHP'li bakanların bu revizyon sonrası hükümette yer alıp almamasıyla ilgili düşüncesi de sorulan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: Kabine değişikliği teklifi Cumhurbaşkanının değildir. Kabine değişikliği teklifi hükümetindir. Dolayısıyla hükümetin tasarruf alanına ben tabiki Cumhurbaşkanı olarak giremem. Şuanda gündemde böyle bir şey söz konusu değil. Ama ileride ne olur, ne biter? Onu da şuanda söylemek yanlış olur. Sağlıklı bir şekilde şuanda yürüyen bir hükümet yapısı var. Ekonomide şuanda sürekli bir yükseliş trendi içindeyiz. Bunun daha da iyi bir konuma geleceğini, ama her alanda da tabiki hükümetimizin başarısı, bu başarıyı değerlendirme, bu noktada sayın Başbakanın kendi tasarrufları her an olabilir. Bu tasarrufları Cumhurbaşkanı olarak paylaşma imkanımız da olacaktır. Yani ne bir kapama, ne de böyle bir karar yetkisi açıklama gibi bir anlayışım söz konusu değildir. Buradaki yetki Başbakan ve hükümete aittir. Bütün bizim temennimiz, ülkemizin geleceği için en hayırlı olan neyse odur. Ama biz Türkiye'de, biliyorsunuz, bir şeyi alışkanlık haline getirdik. O da şudur; sağlıklı bir hükümet yapısıyla, geleceğe yürümek, böyle her an hükümetlerin değiştiği bir yapı değil. O bizden öncelerde, eski Türkiye'de kaldı. Ki, hedefimiz bizim güven ve istikrardır. Güven ve istikrar ise, sağlıklı hükümetlerle olur. Temennimiz odur ki, hükümetin alacağı isabetli kararlar paylaşılır ve ülkemize hizmet aynen devam eder.
HİNDİSTAN ZİYARETİ
7 yıl aradan sonra Hindistan'a ilk resmi ziyareti gerçekleştireceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaretiyle ilgili, " Başbakanlığım döneminde 2008 Kasım ayında gittim. Bu ziyaret 16 Nisan halk oylamasından sonra ilk ziyaretim olacak. Ardından Rusya, Kuveyt, Çin, ABD ve Brüksel'e ziyaretlerim olacak. Yeni Delhi'de Cumhurbaşkanı ve Başbakanla kapsamlı görüşmeler gerçekleştireceğiz. Ziyaretim sırasında Türkiye ve Hindistan iş forumuna katılacağım. FETÖ terör örgütü başta olmak üzere iki ülke ilişkilerini dinamitlemeye çalışan şer odaklarını etraflıca ele alacağız. Özellikle yazılım sektöründe Hindistan'ın konumu bellidir. Ekonomik ilişkilerde elbette seviyeyi kafi bulmuyoruz. İlişkilerimizi daha ileri noktalara taşımak istiyoruz "dedi.
Görüntü Dökümü:
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Cumhurbaşkanı ve beraberindekilerin gelişi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları
Askeri törenle uğurlanması, uçağa binişi
Detaylar
30.04.2017 - 11.22 - Haber Kodu : 170430039
30.04.2017 - 12.21 - Haber Kodu : 170430051
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2- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN 1 MAYIS MESAJI
*Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:
*"1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün barış ve kardeşliğin egemen olduğu, provokasyonlardan uzak bir bayram havasında kutlanması temennisiyle, tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum."
Haber: Özgür ALTUNCU - İstanbul
1 MAYIS DEMOKRATİK HAK ARAYIŞININ SİMGESİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile ilgili bir mesaj yayınladı."Ülkemizin büyümesi, ilerlemesi ve hedeflerine ulaşmasında, emek ve alın terleriyle önemli pay sahibi olan işçi ve emekçi kardeşlerimizin, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü" tebrik ediyorum" ifadesiyle başlayan mesajda Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı: Tüm dünyada birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü olarak kutlanan, işçi ve emekçi kardeşlerimizin demokratik ve barışçı yollarla hak arayışlarının simgesi olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün, çalışanların sorunlarının dile getirilmesine ve çözüm yollarına ışık tutulmasına vesile olmasını temenni ediyorum.
"ÇALIŞMA ŞARTLARININ İYİLEŞTİRİLMESİNE ÖNEM VERİYORUZ"
Emeği, alın terini ve helal kazancı yücelten, üretimde ve paylaşımda adaleti savunan bir anlayışın temsilcileri olarak, ülkemizin mutlu ve müreffeh geleceğine yürüyüşünde çalışanlarımızın emeklerinin tam karşılığını almalarına, çalışma şartlarının iyileştirilmesine, hak ettikleri yaşam standardına kavuşmalarına büyük önem veriyoruz.
SORUNLAR DİYALOG VE UZLAŞMA İLE ÇÖZÜLMELİ
Toplumun her kesiminin görüşlerini demokratik platformlarda dile getirmesinden memnuniyet duyuyoruz. Sorunların karşılıklı diyalog ve uzlaşma içerisinde çözüme kavuşturulması gerektiğine inanıyoruz. İşçi ve emekçi kardeşlerimizin, tüm toplumun desteğiyle, birlik ve beraberlik içinde sürdürülecek çalışmalara öncülük etmesini önemli görüyoruz. Bu yaklaşımın, sorunların çözümünü kolaylaştıracağı ve demokrasimizin gelişmesine önemli katkı sağlayacağı açıktır.
"PROVOKASYONLARDAN UZAK BİR BAYRAM HAVASINDA KUTLANMASI TEMENNİSİYLE"
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün barış ve kardeşliğin egemen olduğu, provokasyonlardan uzak bir bayram havasında kutlanması temennisiyle, tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum"
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3- İSTANBUL VALİLİĞİNDEN '1 MAYIS' İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
İstanbul Valiliği; "İstanbul genelinde vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak amacıyla 30.101 Emniyet mensubumuz görev alacaktır"
Haber: Erhan TEKTEN İstanbul DHA
İstanbul Valiliği tarafından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü alınacak tedbirlerle ilgili olarak yazılı bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, ülkemiz genelinde olduğu gibi İstanbul ilimizde de çeşitli etkinliklerle kutlanacaktır. İşçi ve emekçilerimizin, çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve haklarına sahip çıkılması Devletimizin her zaman öncelikli konuları arasında yer almıştır. 1 Mayıs'ın işçi ve emekçilerimizle huzur ve barış içerisinde kutlanmasını sağlamak amacıyla aşağıdaki tedbirler alınmıştır: O İlimiz genelinde; vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak amacıyla 30.101 Emniyet mensubumuz görev alacaktır. Vatandaşlarımızın günlük hayatının aksamaması için saat 05.00 itibariyle sadece Osmanbey, Taksim ve Şişhane Metro istasyonları kapalı kalacak; metro, bu istasyonlardan transit geçiş yapacaktır. Ayrıca Kabataş-Taksim Füniküler hattı ve Karaköy-Tünel Füniküler hattı ile Beşiktaş, Kabataş ve Karaköy İskeleleri (Dentur ve Turyol İskeleleri dahil) hizmet vermeyecektir" denildi.
BAKIRKÖY'DE KAPATILACAK YOLLAR
Açıklamda iptal edilen seferlerin haricinde İstanbulda toplu ulaşım vasıtaları hizmetlerine devam edileceği belirtilirken, 1 Mayıs 2017 Pazartesi saat 04.00'dan kutlamalar sona erene kadar Bakırköy'de trafiğe kapatılacak yollar şöyle olacak; İncirli Caddesi, Olgunlar Sokak, İsmail Erez Bulvarı, Ekrem Kurt Bulvarı, Fikret Yüzaltı Caddesi, Bahçesaray Sokak, Sayfiye Sokak, Pembeay Sokak, Pelinli Sokak, Akıl Hastanesi Caddesi. Belirlenen alternatif güzergahlar ise şöyle: D-100 Kuzey-Güney, Sahil Kennedy Caddesi, Yüce Tarla Caddesi, İskele Caddesi, Prof. Turan Güneş Caddesi, Karabal Caddesi, Dr. Tevfik Sağlam Caddesi.
BEYOĞLU'NDA KAPATILACAK YOLLAR
Beyoğlu'nda trafiğe kapatılacak yollar ise şöyle: Tarlabaşı Bulvarı, Mete Caddesi, Gümüşsuyu Caddesi, Sıraselviler Caddesi, Halaskargazi Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Feriköy ile Dolmabahçe arası tüneli (gidiş-geliş). Alternatif güzergahlar: Unkapanı Köprüsü'nden ve Perşembe Pazarı'ndan gelen akım, Kasımpaşa ve Karaköy istikametine, Kasımpaşa'dan gelen akım, Tuz Ambarı ışıklardan Hasköy ve Karaköy istikametine, Dolapdere'den gelen akım, Divan Kavşağı'ndan ve Tünel üzerinden Şişli istikametine veya Stat üzerinden Beşiktaş istikametine, Dolmabahçe Gazhane Caddesi'nden gelen akım, Gümüşsuyu'na verilmeden Beşiktaş veya Karaköy istikametine yönlendirilecek.
VALİLİKTEN UYARI
Açıklamada şu ifadelere de yer verildi; "İşçi ve emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlar; vatandaşlarımızdan, izin verilen alanlar dışında yapılan toplanma çağrılarına itibar etmemeleri, resmi kurumlarımızın ve görevli personellerin ikaz ve uyarılarını dikkate almaları ve alınan tedbirlerin uygulanması esnasında kurallara uymaları hususlarında destek, anlayış ve hassasiyet beklentimizi ifade eder, Kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunarız."
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4- İSTANBUL'DA '1 MAYIS' ÖNCESİ TERÖR OPERASYONU: 16 GÖZALTI
Haber-Kamera: Hakan KAYA-Ali Kerem BENGİ-Ramazan EĞRİ-Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL,
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri kent genelindeki bir çok adrese şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyonda 16 kişinin gözaltına alındı. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında toplanacak grupların içerisine girerek taşlı-sopalı korsan gösteri eylemleri başlatarak grupları bu yönde yasadışı sol bir örgüt adına yönlendirecekleri değerlendirilen şüphelilere yönelik yapılan operasyon Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli olarak yapıldı.
GÖZALTINA ALINANLAR SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ
Fatih Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü binasından saat 03.30 sıralarında konvoy halinde hareket eden polis ekipleri kent genelindeki birçok adrese terör operasyonu düzenledi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda polis ekipleri, Zeytinburnu, Beştelsiz Mahallesi,103/3 sokakta bulunan 4 katlı bir binanın 3 katındaki daireye baskın yaptı. Dairede arama yapılırken, özel harekat polisleri de dışarıda güvenlik önlemi aldı.
Polis ekipleri, Esenler, Kazım Karabekir Mahallesi 1045 sokak üzerindeki, 5 katlı apartmanın giriş katındaki bir daireye ve Maltepe Gülsuyu Mahallesi Deva sokakta bulunan bir binaya da baskın düzenledi. Operasyon hakkında bilgi verilmezken, gözaltına alınan şüpheliler Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.
Görüntü Dökümü:
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-Polis ekiplerinin konvoy halinde Emniyet Müdürlüğü binasından çıkışı
-Polislerin operasyon yapılacak adreslere doğru gitmesi
-Polislerin özel harekat polisleri ile birlikte adreslere baskın yapması
-Dışarıda önlem alan polisler
-Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesi
-Genel ve detaylar
30.04.2017 - 05.17 Haber Kodu : 170430006
30.04.2017 - 05.29 Haber Kodu : 170430007
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5- BİRLEŞİK KAMU-İŞ SENDİKASI KAZANCI YOKUŞU'NDA ANMA YAPTI
Haber-Kamera: Özgür EREN İstanbul DHA
Birleşik Kamu İş Sendikası, 1 Mayıs kutlamalarında hayatını kaybeden işçileri anmak için Taksim'de bir araya geldi. Taksim Meydanı Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakan grup Kazancı Yokuşu'na karanfil bıraktıktan sonra basın açıklaması yaptı. Birleşik Kamu İş Sendikası üyesi bir grup saat 10.00'da 1 Mayıs kutlamalarında hayatını kaybedenleri anmak içi Atatürk Kültür Merkezi önünde toplandı. Sloganlar eşliğinde Taksim Meydanına yürüyen grup Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktıktan sonra bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Ardında grup Kazancı Yokuşu'na geçerek basın açıklaması yaptı.
Grup adına açıklama yapan Eğitim-İş Genel Başkanı Mehmet Balık "1977 yılında yaşadığımız acı olayın yıl dönümünde onları anmak için buradayız. Ülkemizde son yıllarda en fazla iş cinayetinin olduğu ve işçi ölümlerinin yaşandığı bir dönemi yaşamaktayız. Maden kazalarının fıtrat olmasıyla başlayan bir süreci takip ediyoruz. Bu tür kazaların olmaması ve tedbirlerin alınması için buradan hükümete sesleniyorum. İşçiler ölmesin, kamu çalışanları ölmesin. Hak ettiğimiz insanca yaşama kavuşabilelim" diye konuştu. Açıklamanın ardından sendika üyeleri ellerindeki karanfilleri Kazancı Yokuşu'na bırakarak olaysız bir şekilde dağıldı.
Görüntü dökümü:
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-Grubun elindeki çelenkten görüntü
-Grubun Taksim Meydana yürümesi
-Grubun slogan atması
-Grubun Anıta çelenk bırakıp saygı duruşunda bulunması
-Kazancı Yokuşu'nda Eğitim İş Genel Başkanı Mehmet Balığın açıklaması
-Grubun Karanfil bırakması
-Grubun dağılması
-Genel ve yakın detaylar
30.04.2017 - 11.42 - Haber Kodu : 170430041
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6- DÜNYA DANS GÜNÜ'NE FESTİVAL HAVASINDA KUTLAMA
Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ İstanbul DHA
Uluslararası Dans Günü nedeniyle Avcılar'da 100'e yakın dansçı karnaval havasında kortej yürüyüşü yaptı, sokakta dans etti. UNESCO ortağı sivil toplum kuruluşu Uluslararası Dans Komitesi tarafından 1982 yılında tanıtılan ve dünyada kutlanan '29 Nisan Dünya Dans Günü' nedeniyle Avcılar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 'Dansların Renkleri Rengarenk Dans' adı altında gösteri düzenlendi. Marmara Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı'nın yanından başlayan yürüyüşe üzerlerinde rengarenk kostümleri, ellerinde 'Dünya Dans Günü Kutlu Olsun' yazılı dövizleri bulunan 100'e yakın dansçı katıldı.
DANS EDEREK YÜRÜDÜLER
Klarnetten, darbukaya, tulumdan, davul- zurnaya kadar çeşitli enstrümanları ile yürüyen dansçılara Belediye Başkanı Handan Toprak Benli de eşlik etti. Bu etkinlikten habersiz karnavalı aratmayan görüntülerin ortaya çıktığı dansçıların dans ederek yürüyüşlerini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Birçok kişi cep telefonları ile renkli görüntüleri kaydetti. Belediye Kültür Müdürlüğü'nün uzun süreden bu yana hazırlığını yaptığı 'Dünya Dans Günü' etkinlikleri kapsamındaki yürüyüşte halk oyunları ekipleri de halay, horon ve zaman zaman Kafkas oyunlarını sergilerken, Roman ve oryantal dansçılar da mini gösteriler yaptı. Deprem Anıtı ve Belediye Havuz Meydanı'ndaki kısa gösterilerin ardından kortejde yürüyenler 5 erkek ve 5 kadın sanatçının heykellerinin yer aldığı Erol Mumcu Kültür Sanat Parkı'na ulaştı. Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, Avcılar'ın dil, din, renk ayrımı yapmadan kültür ve sanata, sanatçıya büyük değer verdiğini İstanbul'daki tek ilçe konservatuvarına sahip olduklarını anlatırken, "Dünya Dans Günü'nüz kutlu olsun" dedi. Gecede Barış Manço Kültür Merkezi'nde Sanat Yönetmeni Yard. Doç.Dr. Eyüp Uzunkaya'nın yönetiminde kent evlerinde eğitim gören öğrencilerin birbirinden renkli ve hareketli 14 ayrı dans gösterisi sergilendi.
Görüntü Dökümü:
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-Kortej yürüyüşü
-Yürüyüşe katılan dansçılardan görüntüler
-Sokaktaki danslardan görüntüler
-Cep telefonları ile dansçıları görüntüleyenler
-Alkışlayanlar
-Halk oyunları ekibinin gösterileri
-Roman havasıyla oynayan dansçılar
-Belediye Başkanı konuşurken
-Sirtaki oynanırken
-Modern danstan bir görüntü
30.04.2017 - 10.40 - Haber Kodu : 170430026
30.04.2017 - 10.42 - Haber Kodu : 170430027