Dha İstanbul Bülteni - 2
1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ (1)Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan," İşte Telafer, işte Sincar. Ne oldu?
1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ (1)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
" İşte Telafer, işte Sincar. Ne oldu? Baktık ki olmuyor Sincar'a bir operasyon obür tarafa bir operasyon yaklaşık 210-220 tane teröristi orada hallettik. ve en önemli merkezlerini oralarda vurduk"
" Niye ? Bu milletle oyun oynanmaz. Herkes bunu görecek. Dolayısıyla vakti saati geldiğinde ne yapacağımız biz gayet iyi biliriz. Bir gece ansızın gelebiliriz"
Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde TÜMSİAD Genel Kurulu'na katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada Sincar operasyonuna değindi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Koskoca Amerika, bu kadar koalisyon güçleri ve Türkiye ele verilim Rakka'yı, DEAŞ'a mezar ederiz. Bunlar kendilerine kaçacak delik ararlar. Aynı şekilde Musul. Aynı şekilde El Anbar. Buralarda da bu mücadeleyi sürdürelim. Eğer bunu Irak'ta, kendi hallerine bırakacak olursak sürekli kurban vermeye devam ederiz. İşte Telafer, işte Sincar. Ne oldu? Baktık ki olmuyor Sincar'a bir operasyon obür tarafa bir operasyon yaklaşık 210-220 tane teröristi orada hallettik. ve en önemli merkezlerini oralarda vurduk. Niye ? Bu milletle oyun oynanmaz. Herkes bunu görecek. Dolayısıyla vakti saati geldiğinde ne yapacağımız biz gayet iyi biliriz. Bir gece ansızın gelebiliriz"
Görüntü Dökümü:
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-Erdoğan'ın açıklamaları
29.04.2017 - 12.30 Haber Kodu : 170429051
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2- BAKAN AKDAĞ: DÜNYANIN KIRIM -KONGO AŞISINI ÜRETEN İLK ÜLKESİ OLMA YOLUNDA İLERLİYORUZ
Sağlık Bakanı Recep Akdağ,
"Mevsim Kırım- Kongo Kanamalı Ateşi'nin görüldüğü bir mevsim"
"Çok sevindirici bir haber de şu: Erciyes Üniversitesi ile birlikte aşağı yukarı 7-8 senedir yürüttüğümüz bir çalışma devam ediyor. Aşı çalışmaları konusunda dünyanın Kırım Kongo aşısını üreten ilk ülkesi olma yolunda ilerliyoruz"
"Sayın Cumhurbaşkanımızın partimize yeniden gelip üye olmasını büyük bir heyecanla bekliyoruz"
Haber-Kamera: İhsan YALÇIN / İstanbul DHA
Sağlık Bakanı Recep Akdağ, İstanbul Sağlık Hizmetleri değerlendirme toplantısına katıldı. Toplantı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Akdağ, Kırım- Kongo Kanamalı Ateşi'ne karşı uyarılarda bulundu.
"Mevsim Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'nin görüldüğü bir mevsim" diyen Bakan Akdağ, "Özellikle kırsalda hayvancılık yapılan bölgelerde kenelerle temas etmemek için vatandaşlarımız itina etmeli. Böyle alanlarda hayvancılık yapanlar ya da kırsalda büyükbaş, küçükbaş hayvanların olduğu alanlarda bir müddet bulunanlar mutlaka akşamları vücutlarında bir kenenin olup olmadığına bakmalılar. Bu çok zor bir iş değil. Bunu rahatça gerçekleştirebilirler. Bu bölgelerde bir kene yapışmışsa vücuda bunu önemsemek gerekiyor. Erken dönemde doktorla mutlaka muhatap olmak gerekiyor. Biz bu bölgelerde sürekli olarak bilimsel heyetlerimizin ortaya koyduğu koruyucu önlemleri gerçekleştiriyoruz; gerek hayvanlar tarafında gerekse insanların uyanık olup hastalığı kapmamaları konusunda. Çok sevindirici bir haber de şu: Erciyes Üniversitesi ile birlikte aşağı yukarı 7-8 senedir yürüttüğümüz bir çalışma devam ediyor. Aşı çalışmaları konusunda dünyanın Kırım- Kongo aşısını üreten ilk ülkesi olma yolunda ilerliyoruz. Tabi bu çeşit çalışmalar uzun süren çalışmalar. Önce laboratuvar ve hayvan deneyleri yapılıyor, en sonunda insanlarla ilgili kullanımla alakalı araştırmalar yapılıyor. Sona oldukça yaklaştık. Bu bilim heyetimizle geçtiğimiz günlerde görüştüm, çok umutlular. Doğrusu biz de çok umutluyuz. Bu aynı zamanda Türkiye'de virüs aşılarının üretilmesi için de bir ilk olacak" dedi.
"HEPİMİZ BÜYÜK BİR HEYECANLA BEKLİYORUZ"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın parti üyeliğiyle ilgili de konuşan Bakan Akdağ, "Sayın Cumhurbaşkanımızın partimize yeniden gelip üye olmasını büyük bir heyecanla bekliyoruz. Partinin kurucu lideri olarak onu başımızda görmek büyük bir şeref. Dolayısıyla bütün arkadaşlarımız, hepimiz büyük bir heyecanla bekliyoruz. Yönetimle ya da bakanlarla ilgili değişiklikler yapılacak mı yapılmayacak mı doğrusu bu konu doğrudan bizim konumuz değil. Bu konu Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın birlikte karar vereceği bir konu. Bizim için bütün mesele memlekete hayırlı bir biçimde hizmet etmektedir. AK Parti çatısı altında buna koşturuyoruz" ifadesini kullandı.
Görüntü Dökümü:
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-Bakan Akdağ'ın konuşması
-Programdan detay
-Genel ve detaylar
29.04.2017 - 12.43 Haber Kodu : 170429056
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3- 1 MAYIS TERTİP KOMİTESİ, KAZANCI YOKUŞU'NDA ANMA YAPTI (2)
Haber-Kamera: Mustafa ÖZDABAK-Zeki GÜNAL/İSTANBUL,
1 Mayıs 2017 Tertip Komitesi, 1 Mayıs kutlamalarında hayatını kaybeden işçileri anmak için Taksim Kazancı Yokuşunda bir araya geldi. DİSK Genel Başkanı Kani Beko, KESK Eş Başkanı Lami Özgen, Türk Tabipler Birliği Genel Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, TMMOB Genel Başkanı Emin Koramaz, CHP İstanbul İl Sekreteri Hakkı Sağlam ile HDP MYK üyesi Sezai Temelli'nin aralarında bulunduğu topluluk, Gümüşsuyu'ndan Kazancı Yokuşu'na yürüdü.
Polis bu sırada çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı. Topluluk, "Emek, Barış, Demokrasi için Yaşasın 1 Mayıs" yazılı pankart açtı. "Yaşasın 1 Mayıs", "Biji Yek Gulan", "Taksim 1 Mayıs alanıdır" diye sloganlar atıldı.
Türkiye ve dünyanın değişik bölgelerinde 1 Mayıs kutlamalarında hayatını kaybedeler için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı. Bu sırada hayatını kaybedenlerin isimleri okundu. Açıklamalar sonrası, Kazancı Yokuşu'na 1 Mayıs 1977'de hayatını kaybedenler için karanfil bırakıldı.
Topluluk daha sonra İstiklal Caddesi'nde, 1 Mayıs 2017'de Bakırköy Halk Pazarı'nda düzenlenecek kutlama için bildiri dağıttı.
Görüntü dökümü
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-Anmanın yapılacağı alanda polisin önlemi
-Taksim'de toplanan grup
-Yürüyüş
-Sloganlar
-Açılan pankart ve dövizler
-DİSK Genel Başkanı Kani Beko'nun konuşması
Kesk Eş Başkanı Lami Özgen'in konuşması
Türk Tabipler Birliği Genel Başkanı Raşit Tükel'in konuşması
-TMMOB Genel Başkanı Emin Koramaz'ın konuşması
-Ölenlerin anısına karanfil bırakılması
-Genel ve detay görüntüler
29.04.2017 - 11.51 Haber Kodu : 170429042
29.04.2017 - 12.29 Haber Kodu : 170429050
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(HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE)
4- SU HAVZALARININ DİBİNE, HATTA TARLALARIN İÇİNE BİLE MOLOZ DÖKÜYORLAR
Haber: Ali AKSOYER/İSTANBUL DHA
İstanbul'da yapılan inşaatlardan çıkan yaklaşık 5 milyon ton hafriyattan en çok Büyükçekmece ve Arnavutköy bölgesi etkileniyor. Büyükçekmece gölü su havzasındaki tarım alanları içinden geçen neredeyse her ara yol kaçak hafriyat döküm alanına dönüşmüş durumda.
Kaçak döküm yapan kamyonlar ekili tarlaların üzerine bile hafriyat dökmekten çekinmedikleri görülüyor. Zaman zaman belediye ekipleri tarafından temizlendiği belirtilen hafriyatın yerine ise kısa sürede yenilerinin döküldüğü belirtiliyor.
14 HARFİYAT SAHASI VAR
İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye (İSTAÇ) bağlı, sekizi Avrupa yakasında olmak üzere 14 resmi hafriyat sahası bulunuyor. Ancak alınan tüm tedbirlere rağmen kaçak dökümün önüne bir türlü geçilemiyor.
BÜYÜKÇEKMECE SU HAVZASI
Kaçak dökümlerle ilgili en ürkütücü tablo su havzalarında ortaya çıkıyor. Özellikle Büyükçekmece su havzası en çok moloz işgaline uğrayan nokta. Bu bölgede verimli tarım alanları arasında bulunan ara yolların neredeyse tamamı kaçak hafriyat döküm sahası haline gelmiş durumda. Kaçak hafriyat dökümü yapan kişilerin ekili tarlaların üzerine bile hafriyat dökmekten kaçınmadıkları görülüyor. İstanbul'a nefes aldıran yerlerden biri olmasının yanında yüzlerce kuş türüne de ev sahipliği yapan Büyükçekmece gölü su havzası kentin önemli su kaynakları arasında bulunuyor. Çevre sakinleri dökülen hafriyatların zaman zaman temizlendiği ancak kısa süre içinde yerlerine yenilerinin döküldüğünü söylüyor.
BAKAN AÇIKLAMA YAPMIŞTI
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada gizli ekipler kurduklarını belirterek "Hiç kimsenin havzalara kaçak çöp döküm yapma hakkı yoktur. Dolayısıyla bunu ihlal edenler, kesinlikle cezalandırılacaktır."demişti.
Görüntü Dökümü:
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HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE
Büyükçekmece ve Arnavutköy'de tarım alanlarına ve göl kıyılarına dökülen molozların havadan ve yerden görüntüsü
29.04.2017 - 12.48 Haber Kodu : 170429057_
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5- REKOR KIRAN BORSA ÇALIŞANLARINA MİNİK ÖĞRENCİLERDEN KONSER
Haber-Kamera: Ali AKSOYER / İSTANBUL DHA
Geçtiğimiz tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkan Borsa İstanbul A.Ş.'nin çalışanlarına ilkokul öğrencileri konser verdi. Yaşları 6 ile 10 arasında değişen İMECE ilkokulunun minik öğrencilerin Flüt, piyano ve Keman çalarak söyledikleri çocuk şarkıları ve çaldıkları klasik eserler borsa çalışanları tarafından dakikalarca alkışlandı. Borsa İstanbul A.Ş.'de geçtiğimiz hafta içinde BIST 100 Endeksi tüm zamanlar en yüksek seviyesine çıkarak tarihi rekorlara imza atmıştı. Borsa çalışanlarına yönelik motivasyonu arttırmak ve stres atmak amacıyla düzenlenen etkinlikte İMECE İlkokulu öğrenci korusu bir konser verdi. Maslak'ta bulunan Borsa binasında düzenlenen etkinlikte yaşları 6 ile 10 arasında değişen minik öğrenciler Flüt, Piyano, Keman, Davul, tef gibi enstrumanları kullanarak borsa çalışanlarına keyifli dakikalar yaşattılar. Minik öğrenciler "Daha dün annemizin kollarında yaşarkenö şarkısıyla başladıkları konserlerinde söyledikleri çocuk şarkıları ve çaldıkları klasik eserlerle izleyicilerin beğenisini kazandı.
Görüntü Dökümü
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Etkinlikten görüntüler
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6- MAHKUMLARDAN RESMİ İŞLEMLERE GELEN YAŞLI VE ENGELLİLERE ÖZEL HİZMET
Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL,
Çeşitli suçlardan hüküm giyen ve son 1 yılda iyi halli mahkumların yanı sıra kamu yararına ücretsiz çalışma cezasına çarptırılan 50 hükümlü Avcılar Kaymakamlığı binasında başta temizlik olmak üzere çeşitli hizmetlerde görevlendirildi. Hükümlüler, binayı pırıl pırıl hale getirirken kamu kuruluşlarına gelen yaşlı ve engellilere tekerlekli arabalarla hizmet vermeye başladı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na bağlı Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Avcılar Kaymakamlığı arasında imzalanan protokolle 50 hükümlü, her gün en az 2, en fazla 8 saat olmak üzere görev yapıyor. Sırtlarında 'Denetimli Serbestlik' yazılı yelekleri ile başka temizlik olmak üzere bakım, onarım, boya, badana gibi hizmetleri yerine getiren mahkumlardan bir bölümü Avcılar Kaymakamı Hulusi Doğan'ın talimatı ile bina girişinde tekerlekli arabanın yanında çeşitli kamu kuruluşlarındaki işleri için gelen yürüyemeyecek durumdaki yaşlı, engelli veya ağır hastalara hizmet için görevlendirdi. Bu durumdaki kişileri kapıdan veya geldikleri araçtan alarak tekerlekli sandalyeye alan ve işlemlerini yapacakları birime götürülen işlemleri öncelikle tamamlanıncaya kadar kendisine eşlik eden mahkumları görenler beklemedikleri bu hizmet ile şaşırıyor. Diğer işlerde çalıştırılan mahkumlar da kamu görevlileri gelmeden 1 saat öncesinden 4 katlı binanın her tarafında temizliğe başlıyor. Mahkumların bir bölümü de çay servisi, onarım, boya veya badana gibi işlerde çalıştırılıyor.
"ÇOK YÖNLÜ"
Avcılar Kaymakamı Hulusi Doğan, DHA muhabirine denetimli serbestlik ile gelen hükümlülerin günlük çalışmalarının yanı sıra alışılmışın dışında görev vermeye başladıklarını söyledi. Kamu kuruluşlarına gelen, engelli, yaşlı, hastaların zaman zaman zorlandıklarını hatırlatan Kaymakam Doğan, şöyle dedi:
"Arkadaşlarımız, engelli veya yaşlı, karşıladıkları yaşlı veya egellilerimizi tekerlekli sandalye ile alarak ilgili kuruma götürüyor, öncelikle işlemlerini yaptırdıktan, birinci sınıf hizmet verilmesini sağladıktan sonra yanlarından ayrılmadan onları aldıkları noktaya getiriyorlar. Bu uygulamadan hükümlüler de memnun. Yıllırca soyutlandıkları İnsanlarla bir araya geliyorlar, onlara hizmet ediyorlar, teşekkür, dua alıyorlar. Bundan mutlu onur oluyorlar. Mahkumu rehabilite etmeyi, topluma yararlı birey haline getirmeyi istiyoruz. Engelli, yaşlı gibi dezavantajlı insanlardan aldıkları dualar onları müthiş motive ediyor, bu yaşamlarında müthiş bir merhale oluyor. Uygulama ile vatandaşın devlete duyduğu sevgi ve saygı artıyor. Ayrıca hükümlü çalıştırmaktan uzak duran kesimde hükümlünün kendisine yardım ettiğini görünce güzel algı oluyor. Birçok yönü olan faaliyet. İnsana insan gibi yaklaşmamız gerekir."
BAŞSAVCI VEKİLİ: MÜTHİŞ PROJE
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili Bülent Gümüş, çağdaş ceza infaz sistemlerinde 'Suçluyu kazırsanız altından insan çıkar prensibi'nin ön plana çıktığını, Denetimli Serbestlik Yasası'nın suçluları bir yere kapatıp onlardan intikam alma yerine yeniden topluma kazandırmayı amaçladığını söyledi. Başsavcı Vekili Gümüş, denetimleri altındaki bölgede yılda 2 bin 9 kişinin kamu yararına işlerde çalıştırıldığını, Avcılar Kaymakamlığı'nın dışında 30 hükümlünün Avcılar Belediyesi'ne bağlı birimlerde çalıştığını ifade etti. Gümüş, "Avcılar Kaymakamlığı öncülüğünde vicdani, manevi olarak tatmini üst seviyeye çıkaran hem de devletin vatandaşına şefkat ve hizmetini ulaştıran müthiş bir proje uygulanıyor. Mahkum arkadaşlarımız da hem manevi olarak kendilerini güçlendirerek bir işe yaradıklarını hissederek hem de cezalarının kalan kısmını çalışarak geçirmiş oluyorlar. Öncü olacağına inanıyoruzö dedi.
MAHKUMLAR DA MEMNUN
Adalet Bakanlığı Başkontrolörü Cafer Küçük de yerinde incelediği uygulamayı çok beğendiğini söyledi. Yaşlı ve engellilere hizmet etmekle görevlendirilen mahkumlardan Ümit Irmak, "İnsanların dualarını duydukça mutlu oluyorum. Bu benim için çok büyük bir şans" derken, 17 yaşındayken cahillik sonucu suça yöneldiğini anlatan Muhittin Kefes "Vatanımıza, milletimize hayırlı bir birey olarak burada Allah rızası için dua almak çok önemli bizim için. Onlara yardımcı olduğumuzu görenler şaşırıyorlar, para vermek isteyenler de oluyor. 'Para için değil dua için yapıyoruz' dediğimizde sarılıp öpüyorlar. İnsanların hayır dualarını almak çok güzel" diye konuştu.
Görüntü Dökümü:
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-Kaymakamlık binasının dıştan görüntüsü
-Mahkumlar bodrum katındaki soyunma bölümüne inerken, yeleklerini giyerken ve iş başı yaparken
-Binadaki temizlikten görüntüler
-Hasta kadını araçtan alıp tekerlekli sandalye ile götüren görevliler
-Kaymakam tekerlekli sandalye ile taşınan kadınla sohbet ederken
-Kadının oğlu çok şaşırdığını anlatırken
-Hükükmüler paspas yaparken, cam silerken, çay servisi yaparken
-Kaymakam Hulusi Doğan'ın açıklamaları
-Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili Bülent Gümüş
-Mahkumlarla röportajlar
29.04.2017 - 10.12 Haber Kodu : 170429017