Dha İstanbul Bülteni - 2
PROF. DR. ERDOĞAN TEZİÇ İÇİN GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ'NDE TÖREN (1) Haber: Özgür ALTUNCU - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA Türkiye'nin önde gelen anayasa hukukçularından, YÖK Eski Başkanı Prof. Dr. Erdoğan Teziç, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.
PROF. DR. ERDOĞAN TEZİÇ İÇİN GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ'NDE TÖREN (1)
Haber: Özgür ALTUNCU - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA
Türkiye'nin önde gelen anayasa hukukçularından, YÖK Eski Başkanı Prof. Dr. Erdoğan Teziç, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. 81 yaşında hayatını kaybeden Prof. Dr. Teziç için bir dönem rektörlük yaptığı Galatasaray Üniversitesi'nde tören düzenleniyor.
Prof. Dr. Teziç'in cenazesi öğleyin Ortaköy'deki Büyük Mecidiye Camii'de kılınacak cenaze namazının ardından Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Görüntü Dökümü:
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Törenden görüntüler
Detaylar
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STAR'IN AĞZINDAKİ BANDIN SIRRI
Akreditasyon kartıyla tören alanındaki yerini alan köpek star, töreni ağzına takılı bantla izledi. Bu bantlar köpeklerin heyecanlandığı anlarda bile havlamalarına ya da ısırmalarına engel olmak için kullanılıyor. Star, büyükleçilik yetkililerinin tedbir olarak kullandığı bu bantlara kendisi için ihtiyaç olmadığını gösterdi. Törenlerin başından sonuna kadar sessiz kaldı.
Enver Alas, İstanbulDHA
İngiltere Büyükelçisi Richard Moore'nin görme engelli eşi Magie Moore, Çanakkale Kara Savaşları'nın 102. yılı törenlerine 'Star' adlı rehber köpeği ile katıldı. Magie Moore, üzerinde akreditasyon kartı bulunan rehber köpeğiyle tören alanındaki yerini aldı.
AĞZINA BANT TAKILDI.
Törenin başından sonuna kadar bulunduğu yerde sessizce bekleyen rehber köpek 'Star' ın ağzına takılan siyah bant, boynundaki akreditasyon kartı kadar dikkati çekti. Söz konusu bantlar köpeklerin her hangi bir nedenle ısırması ya da havlamasına engel olmak için kullanılıyor.
GEÇİCİ OLARAK TAKILIYOR
Ancak "star" geçici sürelerle kullanılan bu bantlara kendisi için ihtiyaç olmadığını gösterdi. Törenlerin başından sonuna kadar sahibinin ayaklarının dibinde sessizce bekledi.
BÜYÜKELÇİ TEŞEKKÜR ETTİ.
İngiliz Büyükelçi Richard Moore da eşinin rehber köpeği 'Star'a akreditasyon kartı çıkaran Kültür ve Turizm Bakanlığı'na twitter hesabından teşekkür etti. Büyükelçi Moore, kişisel twitter hesabından eşi Magie Moore'un rehber köpeği için çıkarılan 'diplomatik misafir kartı'nın fotoğrafını paylaştı. Moore, Türkçe ve İngilizce paylaştığı mesajında "Tebrikler@TCKulturTurizm. Rehber köpeklerin üstlendiği hayati önemdeki görevin harika biçimdeki takdiri. Gururla takacak@rehberkopekler ifadelerini kullandı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Star tören alanında
büyükelçi"nin paylaşımı
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EYÜP'TE 57'NCİ ALAY'A VEFA YÜRÜYÜŞÜ
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın tüm yurtta 57'nci Alay şehitleri için düzenlediği yürüyüş etkinlikleri kapsamında bir grup genç, Eyüp Sultan Camii'nden Edirnekapı Şehitliği'ne yürüdü.
Haber: Sinan BİLGİLİ / İstanbul DHA
Çanakkale Savaşı'nda Anzak Çıkarmasına karşı verdiği mücadele sonrası destanlaşan 57. Alay, savaşın 102. yılında düzenlenen yürüyüşle anıldı.
Eyüp Sultan Camii'nde sabah namazının ardından bir araya gelen gençlere 57'nci Alay askerlerinin son yemeği kırık buğday çorbası dağıtıldı. Grup daha sonra ellerinde Türk bayraklarıyla Edirnekapı Şehitliği'ne doğru yürüdü.
Yürüyüş sırasında polis geniş güvenlik önlemleri aldı. Yürüyüş güzergahı araç trafiğine kapatıldı. Yaklaşık 1 saat süren yürüyüşün ardından grup, Edirnekapı Şehitliği'ne ulaştı. Burada da bir etkinlik düzenlendi. Şehitler anısına saygı duruşu yapıldı, İstiklal Marşı okundu. Çanakkale Savaşı'nda hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu.
Görüntü Dökümü:
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-Camiden görüntü
-Çorba dağıtılması
-Yürüyüşten görüntü
-Şehitlikten görüntü
-İstiklal marşı ve saygı duruşu
-Kur'an-ı Kerim okunması
-Detaylar
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(görüntülerle yeniden) AFİFE TİYATRO ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU
Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA - 21. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri düzenlenen törenle sahiplerine verildi. Türk Tiyatrosunda sahneye çıkan ilk Müslüman kadın oyuncu olan Afife Jale adına düzenlenen ve bu yıl 21'incisi verilen tiyatro ödülleri için Haliç Kongre Merkezi'nde tören düzenlendi. Törene sanat ve iş dünyasından çok sayıda isim katıldı.
Tören, son bir yılda hayatını kaybeden tiyatro sanatçılarının anılmasıyla başladı. Ardından Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri İcra Kurulu Başkanı Salih Başağa bir konuşma yaptı. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri'nin ilk gününden bu yana geçen 21 yılda tiyatromuzun pek çok değişim geçirdiğini belirten Başağa, "Tarihimizden gelen ve halkımızın bizlere uygun gördüğü 'kültür-sanat bankası' olma ünvanını bugün layığıyla taşımak adına çalışmalarımız devam ediyor. 73 yıllık tarihimizde asıl uzmanlık alanımız elbette finans oldu. Ancak kültür-sanat alanında da pek çok ilke, pek çok projeye imzamızı attık. Tiyatro bu serüvenimizde en başından bu yana bizler için farklı bir yere sahipti. Tiyatromuzun sembol ismi Muhsin Ertuğrul ile ilk özel tiyatro olan Küçük Sahne'nin kuruluşunda yer almamız, her kuruma nasip olmayacak bir övünç kaynağı. 21 yıldır devam ettirdiğimiz Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri ile hayatını tiyatroya adamış büyük sanatçı Afife Jale'nin adını yaşatırken, tiyatroya verilen emekleri desteklemeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.
15 dalda ödülün verildiği gecede "Yılın En Başarılı Prodüksiyonu "ödülünü "Gülünç Karanlık" oyunuyla Bakırköy Belediye Tiyatroları, "Yılın En Başarılı Yönetmeni" ödülünü ise "Godot'yu Beklerken" oyunuyla Şahika Tekand aldı. "Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu" ödülüne "Vanya, Sonya, Maşa ve Spike" oyunundaki performansıyla Şerif Erol layık görülürken, "Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu" ödülü ise "Yutmak" oyunundaki performansıyla Merve Dizdar'a verildi.
21. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri'nde, Türk Tiyatro tarihine adını yazdıran Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü'nün sahibi Işıl Kasapoğlu olurken, tiyatronun gelişimine destek vermiş iş ve sanat dünyasından önemli şahsiyetlere takdim edilen Yapı Kredi Özel Ödülü'nün sahibi ise Ayla Algan oldu. Komedi ya da Müzikal dalındaki oyunlara ilk kez geçtiğimiz yıl verilmeye başlanan "Haldun Dormen Özel Ödülüöne Hedwig ve Angry Inch layık görülürken, Türk tiyatrosunu geliştiren ve zenginleştiren oyun yazarlarına sunulan Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü ise Murat Mahmutyazıcıoğlu'nun oldu.
"Afife Tiyatro Ödülleri"nin 20 yıldır sunuculuğunu yapan Korhan Abay'ın, sunuculuğu Ayça Varlıer'e devrettiği gecede, diğer ödüller ise şöyle:
"Yılın En Başarılı Yardımcı Kadın Oyuncusu" ödülü: Ayşe Günyüz
(Hedwig ve Angry Inch)
"Yılın En Başarılı Yardımcı Erkek Oyuncusu" ödülü: Erol Ozan Ayhan
(Gülünç Karanlık)
"Yılın En Başarılı Işık Tasarımı" ödülü: Cem Yılmazer (Nefesinizi
Nasıl Tutarsınız?)
"Yılın En Başarılı Sahne Müziği" ödülü: Ayşe Tütüncü (Kıran
Resimleri)
"Yılın En Başarılı Sahne Tasarımı" ödülü: Cem Yılmazer (Gülünç
Karanlık)
"Yılın En Başarılı Genç Kuşak Sanatçısı" ödülü: Cem Yiğit Üzümoğlu
(Troas)
"Yılın En Başarılı Giysi Tasarımı" ödülü: Makbule Mercan (Joko'nun
Doğum Günü)
Görüntü Dökümü:
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Ödül töreninden görüntüler
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INDİANA ÜNİVERSİTESİ'NDE 'CEM RİTÜELİ'
İhsan DÖRTKARDEŞ / İstanbul DHA
Türk Halk Müziği sanatçısı Dr. Yusuf Benli, ABD'deki Indiana Üniversitesi (Central Eurasian Studies at Indiana University) Avrasya Çalışmaları Merkezi'ndeki "Post doktora' çalışması kapsamında, 'Alevi Bektaşi Günü' ve Can'ların Cem'i adı verilen bir dizi aktivite düzenledi. Bu çalışmaya Arif Sağ, Yavuz Top, Erdal Erzincan, Tolga Sağ gibi sanatçılar da bizzat katılarak destek verdi.
Yusuf Benli, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Temel Bilimler lisans bölümünü bitirdikten sonra Haliç Üniversitesi Türk Müziği Konservatuarı'nda 'Yedi Ulu Ozanın Alevi-Bektaşi Öğretisindeki Yeri ve Önemi' konulu çalışma ile yüksek lisans yaptı. Ardından aynı üniversitede bağlamada ileri icra niteliğinin Alevi müziği ve kültürünün yaygınlaşmasına etkisi konulu tezi ile doktorasını tamamladı. Benli, 'Post doktora' çalışmasını yapmak üzere Indiana Üniversitesi'ne gitti ve orada 1 yıllık çalışma yaptı. Ardından, insanı merkeze koyan Alevi-Bektaşi öğretisinin varlığını inşaa etme ve geleceğe taşıma sürecini eğitim ve sanat yolu ile Cem ritüeli üzerinden gerçekleştirerek, ideal birey 'İnsan-ı Kamil' niteliği ile güruhunaci (seçilmiş) ve güruhunazenin (nazik) bir toplum yaratmayı nasıl başardığına dair 18 panelist ve 12 sanatçının katılımı ile bir dizi aktivite ve toplantı düzenledi.
CEM KÜLTÜRÜ CANLANDIRILDI TÜM BOYUTLARI İLE ANLATILDI
Indiana Üniversitesi'ndeki sempozyumda Alevi-Bektaşi öğretisinin tarihsel süreci, Cem ritüeli, semah, zakirlik, öğretinin etnomüzikolojik bağlamı, sanatsal iletişim boyutu, kültürel aktarımı, kültürel yayılımı, toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında kadın yeri ve önemi, muhabbet geleneği ile kendini nasıl yeniden inşaa ettiği, edebiyatı, mizahı, müziği gibi konular bir gün boyunca bilimsel boyutları ile ele alındı. Fotoğraf sanatçısı Nuran Ceylan tarafından Cem ritüeli fotoğraf sergisi, öğretinin kaligrafi sergisi ve geçmişten günümüze öğretiyi taşıyan ozanların fotoğraf sergisi açıldı. ABD'deki üniversitede, Türkiye'den giden Dede, Hüseyin Solmaz ve Zakir, Halil Benli'nin yürüttüğü Cem ritüelinde aynı zamanda muhabbet geleneği ile deyişler, duazlar söylendi, semahlar dönüldü ve kamera kayıtları ile arşivlendi. Dr. Yusuf Benli bir toplumun kendisini sanat ile nasıl var ettiğini ve geçmişten geleceğe kültürel belleğini sanatla nasıl oluşturduğunu tüm bilimsel yönleri ile ortaya koymaya çalıştıklarını anlatırken şöyle dedi:
RİTÜELE KATILAN İSİMLER
"Tezimde; Bu öğreti kendisini günümüze sanatla taşımıştır ve reformunu sanatla gerçekleştirmiştir' iddiasını anlatmaya çalıştık. Çünkü; sanat tekrarlayan öğretiler yolu ile farkına varmadan müzik eşliğinde öğretinin taşıdığı bütün anlam kodlarını size ezberleterek öğretmektedir. Alevi öğretisindeki muhabbet geleneği bunun en iyi örneğidir. Alevi öğretisi değerleri nesilden nesile aktarılarak toplumsal kültürel bellek yaratılmıştır. Arif Sağ, Yavuz Top, Musa Eroğlu Muhlis Akarsu'nun muhabbet çalışması bunu bize teyit etmektedir. Cumhuriyetin ilk dönemlerinden günümüze Alevi müziğinin kültürel aktarımla paralel olarak kültürel yayılım boyutlarını da ortaya koyduk. Aşık Veysel, Aşık Daimi, Aşık Davut Sulari, Mahsuni, Feyzullah Çınar ustalarımızdan bazıları. Ayrıca Alevi-Bektaşi öğretisinde Hakk'a yürüme erkanında müziğin yeri ve önemi tarihsel süreçleri ile dile getirildi. Heykeltıraş Zafer Sarı Alevi-Bektaşi ozanlarının heykel sergisini açtı. Sempozyuma Türkiye, Almanya, Kanada ve ABD'den alanlarından uzman İlhan Başgöz, Kemal Silay, Aykan Erdemir, Irene Markoff, Hıdır Temel, Yaşar Seyman, Erdal Şalikoğlu, Ferda Ereren, Özlem D.Varlı, Ersen Varlı, Necati Şahin, Tugay Yıldız, Mahmut Çeliker, Mercan Erzincan, Mesut Gülşen, Can Kalaycıoğlu, Meri Aslan ve Ezgi Benli gibi pek çok akademisyen ve sanatçı katıldı. Birlikte tarihe tanıklık ettiğimiz tüm akademisyen ve sanatçılara çok teşekkür ediyorum."
Görüntü Dökümü:
-Yusuf Benli, Indiana Üniversitesi'ndeki Cem Ritüeli ile ilgili bilgi verirken
-Hazırlanan tanıtım videosundan bir bölüm
-Indiana Üniversitesi'ndeki Cem ritüelinden görüntüler
-Semahtan görüntüler
-Sanatçılar deyişleri seslendirirken
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CUMHURİYET ÇOCUKLARI' KONSER VERDİ
İstanbul DHA
Avcılar'da konservatuvara devam eden 82 çocuk, 'Cumhuriyet Çocukları' adı altında konser verdi, halk oyunlarını sergiledi.
Belediye Konservatuvarı Orkestra Müdürlüğü tarafından Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında hazırladığı 'Cumhuriyet Çocukları' adı verilen konser büyük ilgi gördü. Barış Manço Kültür Merkezi tamamen dolarken, konservatuarın çocuk bölümündeki 85 öğrenci gecede sahneye çıktı. Çocuklardan oluşan Türk Sanat Müziği korosu, 'Ben Yaralı Ceylanım', 'Yine bir gün nihal aldı bu gönlümü', 'Gül ağacı değilem', 'Eski dostlar' ve 'Ağlama değemez hayat' şarkılarını söyledi. Selin Kader, Ege Yılmaztürk gitar ile Ezgi Uğur keman ile mini konser verdi. Bağlamada ise, öğrenci 'Bugün bize hoşgeldiniz erenler', 'Alim de gitme pazara' ve 'Malatya, bulunmaz eşin' türkülerini çaldı. Türk halk oyunları grubu Ege bölgesinden zeybek oynadı. Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, ailelere teşekkür ederken, "Bize inanarak, güvenerek Cumhuriyet çocuklarını emanet ettiğiniz için teşekkür ediyoruz" dedi. Ayakta alkışlanan gösterinin sonunda tüm öğrenciler Orkestra Müdürü Onur Gülin ve diğer eğitmenleri ile birlikte sahneye çıkarak 'İzmir Marşı'nı birlikte okudu.
Görüntü Dökümü:
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-Koro şefi çocuk sahneye anons edilerek gelirken
-Türk Halk, Türk Sanat Müziği konserlerinden görüntüler
-Gitar ve piyano konserlerinden görüntüler
-Halk oyunlarından görüntüler
-Konserin finalinden görüntüler
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İHRACATÇILAR VE KARGOCULAR BİRARADA
Faik KAPTAN-Murat ÇAKIR / İstanbul DHA
THY bir yan kuruluşu olan Turkish Cargo yetkilileri ile, Türkiye İhracatçılar Meclisi'(TİM)ne bağlı ihracatçılarının bir araya geldikleri bir toplantıda Türkiye' deki ihraç ürünlerinin dünya metropollerine günlük veya birkaç günlük zaman diliminde daha hızlı nasıl ulaştırılır konusu tartışıldı.
THY'nin İstanbul' da ki kargo tesislerindeki yapılan toplantıda bir konuşma yapan TİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Ege Yaş Sebze Meyve İhracatçıları Birliği Başkanı Rıza Seyyar bu konuda şunları söyledi:
"Bugün burada daha önce başlattığımız bir çalışma için toplandık. Amacımız bireysel ya da sektörel bir çalışma değil, Türkiye' deki ihraç ürünlerinin dünya metropollerine günlük veya birkaç günlük zaman diliminde daha hızlı nasıl ulaştırırız. Hali hazırda ihracatını gerçekleştirdiğimiz bu ürünlerin değerini nasıl arttırırız. Hem tüketiciye olan değeri hem de piyasa değeri olarak ülke ekonomisine artı ne ilave edilebilir."
BERLİN FUARINDA KARAR VERİLDİ.
THY'nin Kargodan sorumlu Genel Müdür Yardımcımız Turhan Özen ise açılış konuşmasında bu toplantının yapılması için Berlin Fruit Logistica'da karar verdiklerini belirterek, "Bu çalıştay hem bizim, hem de ihracatçılarımız için çok faydalı bir çalışma olacak. Bu toplantıda Turkish Cargo olarak bizim amacımız, ihracatçılarımızın beklentilerini daha detaylı ve olabildiğince sayılarla alabilmekö dedi.
Özel Kargolar Müdürü Abdullah Bahadır'ın ise bozulabilir kargolar özelindeki sunumu katılımcıların büyük ilgisini çekti
KİMLER KATILDI
TİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Ege Yaş Sebze Meyve İhracatçıları Birliği Başkanı Rıza Seyyar, İstanbul Yaş Sebze ve Meyve İhracatçıları Birliği Başkanı Latif Ünal, Sebze Meyve Sektör Kurulu Başkanı ve İstanbul Yaş Sebze ve Meyve İhracatçıları Birliği Başkan Yrd. Melisa Tokgöz Mutlu ve Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Sinan Kızıltan'ın yanı sıra ihracatçı birliklerinin temsilcilerinin katıldığı çalıştaya, Türk Hava Yolları A.O adına Kargodan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Turhan Özen, Kargo Pazarlama & Satış Başkan Yardımcısı Halit Anlatan, Kargo Operasyon Başkan Yardımcısı Serdar Demir ve ilgili ünitelerin yöneticileri katılım sağladılar.
İhracatçılar Birliği temsilcilerinin talepleri iletmesiyle devam eden çalıştayda karşılıklı olarak nelerin yapılabileceği üzerinde durularak, artan ihracat seviyesinin hava kargo taşımacılığıyla desteklenebilmesi için çalışmalara başlanacağı ve gereken desteğin karşılıklı olarak sağlanabileceğinin belirtilmesiyle tamamlandı. İhracatçı Birlikleri ile Turkish Cargo arasındaki bu çalışmaların önümüzdeki günlerde de devam edeceği bildirildi.
Görüntü Dökümü:
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-THY kargo binası ve içinde kargolardan görüntüler
-THY uçaklarından görüntüler
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TÜKETİCİ BİRLİĞİ FEDERASYONU GENEL BAŞKANI BÜLENT "TAKSİMETRE DENETİMLERİ SIKLAŞTIRILMALI"
İbrahim YILDIZ / İstanbul, DHA
Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz, mühürsüz taksimetre şikayeti üzerine harekete geçen Bilim Sanayi ve Ticaret Bakanlığı müfettişlerinin İstanbul'da taksilere yaptığı denetimlerin sıklaştırılarak devam etmesini gerektiğini söyledi.
Konuyla ilgili olarak bir yazılı açıklama yapan Federasyon Başkanı Mehmet Bülent Deniz, "Denetimler arttırılmalı ve düzenli hale getirilmelidir. Sık sık bazı taksicilerin vatandaşlardan ve özellikle turistlerden fazla para aldığı gündeme geliyor. Bu konuda bize de sıklıkla şikayet geliyor. Taksimetre zammından sonra yeni tarifeye geçmek için taksimetre ayar ve muayene servislerine giden taksiciler de işlemlerin prosedüre uygun yapılmadığını iddia etmişlerdi. Bizde bunu gündeme getirmiştik. Sürekli şikayet alıyoruz. Dün bir şikayeti değerlendiren Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilileri, İstanbul'da denetim yaptı ve bazı taksilerdeki taksimetrelerin mühürsüz olduğunu tespit etti. Vatandaşların şikayetleri önemseyen yetkililere, teşekkür ediyorum. Ancak, tüketiciler olarak, bu denetimlerin yurt genelinde ve sürekli yapılmasını istiyoruz" dedi.