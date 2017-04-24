Dha İstanbul Bülteni - 2
SİLİVRİ'DE İKİ DAVA GÖRÜLÜYOR.
SİLİVRİ'DE İKİ DAVA GÖRÜLÜYOR….
Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul DHA
Terör örgütü FETÖ / PDY'nin İstanbul genelindeki adliye yapılanmasına ilişkin 129 sanık hakkında açılan dava ile TRT ve Dijitürk'ün yayınını kesmek için hareket eden 96 sanık hakkında açılan dava Silivri'de aynı anda görülüyor.
ADLİYE YAPILANMASI DAVASINDA KİMLİK TESPİTİ YAPILIYOR
Silivri Ceza İnfaz Kurumları'nın karşısında bulunan binada İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen FETÖ/PDY'nin adliye yapılanmasına ilişkin ilk duruşmaya 87 tutuklu ile 30 tutuksuz sanık hazır bulundu. Duruşmada sanıkların kimlik tespiti yapılıyor.
TRT İŞGAL DAVASI'NDA DA SANIKLAR İFADE VERİYOR
TRT ve Dijitürk'ün yayınını kesmek için hareket eden 58'sı tutuklu 96 kişi hakkında açılan davanın da 6. duruşması başladı. İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada da sanıklar savunma yapıyor.
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PROF. DR. ERDOĞAN TEZİÇ YARIN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR
Özgür ALTUNCU / İstanbul DHA
İstanbul'da dün sabah saatlerinde vefat eden Türkiye'nin önde gelen anayasa hukukçularından, YÖK Eski Başkanı Prof. Dr. Erdoğan Teziç, yarın son yolculuğuna uğurlanıyor. 81 yaşında hayatını kaybeden Prof. Dr. Teziç için yarın saat 11.00'de bir dönem rektörlük yaptığı Galatasaray Üniversitesi'nde tören düzenlenecek. Prof. Dr. Teziç'in cenazesi öğleyin Ortaköy'deki Büyük Mecidiye Camii'de kılınacak cenaze namazının ardından Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Daha önce kalp kapakçığı ameliyatı olan ve kalp yetmezliği tanısı konulan Teziç, Cuma akşamı İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılar, yoğun bakıma alınmış ve dün sabah yaşamını yitirmişti. İki oğlu bulunan Erdoğan Teziç'in ABD'de bulunan oğlu Kerem'in İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Erdoğan Teziç'in Türkiye'de yaşayan diğer oğlu Kuthan Erkaya ve gelininin taziyeleri İstanbul'daki evlerinde kabul ettikleri öğrenildi.
ERDOĞAN TEZİÇ HAKKINDA
Galatasaray Lisesi'ni bitiren Erdoğan Teziç, 1959 yılında da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Fransa'da Anayasa Hukuku ve Siyaset Bilimi üzerine lisansüstü eğitim yaptı. 1961 Anayasasını hazırlayan ekipte yer aldı. Galatasaray Lisesi müdürlüğü, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı,Galatasaray Üniversitesi rektör yardımcılığı ve rektörlüğü görevlerinde bulundu. 8 Aralık 2003'te Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığına atandı. 2004 yılında Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından Türkiye Cumhuriyeti Liyakat Nişanı ile ödüllendirildi. Eylül 2004'te de Fransa Cumhuriyeti tarafından Légion d'Honneur (Fransa Devleti Onur Lejyonu Nişanı'nın en üst derecesi olan "Commandeur" (Büyük Şövalye) rütbesine layık görüldü. Fakat aldığı bu nişanı, Fransa Ulusal Meclisi'nin Ermeni Soykırımı İnkar Yasası'nı kabul etmesinden dolayı, Fransa Büyükelçiliği aracılığı ile iade etti. 9 Aralık 2007 tarihinde de YÖK Başkanlığı görevinden emekli oldu.
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BORAJET İÇİN SHGM'DEN DE DUYURU
Faik KAPTAN-Murat ÇAKIR / İstanbul DHA
Bölgesel bir havayolu şirketi olan Borajet'in müşteri mağduriyetini önlemek amacıyla bugünden itibaren uçuşlarına ara verdiğini açıklaması üzerine Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) konuyla ilgili olarak bir duyuru yayınladı.
Duyuruda şöyle denildi:
"Borajet Havayolları uçuşlarını geçici süreyle durdurmuş olup biletli yolcular THY ve Anadolujet tarafından taşınacaktır. Borajet Havayolları filosunda bulunan uçakların teknik sorunlarının giderilmesi ve filonun yenilenmesi amacıyla uçuşlarına geçici bir süre ara vermiştir.
Borajet Havayolları'ndan 1 Haziran 2017 tarihine kadar uçuşlar için bilet almış olan yolcular, THY ve Anadolujet ile yapılan anlaşma kapsamında seyahatlerini gerçekleştirebileceklerdir. Bu kapsamda Borajet yolcularının THY bürolarına başvurması veya çağrı merkezini aramaları gerekmektedir.
1 Haziran sonrası biletli yolcuların durumu ile ilgili tekrar duyuru yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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BORAJET SEFERLERİNE ARA VERDİ
İstanbul DHA
Geçen yıl sonunda SBK Holding tarafından satın alınan Borajet Havayolları bugünden itibaren seferlerine ara verme kararı aldı. Havayolunun daha önceden sattığı biletler için yolcularını Türk Hava Yolları'na yönlendirildi.
Havayolları'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Yurtiçinde ve dışında 80 farklı noktaya hizmet veren Türkiye'nin ilk ve tek bölgesel havayolu şirketi olan Borajet Havayolları SBK Holding bünyesine devredilmesinin ardından dünyanın en büyük havalimanlarından biri olacak İstanbul 3. Havalimanı'na çok daha güçlü olarak hizmet verme hazırlığını sürdürmektedir. Borajet Havayolları yeniden yapılanma çalışmaları neticesinde filosunda aktif olarak bulunan 10 adet uçağın 6'sının teknik arıza ve parça eksikliğinden dolayı uzun süredir yerde kalması sebebiyle oluşan teknik sorunların giderilerek uçulabilir duruma gelmesi uzun süre alacağından dolayı, müşteri mağduriyeti ve ticari itibar göz önüne alınarak filonun yenilenip yeni uçuş rotalarının ve planlamaların yapılması için uçuşlarına geçici bir süre ara vermiştir"
YALÇIN AYASLI TARAFINDAN KURULDU
ABD'de yaşayan Yalçın Ayaslı tarafından kuruluan havayolu, operasyonuna önce pervaneli ATR72 tipi uçaklarla başlamıştı. Şirket, 4 yıl önce Embraer 190 serisi uçaklara geçti. Ayaslı geçen yıl sonunda Borajet'i 260 milyon dolara SBK Holding'e sattı. Satış sonrasında havayolu şirketi yönetim değişikliğine gitmişti.
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FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ'NDEKİ KAZA ANI İÇİ ARAÇ KAMERASINDA
Gökhan DANACI / İstanbul DHA
Cumartesi günü Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında meydana gelen ve 4 aracın karıştığı kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı.
TEM Otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprü Edirne istikameti Baltalimanı yol ayrımında cumartesi sabahı olan kaza da
Tansu Bilici'nin kullandığı aracı iddialara göre başka bir araç sıkıştırmış, Bilici direksiyon hakimiyetini kaybederek Bülent Obut yönetimdeki motosiklete yandan çarpmıştı.
Kaza anı, o sırasında aynı yönde seyir halinde olan bir başka aracın kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
Görüntülerde otomobilin motosiklete çarpma anı görülüyor.
Görüntü Dökümü:
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(ARAÇ İÇİ KAMERA)
Kaza anının görüntüleri
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SOKAK KÖPEKLERİNE POŞETLERLE YİYECEK TAŞIYAN KADININ SİTEMİ
İhsan DÖRTKARDEŞ / İstanbul DHA
Sultanahmet'teki çalıştığı butik otelden iş çıkışı her akşam sokak köpekleri için satın aldığı poşetler dolusu 'Çorbalık' tavuk kemikleri Beylikdüzü'ne kadar getiren Tülay Laçin, insanların tepkisi nedeniyle sahipsiz sevimli dostlarının sayısının ikiye kadar düşmesine tepki gösterdi.
Her sabah Esenyurt'tan işe giden ve bindiği Beylikdüzü metrobüsünden saat 17.00 sıralarında inen evli ve 1 çocuk annesi Tülay Laçin, yolunu gözleyen, üstgeçitten kaldırımda kendisini bekleyen, seslendiğinde koşup yanına gelen köpek sayısının azaldığını anlattı. Yaklaşık 1.5 yıl önce soğuk havalarda aç ve titrerken gördüğü sokak hayvanlarının durumundan etkilenince işe gittiği her gün onlara yiyecek taşıyan Laçin, bir süre önce çalıştığı butik otelin yanındaki lokanta ve diğer tesislerde çöpe atılacak tavuk veya sakatatlarını ayrıca pet şişe sularını taşıyarak getirdiğini anlattı. Evinde de kızıyla birlikte köpek besleyen Laçin, üst geçitten seslendiği 'Gümüş' adını verdiği köpeğin hızla yanına geldiğini belirtirken, çevredekiler kendisini şaşkınlıkla izliyor. Birkaç ay öncesine kadar etrafını 7-8 köpeğin sardığı Tülay Laçin, okşayıp sevdiği 'Gümüş' isimli köpekle üstgeçitten indikten sonra poşetlerde getirdiği yiyecekleri veriyor. Kısa süre sonra gelen 'Fındık' isimli diğer köpeği de 'Çorbalık' tavuk parçaları ile besleyen Tülay Laçin, "Bunların sayısı çok azaldı. Başta 10 kadardılar. Ancak insanlar onları tekmeliyor, kovalıyor. Onları sevenler de çıkıyor. Ama yiyeceklerini düşünen yok. Kış aylarında üstgeçit alt basamaklarının altına battaniye getirip seriyordum. Ancak, sanırım benimle ilgili yapılan haberden etkilenen bir kişi oraya 2 köpeğin sığabileceği yuva yerleştirmiş. Görünce sevinçten ağladım. Bunlar barınağa alınabilir mi bilmiyorum. Esenyurt Belediyesi'nin bunlara yönelik çabası belki yetmiyor. Barınaklar ile ilgili söylenenler de pek iyi değil" dedi.
Tülay Laçin'in çabasını öğrenenler kendisini kutlarken özellikle bölgedeki taksi duraklarının köpekler için bırakılan et veya kemik parçalarını gören tarla farelerinin de gelmesinden rahatsız olduğu bu nedenle sevimli dostların burada beslenmesine karşı çıktığı öne sürüldü.
Görüntü Dökümü:
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-21 Aralık'ta çekilen görüntülerde kadının etrafında çok sayıda köpek bulurken
-Dün çekilen görüntülerde sadece 2 köpek görülürken
-Kadın metrobüs üstgeçidinde
-Üstgeçitten 'Gümüş' isimli köpeğe seslenirken
-Köpek koşarak gelirken ve birlikte merdivenleri inerken
-Kadın poşetlerdeki yiyecekleri köpeklere verirken
-Kendisini gören iki kişinin görüşleri
-Kadın köpek sayısının azalma nedenini ve çabasını anlatırken
-Genel ve detay görüntüler
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- (HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE) 23 NİSAN'DA 400 ÇOCUK GÖNÜLLERİ FETHETTİ
Ali AKSOYER / İstanbul DHA
Sarıyer Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şenliklerinde 7 ülke ve Türkiye'nin 8 şehrinden gelen yaklaşık 400 çocuk gönülleri fethetti. 6 gün İstanbul'da misafir olan çocuklar süren tekne gezileri yaptı, fidan dikti, 23 Nisan kortej yürüyüşlerine katıldı. Çocuklar etkinliği son gününde ise binlerce İstanbullunun katıldığı bir programda sergiledikleri gösterilerle izleyicileri büyüledi. Etkinliğin son gününde şarkıcı Cem Belevi'de şarkılarıyla İstanbulluları coşturdu.
393 ÇOCUK KATILDI
23 Nisan kutlamaları programı kapsamında Diyarbakır, Sivas, Rize, Edirne, Bitlis, Erzincan, Mardin ve Van illeriyle Romanya, Rusya, Kosova, Ukrayna, Arnavutluk, K.K.T.C ve Makedonya'dan toplam 393 çocuk Sarıyer'de ağırlandı. Misafir çocuklar İstanbul'da misafir oldukları günlerde tekneyle boğazı gezdiler. fidan diktiler ve 23 Nisan kortej yürüyüşlerine katıldılar.
TÜM DÜNYAYI BARIŞA ÇAĞIRDILAR
Türk ve yabancı çocukların kaynaştığı etkinlikler sırasında çocuklar barış temalı bir bildiri okuyarak, tüm dünyayı barışa davet ettiler. Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç "En uzaktakilere söylüyorum, çocukları dinleyin yeter, çocukları sevin yeter, çocuk mutluluk demek, çocuk barış demek. Onların kafalarında hiç soru işareti yok, iletişim kurmak için aynı dili kullanmalarına bile gerek yok. En iyi iletişimi kalbinizdeki sevgiyle anlatabilirsiniz" dedi.
GÖSTERİLERİYLE BÜYÜLEDİLER
23 Nisan Pazar günü Sarıyer, Bahçeköy'de bulunan Life Park'ta yapılan kapanış gösterilerinde ise Türkiye'den ve yurt dışından gelen çocuklar oynadıkları halk oyunları ile izleyicilerin beğenisini topladı.. Çocukların gösterileri binlerce izleyici tarafından dakikalarca alkışlandı. Çocukların gösterilerinin ardından sahneye çıkan Cem Belevi ise şarkıları ile İstanbulluları çoşturdu. İstanbul'un dört bir yanından gelen minikler ise etkinlik kapsamında hazırlanan çeşitli atölyeler, oyun grupları ve oyun parkurlarıyla gönüllerince eğlenerek bayram coşkusunu doyasıya yaşadı.
Görüntü Dökümü:
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Etkinliğin görüntüleri