Dha İstanbul Bülteni - 2
2 1 - ERDOĞAN TEZİÇ'İ KAYBETTİK Haber: İstanbul DHA,Eski YÖK Başkanı Prof. Dr Erdoğan Teziç hayatını kaybetti.
DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2
1 - ERDOĞAN TEZİÇ'İ KAYBETTİK
Haber: İstanbul DHA,
Eski YÖK Başkanı Prof. Dr Erdoğan Teziç hayatını kaybetti.
Görüntü Dökümü (ARŞİV)
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Teziç'le haziran ayında katıldığı cenaze töreninde yapılan röp
Teziç'in katıldığı etkinlikte konuşması
23.04.2017 - 13.19 Haber Kodu : 170423088
23.04.2017 - 13.47 Haber Kodu : 170423107
23.04.2017 - 13.49 Haber Kodu : 170423108
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2- TAKSİM'DE 23 NİSAN KUTLAMASI
Mustafa ÖZDABAK-Zeki GÜNAL/İSTANBUL,
Taksim'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle tören düzenlendi. İstanbul Milli Eğitim İl Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. Saygı duruşundan sonra İstiklal Marşı okundu.Tören sonrası Atatürk Vakfı, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı ve Demokratik Sol Parti (DSP) İstanbul İl Başkanlığı ve İstanbul Barosu çelenkleri anıta konuldu. İstanbul Milli Eğitim İl Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, buradaki konuşmasında,"İstiklal mücadelemiz esnasında TBMM'yi açarak halkımızı yönetime ortak eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü şükran ve rahmetle anıyor, bu günü bu vesileyle çocuklara bayram olarak ilan etmesi sebebiyle de, bu onuru bize yaşatmış olduğu için medyun-u şükran olduğumuzu özellikle belirtmek istiyorum" dedi. Ömer Faruk Yelkenci, tören sonrası çocuklarla fotoğraf çektirdi.
ATATÜRK VAKFI ÇOCUKLARA NUTUK DAĞITTI
Atatürk Vakfı törene katılan çocuklara, Mustafa Kemal Atatürk tarafından yazılan, "Gençler için Fotoğraflarla Nutuk" kitabını dağıttı. Çocukların halk oyunları gösterisi ilgiyle izlendi.Tören sonrası bir grup DSP'li, "Adaletimiz yargımız bu halde. Adaletin şirazesi kaymış durumdadır. Türkiye birden büyüktür" sloganları attı. DSP İstanbul İl Başkanı Çiğdem Mercan, "Türkiye Büyük Millet Mecilisi'nin açılışının 97'ici yılındayız Bu topraklar üzerinde yaşayan ahalinin ümmet olmaktan çıkartılıp ulus yapılması sürecinin de başlangıcı olan 23 Nisan, özgür bireyler haline gelen Türk Milleti'nin geleceğinin teminatı olan çocuklarına büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün armağınıdır" dedi.
Görüntü Dökümü:
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-Taksim Cumhuriyet Anıtı
-Çocukların folklor gösterisi
-Anıta çelenk bırakma
-Saygı duruşu
-İstiklal marşı
-İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci'nin konuşması
-Törene katılan avukatlar
-Çocuların elindeki Nutuk kitapları
-Elinde terazi olan Gül Ayşe Macunlar
-DSP İstanbul İl Başkanı Çiğdem Mercan'ın konuşması
-Genel ve detaylar
23.04.2017 - 11.25 Haber Kodu : 170423044
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3 - CHP 23 NİSAN'I TAKSİM'DE KUTLADI
Haber-Kamera: İhsan YALÇIN / İstanbul DHA
CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıldı. Ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk fotoğrafları bulunan grup, CHP Beyoğlu İlçe Başkanlığı önünde toplandı. Grup buradan İzmir Marşı ve sloganlar eşliğinde Taksim Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti. Kortejin ön kısmında çocuklar ve CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat yürüdü. Başkan Canpolat yürüyüşün ardından Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. Burada konuşan Canpolat, "23 Nisan egemenliğin tek adamdan alınıp halka verildiği gündür. Hayır daha bitmedi. Ülkemiz işgal altındayken, dört tarafta uluslararası sermaye ve işgalci güçlere karşı mücadele veren; saltanattan yetkiyi alıp bir tek kişiye değil millete, milletten de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne veren bu halk kendi meclisine sahip çıkacaktır. Hayır daha yeni başladı. Güçlendirilmiş bir parlamentoyla, tek adam saltanatına karşı demokrasi ve özgürlük mücadelesini devam ettireceğiz" dedi.
Görüntü Dökümü:
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-CHP önünde toplanan grup
-Grubun yürüyüşe geçmesi
-Canpolat ve çocukların kortejin önünde yürümesi
-Anıta çelenk bırakılması
-Canpolat'ın konuşması
-Genel ve detaylar
23.04.2017 - 15.34 Haber Kodu : 170423161
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4 - KADİR TOPBAŞ KOLTUĞUNU 15 TEMMUZ ŞEHİDİNİN OĞLUNA DEVRETTİ
Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ-İSTANBUL DHA
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 97. yıldönümü nedeniyle koltuğunu 15 Temmuz şehidi Prof.Dr. İlhan Varank'ın oğlu Yusuf Varank'a devretti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 97. yıldönümü dolayısıyla 2012 yılında Hatay'da şehit olan Jandarma komando er Doğukan Şit'in oğlu Yiğitcan Şit, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Harbiye'deki TRT binası önünden şehit olan Fahrettin Yavuz'un oğlu Mahmut Yavuz, Acıbadem'deki Telekom binası önünde şehit olan Muhammet Demir'in kızı Buse Demir, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şehit olan Kemal Ekşi'nin kardeşleri Hüseyin ve Muhammed Ekşi ile İBB önünde şehit olan Prof.Dr. İlhan Varank'ın oğlu Yusuf Varank, İBB başkanı Kadir Topbaş'ı ziyaret etti. Topbaş koltuğunu 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İBB önünde şehit olan Prof.Dr. İlhan Varank'ın oğlu Yusuf Varank'a devretti.
Topbaş, burada bir süre öğrencilerle sohbet etti. Öğrencilere makam odasında tatlı ikram edildi.
KOLTUĞU DEVRALIP TALİMAT VERDİ
4. sınıf öğrencisi Yusuf Varank, koltuğa oturarak İstanbul'daki boş alanların yeşillendirilerek piknik alanlarına çevrilmesini, okullarda spor salonları yapılması, yaşlılar için huzur evi açılması ve 23. Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 97. yıl dönümü nedeniyle İstanbul genelinde 97 kreş açılması talimatını verdi. Topbaş ise yardımcılarına talimatların not alınarak hayata geçirilmesini istedi.
ÖĞRENCİLERE TABLET BİLGİSAYAR HEDİYE ETTİ
Topbaş daha sonra öğrencilere tablet bilgisayar, okul müdürüne ise Türk Bayrağı hediye etti. Çocuklar ise Topbaş'a okullarıyla ilgili hazırlanan kitapçıkları hediye etti. Ümraniye'deki Telekom binası önünde şehit olan Muhammet Demir'in kızı Buse Demir 15 Temmuz şehitleri için yazdığı şiiri okudu.
"ŞEHİTLER BU ÜLKEYİ BİZE EMANET ETTİ"
Topbaş burada yaptığı konuşmada "Şehitler bu ülkeyi bize emanet etti. Biz de bundan dolayı onları yad ediyoruz. Diliyoruz ki bir daha bu acılar yaşanmasın. Tüm şehitleri rahmetle anıyoruz. Sayın Varank bir başka insandı. Samimi bir insandı. Burada mücadeleye girmiş ama maalesef bu vahşeti yaşattılar. İnşallah bir daha olmaz" diye konuştu.
Topbaş ve öğrenciler daha sonra İBB Gençlik Meclisi'nin toplantısına katıldı.
Görüntü Dökümü:
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-Ziyaretten görüntü
-Varank'ın talimat vermesi
-Topbaş'ın konuşması
-Çocuklara tatlı ikram edilmesi
-Fotoğraf çekilmesi
-Hediye verilmesi
-Gençlik meclisinden görüntü
-Genel ve detaylar
23.04.2017 - 11.26 Haber Kodu : 170423045
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5- 23 NİSAN SARIYER'DE COŞKUYLA KUTLANDI
Ali AKSOYER/İSTANBUL
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Sarıyer Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikte çoşkuyla kutlandı. Etkinliğe katılan çocuklar kendileri için hazırlanan oyun alanlarında günün tadını çıkartılar. Bahçeköy'de bulunan Life Park'ta çocuklar için çok sayıda oyun alanı kuruldu. Çocuklar gün boyu bu alanlarda eğlenerek bayramlarının tadını çıkardılar. Etkinlikte bir haftadır Sarıyer Belediyesi tarafından ağırlanan İstanbul dışından ve yurt dışından gelen misafirler ceşitli gösterilerle 23 Nisan bayramına renk kattı.
Görüntü Dökümü:
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Etkinlikten görüntü
Genel ve detaylar
23.04.2017 - 15.37 Haber Kodu : 170423163
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6 - İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRÜ MUSTAFA ÇALIŞKAN, KOLTUĞUNU HAYRUNNİSA AÇIKGÖZ'E DEVRETTİ
Haber-Kamera: Çağatay KENARLI / İSTANBUL DHA
İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında koltuğunu 2009 yılında Hakkari'de şehit olan polis memuru Engin Açıkgöz'ün kızı Hayrunnisa Açıkgöz'e devretti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Özel Mavi Gün Ortaokulu, Özel Ataşehir Bilfen Ortaokulu ve Özel Devran İlkokulu, Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde eğitim gören şehit çocuklarından 5 öğrenci İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ı makamında ziyaret etti.Çalışkan koltuğunu 2009 yılında Hakkari'de şehit olan polis Engin Açıkgöz'ün Özel Mavi Gün Ortaokulu 6. sınıfta okuyan kızı Hayrunnisa Açıkgöz'e devretti. Açıkgöz, Çocuk Şube Müdürü Serkan Gömce'yi makamına çağırarak yaptıkları faaliyetler hakkında bilgi aldı. Açıkgöz, polis telsizinden görev yapan polis ekiplerinin 23 Nisan Çocuk Bayramını kutladı. Ziyaret, İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan öğrencilere hediyeler vermesi ve hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.
Görüntü Dökümü:
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-Emniyet Müdürü'nün çocukları karşılaması
-Hayrunnisa Açıkgöz'ün makam koltuğuna oturması
-Açıkgöz'ün Çocuk Şube Müdürü Serkan Gömce'den bilgi alması
-Açıkgöz'ün telsizden bayramını kutlaması
-Çalışkan ve çocuklardan görüntü
-Genel ve detaylar
23.04.2017 - 10.51Haber Kodu : 170423033
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7- BÜYÜKÇEKMECE'DE 5.5 METRE YÜKSEKLİĞİNDE ATATÜRK ANITI AÇILDI
Haber: İhsan DÖRTKARDEŞ / İstanbul, DHA
Büyükçekmece'de belediye yaptırılan 5.5 metre yüksekliğindeki Atatürk Anıtı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenleri kapsamında açıldı. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Bugün, 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açan, kurtuluşun ancak halk iradesiyle olacağını gören o yüce komutan daha sonra büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün heykeliyle bugünü taçlandırdık" dedi. Heykeltıraş Azmi Sekban'a yaptırılan 5. metre yüksekliğinde ki Atatürk anıtı, Büyükçekmece Kaymakamlığı önündeki meydana dikildi. Törene Büyükçekmece Kaymakamı Mustafa Hulusi Arat, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Garnizon Komutanı Personel Albay Caner Demirkol, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Kapıcı, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Acıkara, belediye meclis üyeleri, mülki amirler, mahalle muhtarları, siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda kişi katıldı. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, şöyle dedi: "Bu anıtı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın başlangıcında açmayı planladık ve şu anda bunu gerçekleştiriyoruz. TBMM'yi açan, kurtuluşun ancak halk iradesiyle olacağını gören o yüce komutan daha sonra büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün heykeliyle bu günü taçlandırmış olduk. Kurtuluşun ancak halk iradesiyle olabileceğine inanan Mustafa Kemal Atatürk, her düşünceyi ifade eden 371 milletvekili ile 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açar ve egemenlik kayıtsız şartsız milletindir der. Bu tarih aynı zamanda da ulus devletin doğduğu gündür. Yok olmak üzere olan emperyalistler tarafından parsellenmiş bu vatanın yeniden doğduğu gündür. Bugün burada devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün heykelini açıp bir kez daha onu ebedileştiriyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere vatan için, devlet için, din için ne kadar toprağa düşmüş şehidimiz varsa önlerinde sevgi, minnet ve şükranla eğitiliyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun." Kaymakam Mustafa Hulusi Arat da, kaymakamlık binası önündeki meydanın düzenlemesini ve Atatürk Anıtı'nı yapan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'e teşekkür etti. Konuşmaların ardından Atatürk Anıtı törenle açıldı. Atatürk Anıtı'nın açılış töreninden sonra 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi töreni gerçekleştirildi. Törende Heykeltraş Azmi Sekbana teşekkür plaketi verilirken, Kore gazilerine Kore tarafından gönderilen madalyalar verildi.
Görüntü Dökümü:
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Atatürk anıtından görüntüler
Açılış töreni
Belediye başkanının konuşması
Genel ve detaylar
23.04.2017 - 15.35 Haber Kodu : 170423162
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8- BİR ANNENİN DRAMI... OĞLU İÇİN EVİNİ CEZAEVİNE ÇEVİRDİ
İhsan DÖRTKARDEŞ / İstanbul, - Avcılar'da oturan 54 yaşındaki Ülkü Uslu, yanından ayıramadığı akli dengesi bozuk 27 yaşındaki oğlu Mustafa'ya evinde demir parmaklıklardan oluşan kapı yaptırarak bakmaya çalışıyor. Zor durumdaki anne, kıt olanakları ile evin geçimini ve oğlunun bakımını sürdürmeye çalıştığını söyledi. Avcılar'daki bir binanın giriş katında akli dengesi bozuk oğlu ile oturan Ülkü Uslu, ayrıldığı eşinin kendisine şiddet uygulaması ve buna tanık olan 24 yıl önce o tarihte 3 yaşında olan oğlu Mustafa'yı da dövdüğünü anlattı. Ülkü Uslu, "Mustafa babasının bağırma sesinden çok korkuyordu. Eşim, kavgacı, gürültücü bir insandı. Bazen bana bağırır, çağırır döverdi. Mustafa da korkardı. Korkudan bu hale geldi. Babası onu da döverdi, beni de. Sonra çocuk, 'Çiçekler beni yiyecek' diye bağırarak çıkıp gitti. Evde ne varsa kırıp döküp gitti" dedi. Akli dengesi bozuk oğlunun gürültü yaparak, tahta kapıyı kırması nedeniyle içerisini görebileceği parmaklıklardan oluşan demir kapı yapırdığını anlatan gözü yaşlı kadın şunları anlattı: "Bulunduğu yerde çiş yaptığı için içerisi ve evin içi kokuyor. Kapıyı açmadan açılan bölmeden yemeğini plastik tabakta veriyorum. Şu anda üzeri de kokuyor. Ona üst baş, muz, ekmek gibi ufak tefek şeyler gerekiyor. Konuşamıyor da. Meyve ve hoşuna giden yemekleri yiyor. Verebildiğim zaman eti severek yiyor." Ülkü Uslu, geçimini oğluna evde bakım hizmeti için devletin verdiği 960 TL aylıkla ve kendisine 3 ayda verilen para ile sağladığını anlatırken en büyük sorununun ona sağlık raporu verilmesi için Bakırköy Prof .Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi sırasında çektiklerini anlattı. Şimdiden oğlu Mustafa'yı önümüzdeki Eylül ayında yenilenmesi gereken rapor için nasıl götürebileceklerini kara kara düşündüğünü anlatan Ülkü Uslu, şunları anlattı: "Rapor için hastaneye götürmek istedik10 kişi hakkından gelemedi. Çok güçlü. Ben onu Bakırköy'deki hastaneye bir ara yatırdım; 5-10 gün. Onu dövmüşler, vücudunu simsiyah etmişler. Aldım getirdim. Üstü başı çok pis. Şu anda onu tuttuğum yerde döşek, tuvaleti var başka bir şey yok. Ne yapayım? O evladım benim. Atamam ki ancak ölürsem benden alırlar. Çok istediler de, vermem, veremem kimseye.. Versem çok daha kötü olur. Ufak tefek ihtiyaçlarını verince seviniyor. Tek istediğim; şu andaki gibi sakin olsa, onunla oturup çay içebilmek. Masrafı çok. Para gidiyor. Fındık, fıstık ne bulursam yediriyorum."Ülkü Uslu, oğlunu bu hale getiren, kendisini geçmişte döven eşinin hasta olduğunu ancak, kendilerine çektirdiklerini bu dünyada çekmeden ölmeyeceğine inandığını anlattı.
KUAFÖRÜN DUYARLILIĞI
Avcılar'da kaymakamlık ve belediyenin kendisine bildirdiği yatalak hasta veya ileri yaşlıları evlerinde ücret almadan tıraş eden Bağımlılığa Karşı Eğitim, Yardımlaşma ve Koruma Derneği Başkanı olan berber Öztürk Karahan, anne ve oğlunun dramına seyirci kalınamayacağını söyledi. Karahan, her hafta ücret almadan yaptığı saç ve sakal tıraşı için kendisine bildirilen adrese gidince gördüğü akli dengesi bozuk Mustafa ve annesi Ülkü Uslu'nun durumuna çok üzüldüğünü söyledi. Karahan, Mustafa Uslu'nun yemeğine katılan ilaçla uyutulduktan sonra demir kapıdan içeri girerek onu tıraş edebildiklerini, uyanabileceği ve kendisine saldırıda bulunabileceği tehlikesine karşı 3 kişinin tıraşta kendisine eşlik ettiğini anlattı. Öztürk Karahan, şunları anlattı: "Aslında Mustafa'yı 2 yıl önce görmüştüm. Avcılar Belediyesi'nin bildirdiği adrese geldiğimde 2 yıl önce onu gördüğümü hatırladım. Onun akıl hastanesine götürüldüğünü zannediyordum. Durumu çok kötü. İçeride dayanılamaz ağır bir koku var. Bir yerleri harekete geçirmek gerek. Esnaf arkadaşlarımızla gıda ihtiyacını karşılamaya, bir şeyler yapmaya her hafta ikinci el de olsa bir yatak vermeye çalışacağız. Yürek parçalayıcı bir tablo. Ama devletin bir şeyler yapması gerek."
Görüntü Dökümü:
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Annenin konuşması
Berber Öztürk'ün konuşması
Genel ve detaylar
23.04.2017 - 12.46 Haber Kodu : 170423085
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9 - FİDYE İÇİN KAÇIRILAN SURİYELİ ÇOCUĞU POLİS KURTARDI
Mustafa ÖZDABAK-Zeki GÜNAL/İSTANBUL,
İstanbul' da fidye için Suriye'den uzaktan tanıdığı 16 yaşındaki Samir Mahmoud A'yı kaçırarak, babasından 50 bin dolar isteyen iki şüpheli, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla kıskıvrak yakalandı. Şüpheliler Hüseyin M. ile Mahmud F. Fatih'te arkadaşlık kurup, bir süre muhabbet ettikleri Samir Mahmoud A.'yı eski bir arkadaşı ile görüştürmek bahanesi ile Esenyurt'a götürdü. Yaşadıkları binanın kapısında, çocuğu bıçakla tehdit ettiler. Zorla içeriye soktukları çocuğun el ve ayaklarını bağladılar. Burada Samir'in fotoğrafını çekip, kendi telefonundan, babasına attılar. Baba Mahmoud A'dan oğlunu serbest bırakmak için 50 bin dolar fidye istediler.
BABASI, POLİSTEN YARDIM İSTEDİ
Türkiye'de sığınmacı olarak yaşayan baba Mahmoud A. polisten yadım istedi. Asayiş Şubesi, Gasp Büro Amirliği, Rehine Kurtarma Timleri, çocuğu kurtarmak için operasyon başlattı. Telefonla pazarlık sonucu, 30 bin dolar karşılığı çocuğu bırakmak üzere anlaştılar. Rehine kurtarma timleri, Esenyurt'ta paranın teslim edileceği kafeteryaya müşteri gibi gidip, farklı yerlerde beklemeye başladı. Elinde bir paketle beklemeye başlayan babanın yanına, önce şüphelilerden Hüseyin M. geldi.
OĞLUMU GÖRMEDEN PARAYI VERMEM
Bu sırada baba, oğlunu görmeden parayı vermeyeceğini söyledi. Bunun üzerine, Hüseyin M. diğer şüpheli Mahmud F.'den çocuğu getirmesini istedi. Bir süre sonra ikinci fidyeci, kaçırılan çocuğu getirdi. Baba-oğul sevinçle birbirlerine sarıldı. Bu sırada harekete geçen rehine kurtarma timleri, şüphelileri kıskıvrak yakaladı. Üzerlerinden birer tane bıçak çıkan şüpheliler, gözlem altına alındı. Şüpheliler 21 yaşındaki Hüseyin M. ile 20 yaşındaki Mahmud F. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi.
Görüntü dökümü:
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GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ
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-1'inci şüphelinin kafeye girişi
-Kafede direğin dibindeki masada oturam baba
-1'inci şüphelinin kafeye girip baba'nın yanına oturması
-Kefede müşteri gibi oturan polisler
-2'nci şüphelinin rehine ile kafeye gelmeleri
-Rehin alınan çocuğun babası ile sarılmaları (Kırmızı kapişonlu rehin alınan çocuk)
-Kafede müşteri gibi oturan polislerin harekete geçmesi, şüphelileri gözaltına almaları
CEP TELEFONU GÖRÜNTÜLERİ (SESLİ)
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-Baba,çocuk ve şüphelilerin masada oturmaları
-Polisin kurtarma operasyonu
-Polisin şüphelileri yere yatırıp kelepçeleyerek gözaltına alması
-Şüphelilerin götürülmesi
-Rehine tutulan çocuğun şüpheliler tarafından çocuk elimizde diyerek babaya gönderilen görüntüsü
-Baba ve çocuğun Emniyet Müdürlüğündeki buluşma anları
AKTÜEL KAMERA GÖRÜNTÜLERİ
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-Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğünden çıkarılmaları
-Şüphelilerin sivil polis aracına alınarak Adliyeye götürülmeleri
-Genel ve detay görüntüler
23.04.2017 - 13.45 Haber Kodu : 170423105
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10- LARA: 'İHANETİ GÖRDÜM' ŞARKISINI TÜM HAİNLERE GÖNDERDİK
İhsan DÖRTKARDEŞ /İSTANBUL, - Pop müziğinin sevilen ismi Lara, sevilen son şarkısı 'İhaneti giymişsin'in sadece iki insanın arasındaki aşkı anlatmadığını belirtirken,"İhanet derken kendi vatanına, milletine, bayrağına ihanet eden tüm hainlere gönderdik bu şarkıyı" dedi.Avcılar'da Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı orta ve ağır derecedeki engellilerin eğitim gördüğü Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda eğitim gören öğrenciler için hazırlanan 'Ünlülerle selfie' projesine katılan Lara, öğrencilere mini konser verdi.Bir öğrencinin saz çaldığını görünce 'Dostum' türküsünü söyleyen Lara, Kırıkkale Çocuk Esirgeme Kurumu'nun onursal başkanı olduğunu, okulun müdürü Recep Sözveren'in, 95 öğrencileri için gösterdiği özverili çabanın toplumun her kesimi tarafından desteklenmesi gerektiğini üzerine düşen her görevi yerine getirmeye hazır olduğunu söyledi.
"İHANETİ GÖRDÜM' ANLAYANA"
DHA muhabirinin sorularını yanıtlayan Lara, son şarkısı 'İhaneti giymişsin'in çok sevildiğini herkesin dilinde olduğunu anlatırken, "Zaten çocuklar söylüyorsa bu işi tutturmuşuz demektir" dedi. Lara, bu şarkının sadece iki insanın arasındaki aşka dair yazılmadığını vurgularken şunları söyledi: "İhanet' derken kendi vatanına, milletine, bayrağına ihanet eden tüm hainlere gönderdik bu şarkıyı. Zaten şarkının sözlerinde de İhaneti giymişsin, çokta yakışmış. Her yiğidin harcı değil aşkı taşımak İhaneti giymişsin, çok da yakışmış. Her yiğidin harcı değil aşkı taşımak. Caiz bir tabirle söylemek gerekirse. Adamlıktan nasibini ben vereceğim. Ben bu ihaneti inine gireceğimdiyor gayet de ağır sözleri var. Artık 'Anlayana' diyoruz."
Lara, yeni şarkısının hazırlığını sürdürdüğünü 2 ay sonra güzel hızlı bir şarkıyla sevenlerinin karşısında olacağını, yaz aylarında kendisini yoğun festival ve konser programının beklediğini ekledi.
Görüntü Dökümü:
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Lara, 'İhaneti Giymişsin' şarkısını anlatırken
Lara, engelli çocuklarla (Saz çalarken, türkü söylerken, şarkısını söylerken, selfie yaparken)
23.04.2017 - 10.50 Haber Kodu : 170423032
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11 - İLK KEZ UÇAĞA BİNDİLER
İbrahim YILDIZ / İstanbul,
Singapur Havayolları ve SosyalBen Vakfı'nın ortaklaşa düzenlediği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında 30 çocuk, ilk kez uçağa binmenin heyecanını yaşadı. Singapur Havayolları, Türkiye'deki 30'ncu yılını anlamlı bir sosyal sorumluluk projesiyle kutladı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle SosyalBen Vakfı'yla bir proje yapan Singapur Havayolları, belirlenen ihtiyaç sahibi 30 çocuğa gerçek yolculuk hissi yaşattı. Vakıf tarafından belirlenen çocuklar, Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali'ne geldi. Singapur Havayolları'nın kontuarına gelerek check-in yaptıran çocuklar daha sonra pasaport kontrolünün ardından uçağa bindiler. Çocukları uçağın kapısında, havayolu şirketi kabin görevlileri tarafından karşıladı. İlk kez uçağa binen ihtiyaç sahibi çocuklara kabin görevlileri yemek ikramında bulundu.
"SOSYAL BENLİKLERİNİ GELİŞTİRİYORUZ"
Havalimanında bir açıklama yapan SosyalBen Vakfı Gönüllüsü Melis Yıldırım, "Özellikle daha önce havaalanı görmemiş ve uçak tecrübesi yaşamamış çocuklarımızın buraya gelerek bunu tecrübe etmesi için ayarlanmış bir etkinlik söz konusu. 23 Nisan için bu etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. SosyalBen Vakfı olarak özelikle dezavantajlı bölgelerdeki çocuklarla ve onların sosyal benliklerini geliştirmeleriyle ilgileniyoruz. Bir AR-GE ekibimiz var ve bu çocuklara da bu şekilde ulaştık" diye konuştu.
"BİZLER DE ÇOK HEYECANLIYIZ"
Singapur Havayolları olarak bu projede yer almaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Dijital Satış ve Pazarlama Yetkilisi Natali Damar ise "Biz de Singapur Havayolları ailesi olarak SosyalBen Vakfıyla çalışmaktan çok mutluyuz. Bugün de çocuklarımıza bu tecrübeyi kazandırmış olmaktan mutluluk duyacağız. İlk kez havalimanı ve uçak gören çocuklarımızı gerçek yolcuymuş gibi A'dan Z'ye kadar bütün noktalarda her şeyi yaptırıyoruz. Şimdi de uçağa giderek onlara yemek servisimizi yapacağız. Kokpiti ve bir uçağın nasıl kalktığını görecekler. Bizler de şuanda heyecanlıyız" dedi.
"BİZİM İÇİN AYRI GURUR OLDU"
İlk kez uçağa binmenin büyük heyecanı içerisinde olduğunu belirten Berra Daldabanoğlu, "Buraya 23 Nisan'ı kutlamak için geldik. Burada mutluyuz güzel bir ortam var. 23 Nisan Türkiye'de olduğu için de çok sevinçliyiz. Bu da bizim için ayrı bir gurur vesilesi. Uçağa daha önce binmemiştim. Bu benim ilk deneyimim oluyor ve eğlenceliö dedi. Çocuklardan İsmail Pil ise, "23 Nisan için buradayız. Buradaki ablalar bize yardım ediyor. İlk defa uçağa biniyorum. Çok heyecanlı ve mutluyum" şeklinde konuştu.
Görüntü dökümü:
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-Çocukların uçağa binişi
-Kabin görevlilerin uçakta çocukları karşılaması
-Uçağın içerisinden görüntüler
-SosyalBen vakfı görevlisinin konuşması
-Singapur Havayolları yetkilisinin konuşması
-Çocukların konuşması
-Yemek ikramı
-Genel ve detaylar
23.04.2017 - 12.41 Haber Kodu : 170423084
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12 - VALİ ŞAHİN'İN KOLTUĞUNU ÖĞRENCİ LARA ŞENSOY'A BIRAKTI
*Vali Şahin'in koltuğuna oturan Lara Şensoy İstanbul'u çok sevdiğini fakat trafikten dolayı oldukça sıkıldığını söyledi.
Haber-Kamera: İhsan YALÇIN / İstanbul DHA
İstanbul Valisi Vasip Şahin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle koltuğunu 8. sınıf öğrencisi Lara Şensoy'a bıraktı. Koltuğa oturan Şensoy, İstanbul'u çok sevdiğini; fakat trafikten dolayı oldukça sıkıldığını belirtti.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, şehit çocukları İstanbul Valisi Vasip Şahin'i ziyaret etti. Öğrencileri kapıda karşılayan Vali Şahin koltuğunu kısa süreliğine 8. sınıf öğrencisi Lara Şensoy'a teslim etti.
"İNSANLARIMIZI KİTAP OKUMAYA TEŞVİK ETMELİYİZ"
Şahin'in koltuğuna oturan öğrenci Lara Şensoy, İstanbul'u çok sevdiğini; fakat trafikten dolayı oldukça sıkıldığını dile getirdi.
Türkiye'de kitap okuma oranının düşük olduğuna dikkat çeken Lara Şensoy, "İnsanlarımızı kitap okumaya teşvik etmeliyiz. Bunun için daha fazla kütüphaneler yapmalıyız. Halka açık alanlara kitaplar koymalıyız. Ayrıca engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmalıyız. Çocuklar için park alanlarını çoğaltmalıyız. Hayvanlar için kışın zor şartlarına karşı her ilçede barınaklar yapmalıyız" dedi. Vali Şahin, Şensoy'un konuşmasının ardından diğer öğrencilerle de sohbet etti.
Görüntü Dökümü:
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-Vali Vasip Şahin'in öğrencileri karşılaması
-Vali Şahin'in koltuğuna oturan öğrenci Lara Şensoy
-Lara Şensoy'un konuşması
-Vali Şahin'in öğrencilerle sohbet etmesi
-Genel ve detaylar
23.04.2017 - 10.48 Haber Kodu : 170423031
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13- FENERBAHÇELİ TARAFTARLAR OTOBÜSLERLE TT ARENA'YA HAREKET ETTİ
35 adet belediye otobüsüne binen Sarı-Lacivertli taraftarlar derbi için Seyrantepe'ye geliyor
Bir otobüsün camı kırıldı
Hakan TARHAN, İstanbul
Fenerbahçeli taraftarlar Galatasaray derbisi için otobüslerle yola çıktı.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'da bu akşam 19.00'da oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için Şükrü Saraçoğlu Stadı önünde toplanan Sarı-Lacivertli taraftarlar otobüslere binerek maçın oynanacağı stada hareket ettiler. Öğle saatlerinde Şükrü Saraçoğlu Ülker Stadı önünde toplanan yaklaşık 2000 kadar Fenerbahçeli taraftar, kendilerini bekleyen 35 belediye otobüsüne kontrollü bir şekilde binerek TT Arena'ya doğru yola çıktılar. Taraftarlar tezahüratlarıyla takımlarına destek olurken, bir otobüsün camının kırıldığı görüldü. Taraftarlar otobüsün camını kırdıktan sonra, çerçevenin kenarında kalan cam parçacıklarını da ayaklarıyla temizleyerek dışarıya döktüler.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Taraftarların görüntüleri
-Otobüs içindeki görüntüleri
-Otobüslerin hareket etmesi
-otobüs camının içeriden zorlanması
-Kırılan otobüs camının görüntüsü
-Taraftarların otobüs camının parçacıklarını ayakları ile yere dökmeleri
Not: Görüntüler Spor'dan geçildi