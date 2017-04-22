Dha İstanbul Bülteni - 2

1- FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ ÇIKIŞINDAKİ KAZA TRAFİĞİ KİLİTLEDİ



Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında zincirleme kaza meydana geldi. 4 aracın karıştığı kazada iki kişi yaralanırken Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.



Haber-Kamera: Özgür EREN İSTANBUL



Kaza TEM Otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprü Edirne istikameti Baltalimanı yol ayrımında saat 10.30 sıralarında meydana geldi.



Tansu Bilici'nin kullandığı aracı iddialara göre başka bir araç sıkıştırdı. Bilici direksiyon hakimiyetini kaybederek Bülent Obut yönetimdeki motosiklete yandan çarptı. Bu sırada arkadan gelen iki araç daha kazaya karıştı. Çarpmanın etkisi ile motosikletteki Bülent Obut ve eşi Hatice Nalan Obut bariyerlerin arasına savruldu. Yaralılara ilk müdahaleyi o sırada yoldan geçen vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.



KADIN SÜRÜCÜ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI



Kaza nedeniyle TEM Otoyolu köprü çıkışında Edirne istikametinde iki şerit yaklaşık bir saat trafiğe kapandı ve uzun araç kuyrukları oluştu. Yaralılar ambulansa alınırken Tansu Bilici gözyaşlarını tutamadı. Olay yerinde kadın sürücüyü yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Yaralılar ambulanslar ile Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hatice Nalan Obutun sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Kazaya karışan araçların kaldırılmasında sonra trafik tekrar normale döndü. Polis kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.



Görüntü Dökümü



---------------------



-Kazada yaralanan kişilerden detay görüntü



-Yaralananların ambulansa alınması



-Ambulansın gidişi



-Kazaya karışan araçlardan detay görüntü



-Polis ekiplerinden detay görüntü



-Kaza nedeniyle trafik oluşması



-Kazaya karışan sürücünün ağlaması ve yakınlarının telkini



-Genel ve yakın detaylar







22.04.2017 - 10.45 Haber Kodu : 170422032



22.04.2017 - 11.29 Haber Kodu : 170422038_



=========================



2- FETÖ'NÜN "GAYBUBET EVLERİ"NE OPERASYON: 53 GÖZALTI



Haber-Kamera: Hakan KAYA - Ali Kerem BENGİ - Ramazan EĞRİ - Çağatay KENARLI - Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL



Türkiye genelinde bu sabah yapılan FETÖ operasyonunda 42'si İstanbul'da toplam 53 kişi gözaltına alındı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün tepe yönetimiyle irtibatı sağladığı ve örgüt içindeki ideolojik fikirleri ürettiği öne sürülen üst düzey yönetici konumundaki 76 kişinin yakalanması için birçok ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.



Polis helikopteri, Özel Harekat ekiplerinin desteğiyle yapılan operasyonda, FETÖ'nün mahrem hizmetleri olarak bilinen özellikle MİT, emniyet ve askeri kamu kurumları yapılanmalarından sorumlu imamlara talimat verdiği iddia edilen şüphelilerden 42'si İstanbul'da olmak üzere toplam 53 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden bazılarının örgütün aranan kişilerini "gaybubet evleri" olarak adlandırılan güvenli evlerde sakladıkları da ileri sürüldü.



Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi. Hakkında gözaltı kararı bulunan 23 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.



Görüntü Dökümü:



-------------------------



-Polislerin operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıkması



-Özel harekat polislerinin bina kapısını kırması



-Polislerin binaya girmesi



-Bina dışında önlem alan polisler



-Genel ve detaylar



22.04.2017 - 05.32 Haber Kodu : 170422009



22.04.2017 - 05.51 Haber Kodu : 170422010



22.04.2017 - 07.01 Haber Kodu : 170422011



===========================



3- POLİSİ ALARMA GEÇİREN "DİNAMİT LOKUMU" OYUNCAK ÇIKTI



Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN İstanbul DHA



Üsküdar Devlet Hastanesi Acil Servisinin yakınında bulunan yeşillik alandaki dinamit lokumuna benzeyen cisim polisi alarma geçirdi. Üzerinde kablolar sarkan cisimi bomba imha uzmanı inceledi. Cisimin oyuncak olduğu belirlendi.



Acil Servis yakınında bulunan yeşillik alanda üzerinde kablolar olan dinamit lokumu şeklindeki cismi gören güvenlik görevlileri durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kısa süre olay yerine gelen ekipleri güvenlik şeridi çekerek çevredekileri uzaklaştırdı. Çevre güvenliğini alan polis uzman ekibe haber verdi. Kısa sürede gelen uzman ekip özel kıyafetini giyerek şüpheli cismin yanına gitti. Dinamit görünümlü üzerinde kablolar olan cismi inceleyen bomba imha uzmanı herhangi patlayıcı madde izine rastlamadı.



Yapılan ilk incelemede şüpheli cismin oyuncak olduğu anlaşıldı.



Görüntü dökümü:



-----------------------



-Hastanede görüntü



-Polis ekiplerinden görüntü



-Alınan güvenlik önlemi



-Güvenlik şeridinin çekilmesi



-Doktor ver görevlilerden görüntü



-Bomba uzman ekibin kıyafetini giymesi



-Polisin incelemesi



-Delil torbası



-Genel ve detay görüntüler



22.04.2017 - 10.47 Haber Kodu : 170422033_



=============================



4- 1 LİRALIK TUVALET ÜCRETİ CİNAYETİNDE KARAR



Haber: Özden ATİK / İSTANBUL, DHA



Sarıyer'deki Maslak Üçyol Camii'nin şadırvanında çalışan Fırat Karavil'in 1 liralık tuvalet ücreti nedeniyle çıkan tartışma sonucu başından vurularak öldürülmesi davası karara bağlandı. Sanık Selahattin İnci, "Haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kardeşi olan diğer sanık Mustafa İnci ise "Silahlı tehdit" suçundan ve ruhsatlı silahının suçta kullanılması nedeniyle toplam 2 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, olayın çıkmasına neden olan 1 liralık tuvalet ücreti karşılığında maktüle verilen 200 liranın da ölenin mirasçılarına iadesine karar verdi.



İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Selahattin İnci getirilirken; tutuksuz sanık Mustafa İnci de hazır bulundu. Şikayetçiler, maktül Fırat Karavil'in annesi Emine Yılmaz ve ablaları Sevda Kaya ve Nuran Karavil katıldı.



"TOPLUCA MAKTÜLE SALDIRARAK ÖLÜMÜNE NEDEN OLDULAR"



Karavil ailesinin avukatı Alpay Gülleoğlu, "1 lira ücret istenmesi ve karşılığında 200 lira verilmesinden sonra sanıklar ve yakınları toplu olarak maktüle saldırmışlardır. Maktülün kaçacak bir yeri yoktur. Kamera görüntülerinden anlaşılacağı üzere sanıklardan Mustafa elinde silahla gelmiş ve birçok kişi tarafından olay yerinden uzaklaştırılmak istenmişse de direnmiş ve güçlükle uzaklaştırılmıştır. Eğer kamera görüntüleri olmasaydı sanık Mustafa suçu üstlenecek ve yargılanan tek kişi olacaktı. Sanıklar art niyetli davranmışlardır. 1 lira ücretin istenmesini bahane ederek topluca maktüle saldırarak ölümüne neden olmuşlardır" diyerek sanıkların cezalandırılmasını talep etti.



"CEZALANDIRILMALARINI İSTİYORUM"



Ölen Fırat Karavil'in annesi Emine Yılmaz, "Olay sebepsiz yere çıkmıştır. Konuşarak veya bir tokatla olay yatışabilirdi. Böyle bir ölüme yol açacak olay olmayabilirdi. Sanıkların cezalandırılmasını istiyorum. Adalete havale ediyorum" dedi. Ölenin ablası Sevda Kaya ise "Kardeşim namazında niyazında olan bir insandı. Sigortasız ve maaşsız olarak çalışıyordu. Tuvaletten aldığı paralarla geçimini sağlıyordu. Kendisinin olayda tahrik edecek bir davranışı olmamış sadece 1 lira ücretini istemiştir. Asıl tahrik eden karşı taraftır. Sanıkların en üst hadden cezalandırılmalarını istiyorum" diye konuştu. Ölenin diğer ablası Nuran Karavil de sanıkların insanlığa uygun davranmadıklarını belirterek cezalandırılmalarını talep etti.



"HİÇBİR ZAMAN BU SONUCU ARZU ETMİŞ DEĞİLİM"



Sanıkların avukatı Muammer Oran ise maktülün elinde kesici bir aletle dışarı çıktığını, müvekkilinin de kendini ve yanında bulunanları korumaya yönelik ateş ettiğini iddia etti. Sanıklardan Selahattin İnci, "Böyle bir olay olmasını istemezdim. Ailesine başsağlığı diliyorum. Allah'tan rahmet diliyorum. Hiçbir zaman bu sonucu arzu etmiş değilim" dedi. Sanık Mustafa İnci de "Maktülü öldürme gibi bir kastımız yoktu. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Beraatimi talep ediyorum" diye konuştu.



KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNDAN 12 YIL 6 AY HAPİS



Mahkeme heyeti, sanık Selahattin İnci'ye "Kasten öldürme" suçundan önce müebbet hapis verdi. Ancak haksız tahrik altında suçu işlediği kanaatiyle ve duruşmalardaki iyi halini dikkate alarak cezayı 12 yıl 6 ay hapis cezasına indirdi. Heyet, ruhsatsız bulundurma suçundan ise sanığa beraat kararı verdi.



200 LİRA ÖLENİN MİRASÇILARINA İADE EDİLECEK



Heyet diğer sanık Mustafa İnci'ye ise "Silahlı tehdit" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Ruhsatlı silahını taşıyıp suçta kullanması nedeniyle sanığa 10 ay hapis ve 500 lira adli para cezası veren heyet, kardeşi Selahattin İnci'nin suçunu üstlenmesi nedeniyle de 1 ay 7 gün hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, adli emanete alınan 200 lira paranın da ölenin mirasçılarına iadesine de hükmetti.



İDDİANAME



İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 18 Haziran 2016'da maktül Fırat Karavil'in, tuvaleti kullanan sanıkların eniştesi Bayram Aydınalp'ten 1 lira ücret istediği, Aydınalp'in bozuk para olmadığını söyleyip 200 lira verdiği, maktülün bu parayı bozdurup Aydınalp'e vermesinden sonra aralarında tartışma çıktığı, bunu duyan sanıkların olay yerine gittikleri anlatıldı. Tartışmanın büyümesi sonrasında sanıklardan Selahattin İnci'nin kardeşi Mustafa İnci'ye ait silahı alarak elinde kesici alet bulunduran maktüle bir el ateş ederek öldürdüğü belirtildi.



Görüntü (ARŞİV)



---------------



-Olayla ilgili arşiv görüntüler



22.04.2017 - 08.59 Haber Kodu : 170422015



=======================



5- PARA DOLU PANTOLUNUN CEPLERİNİ BOŞALTTI SONRA ÇÖPE ATTI







Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL,



Avcılar'da sabaha karşı bir evin pencere camını tornavida ile açan hırsız, evdeki 2 cep telefonu, araç, ev sahibinin işyeri kasa anahtarı ve bir senedi çaldıktan sonra aldığı pantolonla binadan indi.



Hırsız yanında götürdüğü içinde 13 bin 500 TL para ve kredi kartları bulunan pantolonu dışarıda boşalttıktan sonra çöp konteynerine attı.



Hırsızlık, Mustafakemal Paşa Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi Lale Sokak'ta meydana geldi. Saat 04.00 sıralarında Zakir Doğan'ın birinci katında meydana geldi. Binanın arka tarafında girişteki evin demir parmaklıklarına çıkan hırsız bir üst kattaki mutfağında bulunan PVC pencereyi tornavida ile açarak içeri girdi. İçeride 8 kişi bulunan evdekileri uyandırmadan bütün odaları dolaşan hırsız 2 cep telefonu, 10 bin TL'lik çek, 8 kredi kartı ve ev sahibinin bitişikteki manav dükkanına ait çelik kasanın anahtarlarını aldı. Hırsız ev sahibi Doğan'ın pantolonunu yanına alarak geldiği gibi binadan çıkarken dışarıda çevreyi kontrol ettikten sonra ceplerindeki 13 bin 500 TL'yi aldı, paraların bir bölümünü ayakkabısına koydu. Hırsız daha pantolonu konteynere atarak uzaklaştı. Ev sahibi Doğan, hırsızın dışarıdaki görüntülerini kopyasını polise verdiği yandaki manav dükkanının güvenlik kameralarından izlerken, "Ben hiçbir zaman bu kadar parayı yanımda bulundummadım. Sattığım arabanın 6 bin lirasını akşam getirdiler.Ayrıca sabah kredi ödemelerim vardı. ATM'ler sadece bir miktar parayı kabul edebiliyor o yüzden bankaya yatıramamıştım. Perişan olduk. Hırsızın kısa sürede yakalanmasını bekliyorum" dedi.



Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızı tespit edip yakalamak için çalışma başlattı.



Görüntü Dökümü:



-------------



-Zakir Doğan, eve hırsızın nasıl ve nereden girdiğini anlatırken



-Doğan çöp konteynerini gösterirken



-Zakir Doğan güvenlik kamerasında hırsızlığı anlatırken



22.04.2017 - 09.57 Haber Kodu : 170422018_



==========================



6- AŞIK VEYSEL VE EMRE SALTIK AYNI GECEDE ANILDI







Haber-Kamrera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL,



Halk ozanı Aşık Veysel ölümünün 44'üncü yıldönümünde ve halk ozanı Emre Saltık 40'ıncı ölüm gününde aynı gecede Yavuz Top'un katıldığı gecede anıldı.



Avcılar Belediyesi tarafından 21 Mart'ta düzenlenmesi planlanan Aşık Veysel'i anma gecesi 11 Mart'ta Emre Saltık'ın vefat etmesi nedeniyle dün geceye ertelendi. Barış Manço Kültür Merkezi Yıldız Kenter Sahnesi'nde düzenlenen anma gecesinde 400 kişilik salon tamamen dolarken yaklaşık 50 kişi de ayakta izledi.



İki halk ozanının yaşamına ilişkin video ardından sanat yönetmeni Yard.Doç. Eyüp Uzunkaya könetimindeki,Avcılar Belediye Konservatuvarı Geleneksel Türk Müziği Topluluğu'nun konserinde Başak Tatlıbal, Çiğdem Taşan, Selin Taşdemir, Aşık Veysel'in sevilen deyişlerini seslendirdi. Arif Sağ'ın rahatsızlığı nedeniyle katılamadığı açıklanan gecede Türk Halk Müziği sanatçısı Yavuz Top da 5 türküyü çalıp söyledi. Top, "Aşık Veysel ile 5 kez bir araya gelme şansı buldum. Bir keresinde Arif Sağ geldi, Aşık Veysel'in elini öptü. Aşık Veysel, 'Ne kadar uzun boylu bir adam' dedi. Bunu nasıl anladığını sorduğumuzda 'Nefesi yukarıdan geliyor' diye espri yapmıştı" diye konuştu. Gecenin sonunda Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, Yavuz Top ve Emre Saltuk'un oğluna çiçek verdi.



Görüntü Dökümü:



-----------



-İki sanatçının yaşamından kesitlerin anlatıldığı videodan bölümler



-Gecede Aşık Veysel türküleri söylenirken



-Yavuz Top, Aşık Veysel anısını anlatırken ve türkü söylerken



-Belediye başkanı çiçek verirken



22.04.2017 - 10.02 Haber Kodu : 170422020



==========================



7- LARA, ENGELLİ ÖĞRENCİ İLE TÜRKÜ SÖYLEDİ







Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL,



Avcılar'da orta ve ağır derecedeki engellilerin eğitim gördüğü Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda eğitim gören öğrenciler için hazırlanan 'Ünlülerle selfie' projesine katılan Lara, bir öğrencinin saz çalması üzerine türkü söyleyerek ona eşlik etti. Lara, engelli öğrencileri şarkıları ile coşturdu.



Bugüne kadar ünlü birçok ismin destek vererek okula geldiği veya kabul ederek birlikte selfie yaptığı özel öğrencilerin eğitim gördüğü okulun müdürü Recep Sözveren, 95 öğrencileri bulunduğunu söyledi. Sözveren öğrencilerin,görsel algılarını ve yaşama dair farkındalıklarını artırmaları, çevreleri ile rahat iletişim kurmaları, fiziki ve zihinsel sınırlılıklarına karşın kendilerini ifade etmede fotoğrafın gücünü kullanabilmeyi öğrenmeleri, toplum tarafından örnek alınan sevilen ünlülerle birlikte toplumun engellilere farkındalığını artırmak amacıyla 'Ünlülerle Selfie' projesini hazırladıklarını söyledi. Okuldan gelen daveti kırmayan pop müziğin sevilen ismi Lara, Avcılar'daki 'Özel öğrencilerle' bir araya geldi.



Müdür Sözveren'in odasında bir kız öğrenci gelirken Lara'nın modeli gereği yırtık blue-jean pantolonunu görünce "Burası yırtılmış" dedi. Lara, bunun üzerine "Evet haklısın ne yapabiliriz? Dikebilir misin?" diye yanıt verince öğrenci deneyeceğini söyledi. Lara, babasından öğrendiği sazı ustalıkla çalan aynı öğrenciye şaşırırken, kendisine "Dostum" türküsünü söylerek eşlik etti. Okuldaki öğrencilerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mini gösterisini izleyen ve onlarla 'Hayat Bayram Olsa' şarkısını söyleyen Lara, daha sonra okul bahçesinde birlikte selfie çekerken, son dönemde popüler olan başta 'İhaneti Giymişsin' olmak üzere sevilen iki şarkısını söyledi. Ünlü sanatçı her fırsatta özel öğrencilerin yanına geleceğini belirtirken, "Çok güzel bir proje. Engelleri aşmalarına, onları topluma kazandırmak için hepimiz el vermeliyiz" dedi.



Görüntü Dökümü:



-------------



-Lara ile engelli öğrencinin pantolon diyaloğu



-Lara, türkü söylerken



-Lara, engelli çocuklarla



-Lara, engelli çocuklarla selfie çektirirken



22.04.2017 - 10.01 Haber Kodu : 170422019