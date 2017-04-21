Dha İstanbul Bülteni - 2
(ek görüntüyle geniş haber) 1- USTA OYUNCU KAYABAŞ İÇİN İLK TÖREN MUHSİN ERTUĞRUL SAHNESİ'NDE DÜZENLENDİŞehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur, "Aslında bugün bu salonun dolu olmasını çok isterdim. Ama ne yazık ki sizler geldiniz.
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1- USTA OYUNCU KAYABAŞ İÇİN İLK TÖREN MUHSİN ERTUĞRUL SAHNESİ'NDE DÜZENLENDİ
Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur,
"Aslında bugün bu salonun dolu olmasını çok isterdim. Ama ne yazık ki sizler geldiniz. Sağ olun, var olun"
Ali Poyrazoğlu,
"Kahramanca hastalığına meydan okudu. O kadar büyük meydan okudu ki sabah kemoterapi olurdu akşama da gelip sahneye çıkardı"
Haber - Kamera: Enver ALAS, İstanbul / DHA
Tedavi gördüğü hastanede önceki gün 72 yaşında hayatını kaybeden tiyatro ve sinema oyuncusu Bülent Kayabaş için ilk tören Harbiye'deki Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlendi.
Bülent Kayabaş'ın Türk bayrağına sarılı tabutu saat 09.50 sıralarında Muhsin Ertuğrul Sahnesi'ne getirildi. Törene ünlü sanatçının eşi Selma Kepekli Kayabaş, oğlu Ümit Kayabaş ile eski eşi oyuncu Nur Sürer başta olmak üzere sevenleri ve sanatçı dostları katıldı.
Rutkay Aziz, Ali Poyrazoğlu, Süha Uygur, Gazeteci Nedim Şener, Doğa Rutkay, Orhan Aydın gibi isimler de törende yer aldı.
Saygı duruşuyla başlayan törende Bülent Kayabaş'ın sanat yaşamı anlatıldı.
OĞLUNUN AĞLATAN KONUŞMASI: "ONA VEDA EDEMİYORUM"
Oğlu ve eşi törende gözyaşlarına hakim olamadı. Ümit Kayabaş aile adına duygusal bir konuşma yaptı. Konuşmakta zorlanan Kayabaş, "Bülent Kayabaş'ın herkes için farklı bir anlam taşıdığını biliyorum. Onun oğlu olmaktan gurur duydum. 30 yılda babam, bir evlada verilebilecek herşeyi verdi. O gür ve istediği zaman korkutucu olan sesini bana hiç yükseltmedi. Ona veda edemiyorum çünkü beni daha çok gülümseteceğini biliyorum" ifadelerini kullandı.
"BÜLENT İLE 40 YIL BİRBİRİMİZİ SEVDİK"
Törende eski eşi ve oyuncu Nur Sürer de bir konuşma yaptı. Sürer, "Bülent çok iyi bir adamdı. Çok iyi bir aktördü. Harika bir babaydı. Biz Bülent ile 40 yıl birbirimizi sevdik. Ben onu sevmeye devam edeceğim" dedi.
SÜHA UYGUR: "SALONUN DOLU OLMASINI ÇOK İSTERDİM"
Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur, Bülent Kayabaş için söylenecek çok şey olduğunu ve herkesin hayatında derin izler bırakarak gittiğini söyledi. Salonun önemli kısmının boş olmasına sitem eden Uygur, "Aslında bugün bu salonun dolu olmasını çok isterdim. Ama ne yazık ki sizler geldiniz. Sağolun, var olun" diye konuştu.
SANATÇI DOSTLARININ VEDA KONUŞMALARI
Kayabaş'ın sanatçı dostları Ali Poyrazoğlu ve Rutkay Aziz de birer konuşma yaptı. Rutkay Aziz, "Bülent hep 'canımın içi' diye seslenirdi. Tiyatronun ve sinemanın bir ustasıydı. Biz bir gruptuk ve tek tek birbirimizi kaybediyoruz. Biz de ölüm sırasına girdik. Bu aralar, kaybettiğim arkadaşlarımın arkasından konuşuyorum ancak benim arkamdan kim konuşacak diye merak ediyorum. 'Yaşamın en büyük keşfi ölümdür' diye bir laf vardır. Nedense bu keşif bizim arkadaşlarımızı, bizim değerlerimizi, can ciğer dostlarımızı buluyor da
asıl bulması gerekenleri teğet geçiyor. Bu da beni ayrıca üzüyor. Tarık'ı Bakırköy'e alkışlarla uğurladık. Canımın içi Bülent'i de alkışlarla Feriköy'e uğurlayacağız" dedi.
"HASTALIĞINA KAHRAMANCA MEYDAN OKUDU"
Ali Poyrazoğlu ise "Bundan beş, altı yıl önce beni yanına çağırdı. Kanser olduğunu söyledi. Kahramanca hastalığına meydan okudu. O kadar büyük meydan okudu ki sabah kemoterapi olurdu akşama da gelip sahneye çıkardı" şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından Tabutun önünden 'saygı geçişi' yapıldı. Daha sonra ünlü sanatçının cenazesi alkışlar arasında Teşvikiye Camii'ne uğurlandı.
Görüntü Dökümü
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-Ailesinden görüntüler
-Törene katılan sanatçılar
-Saygı duruşu
-Türk bayrağına sarılı tabut
-Salondan görüntüler
-Salonun boş kalan kısımları
-Süha Uygur'un konuşması
-Oğlu Ümit Kayabaş'ın konuşması
-Nur Sürer'in konuşması
-Rutkay Aziz ve Ali Poyrazoğlu'nun veda konuşmaları
-Saygı geçişi
-Alkışlar arasında uğurlanması
-Genel ve detaylar
21.04.2017 - 10.24 Haber Kodu : 170421016
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2- MAVİ MARMARA ŞEHİTLERİNİN YAKINLARI CEM KÜÇÜK'Ü SAVCIYA ŞİKAYET ETTİ
Ümit TÜRK - Özden ATİK, İstanbulDHA
İHH, gazeteci Cem Küçük'ün Mavi Marmara'ya yönelik ifadelerine yönelik suç duyurusunda bulundu. 50 ayrı ilde yüzlerce kişi tarafından yapıldığı belirtilen suç duyurusunda Küçük'ün, "Hakaret" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından dava açılıp cezalandırılmasını istedi.
Katıldığı bir televizyon programında kullandığı ifadelerde Mavi Marmara katılımcılarına hakarette bulunduğu belirtilen Cem Küçük hakkında, İnsani Yardım Vakfı (İHH) üyeleri ile Mavi Marmara'da şehit olanların yakınları, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek suç duyurusunda bulundu. İHH Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Gülden Sönmez, Cem Küçük'ün 17 Nisan'da Mavi Marmara'yı organize edenlere, katılımcılarına ve o düşünceyi temsil eden kesimlere hakaret içeren beyanlarda bulunduğunu söyledi. Sözlerinin tartışılmaya başlaması üzerine Küçük'ün samimi olmayan bir özür beyanında bulunduğunu ancak, bir sonraki gün çıktığı televizyon programında Mavi Marmara organizasyonuna ve İHH'ya yönelik tehditlerine devam ettiğini söyledi.
"KÜÇÜK, BU DÜŞÜNCEDE OLAN İNSANLARLA MAHKEMELERDE TEK TEK KARŞILAŞACAK"
Sönmez, "Hatta hızını alamadı, tweet atanları tek tek listelediğini ve bunlarla ilgili hesap soracağını söyledi. Biz çok zahmet vermeyeceğiz, zaten Cem Küçük, bu düşüncede olan insanlarla mahkemelerde tek tek karşılaşacak. Türkiye'de şuan da 50'den fazla ilde Mavi Marmara yolcuları ve gönül verenler adliyelerde suç duyurusunda bulunuyor" diye konuştu. Sönmez ayrıca, Cem Küçük hakkında ayrı ayrı tazminat davası da açacaklarını söyledi.
"EKRAN DELİKANLILARI..."
Mavi Marmara katılımcılarından Adem Özköse de, Mavi Marmara yürüyüşüne solcuların ve Kemalistlerin de aralarında bulunduğu her kesimin saygı duyduğu ve asla laf söylemediğini vurgulayarak, "Muhafazakarları temsil ettiğini söyleyip televizyonlara çıkan bir grup kendini bilmez, bir grup küçük adam, ekran delikanlıları laf söylemeye çalışıyor" dedi.
Grup, açıklamanın ardından hazırladıkları suç duyurusu dilekçelerini İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunmak üzere adliye binasına girdi.
DİLEKÇEDEN...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan dilekçede, gazeteci Cem Küçük'ün 17 Nisan'da katıldığı bir televizyon kanalında Mavi Marmara davası ve katılımcıları hakkındaki beyanları nedeniyle "Hakaret" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından hakkında dava açılarak cezalandırılması talep edildi. Aynı nedenle İstanbul dışında 50 şehirde daha Cem Küçük hakkında suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.
Görüntü Dökümü:
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Grubun adliye önünde toplanması
Grubun dövizler açması
Grubun slogan atması
Gülden Sönmez'in konuşması
Basın açıklaması
Adem Özköse'nin konuşması
Grubun suç duyurusunda bulunmak için adliye binasına girmesi
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3- 6 İLDE KAÇAK SİGARA OPERASYONU: 30 GÖZALTI
Haber-Kamera: Ozan URAL-Soner HASIRCIOĞLU -Çağatay KENARLI İstanbul DHA
İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, kaçak sigara üreten ve piyasaya sürdüğü belirlenen 30 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak sigara üreten ve piyasaya süren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Polis ekipleri yaptığı çalışma sonucunda 6 ilde 44 kişiyi tespit etti. Sabah saatlerinde İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda hakkında gözaltı kararı bulunan 44 kişiden 30'unu yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında İstanbul dışında bazı adreslerde aramaların devam ettiği öğrenildi.
Görüntü Dökümü:
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ARNAVUTKÖY
Polislerin operasyona gidişi
Özel harekat polisinin içeri girmesi
Polisin bina önünde önlemi
Zırhlı araçtan görüntü
Genel ve detaylar
21.04.2017 - 07.41 Haber Kodu : 170421011
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4- "CÜBBELİ AHMET HOCA"NIN SATRANÇLA İLGİLİ SÖZLERİNE TAKİPSİZLİK KARARI
Ünlü'nün sözlerinin ifade ve düşünce özgürlüğü kapsamında olduğu belirtildi.
Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul DHA
Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nin sosyal medyada yer alan bir videosunda "Satranç tavladan da kumardan da beter, satranç oynamaktansa ateşi tutmak daha hayırlı…Oynayana bakan da domuz eti yiyen gibidir" sözlerine takipsizlik kararı verildi. Takipsizlik kararında Ünlü'nün sözlerinin ifade ve düşünce özgürlüğü kapsamında olduğu belirtildi.
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca verilen takipsizlik kararında, Mücahit Bayraktar'ın suç duyurusunda bulunduğu belirtildi. Söz konusu suç duyurusunda Ahmet Mahmut Ünlü'nün halkın dini inançlarını kullanarak sömürmek suretiyle halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği belirtilerek, "Şüpheli Ünlü'nün 1 Ocak 2017'de sosyal medyada yer alan bir videosunda yaptığı açıklamada,'Satranç tavladan da kumardan da beter. Satranç oynamaktansa ateşi tutmak daha hayırlı. Satranç oynayan kişi insanların en yalancısı, oynayanlarda ölürken kelime-i şahadet nasip olmayabilir. Satranç oynayan lanetlenmiştir. Oynayana bakan da domuz eti yiyen gibidirö şeklinde söylemde bulunduğu belirtildi.
ÜNLÜ: İFADE ÖZGÜRLÜĞÜMÜ KULLANDIM
Suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan Ahmet Mahmut Ünlü, "Tavla ve satrancın caiz olmadığını söylerken Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından İslam ve Toplum isimli ilmihalini dikkate aldım. 119-120-121 sayfalarında satrancın haram olduğuna dair görüşlere yer verilmiştir. Ben bu konuda düşünce ve ifade özgürlüğümü kullandım. Suç olduğunu düşünmüyorum" dedi.
SUÇ İŞLENMEDİĞİ BELİRTİLDİ
Takipsizlik kararında şikayete konu paylaşımda "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçunun işlenmediği, şüphelinin sosyal medyada yapmış olduğu paylaşımın ifade ve düşünce özgürlüğü kapsamında olduğu ifade edildi. Atılı suçtan Ahmet Mahmut Ünlü hakkında kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği belirtildi.
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5- TUTUKLU VE HÜKÜMLÜLERDEN "ÜRÜN VE EL SANATLARI" FUARI
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Fehmi Tosun,
"Tüm İstanbullu hemşerilerimizi cezaevlerindeki el emeği göz nuru ile buluşturmak istedik"
"Cezaevleri arkasındaki hayatın bu eşyalara yansıdığını görmelerini arzu ediyoruz"
Haber - Kamera: Cengiz ÇOBAN - İdris TİFTİKCİ -İSTANBUL DHA
Adalet Bakanlığı Ceza ve İnfaz Kurumları'nda yürütülen eğitim ve iyileştirme faaliyetleri kapsamında hükümlü ile tutuklular tarafından iş yurtlarında hazırlanan ürünlerin yeraldığı, "İstanbul 6.Ürün ve El Sanatları Fuarı" açıldı.
Kadıköy İskele Meydanı'ndaki açılışa, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Fehmi Tosun, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü Enes Yavuz Yıldırım, Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mustafa Erol katıldı. Program İstiklal marşı ve saygı duruşunun ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Fehmi Tosun'un konuşması ile devam etti.
"CEZAEVLERİ ARKASINDAKİ HAYATIN BU EŞYALARA YANSIDIĞINI GÖRMELERİNİ ARZU EDİYORUZ"
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Fehmi Tosun, "Bu fuarın hayırlı olmasını diliyorum. Ancak tüm İstanbullu hemşerilerimizi cezaevlerindeki el emeği göz nuru ile buluşturmak istedik. Bütün hemşerilerimizi gezmeye davet ediyoruz. Cezaevleri arkasındaki hayatın bu eşyalara yansıdığını görmelerini arzu ediyoruz" diye konuştu.
Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü Enes Yavuz Yıldırım ise, "Ceza infaz sistemimizin eğitim ve iyileştirme ayağını yani cezaevine giren hükümlü ve tutukluların sosyal hayata daha donanımlı ve hazır bir şekilde dönmelerini için en önemli ayaklarından biri iş ve meslek eğitimi ve üretimi. Bu fuarımızın iş ve meslek eğitimi ürünlerimizin halkla buluşturma için vesile olan bir fuar. Bu fuarda vatandaşlarla beraber bulunmaktan mutlu olduğumuzu belirtmek istiyorum" diye konuştu.
28 NİSAN'A KADAR DEVAM EDECEK
Tespihlerden, taş ve ahşap oymalara, seramik, ayakkabı, tablo, yağ, süt, battaniyeye yüzlerce ürünün bulunduğu stantlara ilgi yoğun oldu.
Fuar 28 Nisan'a kadar devam edecek.
Görüntü Dökümü
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-Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü Enes Yavuz Yıldırım ile röp
-İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Fehmi Tosun ile röp
-Fuarın gezilmesi
-Fuardaki ürünlerden görüntü
-Fuarı gezmeye gelenlerden görüntü
-Genel ve detay görüntüler
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6- MİNİKLERDEN SONRA KADINLAR DA FIRÇAYI ALDI
Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ /İSTANBUL,
Avcılar'da Merkez Üniversite Kampusü'ne uzanan yoldaki afişlerle kaplı duvarın bir bölümünün temizlenmesinin ardından yoldan geçen kadınlar görevlilerin elindeki fırçaları alarak duvara resimler çizdi.
Avcılar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü görevlileri, özellikle sabah ve akşam saatlerinde binlerce kişinin metrobüs ve E-5 karayoluna uzanan Ahmet Hacı Tükenmez Camii yanındaki yürüyüş yolundaki duvarın yarısına izinsiz yapıştırılan afiş ve el ilanlarını temizledi. Abdulkadir Uztürk Ortaokulu Teknoloji Tasarım Öğretmeni Göktuğ Çatak'ın isteği üzerine buraya getirilen 15 öğrenci dağıtılan önlükleri üzerlerine geçirerek ellerine fırçaları alarak duvarı boyadı.
Duvarın kalan bölümünün 1 hafta sonra temizlenmesi ardından alt bölümün değişik renklerle, üzerinin ise resimlerle boyanması kararlaştırıldı. Görevliler boyama çalışması yaparken yoldan geçen 3 kadın bu çalışmaya destek vermek istediklerini söyledi. Görevliler tebeşir ile duvara resim çizerken, resim yaparak stres attıklarını belirten kadınlar bunları zevkle boyadıklarını anlattı.
Görüntü Dökümü:
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-Görevliler duvarda resim çizerken
-Kadınlar resim yaparken
-Çocuklar öğretmenleri ile duvarda resim yaparken
-Görevliler duvardaki izinsiz asılan afiş ve ilanları sökerken
21.04.2017 - 10.31 Haber Kodu : 170421017