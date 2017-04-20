Dha İstanbul Bülteni - 2
1- 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE GİŞE ÇALIŞMASI BAŞLADI Haber- kamera: Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL DHA15 Temmuz Şehitler Köprüsündeki gişelerin kaldırılması için çalışmalar başladı.
1- 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE GİŞE ÇALIŞMASI BAŞLADI
Haber- kamera: Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL DHA
15 Temmuz Şehitler Köprüsündeki gişelerin kaldırılması için çalışmalar başladı.
15 Temmuz Şehitler serbest geçiş çalışmaları kapsamında gece saatlerinde hazırlıklara başlanmıştı. Işıklı uyarı levhaları konulan köprünün Avrupa-Anadolu geçişinde toplam 8 gişeden 4'ü trafiğe kapatıldı. Sabah saat 08.00'da ekipler köprüye gelerek çalışmalara başladı. Çalışmalarda ilk aşamada 4 gişede serbest geçişe açılacak. Ardından ise diğer 4 şeritte çalışmalar yapılacak.
15 Temmuz Şehitler köprüsünü kullanan sürücüler trafiğin rahatlayacağını belirtti
Çalışmaların ise 15 Temmuz'da tamamlanacağı öğrenildi.
Görüntü dökümü:
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-Köprüdeki gişelerden görüntü
-Yoldaki çalışmalar
-Sürücüler ile röp
-Genel ve detay görüntüler
GECE GÖRÜNTÜLERİ
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-Köprüdeki ışıklı uyarılar
-Görevlilerin 4 şeridi kapaması
-Yoldaki çalışmalar
-Genel ve detaylar
20.04.2017 - 09.19 Haber Kodu : 170420006_
20.04.2017 - 09.39 Haber Kodu : 170420007_
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2 - KAÇIRILAN IRAK UYRUKLU İNGİLİZ VATANDAŞI İŞADAMI İLE BİR PROFESÖR FİMLERİ ARATMAYACAK BİR OPERASYONLA KURTARILDI
Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL
Irak uyruklu İngiliz vatandaşı bir işadamı ile Irak uyruklu bir profesörü, sözde bir sempozyuma davet edip İstanbul'a gelmelerini sağladıktan sonra kaçırarak ailelerinden 2 milyon 100 bin dolar fidye isteyen biri Mısır'lı diğeri Irak'lı iki şüpheli filmleri aratmayan bir operasyonla yakalandı. Operasyon sırasında elleri ve ayakları bağlı bir şekilde bir evde tutulan rehineler, polis ekipleri tarafından kurtarıldı. Irak polisi ile koordineli yapılan operasyonda olayla ilgili Irak'ın Bağdat kentinde 4 kişinin yakalandığı öğrenildi.
AİLE BAŞVURDU POLİS ALARMA GEÇTİ
İstanbul, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne 15 Nisan 2017 tarihinde başvuran işadamı Hafet Hussaın(58)'in yakınları petrol ve inşaat işleriyle uğraşan Hussaın'ın bir sempozyum için geldiği İstanbul'da kaçırıldığını ve hayatı karşılığında 2 milyon 100 bin dolar fidye istendiğini söyledi. Polise başvuran Hussain'in yakınları işadamının yanında bulunan Prof. Dr.Saad Abed Jasım Almamoorı'nın de kaçırıldığını öğrendiklerini polise söyledi. Mağdurlar ayrıca fidyecilerin gönderdiği işadamı ve profesöre işkence yapılırken görünen resimler ile para istedikleri bir video kaydını da polise teslim etti.
IRAK POLİSİYLE KOORDİNELİ ÇALIŞILDI
Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Rehine Kurtarma ve Müzakare timleri müracaatın ardından harekete geçerek soruşturma başlatıldı. Irak polisi ile koordineli olarak yapılan çalışmalarda şüphelilerin ön ödeme olarak istediği 100 bin dolar, onların söylediği Bağdat'ta bir döviz bürosuna bırakıldı. Rehine kurtarma ve müzakere timlerinin kontrolünde şüphelilerle yapılan telefon konuşmalarında geri kalan para için 3 gün süre alındı.
YÜZLERCE SAAT KAMERA GÖRÜNTÜSÜ İZLENDİ
Rehine kurtarma ve müzakere timleri tarafından İstanbul'da yürütülen çalışmalarda 13 Nisan 2017 tarihinde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İstanbul'a giriş yapan iki mağdurla ilgili yüzlerce saatlik güvenlik kamera görüntüsü incelendi. İki işadamının İstanbul'a geldikten sonra bir taksiye binerek Taksim'e geldikleri, kalacakları otele yerleştikten yaklaşık 2 saat sonra tekrar dışarı çıkarak kendilerini kaçıran kişiyle buluştukları tespit edildi.
TUTULDUKLARI EV TESPİT EDİLDİ
Polis şüphelinin ve mağdurların bindiği taksinin plakasını tespit ederek şoförüne ulaştı. Şoförün aracına aldığı kişileri Fatih, Yusufpaşa otobüs durağı önünde bıraktığını söylemesi üzerine ekipler bu yöne kaydırıldı. Polis taksiden inen kişileri yine güvenlik kamera görüntülerinden Fatih, Molla Gürani Mahallesi, Muratpaşa Sokağı'nda bir apartmana girdiğini tespit etti.
OPERASYONLA REHİNELER KURTARILDI
Rehine kurtarma ve müzakere timleri evin etrafını sararken, tüm dairelerin kapısı çalınarak kontrol edildi. Bu sırada kapısı açılmayan 3 numaralı dairenin sahibine ulaşıldığında 3 gün önce Arap kökenli kişilere kiralandığı tespit edildi. Bunun üzerine yasal izinler alınarak evin kapısı kırılarak içeri girildi. Evin bir odasında elleri ve ayakları bağlı olarak tutulan Hafet Hussaın ve Prof. Dr.Saad Abed Jasım Almamoorı kurtarıldı. Evde rehinelerin başında bekleyen Mısır uyruklu Khaled E.(30) ile Irak uyruklu Rabah Abood K.(37) polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
REHİNELER AİLELERİNE GASP BÜRO AMİRLİĞİNDE KAVUŞTU
Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliğine getirilen rehineler gözyaşları içinde ailelerine kavuştu. Türk polisine teşekkür eden rehineler, 2 gün boyunca her an öldürülme korkusuyla yaşadıklarını anlattılar. Rehineler polislere kendilerine önce mail yoluyla İstanbul'da yapılacak bir sempozyuma davet edildiklerini, telefonla konuştukları kişilere inanarak İstanbul'a geldiklerini söyledi. Olay günü sözde kendilerini sempozyuma götürecek kişiyle buluştuklarını ancak kaçırılarak bir eve götürüldüklerini anlattıkları belirtildi.
BAĞDAT'TA 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Öte yandan İstanbul'daki operasyonun bitmesiyle Irak poliside harekete geçerek şüphelilerle irtibatlı oldukları tespit edilen 4 kişiyi Bağdat'ta gözaltına aldı. Bu kişiler arasında şüphelilerin ön ödeme olarak istedikleri 100 bin doların bırakıldığı döviz bürosunun sahibinin bulunduğu öğrenildi.
TUTUKLANDILAR
Asayiş Şube Müdürlüğünde ifadeleri tamamlanan şüpheliler Khaled E. ile Rabah A. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Görüntü Dökümü:
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-Şüphelilerin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri
-Şüphelilerin adliyeye sevki
20.04.2017 - 11.11 Haber Kodu : 170420029
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3- MİDESİNDEN 82 KAPSÜL KOKAİN ÇIKAN UKRAYNALIYA 45 YIL HAPİS İSTEMİ
Haber: Serpil KIRKESER İstanbul DHA
Brezilya'dan uçakla geldiği Atatürk Havalimanı'na midesinde 82 ve valizinden 18 kapsül içinde yer alan kokainle yakalanan Ukrayna uyruklu Viktor Shupliak'ın (26) "Uyuştucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 30 yıldan 45 yıla kadar hapsi istendi. Tutuklu Viktor Shupliak'ın 3 bin dolar için eylemi gerçekleştirdiğini söylediği, uyuşturucu kullanmadığı ve pişman olduğu da iddianameye yansıdı.
İDDİANAMEDE OLAY ANLATILDI
Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Tarık Bendez tarafından hazırlanan iddianameye göre olay şöyle oldu: Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler 4 Nisan 2017 tarihinde saat 21.00'de Atatürk Havalimanı'na inen Sao Paulo uçağı ile Türkiye'ye gelen yolcuların midesinde uyuşturucu madde taşıması muhtemel kuryelere yönelik profil çalışması yaptı. Üzerinde siyah mont, siyah pantolon, siyah ayakkabı ve beyaz gömlek bulunan Viktor Shupliak'ın gözlerinde kızarıklık olduğunu tespit eden polisler, aşırı terleyen ve sürekli sağa sola tedirgin hareketler ile bakınarak hızlı şekilde ilerleyen Shupliak'tan şüphelendi.
82 ADET KAPSÜL YUTTU
Polisler durdurdukları Viktor Shupliak'ın biletini inceledi. Polisler, 4 Nisan 2017 'de Brezilya'nın Sao Paulo şehrinden hareket eden Shupliak'ın 5 Nisan 2017 günü saat 07.45'de de Moldova'ya gideceğini belirledi ve uçak altında da bir valizi olduğunu tespit etti. Şüpheli Viktor Shupliak beden muayenesinin yapılması için hastaneye sevk edildi. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktor kontorolünde doğal yollardan içerisinde kokain maddesi bulunan 82 kapsül Viktor Shupliak'ın vücudundan çıkarıldı. Yapılan tartımda maddenin 728 gram geldiği tespit edildi. Shupliak'ın valizinde de 18 kapsül bulundu. Vücudundan ve valizinden çıkan toplam 100 kapsülde içinde ise 940 gram kokain olduğu tespit edildi.
ŞÜPHELİ SHUPLİAK: PİŞMANIM
Şüpheli Viktor Shupliak ifadesinde, "Ben ülkem Ukrayna'dan tatil amaçlı olarak daha önce 2 kez Brezilya'ya gittim. Bu gidişimde Rio de Jenerio'da ismini bilmediğim Rusça bilen bir şahıs ile tanıştım. Son olarak üçüncü kez gittiğimde bu şahıs bana Ukrayna'ya uyuşturucu madde götürmem konusunda teklifte bulundu. Ancak maddenin ne tür madde olduğunu söylemedi. Ukrayna'ya bu maddeleri götütüp teslim edersem bana 3000 Dolar verileceğini söyledi. Bende kabul ettim. Bu şahsın getirmiş olduğu kapsülleri yuttum. İstanbul üzerinden Moldava'nın Kişinev şehrine gidecektim. Buraan Ukrayna'ya geçip maddeleri teslim edecektim. Ukrayna'da maddeleri kime teslim edeceğimi bilmiyorum. Rio de Jenerio'daki şahsın söylediğini beni bir şahıs arayacaktı. Ancak ben bu şahsın kim olduğunu bilmiyorum. Rio de Jenerio'daki şahsın telefon numarasını bilmiyorum. Daha önce de uyuşturucu madde kullanmadım. Pişmanım" dedi. Shupliak ifadesinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.
45 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ
Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin kokain olduğu ifade edilen iddianamede, şüphelinin "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 30 yıldan 45 yıla kadar hapsi talep edildi.İddianame kabul edilirse şüpheli önümüzdeki günlerde Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.
Görüntü Dökümü:
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-Ele geçirilen kapsüllerden görüntü
-Şüpheli Shupliak'ın fotoğrafı
-Genel ve detaylar
20.04.2017 - 11.18 Haber Kodu : 170420031
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4- THY YÖNETİM KURULU BAŞKANI AYCI: BU REFERANDUM SONUCUYLA THY HAVALANACAK
Haber-Kamera: Faik KAPTAN- İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,
Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, referandum sonucundan demokrasiye olan inancından güçlü şekilde çıkıldığı için mutlu olduğunu, bu sonuçla da THY'nin "take ofö olacağını yani havalanacağını söyledi. Aycı, uçaklarında doğan Kadiju bebeğe de bazı jestler yapılacağını açıkladı.
Atatürk Havalimanı'nda görev yapan gazetecilerle bir araya gelen İlker Aycı, pazar günü yapılan referandumla ilgili olarak da çıkan sonuçtan kişisel olarak mutlu olduğunu ve bunun THY'yi olumlu etkileyeceğini belirterek şunları söyledi:
"Referandum öncesinde, 'referandum sonrası take of (Havacılıkta uçağın havalanış anı) yapacağız' demiştik. Referandumda da olumlu bir sonuç çıkması, evet çıkması hem ülkemiz için, hem şirketimiz için, hem vatandaşlarımız için hayırlı uğurlu olsun, diyorum. Ben mutluyum. Ülkemin demokrasiye olan inancını bir kere daha gösterdiği için. Büyük bir barış ve güvenlik içinde güzelliklerle dolu bir referandum oldu. Bunu bütün dünya çok açık bir şekilde gördü. Çıkan sonuç hayırlı olsun. Şu anda bu gündemin de geride kalmasından sonra artık önümüzde değişimi hep birlikte en güzel şekilde yaparak daha güzel bir şekilde geleceği inşa etmek adına bir adım daha atıldı "
İYİLEŞMENİN AYAK SESLERİ
THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı, referandumdan çıkan sonucun istikrarı arttıracağını ve turizm dahil toparlanmanın hızla ilerleyeceğini ve bunun da iyileşmenin ayak sesleri olduğunu belirterek, sözlerine şöyle devam etti:
" Böyle ifade edip, demokrasinin gereği olan referandumda fikirler öyle açıkça ifade edildikten sonra, netice çıktıktan sonra, insanlar buna da saygı gösterdikten sonra, inanıyorum ki aşılamayacak hiçbir engel yok. THY'nin de önü açıktır. İstikrarın devam ediyor olmasının bir güzel tarafı da elbette yatırımcılar istikrar severler. Ülkeme daha çok istikrar gelecek. Daha fazla ziyaretçi gelecek. Yeniden ziyaretçi sayıları artış trendine girecektir diye ümit ediyorum. Turizmin hızlı toparlanacağını düşünüyorum. Zira istikrarın olduğu yerde ekonomi de büyür. Yatırımların devam etmesi önemli, gençlerimizin istihdamı önemli. Sanırım bundan sonra gündemimiz bu konuda ürettiğimiz politikaları, çözümleri en güzel şekilde uygulayarak ülkemizdeki devam eden istikrardan en iyi şekilde yararlanmak olacaktır. Referandum ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Ümit ediyorum ki güzel bir yaz mevsimi bizi bekliyor. Nisan ayında yolcu sayısı artmaya başladı. Toparlanmanın ve iyileşmenin ayak sesleri şu anda önümüzdedir. Daha iyi bir yıl geçireceğimizi ümit ediyorum"
KADİJU BEBEĞE JEST
İlker Aycı uçaklarında dünyaya gelen Kadiju bebek için de ailesinin istemesi halinde Türk vatandaşlığına yapacakları başvuruda yardımcı olacaklarını, büyüdüğü zamanda isterse THY çalışanı olabileceğini belirterek, şöyle konuştu:
" Öncelikle muhteşem bir doğum hadisesi gerçekleşti uçağımızda. Büyük bir gurur duyuyoruz. Bebeğin ve annenin sağlıklı olması ve bebeğin dünyaya gelmesi nedeniyle tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Kadiju bebek için elbette bir jest düşünüyoruz. Bebek bizim uçağımızda dünyaya geldi. Umarım eğitimi ve daha sonra da iş hayatına başladığında Türk Hava Yolları'nı tercih etmesi yolunda elimizden geleni yapacağız. Uçağımızda meydana gelen bebeği ilerde bir THY çalışanı olarak aramızda görmek istiyoruz. Bunları ilgili makamlar ve aileler nezdinde yapacağız. Eğer ailesi bebek için Türk vatandaşlığını da seçmek isterse bunun için de gerekli makamlara başvurumuzu yaparız. "
BUSİNESS 'E LAPTOP, EKONOMİYE İNTERNET
İlker Aycı son yaşanan elektronik eşyaların ABD ve İngiltere'nin isteği üzerine kabine alınma yasağının getirilmesi üzerine yolculara birtakım yenilikler ve sürprizler getireceklerin belirterek şunları söyledi:
" Öncelikle bizim kabin içi eğlence sistemimizi onlar için daha da geliştiriyoruz. Bazı yenilikler yapıyoruz. Bu yenilikleri yavaş yavaş devreye sokuyoruz. Bunları önümüzdeki günlerde değerli yolcularımız görecekler. İnternet konusundaki çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Business yolcular için laptop teslim edenlere laptop verilmesinin yanı sıra ekonomi sınıfı yolculara da bize laptoplarını teslim edenlere de ücretsiz internet hattı vermek için çalışmalarımız hızla devam ediyor. Bize laptoplarını teslim edenlere en güvenli bir şekilde yeniden teslim etmek konusunda azamı gayret gösteriyoruz. Bu konudaki operasyon güvenliğimizi devamlı arttırıyoruz. Bu konuda yolcularımız sabrına da teşekkür ediyorum. Tercihlerini THY'den yana kullandıkları için teşekkür ediyorum. Nisan ayında yolcu sayımız ve rezervasyonlarımız artmıştır. Bunlar iyi haberlerin ayak sesleridir. "
YASAKLAR ORTADAN KALKMAK İÇİNDİR
İlker Aycı Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanı Ahmet Aslan'ın elektronik eşyalar için uçağa binileceği sırada üstün nitelikli arama cihazları konulacağı şeklindeki açıklamasıyla ilili olarak da şunları söyledi:
" Bu konuda tüm ilgili makamlarla müşterek olarak çalışmalarımızı yürütüyoruz.Önümüzdeki günlerde meydana gelecek yeni adımların da hayatı kolaylaştıracağını, önümüzü açacağını düşünüyoruz. Yurt dışındaki muhataplarımızla da görüşmelerimiz devam ediyor. İş ortaklarımızla birlikte en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Hepsine teşekkür ediyorum. Benim görüşüm başından beri aynı. Bu tip rasyonel kararların uzun süre yaşayabileceğine inanmıyorum. Eninde sonunda bu kararlar yumuşayacak ve tamamen ortadan kalkacaktır. Çünkü arkasında bir rasyonellik yok. Uygulama biçiminin getirdiği eşitsizlikler var. Sonuçları itibariyle getirdiği ticari eşitsizliğe sebep olmak var. Rekabete taraf olmak var. Bir tarafta güvenlikleri korursunuz ama öbür tarafta eşitlik prensibinden ayrılmazsınız. Serbest piyasa ekonomisinin işlediği bir dünyada Bir sürü ticaret anlaşmalarıyla serbest ticaretin önü açılmaya çalışılırken bu tip hamlelerin ne gibi sonuçlar doğuracağını herkes biliyor. Bu nedenle bu tip irrasyonel hesapların ortadan kalkacağını düşünüyorum. Yasaklar ortadan kalkmak içindir. Eninde sonunda yasaklar kalkacaktır. İnsanların serbest ticaret hürriyeti, serbest seyahat hürriyeti,serbest yaşam hürriyetine saygı duyulacaktır"
KUPA İNŞALLAH TÜRKİYE'DE KALIR
İlker Aycı, sponsor oldukları basketbol Avrupa Şampiyonasında üç Türk takımının mücadelesi sonucu dileğinin kupanın Türkiye'de kalması olduğunu belirterek, "Fenerbahçe ile birlikte Anadolu Efes ve Darüşşafaka Doğuş şu anda playoff'talar. Hep birlikte Final Four'a da girsinler. Kupayı bir Türk takımının almasından mutluluk duyarım. Geçen sene Fenerbahçe kıl payı kaçırmıştı. Çok üzülmüştük. İstanbul'u almayı hedeflemiştik. Hamdolsun İstanbul'da yapılacak dörtlü final. Umarım ama Fenerbahçe ama diğer takımlarımız kazanır. Bizde büyük bir gururlar onlara kupayı almasını seremoniye katılır onları alkışlarız. Kupa geldiği ülkede kalır inşallah" dedi.
Görüntü Dökümü:
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-Aycı'nın açıklaması
20.04.2017 - 11.00 Haber Kodu : 170420024
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5- 'EVET' REKORTMENİ HARRAN'A 'HALK ÖZEL HAREKAT' OTOMOBİLİ HEDİYE
Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL,
İstanbul'da oturan Enes Gülaçar, sosyal medyada fenomen haline gelen, 15 Temmuz darbe girişimini yansıtan fotoğraflardan hazırlanan film tabakası ile kaplanan üzerine 'Halk Özel Harekat-HÖH' yazdığı 1976 Chevrolet marka otomobilini, referandumda Türkiye rekoru kırarak yüzde 96.9 oranında rekor düzeyde 'Evet' oyu verilen Şanlıurfa'nın Harran İlçe belediyesine hediye etmeye karar verdi.
Darbe girişimini duyunca binlerce kişi gibi Atatürk Havalimanı'na akın edenler arasında bulunan Muhammet Enes Gülaçar, gelişmelerden etkilenerek 2003 yılında 27 bin TL ödeyerek aldığı üzerinde birçok düzenleme yaptığı 34 GS 6443 plakalı 1976 Chevrolet Nova marka
otomobilinde düzenlemeler yapmaya karar verdi. Gülaçar, modifikasyon yapılan işyerinde geçen yıl 40 yıllık otomobili için Atatürk Havalimanı'na saldıran ve sivil araçları ezen tanklar, TBMM'yi bombalayan uçaklar, MİT'e saldırı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve çağrısını duyan binlerce kişinin fotoğrafları olan çalışmayı film haline getirerek yapıştırdı. Otomobile 'HÖH-Halk Özel Harekat' yazdığı otomobil kısa süre içerisinde sosyal medyada fenomen haline geldi. Gülaçar'ın, sürücü tarafındaki kapıya Osmanlı tuğrası, çeşitli yerlerine 'Reisin hizmetine mahsustur' diye not yazdığı otomobili polis ekipleri tarafından trafikten yasaklandı. Bunun üzerine bir süre Küçükçekmece Belediyesi garajında bekletilen araç, Küçükçekmece Belediyesi'nin ardından, Kısıklı'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın evinin yakınında sürdürülen 'Demokrasi Nöbeti' alanına son olarak Yenikapı'ya götürüldü.
TAMAMEN YENİLENDİ
Geçen süre içerisinde modifikasyon yaptığı işyerini kapatarak Terazidere'de plastik fabrikasındaki işinin başına geçen Muhammet Enes Gülaçar, HÖH yazılı otomobilini referandum sürecinde herhangi bir olumsuz tepki almamak için garajda beklettiklerini belirterek, şöyle dedi:
"İşadamları Adem, Harun, Ahmet Can'ın destekleri ile aracı komple orijinal haline çevirdik. Harran, referandum sonucunda bizi şaşırttı. Yüzde 97'lik 'Evet" oyu ile hakikaten bizi gururlandırdılar. Harran Belediye Başkanı (Mehmet Özyavuz) ile yaptığımız görüşme sonunda yenilediğimiz aracımızı yeniden 'Halk Özel Harekat' adı altında Harran Belediyesi'ne hediye etmeyi, faal 'Tank Meydanı'nda sergilemeyi kendilerine önerdik. Mutluluk duydular. Hediye olarak verdiğimiz bu aracımızı resmi kanattan resmi olarak Harran Belediyesi muhafaza altına alıyor. İleriki dönemde 15 Temmuz'u unutturmama adına bunu gerçekleştireceğiz. Sandıktan çıkan milletin kararına herkesin uymasını arzu ediyoruz. Başkanlık sistemi milletimize hayırlı olsun. Aracımız Haran Belediyesi'ne armağanımız olsun."
Otomobilin kısa süre içerisinde Harran'a götürüleceği ve belediye tarafından kısa süre önce yaptırılan ilçeye giriş ve çıkış yapanların görebileceği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tankın namlusunun önünde sağ eliyle 'Dur' işareti yaparken görülen meydanda sergilenmesi bekleniyor.
Görüntü Dökümü:
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-Halk Özel Harekat yazılı otomobilden genel ve detay görüntüler
-Muhammet Enes Gülaçar, geçen yıl otomobili neden bu hale getirdiğini anlatırken
-Muhammet Enes Gülaçar, otomobili Harran Belediyesi'ne hediye edeceklerini anlatırken
20.04.2017 - 10.15 Haber Kodu : 170420014