Dha İstanbul Bülteni - 2

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, referandum sonuçlarına yapılan itirazlara ilişkin, "Eğer sonuç yüzde 50,1 olarak 'Hayır' çıksaydı Allah aşkına elini vicdanına koy, bu itirazları yapacak mıydın? Bugünkü bahaneleri uyduracak mıydın? Bir tek cümle söyleyecek miydin? Hayır. 'Türk milletinin kararına saygılıyız, hayırlı olsun' deyip devam edecektin. O zaman şimdi niye mızıkçılık yapıyorsun? Hiç mızıkçılığa gerek yok. İşimize bakalım" diye konuştu.



Mehmet Özhaseki, Harbiye'deki İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen '5. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı'nın açılışına katıldı. Programda bir konuşma yapan Mehmet Özhaseki, geçen pazar günü yapılan referandumu ve sonuçlarını değerlendirdi.



Bakan Özhaseki, pazar günü yapılan referandumda Türk halkının istikrarın sağlanacağı, güçlü hükümetlerin olacağı bir hükümet sistemini tercih ettiğini söyledi.



"İSTİKRAR BUNDAN SONRA KAÇINILMAZDIR"



Yeni sistemle vesayetçi yapının yok olacağını belirten Özhaseki, "1946'da çok partili sisteme geçtikten sonra Ankara'da bekleyen eli silahlı şebekelerin gelen her siyasi iktidarın ensesinde boza pişirdiği, canlarının istediği olmadığı zaman ihtilal ortamı hazırlayarak, faili meçhuller işleyip ihtilal yaptıkları ortamı toprağa gömmüştür. Zayıf, güçsüz, ne zaman düşeceği belli olmayan, pazarlıklarla gün geçirmiş, gece vakti insanların evlerinde pazarlıkların yapıldığı, kumar borçlarının ödendiği, insanlara bakanlıkların dağıtıldığı sistem toprağa gömmüştür. İstikrar bundan sonra kaçınılmazdır. Bu her parti için bir şanstır" diye konuştu.



REFERANDUM SONUÇLARINA YAPILAN İTİRAZLAR



Mehmet Özhaseki, referandum sonuçlarına yapılan itirazlara da değindi. Özhaseki, şunları söyledi:



"Bu itirazları şöyle değerlendiyorum; spor kulübü başkanlığım var. Maçtan sonra aslında sakin olmak lazım. Eğer hele hele yenildiyseniz biraz daha sakin olmak lazım. O maçın heyecanıyla herşeyi söylediğinizde başınıza iyice bela olabilecek sözler dilinizden çıkabilir"



"EĞER SONUÇ YÜZDE 50,1 'HAYIR' ÇIKSAYDI BU İTİRAZLARI YAPACAK MIYDIN?"



"Bugün itiraz eden Hayırcı cephesinde yer alan anamuhalefet partisi genel başkanı dahil olmak üzere çok net soruyorum; eğer sonuç yüzde 50,1 olarak 'Hayır' çıksaydı Allah aşkına elini vicdanına koy bu itirazları yapacak mıydın? Bugünkü bahaneleri uyduracak mıydın? Bir tek cümle söyleyecek miydin'Hayır. 'Türk milletinin kararına saygılıyız, hayırlı olsun' deyip devam edecektin. O zaman şimdi niye mızıkçılık yapıyorsun' Hiç mızıkçılığa gerek yok. İşimize bakalım. İnşallah aydınlık günler bizi bekliyor."



Konuşmaların ardından Mehmet Özhaseki '5. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı'nın açılış kurdelesini kesti.



2- BÜLENT KAYABAŞ'IN CENAZESİ HASTANEDEN ALINDI



Oğlu Ümit Kayabaş,



"Son günlerinde de çok güldü, insanları da çok güldürdü"



"Bekliyorduk zaten, hastanede çok net bir şekilde bizi süreçten haberdar etti"



Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven Usta / İstanbul DHA



Usta oyuncu Bülent Kayabaş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.



Kayabaş, 2010 yılında yakalandığı kalın bağırsak kanseri nedeniyle 18 gündür Gayrettepe'de bulunan özel bir hastanede tedavi görüyordu. 72 yaşındaki Kayabaş bu sabah 06.05'de gelişen multi organ yetmezli sonucu vefat etti.



Kayabaş'ın cenazesini almak için hastaneye eşi Selma Kepekli Kayabaş, oğlu Ümit Kayabaş ve eski eşi oyuncu Nur Sürer geldi.



EŞİ GÖZYAŞLARI İÇİNDE



Selma Kepekli Kayabaş, göz yaşları içinde "Konuşamayacağımö"dedi. Nur Sürer ise "Tedavi görüyordu. Esasında Pazar gününe kadar iyiydi. Acı çekmedi en azından" dedi.



"SON GÜNLERİNDE DE ÇOK GÜLDÜ, İNSANLARI DA ÇOK GÜLDÜRDÜ"



Oğlu Ümit Kayabaş da, "Birçok kişinin sevdiği bir insandı zaten, çok neşeli, komikti. Son günlerinde de çok güldü, insanları da çok güldürdü. Bekliyorduk zaten, hastanede çok net bir şekilde bizi süreçten haberdar etti. Herkese baş sağlığı diliyorum" dedi.



CENAZESİ CUMA GÜNÜ



Ailesi ve yakınlar daha sonra Kayabaş'ın cenazesini hastaneden alarak ayrıldı. Kayabaş Cuma günü Teşvikiye Cami'inde kılınacak cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.



3- RÜŞVET ALAN HAKİM SUÇÜSTÜ YAPILARAK GÖZALTINA ALINDI







Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA



İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı yazılı açıklamada, bir soruşturma sırasında bir kişiyi rüşvet karşılığı olarak tahliye etmek amacıyla para isteyen hakimin gözaltına alındığını belirtti.



İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İstanbul Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olan hakim H. A.'nın Sulh Ceza Hakimi olduğu dönemde bir soruşturmada şüpheliyi tahliye etmek için para istediğine ilişkin olarak kendilerine ihbar geldiği belirtildi.



HAKİM VE AVUKAT GÖZALTINDA



İhbar üzerine soruşturuma başlatıldığı, teknik takip ve izleme kararı alındığı belirtilen açıklamada, "Teknik takip ve izleme kararlarına istinaden önceden seri numarası alınmış 50.000 USD'nin müşteki tarafından Pendik'teki bir avukatlık bürosuna teslimin ardından, Başsavcılığımızca görevlendirilen Cumhuriyet Başsavcıvekili ve İstanbul Barosu'ndan temin edilen iki avukat ile girilmiş, Ağır Ceza Hakimi H.A. ve Av. S.B., suç üstü hükümleri gereğince suçun ağır cezalık ve kişisel suç olması, delillerin sağlıklı toplanması amacıyla gözaltına alınmışlardır" denildi.



4- GAZİOSMANPAŞA'DAKİ ESNAF CİNAYETİNDE 4 MÜEBBET



Haber: Ümit TÜRK İstanbul / DHA



Gaziosmanpaşa'da, öldürülen esnaf Mürsel Gül cinayeti davasında sanıklar İlyas Arat ile Agit Bilge, "Tasarlayarak öldürme" ve "Devletin birliğini bozmak ve zayıflatmak" suçlarından 2'şer kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı.



Gaziosmanpaşa'da 21 Temmuz 2015 tarihinde temizlik malzemeleri satan esnaf Mürsel Gül'ün silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin davanın karar duruşması görüldü. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tutuklu sanıklar Agit Bilge ile İlyas Arat ve tutuksuz sanıklar hazır bulundu. Öldürülen Mürsel Gül'ün ailesi de duruşmaya katıldı.



AVUKATTAN SERAP ESER'Lİ SAVUNMA



Duruşmada esasa ilişkin savunma yapan sanık Agit Bile'nin avukatı Veysi Eski, cinayeti YDG-H isimli örgütün internetten üstlendiğini belirterek, "Serap Eser isimli kişinin öldürülmesine ilişkin cinayeti de bu örgüt üstlenmişti. Dönemin İçişleri Bakanı bu cinayeti işleyen kişinin MİT elemanı olduğunu söylemiştir. Buradaki sanıkların YDG-H ile bağlantılarının ne olduğuna ilişkin bir delil yoktur" dedi.



MAHKEME, SANIKLARIN YDG-H ÜYESİ OLDUKLARI VE MÜRSEL GÜL'Ü ÖLDÜRDÜKLERİNİ SABİT GÖRDÜ



Duruşmaya verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar İlyas Arat ile Agit Bilge'nin "PKK-YDG-H terör örgütüne üye olmakla birlikte devletin birliğini bozmak ve devletin bağımsızlığını zayıflatmak" suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Kararda, bu sanıkların Mürsel Gül'ü öldürdüklerinin sabit olduğu belirterek, "Tasarlayarak öldürme" suçundan da ayrı ayrı müebbet hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Her iki sanığa ayrıca "Ruhsatsız silah taşımak" suçundan da 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi.



5 SANIK BERAAT ETTİ



Davada, örgüt üyeliği suçundan cezalandırılmaları talep edilen diğer 5 sanık hakkında ise, suçu işlediklerinin sabit olmadığı gerekçesiyle ayrı ayrı berat kararı verildi.



OLAYIN GEÇMİŞİ



Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi'nde 21 Temmuz 2015'te temizlik malzemesi satan esnaf Mürsel Gül, temizlik malzemesi sipari verilerek çağrıldığı yerde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmüştü. Cinayeti işledikleri iddiasıyla İlyas Arat tutuklanırken, 5 ay sonra sanıklardan Agit Bilge de askerdeyken gözaltına alınıp çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Savcılık Mürsel Gül'ün öldürülmesinin, terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması olan YDG-H tarafından planlandığı belirtilmişti.



YDG-H CİNAYETİ ÜSTLENDİ



Mürsel Gül'ün öldürülmesinin ardından PKK'nın gençlik yapılanması olan YDG-H, internet sitesi üzerinden yaptığı duyuruda, "YDG-H Karayolları infaz timi tarafından IŞİD'çi Mürsel Gül öldürülerek cezalandırılmıştır" denilmişti. Bu açıklama dava dosyasına da girmişti.



======================================



5- "YAN BAKMA CİNAYETİ"NDE SANIKLARIN 20'ŞER YIL HAPSİ İSTENDİ



Hukuk fakültesi öğrencisi sanık,



"Ders çalışmam lazımken mahkemedeyim, tahliyemi talep ediyorum"



Haber: Serpil KIRKESER İstanbul DHA



Bakırköy'de 2 yıl önce lise son sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Ömer Fatih Öztürkler'in yan bakma meselesi yüzünden çıkan kavga sonunda 4 kez bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 5'i tutuklu 7 sanığın yargılandığı davada mütaala verildi.



Duruşma savcısı mütalaasında 2'si üniversite öğrencisi 5 tutuklu sanığın "Kasten çocuğa karşı öldürmeye karşı yardım etme" suçundan 20'şer yıla kadar hapsini istedi.



Öztürkler'i öldürdüğü iddia edilen firari sanık Mert Z.'ın dosyasının ayrılması istenen mütalaada, amca Dinçer Z.'nin ise "Suçluyu kayırma" suçundan 5 yıla kadar hapsi istendi. Hukuk Fakültesi öğrencisi Kerimcan M., kavgaya karışmadığını ve olay yerine gitmediğini belirterek "Mayıs ayının ilk haftası finallerim var. Ders çalışmam lazımken mahkemedeyim. Mağdur durumdayım, tahliyemi talep ediyorum" dedi. Tahliye talepleri reddedildi, duruşma erteledi.



SANIKLAR DURUŞMAYA KATILDI



Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya 5 tutuklu sanık katıldı. Maktül Ömer Fatih Öztürklerin annesi Semra ve babası Harun Öztürkler de duruşmada şikayetçi sıfatıyla duruşmada hazır bulundu.



"YEMEĞİNİZİ YİYİN BİZİ TAKİP EDİN, SİZİNLE GÖRÜŞECEĞİZ"



Duruşma savcısı Sinan Coşar'ın mütalaasına göre olay şöyle oldu: Ömer Fatih Öztürkler 8 Şubat 2015'de iki arkadaşıyla Ataköy'de bir Alışveriş Merkezi'ne (AVM) giderek, yemek yemeye başladı. Yan masadada sanıklardan Mert Z. ile Murat Z. yemek yerken taraflar arasında 'Yan bakma' meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mert Z., Ömer Fatih Öztürkler ve arkadaşlarına "Yemeğinizi yiyin bizi takip edin, sizinle görüşeceğiz" dedi.



"İÇERDE BAŞLAYAN TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ"



AVM'de başlayan tartışma dışarıda kavgaya dönüştü. Ömer Fatih Öztürkler'in arkadaşı Kürşat F.E. çekiç ile Güney Z.'nin kafasına vurarak yaraladı. Daha sonra da taraflar ayrıldı. Bu olay üzerine Mert Z. telefonla arkadaşlarını çağırdığı ve iki gruba ayrılarak Ömer Fatih Öztürkler ve arkadaşlarının peşine düştü. Ömer Fatih Öztürkler çarşı içerisinde bulunduğu sırada sanıklardan Mert Z.'nin kendine doğru koştuğunu görünce yakalanmamak için kaçmaya başladı. Ömer Fatih Öztürk'lerin pasaj içinden çıkarak Yıldız Kuruyemiş önünde yere düştü. Mert Z. yakaladığı Ömer Fatih Öztürkler'i 4 kez bıçakladı. Olayın ardından Mert Z. ve arkadaşları olay yerinden kaçtı. Ömer Fatih Öztürkler ise hastanede hayatını kaybetti.



SANIKLARIN ÇAĞRIYA UYDUKLARI İDDİA EDİLDİ



Mütalaada, olayın başlangıcından gerçekleşene kadar sanık Mert Z.'nin eylemi tek başına gerçekleştiremeyeceğini düşünerek arkadaşları olan Savaş Ö., Onur B., Barış A., Kerimcan M. ve Recep G.'nin yardım etmesi için çağırdığı, sanıkların da Mert Z.'nin eylemini kolaylaştırmak için çağrıya uydukları belirtildi. Sanıkların, Mert Z. ile fikir ve eylem birliği içinde oldukları ve yere düşen Ömer Faruk Öztürkleri tekmeledikleri öne sürüldü. Sanıklardan Mert Z.'nin amcası Dinçer Z.'nin yakalanmasını önlemek amacıyla Mert Z. 'nin sakladığı bu nedenle hakkında "suçluyu kayırma" suçunu işlediği iddia edildi.



SANIKLARIN ÖLDÜRMEYE YARDIM ETME'DEN 20'ŞER YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ



Sanıklar Savaş Ö. (19), Onur B. T. (19), Barış A. (19), Kerimcan M. (19)ve Recep G.'nin (19) "Kasten çocuğa karşı öldürmeye karşı yardım etme" suçundan 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapsi istendi. Dinçer Z.'nin (41) ise "Suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapsini talep edildi. Mütalaada bu güne kadar yakalanamadığı için ve yargılamanın sürümcemede kalmaması için Mert Z.'nin hakkındaki dava dosyasının ayrılması istendi.



"MAYIS AYINDA SINAVIM VAR TAHLİYEMİ TALEP EDİYORUM"



Sanıklardan hukuk öğrencisi Kerimcan M. sanıklardan Barış Aydın'ın arkadaşı olduğunu diğer sanıklar ve maktulü tanımadığını, olay yerine gitmediğini belirterek, "Mayıs ayının ilk haftası finallerim var. Ders çalışmam lazımken mahkemedeyim. Mağdur durumdayım tahliyemi talep ediyorumö dedi. Üniversite öğrencisi Savaş Ö. de kavgaya karışmadığını belirterek, tahliyesini istedi. Diğer sanıklar da tahliyelerini ve beraatlarini istedi. Savunmalarını hazırlamaları için taraflara süre veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.



