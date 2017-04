Dha İstanbul Bülteni - 2

(geniş haber)



1- AVM'DE YANGIN ALARMI



Bağcılar'da bir alışveriş merkezindeki mağazada çıkan küçük çaplı yangın paniğe neden oldu. Yangın nedeniyle alışveriş merkezi tahliye edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.



Bağcılar'da bir alışveriş merkezinin alt katındaki mağazada saat 09.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanlar, kısa sürede AVM'nin büyük bir kısmını sardı. Bunun üzerine AVM'de çalışanlar ve müşteriler görevliler tarafından tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Tahliye edilen vatandaşlar bir süre AVM'nin önünde bekledi. Görgü tanıkları, yangının alt katındaki bir mağazada çıktığını ve dumanların yayılması üzerine görevlilerin alışveriş merkezindekileri tahliye ettiğini söyledi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Olayda yangın çıkan mağazada hasar meydana geldi.



AVM MÜDÜRÜNDEN AÇIKLAMA



Yangınla ilgili AVM Genel Müdürü Hasan Necip Akol açıklama yaptı.



Akol, "Alışveriş merkezimizdeki mağazanın içinde elektrik kontağından çıkan küçük çaplı bir yangın. Springlerin (sulu ve köpüklü söndürme sistemi) çalışmasıyla alevler zaten sönmüş. 10 dakika içerisinde itfaiye olay yerine gelip yangını tamamen söndürdü. Şuanda duman tahliyesi yapılıyor. Alışveriş merkezini etkileyen bir durum yok. Kısa bir süre içinde de faaliyetlerimize başlayacağız. Biz geçtiğimiz günlerde yangın tatbikatı yapmıştık. Dolayısıyla herhangi bir sorun olmadan içeridekileri tahliye ettik" dedi.



2- TAKSİM RENGARENK LALELERLE SÜSLENDİ







İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 12'incisi düzenlenen İstanbul Lale Festivali kapsamında, Taksim Meydanı rengarenk binlerce lale ile süslendi.



Konya'da yetiştirilen laleler, sabah saatlerinde kasalar halinde Taksim Meydanı'na yerleştirildi. Baharın habercisi laleler, rengarenk görüntüsüyle Taksim'i süsledi. Çevrede yürüyenler lalelerin güzelliğine bakarak stres attı. Turistler lalelerle bol bol selfie çekti.



============================



3- KAHVEHANEDE YAPILAN KONUŞMAYA 3 YILA HAPİS İSTEMİ



Reina'ya düzenlenen terör saldırının ardından Okmeydanı'nda bir kahvehanede yaptıkları konuşmayla ilgili tutuklanan Halkevleri üyeleri Hamit Dışkaya ve Ayşegül Başar ile 2 firari şüpheli hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa alanen tahrik etme" suçundan 3'er yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosunca hazırlanan iddianamede, Ayşegül Başar, Hamit Dışkaya, Ergin Çavik ve Himmetcan Çeliker şüpheli sıfatıyla yer alırken, bir kişi de ihbar eden sıfatıyla yer aldı.



İddianamede, soruşturmanın 1 Ocak 2017'de V.K isimli şahsın twitter hesabından bildirim üzerine başlatıldığı belirtilerek, sosyal medyada dolaşan bir video kaydında üç erkek ile bir kadının kahve içerisinde bulunduğu ve burada yaptıkları konuşma içeriğine yer verildi.



İKİ ŞÜPHELİ, FİRARİ...



Söz konusu videoda konuşmayı yapan şüphelinin Ergin Cavik olduğu belirtildi. Görüntülerde yer alana Ayşegül Başar ile Hamit Dışkaya'nın soruşturma kapsamında gözaltına alınıp tutuklandığı, diğer iki kişinin ise halen firari olarak arandıkları kaydedildi.



"SALDIRILARA KARŞI FARKINDALIK YARATMAK İÇİN"



İddianamede şüphelilerin ifadesine de yer verildi. Ayşegül Başar'ın ifadesinde, "Söz konusu kahvehanede izinli olarak konuşma yaptıklarını, amaçlarının halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek olmadığını, saldırılara karşı tedbirli ve bilinçli olmak için ve bir farkındalık yaratmak için yapılmış bir hareket olduğunu" söylediği belirtildi.



Şüpheli Hamit Dişkaya da bildiri okuyan kişileri tanımadığını ve kendisinin kahvehanede o sırada tamamen tesadüfi olarak bulunduğunu söylediği belirtilen iddianamede, "Şüpheli Dişkaya'nın ifadesinin aksine suça konu video görüntüleri incelendiğinde şahsın diğer şüphelilerin hemen arkasında ayakta durur vaziyette bulunduğu" ifade edildi.



Diğer şüphelilerin ise firari oldukları için ifadelerinine başvuralamadığı vurgulandı. İddianamede, TCK'nın 216. maddesinde düzenlenen halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçunun oluşabilmesi için kışkırtmanın farklı halk topluluklarını birbirine karşı düşmanlığa sevk etmesi ve kamu güvenliği için tehlikeli olabilecek yeterlilikte olması gerektiği belirtildi.



"HER NE KADAR IŞİD'E YÖNELİK BEYANLAR OLSADA..."



İddianamede söz konusu konuşma içeriğinde ise "Her ne kadar terör örgütü IŞİD'e yönelik beyanlarda bulunulduğu ancak konuşmanın sonlarında ise 'gericilerden, faşistlerden, başkanlık sevdalılarından hesap sormaya çağırıyoruz' denmek suretiyle sosyal demokrat yapıya sahip olan insanları, muhafazakar ve milliyetçi görüşe sahip insanlara karşı kışkırttığı, sosyal paylaşım sitelerinde, farklı halk kitleleri arasında gerilime ve ciddi tartışmalara sebebiyet verdiği, bu nedenlerle suçun yasal unsrularının oluştuğu" anlatıldı.



3 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ



İddianamede, şüpheliler hekkında "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan ayrı ayrı 1 yıldan 3 yıla kada hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.



4- BELEDİYE KONSERVATUVARDAN KAMU KURULUŞLARINDA KORİDOR KONSERİ



Avcılar Belediye Konservatuvarı, sanatın yaşamın her noktasında olması gerektiği düşüncesi ile aralarında Kaymakamlık, hastane veya karakolların da bulunduğu kamu kuruluşlarında 'Koridor konserleri' vermek için proje hazırladı.



Konservatuvar Müdürü Onur Gülin Türkiye'deki tek ilçe belediye konservatuarı konumunda bulunduklarını müzik, tiyatro ve halk oyunları bölümlerinde eğitim verdiklerini, bu yıl 9-14 yaşındaki çocuklara yönelik 'Çocuk Konservatuvarı'nı açtıklarını söyledi. Yaklaşık 300 öğrencileri bulunduğunu hatırlatan Gülin, bir süreden bu yana üzerinde başlattıkları ilgi gören 'Koridor Konserleri'ni kurum koridorlarında verdiklerini, bunu yaygınlaştıracaklarını belirterek şöyle konuştu:



HASTANEDE, KARAKOLDA KONSER PROJESİ



"Kültür ve sanat, hayatın içinde her noktasında; sokakta da, koridorda da, salonda da olmalı mantığından yola çıkarak 'Koridor Konserleri' projesini ürettik. Koridor konserlerini konservatuarımızda başlattık. Amacımız; bu konserleri il ve ilçemizdeki diğer kamu kuruluşlarında da sergileyerek sanatın hayatın içinde olduğunu, kültür ve sanatsız bir yaşamın vazgeçilemezliğini anlatabilmek. Bu konserleri 15-20 gün aralığında belli periyotlarda sürekli değişik, farklı müzik dallarıyla da devam ettiriyoruz. Hastaneler, kaymakamlık, nüfus müdürlüğü, karakollar yani hayatın yaşamın olduğu her noktada bu konserleri verebiliriz. Bunun için de girişimlerde bulunacağız. İzin verildiği takdirde de gerçekleştirmeyi düşünüyoruz."



Konservatuvarda öğrencileriden Barış Şahin'in 'Zeybek Dinletisi' adı verilen koridor dinletisini yaklaşık 50 öğrenci ve velisi ilgi ile izledi.



