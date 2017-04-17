Dha İstanbul Bülteni - 2
1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ÖZAL'IN MEZARI BAŞINDA DÜZENLENEN ANMA TÖRENİNE KATILDI (2)Haber-Kamera: Özgür ALTUNCU - Güven USTA - İSTANBUL DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölümünün 24.
1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ÖZAL'IN MEZARI BAŞINDA DÜZENLENEN ANMA TÖRENİNE KATILDI (2)
Haber-Kamera: Özgür ALTUNCU - Güven USTA - İSTANBUL DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölümünün 24. yılında, mezarı başında düzenlenen anma törenine katıldı
Topkapı'daki Anıtmezar'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla düzenlenen törene, Özal'ın eşi Semra Özal, çocukları Ahmet ve Efe ile gelinleri Elvan ve Sinem Özal, torunları Turgut, Serra ve Merve Özal ile TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş da katıldı
Turgut Özal'ın öz geçmişinin okunduğu törende, Anıtmezar'a Cumhurbaşkanlığı çelengi konuldu, ardından saygı duruşunda bulunuldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına çağırdığı Efe Özal'ın kızı Serra Özal elinde tuttuğu çiçekleri, dedesi Turgut Özal'ın kabrine bıraktı.
Törenin sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile beraberindekiler, Özal ailesine taziyelerini iletti.
Görüntü Dökümü:
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-Erdoğan'ın gelişi
-Anma töreninden görüntüler
-Erdoğan'ın taziyesini iletmesi
17.04.2017 - 11.54 Haber Kodu : 170417034
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2- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ÖZAL, AZİZ MİLLETİMİZİN GÖNLÜNDE MÜSTESNA BİR YERE SAHİPTİR.
İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölüm yıl dönümü nedeniyle mesaj yayınladı.
Erdoğan'ın yazılı mesajı şu şekilde:
"Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, milletimizin yetiştirdiği seçkin devlet adamlarından ve siyasetçilerden biri olarak, ülkemizin kalkınmasına katkıları, değerli icraat ve hizmetleriyle her zaman saygıyla yad edilecektir. Seksenli yıllarda ülkemizde demokrasinin tekrar canlanmasında da önemli rol oynayan merhum Özal, aziz milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahiptir. Merhum Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'a vefatının 24. yıl dönümünde Allah'tan rahmet diliyor; kendisini saygıyla anıyorum."
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3- ERDOĞAN, MENDERES'İN KABRİNİ ZİYARET ETTİ
Haber-Kamera: Özgür ALTUNCU - Güven USTA - İSTANBUL DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölümünün 24. yılı dolayısıyla düzenlenen törene katıldıktan sonra Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın naaşlarının bulunduğu anıt mezara geçti.
Erdoğan burada dua etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradan ayrılırken Kadir Topbaş ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Aydın'a anıt mezarın tavanındaki rutubetlenmeyi işaret ederek ilgilenilmesini istedi.
Görüntü Dökümü:
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-Erdoğan'ın ziyaretinden görüntüler
17.04.2017 - 11.53 Haber Kodu : 170417033
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(aktüel görüntüyle)
4 - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ERBAKAN'IN MEZARINI ZİYARET ETTİ
Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın mezarını ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adnan Menderes'in mezarını ziyaret ettikten sonra Merkezefendi'de bulunan Erbakan'ın kabrine geldi.
Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş da eşlik etti.
Görüntü Dökümü:
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-Erdoğan'ın ziyaretinden görüntüler
17.04.2017 - 12.31 Haber Kodu : 170417037_
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5- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, EYÜP SULTAN'DA (1)
Haber-Kamera: Enver ALAS - Özgür ALTUNCU - Güven USTA - İstanbul / DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eyüp Sultan Türbesini ziyaret etti.
Erdoğan, Erbakan'ın mezarını ziyaretinden sonra saat 12.15 sıralarında Eyüp Sultan'a geldi.
Erdoğan, burada kendisini bekleyenler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Erdoğan'ı karşılayanlar "Başkanım" diye seslendi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da eşlik etti. Erdoğan, Eyüp Sultan Türbesi'nde dua etti.
Görüntü Dökümü
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-Erdoğan'ın gelişi
-Vatandaşların ilgisi
-Erdoğan'a 'Başkanım' diye seslenenler
-Erdoğan'ın türbeye girişi
-Genel ve detaylar
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6- SİLİVRİ'DE İKİ DARBE GİRİŞİMİ DAVASI GÖRÜLÜYOR
Haber / Kamera: Serpil KIRKESER, İstanbul DHA
15 Temmuz darbe girişimi gecesi İstanbul Valiliği'ni işgal girişiminde bulunan 12'si tutuklu 90 asker hakkında açılan dava ile TRT ve Dijitürk'ün yayınını kesmek için hareket eden 56'sı tutuklu 94 kişi hakkında açılan dava aynı anda Silivri'de görülüyor.
VALİLİĞİ İŞGAL DAVASINDA SANIKLAR İFADE VERDİ
Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısında bulunan binada yer alan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen İstanbul Valiliği'ni işgal girişimi davasının 5. duruşması başladı. Duruşmaya 12'si tutuklu sanık ile 2 tutuksuz hazır bulundu. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlanarak savunmasını yapan er Murat Pazar, suçlamaların hiçbirini kabul etmediğini belirterek, "Tatbikat var denildi o şekilde kışladan çıkarak valiliğe gittik. Nizamettin Aydın, 'TSK'nın emriyle güvenlik önlemi alınacak' dedi. Halk gelmeye başladı. Daha sonra teslim olduk. Valilik binasının arka kapısı kırılarak içeri girildi. Bina aratıldı, içerde kimse yoktu. Tüm odaları kontrol ettik, kilitli oda yoktu" diye konuştu.
"BİR DURUM OLURSA ÖNCE HAVAYA SONRA YERE SIKIN DİYE TALİMAT VERDİ"
Sanık erlerden Hasan Baycan da suçlamaları kabul etmediğini, kendilerine 'Tatbikat var' denildiğini ve 7-8 gibi İstanbul Valiliği'ne gittiklerini anlattı. Sanık Baycan, valilikte güvenlik önlemi aldıklarını belirterek, "Kışladan çıkmadan önce bir komutan 'Bir durum olursa önce havaya sonra yere sıkın' diye talimat verdi. Rütbesini göremedim. Valiliğe gittiğimde de dışarıda görevliydim" dedi. Diğer tutuksuz sanıklar da benzer ifadeler verdi. Duruşma tutuksuz sanıkların ifade vermesiyle devam ediyor.
DİĞER DARBE DAVASI'NDA DA KİMLİK TESPİTİ YAPILIYOR
Öte yandan 15 Temmuz darbe girişiminde TRT ve Dijitürk'ün yayınını kesmek için hareket eden aralarında subay, astsubay, er ve 6 sivil teknik personelin bulunduğu 56'sı tutuklu 94 kişi hakkında açılan davada da başladı. İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanıkların kimlik tespiti yapılıyor.
Görüntü Dökümü:
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-Silivri Cezaevinden görüntü
-Duruşma salonunda görüntü
-Askerden görüntü
-Genel ve detaylar
17.04.2017 - 11.05 Haber Kodu : 170417023_
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7- METEOROLOJİDEN İSTANBUL İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
İstanbul'da öğle saatlerinde başlayacak kuvvetli yağış yarın sabah saatlerine kadar etkili olacak
Haber: Erhan TEKTEN İstanbul DHA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, öğle saatlerinde İstanbul'da kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi.
Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurun, yarın sabah sabah saatlerine kadar kuvvetli yağacağı belirtildi. Açıklamada vatandaşların ve yetkililerin ani sel, su baskını, yıldırım gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranması gerektiği ifade edildi.
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8- İBRAHİM ERKAL'IN SAĞLIK DURUMU
İstanbul DHA
Ünlü Sanatçı İbrahim Ertal'ın hatayi tehlikesinin sürdüğü açıklandı.
Erkal'ın tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklamada, "Beyin kanaması ön tanısı ile 12 Nisan Salı gününden bu yana tedavisi devam eden ve yoğun bakımda uyutulan İbrahim Erkal'ın bugüne ait bulguları değerlendirildiğinde beyin ödemi ve hayati tehlikesinin sürdüğü izlenmiştir" denildi