Dha İstanbul Bülteni - 2

1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN OYUNU KULLANDI (1)



Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: İdris TİFTİKCİ, Erhan TEKTEN - İstanbulDHA



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oyunu Küçükçamlıca Saffet Çebi Ortaokulu'nda kullandı.



OYLARINI TORUNLARIYLA SANDIĞA ATTILAR



Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte saat 11.00 sıralarında Tarabya Köşkü'nden çıktı. Erdoğan, makam aracının camından yoldaki vatandaşlara el salladı. Erdoğan, Küçükçamlıca'daki Saffet Çebi Ortaokulu'na gitti. Erdoğan ve ailesi 3248 numaralı sandıkta oy kullandı. Erdoğan kabinden çıkarken başını kabinin perdesini tutan bölüme çarptı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Eşi Emine Erdoğan, oylarını torunları Ahmet Akif Albayrak ve Mahinur Albayrak ile birlikte sandığa attı.



"BİR DEĞİŞİM, DÖNÜŞÜM TERCİHİ"



Erdoğan oy kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, "Bugünkü halk oylaması, bu referandum , sıradan bir oylama değil. Yani Cumhuriyet tarihimizde birçok parlamenter sisteme yönelik oylamalarımız olmuştur. Bu arada bazı halk oylamaları da yaptık ama bu halk oylaması artık Türkiye Cumhuriyetinde yeni yönetim sisteminin, bir değişim, dönüşüm tercihi. Bu değişim dönüşüm tercihinde inanıyorum ki halkımız süratle çok daha hızlı bir kalkınmanın adeta sıçramanın yolunu açmaya inşallah karar verecektir" dedi.



Erdoğan'a ayrılırken okul bahçesinde bekleyenler sevgi gösterisinde bulundu. Erdoğan, kalabalığa oyuncak dağıttı.



Görüntü Dökümü:



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Erdoğan'ın konvoyunun Tarabya'dan çıkışı



Makam aracının camından el sallaması



Berat Albayrak'ın eşi ve çocuklarıyla gelişi



Korumaların okul bahçesinde bekleyenlere oyuncak dağıtması



Erdoğan ve eşinin gelişi



Erdoğan ve eşinin oy kullanması



Açıklaması



Okuldan çıkışı



Kalabalığın yanına gidişi



Detaylar



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2- SÜMEYYE ERDOĞAN BAYRAKTAR EŞİYLE BİRLİKTE OYUNU KULLANDI



Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: İdris TİFTİKCİ, İstanbulDHA



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy kullanacağı Küçük Çamlıca Saffet Çebi Ortaokulu'nda hazırlıklar tamam. Okula çıkan tüm yollarda polis tarafından güvenlik önlemleri alındı. Araçlar aranarak bölgeye alınıyor. Okul içinde ve çevresinden de geniş güvenlik önlemleri alındı. Erdoğan ve ailesi 3248 numaralı sandıkta oy kullanacak.



SÜMEYYE ERDOĞAN VE EŞİ ERKENDEN OYUNU KULLANDI



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve eşi Selçuk Bayraktar sabah erken saatlerde okula gelerek oylarını kullandı.



Görüntü Dökümü:



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Sümeyye Erdoğan ve eşinin oy kullanmaya gelmesi, ayrılması



16.04.2017 - 11.12 Haber Kodu : 170416091_



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(ek bilgi ve görüntüyle tekrar)



3- CEM YILMAZ OYUNU KULLANDI



Haber-Kamera: Hayati KILIÇ - İSTANBUL DHA



Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Beşiktaş Lütfi Banat İlkokulu'nda oy kullandı. Yılmaz, oyunu kullandıktan sonra açıklama yapmadan okuldan ayrıldı. Cem Yılmaz dün gece de twitter hesabından,"Oy kullanmak,en asil vatandaşlık görevimizdir.Oyumuzu kullanalım.Çok yaşasın Cumhuriyet" mesajını paylaşmıştı.



Görüntü Dökümü:



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-Yılmaz'ın gelişi



-Okula girişi ve çıkışı



-Ayrılması



-Cem Yılmaz'ın twitter mesajı



16.04.2017 - 10.16 Haber Kodu : 170416066_



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4- TARKAN OYUNU KULLANDI







Haber-Kamera: Erhan TEKTEN İstanbul DHA



Ünlü sanatçı Tarkan, oyunu Sarıyer, Çamlık Sitesi Yönetim binasında kullandı.



Seçmen Bilgi Kağıdı ve kimliği ile saat 09.00'da sandığa gelen Tarkan, çevredekilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Tarkan seçmen bilgi sağıdı ile gazetecilere poz verdi. Seçmenlerle birlikte sıraya giren Tarkan, sırası geldiğinde 1249 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Tarkan oyunu attıktan sonra sandığın başında "Hayırlısı Olsun" dedi.



Çıkışta çevredekiler Tarkan ile fotoğraf çektirmek için sıraya girdi. Tarkan, fotoğraf isteklerini geri çevirmedi. Tarkan, gazetecilerin soruları üzerine, "Bir vatandaşlık görevimi yerine getirdim. Oyumu verdim. Gidiyorum" ifadelerini kullandı.







Görüntü Dökümü:



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Tarkan'ın sıraya girmesi



-Poz vermesi



-Sıraya girmesi



-Oyunu kullanması



-Fotoğraf çektirmesi



-Soruları yanıtlaması



-Aracına binip ayrılması



16.04.2017 - 09.20 Haber Kodu : 170416045



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(ek bilgiyle)



5- İBRAHİM KUTLUAY, BELÇİM BİLGİN VE CANDAN ERÇETİN OYUNU KULLANDI



Hayati KILIÇ - İSTANBUL DHA



İbrahim Kutluay, Belçim Bilgin ve Candan Erçetin, Beşiktaş Lütfi Banat İlkokulu'nda oy kullandı.



1221 numaralı sandıkta oy kullanan Candan Erçetin ise çıkışta basın mensuplarının "Tememniniz ne?" sorusuna "Herkesin temennisi aynı değil mi? Sizin temenniniz ne?"yanıtını verdi



Görüntü Dökümü:



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-Bilgin'in, Kutluay'ın ve Erçetin'in oy kullanmaları



-Erçetin'in konuşması



16.04.2017 - 09.52 Haber Kodu : 170416060_



16.04.2017 - 10.11 Haber Kodu : 170416069_



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6- 98 YAŞINDAKİ KADIN BÖYLE OY KULLANDI



Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA



Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini öngören Anayasa değişikliğine ilişkin referandum da ilk oylar İstanbul'da saat 08.00 itibariyle kullanılmaya başlandı. 98 yaşındaki Hayriye Solak da oyunu kullanmak için Kadıköy'de bulunan Nurettin Teksan Ortaokuluna geldi. Tekerlekli sandalyede torunlarının yardımıyla okulun merdivenlerinden çıkan yaşlı kadın sınıfa geldi. Torunun yardımıyla kabine giren Hayriye Solak oyunu kullnadıktan sonra okuldan ayrıldı.



Görüntü Dökümü



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-Yaşlı kadının görüntüsü



-Tekerlekli sandalyede torunlarının yardımıyla merdivenleri çıkması



-Sınıfa girmesi



-Kabine girmesi



-Oyunu kullanması



-Genel ve detay görünütler



16.04.2017 - 10.22 Haber Kodu : 170416078_



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7- ERDOĞAN'DAN PASKALYA MESAJI



İstanbul DHA



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Paskalya nedeniyle yazılı mesaj yayınladı.



Erdoğan'ın mesajı şu şekilde:



"Muhtelif kilise ve gruplara mensup Hristiyan vatandaşlarımızı, en önemli yortularından biri olan Paskalya münasebetiyle tebrik ediyorum.



Dini bayramlar, birlik, ve beraberlik duygularının yoğunlaştığı, toplumda kardeşlik ve dayanışmanın egemen olduğu müstesna günlerdir.



Bizler, ülkemizde hangi inanca, dine, mezhebe ve etnik kökene mensup olursa olsun, tüm vatandaşlarımızın kendi din, kültür ve geleneklerini özgürce yaşayabilmelerine büyük önem veriyoruz. Farklılıkları zenginlik olarak gören, karşılıklı saygı ve sevgiyi esas alan köklü bir medeniyetin mensupları olarak bizler, muhtelif dinlerin ve cemaatlerin bu coğrafyada yüzyıllardır barış içinde bir arada yaşamalarının tüm dünyaya örnek teşkil etmesini ümit ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Hristiyan vatandaşlarımız olmak üzere, tüm Hristiyanları Paskalya yortuları vesilesiyle tebrik ediyor, kendilerine esenlikler diliyorum."