Dha İstanbul Bülteni - 2
(aktüel görüntüyle) 1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TUZLA'DA KONUŞTUCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,"Parlamento gençlerimiz için çok kutsi bir görev. Niye onu hafife alıyorsun? Gerekirse onlarda bedelli olarak ödemesini yapar.
(aktüel görüntüyle)
1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TUZLA'DA KONUŞTU
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
"Parlamento gençlerimiz için çok kutsi bir görev. Niye onu hafife alıyorsun? Gerekirse onlarda bedelli olarak ödemesini yapar. Bu noktada daha önce çıkarılmış, yapılmış düzenlemeler ne ise o düzenlemeler yapılır. Bunlar çözülür, bunlar problem değil"
Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tuzla'da mitingde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi bazıları şöyle diyor, 'evet diyen de, hayır diyende'. Hayır diyeni ben anlayışla karşılarım. Ama 'evet' ile 'hayır'ı aynı kefeye koyamam. Aynı kefede, aynı torbada nasıl durur? Olur mu öyle bir şey. Anlayışla karşılarım ayrı mesele. Niye? Demokrasi bu. Ama eğer bunlara hepsini aynı yerde tartacak olursak niye bu kadar mücadele veriyoruz ki" dedi.
"GEREKİRSE ONLARDA BEDELLİ OLARAK ÖDEMESİNİ YAPAR"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Meclise giren sadece görev yapmakla kalmayacak eğer ikinci dönem seçilirse zaten parlamento onun primlerini her şeyi ödüyor. Ama şunu bil ki 23 yıl bu prim ödenecek ve erkekler 65 yaşında emekli olacak, bayan onlar 63 yaşında emekli olacak. 'Askerliğini yapmayacak efendim'. Bunlar engel değil. Türkiye'de bedelli askerlik yaşadık mı? Bunlar oldu mu? Sigortalılık geçerli olmadığı halde çocuk yaşta oğlunu sigortalı yaptı. SSK'nın Genel Müdürüydü ya. Hastanelerimizi batırdı, bitirdi. Yarın öyle bir ders verelim ki… Parlamento gençlerimiz için çok kutsi bir görev. Niye onu hafife alıyorsun? Gerekirse onlarda bedelli olarak ödemesini yapar. Bu noktada daha önce çıkarılmış, yapılmış düzenlemeler ne ise o düzenlemeler yapılır. Bunlar çözülür, bunlar problem değil. Dert kafaları karıştırmak" diye konuştu.
BİR KADIN FENALAŞTI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında, mitinge gelenler arasında bulunan yanında küçük bir kızı olan kadın fenalaştı. Erdoğan bunun üzerine o noktaya sağlık ekibi istedi. Önce çocuğun çıkarılmasını söyleyen Erdoğan, daha sonra çocuğu sahneye çağırdı. Erdoğan ağlayan çocuğu kucağına alarak sevdi, ardından görevlilere teslim etti. Kadına ise sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.
Erdoğan'a Tuzla'da, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, oğlu Bilal Erdoğan, eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış eşlik etti.
Görüntü Dökümü:
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Erdoğan'ın konuşması
Fenalaş kadın
Erdoğan'ın çocuğu kucağına alması
Detaylar
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2- BAŞBAKAN YILDIRIM ESENYURT'TA KONUŞTU
Başbakan Binali Yıldırım,
"Ülkenin her yerinde, hayatın her alanında kalkınma için çok büyük işler yaptık. Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Yolları böldük, Türkiye'yi birleştirdik. Yolları böldük, gönülleri birleştirdik. Yolları böleriz de Türkiye'yi böldürtmeyiz"
Haber-Kamera: Yaşar KAÇMAZ - İSTANBUL DHA
Başbakan Binali Yıldırım, Esenyurt'ta düzenlenen mitingde konuştu.
Başbakan Yıldırım, "Artık krizlerle, darbelerle, istikrarsızlıkla anılan Türkiye olsun istemiyoruz. 15 yılda önemli başarılar elde ettik, çok
önemli atılımları gerçekleştirdik. On yıllar kanayan yaraları sardık, insanımızın gücünü, potansiyelini harekete geçirdik" dedi.
"Ülkenin her yerinde, hayatın her alanında kalkınma için çok büyük işler yaptık" diyen Yıldırım, "Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Yolları böldük, Türkiye'yi birleştirdik. Yolları böldük, gönülleri birleştirdik. Yolları böleriz de Türkiye'yi böldürtmeyiz" diye konuştu.
"İSTANBUL HER ŞEYİN EN GÜZELİNE LAYIKTIR"
İstanbul'un daha fazlasına layık olduğunu, 7 tepeli İstanbul'a 7 dev eser kazandırdıklarını anlatan Yıldırım,
"İstanbul- Ankara Yüksek Hızlı Treni yapıldı mı? Marmaray bitti mi? Marmaray'la bu güne kadar 200 milyon İstanbullu, iki kıta arasında geçiş yaptı mı? Avraysa Tüneli bitti mi? Avrasya Tüneli ile Kazlıçeşme-Göztepe arası 1,5 saatten, 15 dakikaya indi mi? Yavuz Sultan Selim Köprüsü hizmete girdi mi? İzmir-İstanbul Otoyolu devam ediyor mu? Osmangazi Köprüsü hizmete girdi mi? İstanbul-İzmir arası seneye 3 saate inecek mi? Dünyanın en büyük havalimanı yükselmeye devam ediyor mu? Rüya proje, Cumhurbaşkanımızın hayali, Kanal İstanbul gerçeğe dönüşüyor mu? Elhamdülillah, İstanbul için ne yapsak yeridir. İstanbul her şeyin en güzeline layıktır" dedi.
"ENGELLERİ ATLIYORUZ, HEM DE İŞ YAPIYORUZ"
Esenyurt'ta ulaşımı rahatlatmak için çalışmaların aralıksız sürdüğünü kaydeden Yıldırım, sadece yeni yollar yapmadıklarını, aynı zamanda raylı sistemi de genişlettiklerini belirterek, "Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt hattı, Sefaköy-Avcılar-Esenyurt-Beylikdüzü-Küçükçekmece hattı, Esenyurt-Beylikdüzü-Avcılar hattı hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu. Bütün bu işlerin çıkarılan engellere rağmen yapıldığını belirten Yıldırım, "Engelleri atlıyoruz, hem de iş yapıyoruz. İstanbul, Esenyurt, yarından itibaren bu engelleri ortadan kaldırmaya hazır mı?" diye sordu. Vatandaşlardan "Evet" yanıtı alan Yıldırım, "Esenyurt işi bitirmiş, bitirmiş" ifadesini kullandı.
Mitinge Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker de katıldı.
Görüntü Dökümü:
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-Yıldırım'ın konuşması
-Detaylar
15.04.2017 - 12.11 Haber Kodu : 170415038
15.04.2017 - 12.13 Haber Kodu : 170415039
15.04.2017 - 12.14 Haber Kodu : 170415040
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3- BAŞBAKAN YILDIRIM AVCILAR'DA KONUŞTU
Başbakan Binali Yıldırım,
"Biz denize dökmeyiz, biz yanaklarından öperiz merak etmesinler. Merak etmesinler, bizde düşmanlık yok, bizde nefret yok, bizde sevgi var, bizde kardeşlik var, bizde birlik ve beraberlik var"
Haber: Hakime TORUN - Kamera: Yaşar KAÇMAZ - İSTANBUL
Başbakan Binali Yıldırım, Avcılar'da konuştu. Yeni anayasa ve referandum a ilişkin, "Alçaklar, Kandil, FETÖ ne diyor 'evet' çıkarsa biz biteriz diyorlar. Kandillerini söndüreceğiz. Yarın büyük gün. Yarın bu ülke için çeşitli kirli hesaplar içine giren PKK, FETÖ, HDP, Avrupa'nın bazı ülkeleri ile kol kola giren bu ülke düşmanlarına sandıkta cevabınızı verecek misiniz?" diye sordu.
"RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN HAYALİ GERÇEK OLUYOR"
İstanbul'a yapılan yatırımlara ve projelere değinen Yıldırım, "Recep Tayyip Erdoğan ve ekibi olarak gece gündüz demeden çalışıyoruz. Kanal İstanbul. İstanbul'un ikinci boğazı. Recep Tayyip Erdoğan'ın hayali gerçek oluyor Avcılar" dedi.
"ŞAPKAMIZI CEKETİMİZİ ALIP GİDENLERDEN OLMADIK"
Yıldırım, "15 yıl içinde darbeleri, tehditleri görüp, şapkamızı, ceketimizi alıp gidenlerden olmadık. Milletle beraber her türlü alçaklığın karşısında dimdik durduk" dedi.
Başbakan Yıldırım, "Biz denize dökmeyiz, biz yanaklarından öperiz merak etmesinler. Merak etmesinler, bizde düşmanlık yok,
bizde nefret yok, bizde sevgi var, bizde kardeşlik var, bizde birlik ve beraberlik var" şeklinde konuştu.
Görüntü dökümü
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-Yıldırım'ın konuşması
-Detaylar
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4- BAŞSAVCILIKTAN ABD'Lİ TANINMIŞ İSİMLER HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATTI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yardım ettikleri iddiasıyla aralarında ABD'li savcı Bharara, CIA'in eski Başkan Yardımcısı Graham Fuller, Ortadoğu ve Türkiye uzmanı Henri Barkey ve Michael Rubin gibi isimlerin de bulunduğu 17 kişi hakkında inceleme başlattı.
Şüphelilerin Türkiye'ye giriş çıkış yaptıkları tarihler ile FETÖ yöneticileriyle irtibatlarının bulunup bulunmadığını incelemeye alan savcılığın, şüphelilerden bir kısmının 15 Temmuz darbe girişiminin yapıldığı gün Büyükada'da, bir kısmının da 17 Temmuz'da Karaköy'de yapılan bir toplantıya katıldıklarını tespit ettiği öğrenildi.
Haber: Ümit TÜRK İstanbul / DHA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yardım ettikleri iddiasıyla aralarında ABD'li savcı Bharara, CIA'in eski Başkan Yardımcısı Graham Fuller, Ortadoğu ve Türkiye uzmanı Henri Barkey ve Michael Rubin gibi isimlerin de bulunduğu 17 kişi hakkında inceleme başlattı.
İstanbul Barosu'na kayıtlı bir grup avukat, FETÖ ile irtibatlı oldukları ve yardım ettikleri öne sürülen aralarında ABD'li savcı Preet Bharara, CIA'in eski Başkan Yardımcısı Graham Fuller, Ortadoğu ve Türkiye uzmanı Henri Barkey'in de bulunduğu 17 kişi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Bunun üzerine savcılık söz konusu kişiler hakkında soruşturma başlattı.
SUÇ KAPSAMI...
Soruşturmanın, Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, "Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçları kapsamında başlatıldığı belirtildi.
DARBE GİRİŞİMİ GÜNÜ BÜYÜKADA'DA YAPILAN TOPLANTI
Şüphelilerin Türkiye'ye giriş çıkış yaptıkları tarihler ile FETÖ yöneticileriyle irtibatlarının bulunup bulunmadığını incelemeye alan savcılığın, şüphelilerden bir kısmının 15 Temmuz darbe girişiminin yapıldığı gün Büyükada'da, bir kısmının da 17 Temmuz'da Karaköy'de yapılan bir toplantıya katıldıklarını tespit ettiği öğrenildi. Söz konusu toplantıların ne amaçla yapıldığı ve tam olarak hangi isimlerin katıldığının araştırıldığı öğrenildi.
İSİMLER
Haklarında soruşturma başlatılan isimler şöyle; Senatör Charles (Chuck) E. Schummer, Preetinder Singh Preet Bharara, OFAC Başkanı David Cohen, TAA / Turkic American Alliance; Türk Amerikan Birliği Başkanı Faruk Taban, TCC / Turkish Cultural Center; Türk Kültür Merkezi Avukat Zafer Akın, TCAE / Turqouise Counsil Of Americans And Euroasians; Avrasya Amerikalılar Turkuaz Konseyi Kemal Öksüz, Rumi Formundan Emre Çelik, Michael Rubin, eski emniyet müdürü Ahmet Sait Yayla, Henry Barkey, Graham E. Fuller, Mid Atlantic Federation Of Turkic American Associations (Orta Atlantik Türk Amerikan Federasyonu) Mahmut Yeter, TABN (Türk Amerikan İş Grubu) Talha Saraç, Recep Özkan, Burak Yeneroğlu, Ralph Peters ve Eski CIA Direktörü John Brenan...
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5- BYLOCK SORUŞTURMASI: 19 ESKİ POLİS TUTUKLANDI
Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin geçtiğimiz pazartesi günü, 13 ilde yaptığı operasyonda FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı 'Bylock' kullandığı belirlendikten sonra meslekten ihraç edilen 27 eski polis gözaltına alındı.
Gözaltına alınan eski polislerin emniyetteki işlemleri dün tamamlanarak Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. 26 eski polis tutuklama istemiyle mahkemeye gönderilirken 1'i savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Eski polislerden 19'u çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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6- İBRAHİM ERKAL'IN SAĞLIK DURUMU
Enver ALAS - İSTANBUL DHA
Ünlü Sanatçı İbrahim Erkal'ın hayati tehlikesinin devam ettiği açıklandı.
Erkal'ın tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklamada, "Beyin kanaması ön tanısı ile 12 Nisan Salı gününden bu yana tedavisi devam eden ve yoğun bakımda uyutulan İbrahim Erkal'ın bugüne ait bulguları değerlendirildiğinde beyin ödeminin gerilemediği, hayati tehlikesinin sürdüğü izlenmiştir" denildi.
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7- BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI AKGÜN İBRAHİM ERKAL'IN SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN KONUŞTU
Mustafa KINALI / İstanbul DHA
Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, yeğeni ile evli olan ve beyin kanaması nedeniyle yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren sanatçı İbrahim Erkal için dua istedi. Akgün Erkal'ın sağlık durumuna ilişkin, "Kendisinde yüksek tansiyon vardı. Doktorlara göre kanama daha araçta iken başladığı yönünde" dedi.
Akgün bugün öğleden sonra Erkal'ın tomografisinin çekileceğini belirterek, "Kritik durumu devam ediyor. Allah'tan ümit kesilmez böyle çok hastalar gördük iyileşeceğine inanıyorum" dedi.
Batı Karadenizliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin Mimaroba'daki kahvaltı etkinliğine katılan Akgün, DHA'nın soruları üzerine, "Şu anda aldığım bilgilere göre sağlık durumu ciddiyetini koruyor ne ilerleme ne gerileme var, stabil durumda. Herkesin duasını bekliyoruz" diye konuştu. Erkal'ın sağlık durumuyla ilgili sevenlerinden gelen telefonlarına sık sık cevap veren ve çok üzgün olduğu gözlenen Akgün, "Kendisinde yüksek tansiyon vardı. Doktorlara göre kanama daha araçta iken başladığı yönünde. Aksi takdirde böyle bir denge kaybı, düşme olmaz şeklinde. Umutla iyileşmesini bekliyoruz" dedi.
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8- DAĞISTAN DEVLET HALK DANSLARI'NDAN İZLEYENLERİ HEYECANLANDIRAN GÖSTERİ
Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL,
Dağıstan'dan Türkiye'ye turnesine gelen Devlet Halk Dansları Topluluğu Lezginka Grubu'nun final gösterisinde bir birinden renkli gösteriler uzun süre alkışlanırken canbaz gibi tel üzerinde yürüyen üzerinde örtü bulunan dansçı izleyicileri heyecanlandırdı.
Kafkasya'da yaşayan birçok halkın ortak dans ve müziği olarak bilinen Rusya Federasyonu içindeki Dağıstan'daki Devlet Halk Dansları Topluluğu Lezginka bu bölgenin yanı sıra Çeçenistan, İnguşetya, Osetya, Karaçay-Çerkez, Kabardino- Balkarya ile Abhazya, Gürcistan ve Azerbaycan'ın içinde yer alan çok sayıda etnik topluluğun danslarını 27 yıl sonra Türkiye'de 5 ayrı gösteri ile sergiledi. Bursa, Yalova'nın yanı sıra İstanbul'da 3 gösteri yapan ve büyük ilgi gören grup Türkiye turnesinin finalini Avcılar'da yaptı. Gösteri biletleri kısa sürede tükendi. Avcılar Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi'ni dolduran yaklaşık 450 kişi renkli gösteriyi heyecanla izledi. Genel direktörlüğünü 27 yıldan bu yana Canbolat Magomedov'un yaptığı Türkiye'ye 50 danmçı ile gelen Lezginka'da bir birinden renkli ve hareketli danslar sergilendi. Kafkas müziğinden 2 şarkının da seslendirildiği gecede özellikle kılıç, darbuka-davul ve sirk gösterisi büyük alkış aldı.
Sirkteki bir cambazı canlandıran dansçı tel üzerinde dans ederek, tahta merdiven üzerinde gösteri yaptıktan sonra üzerini tuluma benzeyen ve başını da kapatan bir örtü ile kapattıktan sonra tel üzerinde yürürken bir ara düşer gibi yapınca izleyiciler heyecanlandı.
Lezginka Genel Direktörü Canbolat Magomedov, DHA muhabirinin sorularını yanıtlarken, dans eğitimine 5 yaşında başladıklarını, 13 yıllık eğitim ardından 18 yaşlarına gelen dansçıların profesyonelliğe adım attıklarını anlatırken, "27 yıl sonra Türkiye'de olmaktan çok mutluluk duyduk. Çok sıcak duygularla geldik" dedi.
Görüntü Dökümü:
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-Dans gösterilerinden görüntüler
-Dansçı canbazın tel üzerindeki gösterisi
-Darbuka/davul gösterisi
-İzleyenlerden görüntüler
15.04.2017 - 11.45 Haber Kodu : 170415035
15.04.2017 - 11.48 Haber Kodu : 170415036