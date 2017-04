Dha İstanbul Bülteni - 2

1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MAKAM ARACINI DURDURDU; SEVGİ GÖSTERİSİNDE BULUNANLARLA SOHBET ETTİ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saat 12: 00 sıralarında Tarabya Köşkü'nden çıktı



Erdoğan'ın konvoyu Atatürk Havalimanı'na doğru hareket etti. Tarabya yokuşunda kendisine sevgi gösterisinde bulunanları gören Erdoğan makam aracını durdurdu. Cumhurbaşkanı makam aracı içinden vatandaşlarla kısa bir süre sohbet etti. Daha sonra Atatürk Havalimanı Devlet Konuk Evi'ne geçen Erdoğan, Ordu ve Giresun mitinglerine katılmak için Ordu-Giresun Havalimanı'na hareket etti.



Erdoğan'ın konvoyunun Tarabya'dan çıkışı



Cumhurbaşkanının makam aracı içinden vatandaşlarla sohbet etmesi



Konvoyun yoldan detay görüntüsü



2- İBRAHİM ERKAL'IN SAĞLIK DURUMU...



"Yeni bir kanamanın olmadığı ancak tıbbi tedaviye rağmen beyin ödeminin artmış olduğu gözlenmiştir. Hastamızın hayati tehlikesi devam etmektedir"



Ünlü Sanatçı İbrahim Erkal'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu açıklandı.



Hastaneden yahpılan açıklamada, "Beyin kanaması ön tanısı ile hastanemize getirilen Erkal'ın dün yapılan ameliyatında kanama alanı temizlenmiştir. Bu sabah yapılan son tetkiklere göre yeni bir kanamanın olmadığı ancak tıbbi tedaviye rağmen beyin ödeminin artmış olduğu gözlenmiştir. Hastamızın hayati tehlikesi devam etmektedir" denildi.



3- İBRAHİM ERKAL'A ZİYARETLER SÜRÜYOR



SEDA SAYAN: DUA EDECEĞİZ



Beyin kanaması teşhisiyle tedavi gören İbrahim Erkal için dostları hastaneye akın ediyor.



Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Seda Sayan ve Faik Öztürk hastaneye gelenler arasındaydı.



Ziyaret öncesinde kısa bir açıklama yapan Akgün, "İlk 24 saati daha henüz doldurmadık bu çok önemli. Arkasından 72 saati bekleyeceğiz. Yapılması gereken müdahale tıbbı olarak yapıldı. Her hangi bir değişiklik yok. Çeşitli haberler çıkıyor, yanlış şeyler arkadaşlar. Bunlar günahtır, yazıktır, onun da ailesi var" dedi.



Seda Sayan ise "Dua edeceğiz" diye konuştu.



4- BELEDİYENİN PARASINI GASP EDENLER YAKALANDI







Kağıthane'de geçtiğimiz pazartesi günü Kağıthane Belediyesine ait Sosyal Tesisler ve otoparklarda biriken parayı toplayan kuryeyi gasp ettikleri iddia edilen 2 kişi polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin gasp ettikleri kuryeyi, soygundan önce bir hafta boyunca takip ettikleri tespit edildi. Güvenlik kameraları tarafından görüntülenen olayın ardından polis gasp edilen yaklaşık 40 bin lirayı bulmak için operasyonları sürdürüyor.



Kağıthane, Mehmet Akif Ersoy mahallesi, Etibank caddesi üzerinde 10 Nisan 2017 tarihinde meydana gelen olayda Kağıthane Belediyesinde tahsilat işlerinde çalışan Erkan B.(57)'nin kullandığı otomobilin önü içinde silahlı iki kişinin bulunduğu bir araç tarafından kesildi. Şüpheliler araçta bulunan mağdur Erkan B.'yi etkisiz hale getirdikten sonra koltuğun altında bulunan çantanın içindeki yaklaşık 40 bin lirayı gasp ederek kaçtı. Gasp edilen paranın Kağıthane Belediyesine ait sosyal tesisler ve otoparklara ait toplanan hasılat olduğu öğrenildi.



Polis tarafından olaydan sonra başlatılan soruşturmada polis güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemede olayda kullanılan beyaz renkli aracın bir haftadır kuryeyi adım adım izlediği ortaya çıktı. Polis önce plakasını tespit ettiği otomobilin sahibine ulaştı. Aracın sahibi otomobili borcundan dolayı bir arkadaşına verdiğini anlattı. Bunun üzerine ekipler aracın verildiği Hakan Ö.(32)'nün evine baskın yaptılar. Gözaltına alınan Hakan Ö.'nün ifadesi doğrultusunda kayıbiraderi Süleyman Ç.(27) adlı şüpheli de gözaltına alındı. Polis Süleyman Ç.'nin evinde yaptığı aramada iki av tüfeği ile kuru sıkı bir tabanca ele geçirdi.



Gasp Büro Amirliğinde sorgulanan şüpheliler polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler tutuklanırken, polis ekipleri gasp edilen paranın bulunması için çalışmalara devam ediyor.



5- KUZEY ÇEVRE OTOYOLU'NA VİYADÜK BAKIMI



Açılışı 26 Ağustos 2016'da gerçekleşen Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu'nun Avrupa kesiminde yürütülen viyadük genleşme derzlerindeki onarım çalışmaları nedeniyle, trafik kontrollü olarak devam ediyor.



8 ŞERİTLİ YOLUN BİR YÖNÜ TRAFİĞE KAPATILDI



Kamyon, tır ve otobüslerin zorunlu olarak geçtiği 8 şeritli karayolunun, Uskumruköy mevkindeki yaklaşık 3 kilometrelik kısım Anadolu yakası istikametinde trafiğe kapatıldı. Diğer yön ise dubalarla ikiye bölünerek 2 gidiş 2 geliş olarak kullanılıyor. IC İçtaş - Astaldi konsorsiyumu ICA tarafından inşa edilen ve işletilen yolda sürücüler, işaretleme, yönlendirme ve elektronik uyarı levhaları ile daraltılan yola yönlendiriliyor. Ana Kontrol Merkezinden 7/24 kameralarla izlenen köprü ve otoyol güzergahında işçiler, viyadüklerin onarımı için ter döküyor.



ICA: SERT KIŞ KOŞULLARININ OLUŞTURDUĞU OLUMSUZLUKLAR GİDERİLMEYE ÇALIŞILIYOR



Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu'nda, İşletme, Bakım ve Operasyon faaliyetlerinin açılıştan bu yana düzenli bir şekilde sürdürüldüğünü belirten ICA yetkilileri, "Güzergah üzerinde rutin bakım ve onarım çalışmaları devam ederken bir yandan da yoğun kar yağışı ve sert kış koşullarının yol üzerinde oluşturduğu olumsuzluklar giderilmeye çalışılıyor ve viyadük genleşme derzlerinde onarım çalışmaları yürütülüyor. Teknik gerekler ve yol güvenliği nedeni ile kısa süreli şerit kapamaları söz konusu olabiliyor. Çalışmalar ile ilgili tüm ilgili kurumlar da bilgilendiriliyor" dediler.



Otoyol ve trafik güvenliğinin dikkate alındığını vurgulayan yetkililer, sert kış koşullarının getirdiği genleşme derzleri çalışmalarının en kısa süre içerisinde tamamlanmasını hedeflediklerini belirtti.



6- PTT VE VAKIF KATILIM ARASINDA PARA TRANSFERİ ANLAŞMASI



PTT ve Vakıf Katılım'ın para transferi konusunda iş birliği yaptığı "ParaPosta"nın imza töreni yapıldı.



İstanbul'daki basın toplantısına PTT Genel Müdürü Yusuf Bozgeyik, Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, Vakıf Katılım Genel Müdür Yardımcısı Ali Güney katıldı.



"PTT 'EFT' SİSTEMİNE DAHİL OLMUŞ OLUYOR"



Toplantıda "ParaPosta" hakkında bilgi veren Vakıf Katılım Genel Müdür Yardımcısı Ali Güney, "İmzalamış olduğumuz bu protokolle aslında PTT, 4 bin 7 yüze yakın iş yeri üzerinden bankalar arası elektronik fon transferi dediğimiz 'EFT' sistemine dahil olmuş oluyor. Türkiye'nin her yerinden, her hangi bir bankanın, her hangi bir şubesinden posta çeki hesaplarına EFT havalesi yapılabilir hale gelecek. Aynı şekilde de PTT'nin bu işyerleri üzerinden Türkiye'de her hangi bir bankanın her hangi bir şubesindeki her hangi bir hesaba çok rahat EFT işlemi yapılacak. PTT ve bizin aramızda online bir muhabirlik ilişkisi söz konusu. Burada da bizim müşterilerimiz PTT şubelerine gittiklerinde bizdeki hesapları üzerinden işlemler yapabilecekler. İlk etapta bunun dağıtım kanallarını diğer platformlarda başlangıç noktasında yokuz ama önümüzdeki dönemde bunu da geliştireceğiz" dedi.



"DAHA ÇOK BİREYSEL TARAFI GELİŞTİRECEK BİR MEKANİZMA"



Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş ise, "Bizim mevcut portföyümüz daha çok ticarilere yönelik. Bu taraf bireyseli güçlendirecek bir mekanizma çünkü PTT şahısların çok ciddi anlamda kullandığı bir kanal. PTT emekli promosyonları tarafında da ciddi anlaşmalar yaptılar ve bir müşteri portföyü oluştu. Emeklilere hizmet verme adına bize de bu iş birlikteliğinden dolayı bir pay düşüyor. Daha çok bireysel tarafı geliştirecek bir mekanizma" şeklinde konuştu.



PTT Genel Müdürü Yusuf Bozgeyik de "İki kurumda heyecanlı bütün yöneticileriyle, bütün çalışanlarıyla. İki kurumda bu ülkeye değer koymak için ritimli bir şekilde çalışıyor. Ne yapabiliriz, nasıl ve ne kadar zamanda yapabiliriz diye düşündük. Hep birlikte büyük bir gayret ile bu işi gözdük. Çok büyük bir flörtümüz olmadı, hemen masaya oturduk" diye konuştu.



ÜRÜN NASIL KULLANILACAK?



PTT ve Vakıf Katılım arasında yapılan işbirliği kapsamında PTT ile bankalar arası Türk Lirası cinsinden yapılacak çift yönlü para transferleri işlemleri Vakıf Katılım'ın bankacılık altyapısının kullanılacağı ParaPosta sistemi ile kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilecek.



PTT'de hesabı olanlar;



PTT işyerlerinden veya kurumun interaktif kanallarından Posta Çeki Hesabı veya Kredili Mevduat Hesaplarını kullanarak isme, hesaba, IBAN'a ve Kredi Kartına Türk Lirası cinsinden para gönderim hizmetinden faydalanabilecekler.



PTT'de hesabı olmayanlar;



PTT İşyerlerinden nakit olarak İsme, Hesaba, IBAN'a ve Kredi Kartına TL para gönderim hizmetinden faydalanabilecektir.



Sistem üzerinden yapılacak tüm işlemlerde; • Para transferlerinin başarılı bir şekilde gerçekleşmesi veya transferin karşı banka tarafından iade edilmesi durumunda, gönderen kişinin cep telefonuna SMS ile bildirim yapılacak.



Müşteriler, Vakıf Katılım tarafından bu konuda özel olarak oluşturulan ve 7/24 hizmet verecek 0850 582 69 51 numaralı çağrı merkezini arayarak transfer işlemleri hakkında detaylı bilgi alabilecekler.



Artık bankalardan PTT Posta Çeki Hesabına da para transfer edilebilecek:



Vakıf Katılım ve PTT arasında yapılan işbirliği kapsamında, yurt içi bankalardan PTT'ye kolay ve hızlı bir şekilde Türk Lirası cinsinden para transferi yapılabilme imkanı da getiriliyor.



Yurt içi bankalardan, Vakıf Katılım'ın Merkez Bankası nezdinde tanımlayacağı PTT işyerine gönderilecek Türk Lirası cinsinden transferler, online olarak müşterilerin PTT'deki Posta Çeki Hesaplarına aktarılacak.



PTT'de hesabı olmayanlar ise PTT'ye gönderilecek isme Türk Lirası cinsinden para transferlerini, PTT işyerlerinden nakit olarak çekebilecekler.



Anlaşma kapsamında Vakıf Katılım müşterilerine, internet ve mobil şubeleri için tasarlanan "PTT Transfer Menüsü" ile hızlı bir şekilde PTT'ye para transferi yapma imkanı da sunuluyor.



