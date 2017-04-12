Dha İstanbul Bülteni - 2
1- KILIÇDAROĞLU: (YAZICI'NIN AÇIKLAMALARI) ÖZEL BİR AÇIKLAMA YAPMASINA GEREK YOK KİHaber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, İstanbul'daki programı öncesine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın açıklamaları soruldu.
1- KILIÇDAROĞLU: (YAZICI'NIN AÇIKLAMALARI) ÖZEL BİR AÇIKLAMA YAPMASINA GEREK YOK Kİ
Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, İstanbul'daki programı öncesine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın açıklamaları soruldu. Kılıçdaroğlu, "Zaten uçakta beraberdik. Yani özel bir açıklama yapmasına gerek yok ki" dedi.
Kılıçdaroğlu daha sonra programın yapılacağı salona geçti.
Görüntü Dökümü:
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Kılıçdaroğlu'nun açıklaması
Detaylar
12.04.2017 - 11.54 Haber Kodu : 170412042
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2- "ODA TV DAVASI"NDA KARAR GÜNÜ...(1)
Gazeteciler adliye önünde açıklama yaptı
Haber: Özden ATİK Kamera: Hayati KILIÇ / İstanbul, DHA
Gazeteciler Ahmet Şık, Nedim Şener, Soner Yalçın ile Yalçın Küçük ve eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın aralarında bulunduğu 13 sanıklı Oda TV Davası'nın karar duruşması başladı.
İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, bu davanın tutuksuz sanığı ve Cumhuriyet Gazetesi'ne ilişkin açılan dava kapsamında tutuklu bulunan gazeteci Ahmet Şık getirildi. Duruşmada tutuksuz sanıklar Hanefi Avcı, Soner Yalçın, Yalçın Küçük, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Nedim Şener, Muhammet Sait Çakır ve Coşkun Musluk katıldı. Diğer sanıklar Şükrü Doğan Yurdakul, İlkim Kaleli, Mümtaz İdil ve Müesser Yıldız Uğur ise duruşmaya katılmadı.
15 Şubat'taki celsede tüm sanıklar ve avukatları esas hakkındaki savunmalarını tamamlamıştı. Ancak mahkeme heyetinin iki üyesi yeni atandığı için duruşma ertelenmişti.
ADLİYE ÖNÜNDE AÇIKLAMA
Duruşma öncesi Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde toplanan bir grup gazeteci "gazetecilere özgürlük" yazan pankart açarak basın açıklaması yaptı. Basın bildirisini okuyan Ertuğrul Mavioğlu, "Bugün davanın geldiği noktada aldanmadığımızı ve aldatmadığımızı gösteriyor. Muhtemelen bugün 6 yılı aşkın süredir devam eden Odatv davası beraat ile sonuçlanacak. Böylelikle bazı kitapların bombalardan daha tesirli olmadığı da mahkeme kararıyla tescilli hale gelecek. Ancak bu suçlamaya muhatap olan Ahmet Şık, Odatv davasından beraat etse de Cumhuriyet davasından halen tutuklu. Cumhuriyet iddianamesine bakıldığında suçlamalara konu deliller Ahmet Şık'ın yapmış olduğu haberler. Dünün savcıları Odatv'de Ergenekon'la bağ kurma çabasında iken bugünün savcıları, FETÖ, PKK; DHKP-C ile gazeteciler arasında örgüt ilişkisi arıyor. Unutulmamalı ki 150'ye yakın gazetecinin cezaevinde olduğu bir ülkenin ne denli demokratik bir ülke ne kadar hukuk devleti olduğu tartışmaya açıktır. Bir dün olduğu gibi bugün de adalet istiyoruz. Biz dün olduğu gibi basın ve ifade özgürlüğünün serbest olmasını istiyoruz.Biz dün olduğu gibi bugün de gazetecilerin serbest bırakılmasını istiyoruz" dedi.
"Ahmet çıkacak yine yazacak" şeklinde slogan atan gazeteciler davayı izlemek için duruşma salonuna gittiler.
Görüntü Dökümü
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-Adliye önünde toplanan gazeteciler
-Ertuğrul Mavioğlu'nun basın açıklamasını okuması
-Adliye koridorlarındaki sanıklar
12.04.2017 - 11.17 Haber Kodu : 170412031
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3- BAŞBAKAN YILDIRIM'IN FORMULA 1 YÖNETİM KURULU BAŞKANI CAREYN KABULÜ
İstanbul DHA
Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul'da dün Formula 1 Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Chase Carey kabul etti.
Görüşmede, dünyanın en çok izlenen sportif organizasyonlarından biri olan Formula 1 konusunda önümüzdeki dönem neler yapılabileceğinin ele alınıldığı öğrenildi.
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4- BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM, ERZİNCANLILAR BULUŞMASINA KLASİK OTOMOBİLLE GİTTİ (1)
İstanbul DHA
Başbakan Binali Yıldırım, dün akşam İstanbul'da katıldığı "Erzincanlılar Buluşması"na klasik otomobille gitti.
Yıldırım'ın uçağı akşam saatlerinde Atatürk Havalimanı'na indi. Başbakan Yıldırım'ı burada "24" plakalı klasik otomobil bekliyordu.
Başbakan Binalı Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım klasik otomobilin arka koltuğuna bindi. Başbakan Yıldırım, Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki "Erzincanlılar Buluşması"na bu araçla gitti.
Görüntü Dökümü:
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-Aracın görüntüsü
-Eşiyle birlikte araca binişi
-Aracın Sinan Erdem spor salonuna ilerleyişi
12.04.2017 - 11.30 Haber Kodu : 170412034
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5- İBRAHİM ERKAL'IN SAĞLIK DURUMU: SON DERECE CİDDİ BEYİN KANAMASI TESPİT EDİLDİ
Haber: Enver ALAS, İstanbul DHA
Sanatçı İbrahim Erkal'ın sağlık durumuyla ilgili kaldırıldığı hastaneden yapılan açıklamada, "Son derece ciddi beyin kanamasının olduğu saptanmış olup hastamız derin koma durumundadır" denildi.
Erkal, Maltepe'deki evinin otoparkında baygın halde bulunarak hastaneye kaldırıldı. Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk müdahalesinin ardından İbrahim Erkal, ambulansla Beşiktaş'ta bulunan Lözel bir hastaneye sevk edildi.
Erkal'ın sağlık durumuyla ilgili olarak hastaneden yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Beyin kanaması ön tanısı ile getirilen, evinin otoparkında düşmüş olarak bulunan değerli sanatçı İbrahim Erkal'ın yapılan tetkikler sonucundan son derece ciddi beyin kanamasının olduğu saptanmış olup hastamız derin koma durumundadır. Yoğun tıbbi destek tedavisi alan hastamız ameliyata alınmıştır."
Görüntü Dökümü:
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-Ambulansın gelişi
-Sedye ile Erkal'ın hastaneye girişi
-Erkal'ın yakınlarından görüntü
-Hastaneden genel ve detaylar
12.04.2017 - 07.58 Haber Kodu : 170412009
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6- İSTANBUL'DA TERÖR OPERASYONU: 27 GÖZALTI
Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA
İstanbul'da 15 ilçede terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 27 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kırsal alanda terör örgütü PKK'dan eğitim alan kişilerin şehir merkezlerinde eylemler yapacağı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
Avcılar, Arnavutköy, Bağcılar, Bahçelievler, Beyoğlu, Başakşehir, Beylikdüzü, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Küçükçekmece, Sancaktepe, Sultanbeyli, Ümraniye ve Sultangazi ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda haklarında gözaltı kararı bulunan 35 kişiden 27'si yakalayarak gözaltına alındı. 8 kişinin ise yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan 27 kişi, Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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7- MİNİK ELLER YÜRÜYÜŞ YOLUNU RENKLENDİRDİ
Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, DHA
Avcılar'daki Abdulkadir Uztürk Ortaokulu öğrencileri, resim öğretmenleri ile birlikte ellerine fırça ve boyaları alarak her gün binlerce kişinin kullandığı yürüyüş yolunun duvarına resim çizdi.
Avcılar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü görevlileri, her gün özellikle sabah ve akşam saatlerinde binlerce kişinin özellikle metrobüse giderken ve dönerken kullandıkları yürüyüş Ahmet Hacı Tükenmez Camii'nin yanındaki duvara izinsiz yapıştırılan afiş ve el ilanlarından temizledi. Bu çalışmaları gören Abdulkadir Uztürk Ortaokulu Teknoloji Tasarım Öğretmeni Göktuğ Çatak, öğrencilerini buraya getirmesi halinde hayallerindeki temiz doğayı resmedebileceklerini söyledi. Öğretmenleri ile gelen 15 öğrenci kendilerine dağıtılan önlükleri üzerlerine geçirerek ellerine fırçaları alarak kolları sıvadı. Yoldan geçenlerin ilgi ile izlediği öğrenciler birkaç saat içerisinde duvarın alt tarafına rengarenk desenler çizerken üst tarafına ise hayal ettikleri dünyayı çizdi.
Öğrenciler bu çalışmadan çok mutlu olduklarını, benzer çalışmayı sürdürmek istediklerini söyledi.
Görüntü Dökümü:
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-Öğrenciler duvarda resim yaparken
-Duvarın eksi hali (Fotoğraf)
-Yoldan geçenler
12.04.2017 - 11.45 Haber Kodu : 170412036_