Dha İstanbul Bülteni - 2
1- İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU : (BAĞLAR'DAKİ PATLAMA) DIŞARIDAN BİR MÜDAHALE YOK"Tamir sırasında araçtan kaynaklanan bir patlama"" 1 kişi enkaz altında, AFAD yaşadığını söylüyor.
1- İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU : (BAĞLAR'DAKİ PATLAMA) DIŞARIDAN BİR MÜDAHALE YOK
"Tamir sırasında araçtan kaynaklanan bir patlama"
" 1 kişi enkaz altında, AFAD yaşadığını söylüyor. 1 ağır yaralı var, hafif yaralılar da var"
Haber-Kamera: Özgür ALTUNCU - Yaşar KAZMAZ - İSTANBUL DHA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'daki patlamayla ilgili açıklama yaptı.
İstanbul'da konuştuğu sırada gelen notu paylaşan Soylu, "Diyarbakır'da bir patlama olmuştu. Oradaki çevik kuvvet binası içindeki bir kademede. Yani araçların tamir -bakım yapıldığı bir yerde Dışarıdan bir müdahale olup olmadığına arkadaşlarımız bakıyordu. Şu an da dışarıdan bir müdahale olmadığı, tamir sırasında araçtan kaynaklanan bir patlama olduğu... 1 kişi enkaz altında, AFAD yaşadığını söylüyor. 1 ağır yaralı var, hafif yaralılar da var. Allah beterinden saklasın" dedi.
Görüntü Dökümü:
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-Soylu'nun açıklaması
11.04.2017 - 12.01 Haber Kodu : 170411051_
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2- FETÖ SORUŞTURMASI: HAVA KUVVETLERİ "İMAMI" OLDUĞU ÖNE SÜRÜLEN BİR KİŞİ TUTUKLANDI
FETÖ'nün hava kuvvetleri yapılanmasında Eskişehir'deki albay ve generallerden sorumlu imamı olduğu iddia edilen Yardımcı Doçent İbrahim Yakut tutuklandı.
Şüphelinin evinde yapılan aramada, mevcut işiyle ilgisiz şekilde Hava Kuvvetleri unsurlarına ait brove ve rozetler ele geçirildiği belirtildi. Bu rozetlerin söz konusu askerlerin bağlılıklarının bir sembolü olarak verildiği öne sürüldü.
Haber: Ümit TÜRK İstanbul / DHA
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'nün hava kuvvetleri yapılanmasında Eskişehir'deki albay ve generallerden sorumlu imamı olduğu iddia edilen İbrahim Yakut "Silahlı terör örgütü yönetmek" suçundan tutuklandı.
FETÖ'nün hava kuvvetleri yapılanmasında Eskişehir'deki albay ve generallerden sorumlu imam olduğu iddiasıyla Eskişehir'de gözaltına alınan Yardımcı Doçent İbrahim Yakut, dün soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgülü Suçlar Bürosu savcılığına getirildi. Burada Savcı Can Tuncay'a ifade veren Yakut, "Silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli İbrahim Yakut'un "Silahlı terör örgütü yönetici olmak" suçundan tutuklanmasına karar verdi.
EVİNDE ÇIKAN BROVE VE ROZETLER...
Savcılığın sevk yazısında, bir itirafçının teşhis ve yer göstermesi üzerine Yakut'un gözaltına alındığı belirtildi. Şüphelinin evinde yapılan aramada, mevcut işiyle ilgisiz şekilde Hava Kuvvetleri unsurlarına ait brove ve rozetler ele geçirildiği belirtilen yazıda, bu rozetlerin söz konusu askerlerin bağlılıklarının bir sembolü olarak verildiği vurgulandı. Yazıda şüphelinin 17-25 Aralık sürecinden sonra Bank Asya'daki hesaplarında olağandışı artışlarına da dikkat çekildi. Yakut'ın 15 Temmuz sürecinden sonra Anadolu Üniversitesi'ndeki görevinde KHK ile açığa alındığı kaydedildi.
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3- FETÖ/PDY'NİN "CEZAEVİ YAPILANMASI" DAVASINA BAŞLANDI
Yüksel KOÇ/İSTANBUL,
FETÖ / PDY'nin İstanbul'daki cezaevleri yapılanmasına ilişkin haklarında dava açılan 45'i tutuklu 49 kişilik davanın ilk duruşmasına başlandı. Tüm sanıklar, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyorlar.
FETÖ / PDY'nin İstanbul'daki cezaevleri yapılanmasına ilişkin aralarında Silivri Kapalı Cezaevi 2. Müdürü Abdullah Çoban, Silivri Kapalı Cezaevi 2. Müdürü Murat Küçük, Silivri Açık Cezaevi 2. Müdürü Hasan Topaloğlu ve cezaevinde görevli sosyolog, psikolog ile infaz koruma memurlarının bulunduğu 45'i tutuklu 49 sanıklı davanın görülmesine başlandı.
İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Silivri Kapalı Cezaevi yerleşkisinin yanında bulunan duruşma salonunda görülen davanın ilk duruşmasına, 39'u tutuklu, 4'ü tutuksuz 43 sanık katıldı. İddianamede sanıklardan 43'ünün ByLock kullanıcısı olduğu belirtiliyor.
Tüm sanıkların, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada kimlik tespiti yapılıyor.
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4- BYLOCKÇU POLİSLERİN DAVASININ İKİNCİ DURUŞMASINA BAŞLANDI
Yüksel KOÇ/İSTANBUL,
FETÖ / PDY mensuplarının kullandığı şifreli haberleşme programı Bylock uygulamasını kullanan 114'ü tutuklu 149 polisin yargılandığı davanın ikinci duruşması başladı.
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Silivri Kapalı Cezaevi yerleşkesinin yanında bulunan duruşma salonunda görülen davaya, 110'u tutuklu, 6'sı tutuksuz 116 sanık ile avukatları ve yakınları katıldı.Duruşmaya, sanıkların savunması alınması ile devam ediliyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, polis olan tüm sanıkların ByLock kullanıcısı olduğu belirtiliyor. Tüm sanıklar için, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
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5- SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI İŞGALİNİN YEDİNCİ DURUŞMASI BAŞLADI
Yüksel KOÇ/İSTANBUL,
Darbe girişimi gecesi Sabiha Gökçen Havalimanı'nı işgale gittikleri gerekçesi ile rütbeli olan 28 askerin tutuklu, 34 erin ise tutuksuz yargılandığı 62 sanıklı davanın yedinci duruşmasına başlandı.
İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen davanın yedinci duruşmasına tutuklu yargılanan 28 rütbeli askerin tamamı katılırken, tutuksuz yargılanan 34 erden gelen olmadı.Duruşmaya, tutuksuz sanıkların SEGBİS sistemi ile ifadelerinin alınmasıyla başladı.
İDDİANAMEDEN
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Maltepe Nurettin Baransel Kışlaşı 2. Zırhlı Tugayı'nda görevli bir yüzbaşı, 7 subay ve 20 uzman çavuş ile 34 er hakkında 15 Temmuz gecesi devlet büyüklerinin kullanma ihtimaline karşı Sabiha Gökçen Havalimanı'nı işgale gittikleri belirtiliyor.
Rütbeli 28 askerin tutuklu, 34 erin tutuksuz yargılandığı iddianamede sanıkların tümü için 4 ayrı suçtan ceza isteniyor. Tüm sanıkların, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs" üç kez ağırlaştırılmış müebbet ve "Silahlı terör örgütüne üye oylak", "Üye olmamakla birlikte silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçlarından 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.
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6- MOTOSİKLET İLE TAKSİNİN ÇARPIŞMA ANI SANİYE SANİYE KAMERADA
Hızla ilerleyen motosiklet, aniden önüne çıkan taksiye böyle çarptı.
İstanbul DHA
İstanbul'da motosiklet ile taksinin çarpışma anı motosiklet sürücüsünün kaskındaki kameraya saniye saniye yansıdı
Zeytinburnu'ndaki kaza geçtiğimiz gün meydana geldi. Hızla ilerleyen motosikletinin önüne anidan taksi çıktı. Motosiklet hızla taksiye çarptı. Yere düşen motosikletli taksiciye tepki gösterdi. Taksici de motosiklet sürücüsünü suçladı. Yaşananlar motosiklet sürücüsünün kask kamerasına saniye saniye yansıdı.
Görüntü Dökümü:
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-Kaza anı
-Sonrasında yaşananlar
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7- 'YÜZEN MAĞAZA'YA AVCILAR'DA İZİN YOK
Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL,
İstanbul'da 40 yıl hizmet verdikten sonra emekliye ayrılan ve 'Vapur Turnesi' ismiyle Türkiye'nin ilk yüzen mağazası olan 'Şehit Adem Yavuz Vapuru'na İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri Avrupa yakasında satış yapmasına izin vermedi.
Haliç Tersanesi'nde 1976 yılında motorlu yolcu vapuru olarak yapılan 58.2 metre uzunluğunda 19.6 metre genişliğindeki her biri 750 beygir gücünde 2 dizel motoru bulanan 456 grostonluk vapura 1974'te Kıbrıs'ta gazetecilik yaparken, Rumlar tarafından yaralı esir alındıktan sonra şehit edilen gazeteci Adem Yavuz'un adı verildi. İstanbul'da yıllarca hizmet veren vapur, Hüseyin Tanrıverdi tarafından satın alınarak yeniden düzenlendi. Kadın ve erkek giyiminden ayakkabı, çanta, aksesuar, gözlüğe kadar çeşitli ünlü markaların satışa çıkarıldığı yüzen mağazaya dönüştürülen 'Vapur Turnesi 'nin İstanbul'dan başlayarak Karadeniz ve Akdeniz'e de gitmesi hedeflendi. 2016'da yüzen mağaza olarak kullanılmayan başlanan 'Vapur Turnesi' Liman Başkanlığı'ndan satış yapabileceğine dair izin alırken demirlediği yerlerde müşterilerin ilgisini çekerken, karadaki yerel yönetimlerin farklı uygulamaları ile karşılaştı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Avrupa yakasında gemiye farklı, Anadolu yakasında ise farklı yaklaştığı öne sürüldü. Anadolu yakasında Beykoz ve Kartal'da engel ile karşılaşmadan demirleyerek müşterilerine hizmet veren yüzen mağaza Avrupa yakasında ise Beşiktaş, Bakırköy ve son olarak Avcılar'da demirleyerek satış yapmak istedi. Görevliler Avcılar'da birkaç gün satış yaptıktan sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Zabıta Müdürlüğü görevlileri gerekek satış için kendileri tarafından geçerli izin olmadığını bildirerek bunu durdurdu. İBB'nin istediği belgelerin tamamlanarak izin alınması için 2 haftayı aşkın süre Avcılar İDO Deniz İskelesi'nde bekletilen 'Vapur Turnesi' isimli yüzen mağaza satış izni alamayınca mürettebat demir ayarak buradan ayrıldı.
Sahillerin denetimini elinde bulunduran İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin "Sizin alış veriş izniniz deniz için geçerli. Karada ticari faaliyet gösterip satış yapamazsınız" diyerek mağazaya faaliyet izni vermediği belirtildi.
Gemi mürettebatındaki görevliler, İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakasında farklı uygulamaya maruz kalmalarına ilişkin konuşmak istemedi.
Görüntü Dökümü:
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'Şehit Adem Yavuz Vapuru'nun dışından görüntüler
'Şehit Adem Yavuz Vapuru'nun içinden görüntüler