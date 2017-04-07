Dha İstanbul Bülteni - 2

1- TOMAHAWK'LARIN HER BİRİ 1.6 MİLYON DOLAR



Haber: Tolga ÖZBEK / İSTANBUL DHA)



ABD, Suriye'deki hedefleri, Akdeniz'deki gemilerinden attığı Tomahawk füzeleri ile vurdu.



Her biri 1 milyon 590 bin dolar fiyata sahip füzelerden 59 adet ateşlendi. Nokta atışı yapabilen ve seyir füzesi sınıfındaki Tomahawk'lar gemi, denizaltı veya karada konuşlu fırlatıcılardan (launcher) atılabiliyor.



Askeri adı BGM-109 olan Tomahawk füzeleri ilk olarak 1991'deki Birinci Körfez Savaşı'nda Irak hedeflerine karşı kullanılmıştı. Körfez Savaşı, gemilerden atılan Tomahawk'lar ile başlamıştı. ABD'nin sadece İngiltere'ye sattığı bu füzeler, 1,100 kilometre menzile sahip. Toplam 1600 kilogram ağırlığındaki füze, 450 kilogramlık savaş başlığı taşıyor. Tomahawk'lar hedeflerini askeri uyduların hassas verilerini kullanarak buluyor.



Farklı başlıklara sahip olabiliyor



Amerikan Raytheon firmasının üretimi olan Tomahawk'lar, zırh delici, parça tesirli veya nükleer başlık taşıyabiliyor. Dördüncü nesil füzelerde, hareketli hedefler de takip edilip vurulabiliyor.



Görüntü Dökümü:



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ARŞİV



-Uçak gemisinden atılan tomahawk füzeleri



-Füzelerin hedefleri vurması



07.04.2017 - 09.42 Haber Kodu : 170407027_



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2- KILIÇDAROĞLU GAZETELERİN GENEL YAYIN YÖNETMENLERİYLE BİRARAYA GELİYOR (1)



Haber-Kamera: Yaşar KAÇMAZ - İSTANBUL DHA



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazetelerin genel yayın yönetmenleriyle İstanbul'da biraraya geliyor.



Görüntü Dökümü:



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-Kılıçdaroğlu'nun salona girişi



-Genel yayın yönetmenlerini selamlaması



-Detaylar



07.04.2017 - 11.47 Haber Kodu : 170407051



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3 - TÜRKİYE'DE İLK DEFA KULLANACAKLARDI



Son bir ayda 1 ayda 200 kişinin kart bilgileriyle ürettikleri sahte kartlarla yaklaşık 300 bin lira para çektiği belirlenen 10 kişi yakalandı.



Şüpheliler, Türkiye'de ilk defa görülen 'Deep İnsert Skimmer' isimli bir kart kopyalama düzeneğini denerken güvenlik kamerasına yansıdılar.



Haber-Kamera: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA



İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu yakasında oturan bir çok kişinin 'bilgileri dışında kartlarından para çekildiği yönünde' şikayetleri üzerine çalışma başlattı.



Polis ekipleri kartlardan paraların çekildiği Anadolu yakasındaki ATM cihazlarını takibe aldı. Ekipler yaptığı çalışmalarda ATM'lere kart kopyalama düzeneği yerleştiren ve kart bilgilerini aldıktan sonra kopyalayan şebekeyi belirleyerek operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 2'si kadın 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda 15 kart kopyalama aparatı, 140 manyetik şeritli kart, kart basma makinası, POS cihazı, 13 bilgisayar, 15 cep telefonu ve lehim makinası ele geçirildi.







6 KİŞİ TUTUKLANDI



Gözaltına alınan 10 kişi Vatan Caddesi'nde bulunan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler hakkında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kurulan örgüte üye olmak', 'Banka veya Kredi Kartlarının kötüye kullanılması', 'Yasak cihaz veya programların kullanılması', 'Resmi belgede sahtecilik' ve 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme' suçlarından işlem yaparak adliyeye sevk etti. Mahkemeye çıkartılan 10 kişiden 6'sı tutuklandı.







1 AYDA 200 KİŞİDEN 300 BİN LİRA



Emniyet yetkilileri gözaltına alınan şüphelilerin son bir ayda 1 ayda yaklaşık 200 kişinin kart bilgilerini ele geçirerek ürettiği sahte kartlarla yaklaşık 300 bin lira para çekildiğini belirledi.







TÜRKİYE'DE İLK DEFA KULLANILACAKTI



Polis ekipleri şüphelilerin Türkiye'de ilk defa görülen 'Deep İnsert Skimmer' isimli bir kart kopyalama düzeneğinin çizimlerini yaparak üretim öncesi hazırlanan kalıplarını ele geçirdi. Şüpheliler, numune 'Deep İnsert Skimmer' düzeneklerini ATM'lere denemek için yerleştirirkeni güvenlik kameralarına yansıdı.



Görüntü Dökümü



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(Güvenlik Kamerası)



-'Deep İnsert Skimmer' isimli koplayalama düzeneğinin takılması



-Düzeneğin içeri ittirilmesi



-Düzeneğin çizimlerinin görüntüsü



-Şüphelilerin ATM'lerdeki görütüsü







(Aktüel görüntüler)



-Sergiden görüntü



-Ele geçirilen malzemeler



-Genel ve detay görüntüler







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4- İSTANBUL'DA FETÖ OPERASYONU: DENİZLİ'DE ARANAN İŞ ADAMI İSTANBUL'DA YAKALANDI







Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA



Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında firari olarak aranan Abdullah Yağcı, Avcılar'da sahte kimlikle yakalandı.



İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında firari olarak aranan Abdullah Yağcı'nın İstanbul'da saklandığını belirledi. Bunun üzerine TEM ekipleri yaptığı çalışmalarda Yağcı'nın, geçtiğimiz gün saat 22.30 sıralarında Avcılar'da bulunan bir kafede eşi ile birlikte oturduğunu belirledi. Yapılan operasyon Yağcı gözaltına aldı. Abdullah Yağcı'nın yapılan üst aramasında Ferhat K. adına düzenlenmiş sahte kimlik bulundu. Ekipler Yağcı'nın Bahçeşehir'de kaldığı evde yaptığı aramalarda bulunan 2 tablet bilgisayara incelemek üzere el koydu.







EŞİNİ AĞABEYİ OLARAK TANITTI



Yağcı'nın yakalanmamak amacıyla teknik ve fiziki takibe karşı telefon kullanmadığını, yaklaşık 3 aydır İstanbul'da saklandığını, eşinin ise site sakinlerine Abdullah Yağcı'yı ağabeyi olarak tanıttığı belirlendi.







PSİKOLOJİK RAHATSIZLIĞIM VAR İLAÇLAR ALIYORUM YALANI



Gözaltına alınarak Vatan Caddesi'ndeki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen Yağcı'nın yakalandığı sırada polis ekiplerine, "Ben Ferhat K.'yım, psikolojik rahatsızlığım var, ilaçlar alıyorum. Kimliğim gerçek" şeklinde kandırmaya çalıştığı iddia edildi.



2 TEKSTİL FİRMASI KHK İLE TMSF'YE DEVREDİLMİŞ



1 Eylül 2016'da yayınlanan Kanun Hükümünde Kararname (KHK) ile Abdullah Yağcı'nın 2 tekstil firmasının TMSF'ye devredildiği öğrenildi.







TUTUKLANDI



Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yağcı, dün sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.







Görüntü Dökümü



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(GÜVENLİK KAMERASI)



-Abdullah Yağcı ve eşinin oturması



-Kafedeki çalışanların yanlarına oturması



-TEM ekiplerinin kimlikleri kontrol etmesi



-Yağcı'nın gözaltına alınması



-Genel ve detaylar







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5- BAYRAMPAŞA ÇEVİK KUVVET ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ'NÜ İŞGAL GİRİŞİMİ DAVASI (1)



Haber: Hayati KILIÇ - İstanbul DHA



FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz'da darbe girişimi sırasında, 1 kişinin şehit olduğu ve 16 kişinin de yaralandığı Bayrampaşa Çevik Kuvvet Müdürlüğü'nü işgal girişimiyle ilgili 18'i rütbeli 58 askerin 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın dördüncü duruşması başladı.



İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nin baktığı, Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki duruşma salonunda yapılan duruşmaya 18 tutuklu sanık katıldı. Savunması tamamlanan tutuksuz yargılanan erler duruşmaya gelmedi. Olayda yaşamını yitiren Ümit Yolcu'nun ağabeyi Aydın Yolcu ve avukatı Necip Kibar duruşmada hazır bulundu. Duruşmaya sanıkların yakınları izleyici olarak katıldı. Duruşma, tutuklu sanıkların savunmalarını yapmasıyla devam ediyor.



İDDİANAMEDEN



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan 273 sayfalık iddianamede, çevik kuvvet önünde şehit edilen Ümit Yolcu maktül, Birol Tarlacı adlı vatandaş mağdur, 15 kişi ise müşteki olarak yer alıyor. İddianamede, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında FETÖ mensuplarının stratejik öneme sahip kurum ve kuruluşları hedef aldıkları, bunlardan birinin de Bayrampaşa Çevik Kuvvet Müdürlüğü olduğu belirtiliyor.İddianamede, 18'si tutuklu 58 asker hakkında, "Türkiye Büyük Millet Meclisini ve hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" ve "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. Yine tüm şüpheliler hakkında "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan da 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Şehit Ümit Yolcu'nun öldürülmesi ve 16 kişinin de yaralanması olaylarına ilişkin ise bazı askerler hakkında, "Kasten öldürme, yaralama ve tehdit" suçlarından da değişik oranlarda hapis cezaları isteniyor.



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7- ÇİÇEK AÇAN PARK VE TESİSLER 'MUTLULUK LARININ' ADRESİ OLDU







Haber: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL,



İstanbul'daki çeşitli park ve sosyal tesislerde sürdürülen çalışmalarla dikilen 25 milyon lale fidanından büyük bölümü çiçek açtı.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ağaç ve Peyzaj A.Ş. tarafından başta Alibeyköy Fidanlığı'nın yanı sıra Kocaeli, İzmir, Sakarya, Düzce ve Bolu'da yetiştirilen fidanlar ve çeşitli park, sosyal tesis, çevre yollarına dikilen fidanlar havaların ısınması ile birlikte çiçek açtı. Görevlilerin bu yıl 150 bin yeni fidan dikerek bunları İstanbul'a kazandırmayı hedeflediği belirtilirken Silivri'nin yanı sıra Konya ve Balıkesir'de üretilerek İstanbul'a getirilen laleler çiçek açınca görsel şölen oluşturdu. Emirgan başta olmak üzere İstanbul'daki birçok park ve sosyal tesislere gelenler, cep telefonları veya kameralarla çiçeklerin önünde veya yanında poz verirken sünnet edilecek çocuklar veya nikah masasına oturan çiftler için de bu mekanlar fotoğraf platosuna döndü.



Florya'daki İBB Sosyal Tesisleri'ne gelen yeni evli çiftler; Veysel-Hanım Karaca ile Ferman-Öznur Cengizhan çifti çeşitli renkli lalelerin önünde mutluluk pozu verdi. Genç çiftler, çevre düzenlemesi ve çiçeklerin önünde poz verirken, mutlu anlarını rengarenk ortamda ölümsüzleştirecekleri için mutlu olduklarını söyledi.



Görüntü Dökümü:



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-Parklardaki çiçeklerden ve selfie yapanlardan görüntüler



-Parktaki şelaleyi seyredenler



-Nikah kıydıktan sonra fotoğraf çektirmeye gelen Veysel-Hanım Karaca ile Ferman-Öznur Cengizhan çifti ve röprortaj



-Genel görüntüler



07.04.2017 - 09.55 Haber Kodu : 170407030